Биткоин близится к новому рекорду: прогнозы и возможные последствия для криптовалюты №1 после выборов в США

Криптовалютный рынок, а особенно биткоин, испытал значительный рост в последнее время, в частности на фоне выборов президента США 2024 года, где бывший президент Дональд Трамп, по предварительным данным, получил необходимое количество голосов избирателей и объявил о своей победе. После последних выборов в США цена биткоина взлетела, достигнув новых высот и установив исторический максимум более 75 000 долларов США в ночь на 6 ноября. "Комментарии" попытались разобраться, как именно смена власти в США повлияет на курс биткоина, и что следует ожидать дальше.

Биткоин стремительно растет: что ждет криптовалюту после выборов в США

Как изменялась цена биткоина в течение 2024 года

В 2024 году биткоин прошел через ряд важных изменений, в значительной степени определивших тенденции на рынке криптовалют и повлиявших на настроения инвесторов. В течение года биткоин несколько раз превышал предыдущие исторические максимумы, несмотря на то, что глобальная экономическая ситуация оставалась нестабильной, а прогнозы для мировой экономики ухудшались из-за рецессии в США и геополитического напряжения.

В начале 2024 года биткоин торговался на уровне $43,906, с рыночной капитализацией около $915,81 миллиарда. Важным стимулом для роста биткоина в начале года стало одобрение Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) 11 спотовых ETF на биткоин, а впоследствии и на Ethereum, что обеспечило дополнительный приток институциональных инвестиций в рынок криптовалют. В январе биткоин неоднократно достигал нового исторического максимума, что отразилось в положительных ожиданиях инвесторов и привело к росту его стоимости.

В феврале 2024 года цена биткоина достигла $62,642, а его рыночная капитализация составляла $1,23 триллиона, что было одним из самых высоких значений с декабря 2021 года. Это произошло за 2 месяца до следующего этапа — халвинга биткоина, который был завершен 20 апреля 2024 года.

В марте 2024 года курс биткоина установил новый рекордный максимум, достигнув отметки в $73,750 с рыночной капитализацией в $1,44 триллиона. Однако через 6 дней цена криптовалюты резко упала до $64,018, что сопровождалось снижением рыночной капитализации до $1,20 триллиона. Эта значительная коррекция отразила повышенную волатильность криптовалютного рынка, которая оставалась неотъемлемой частью его природы в течение всего года.

Халвинг, состоявшийся в апреле 2024 года, снизил вознаграждение майнеров за блок вдвое, что исторически вызывает рост стоимости криптовалюты, поскольку увеличивает дефицит предложения. Однако на этот раз халвинг не принес ожидаемого всплеска цены, и биткоин начал демонстрировать спад. Стоимость криптовалюты упала ниже $60,000, что повлекло за собой пессимизм среди некоторых инвесторов, ожидавших более стабильного подъема.

Тем не менее, в мае 2024 года курс биткоина снова поднялся до $70,000 после одобрения SEC ETF на Ethereum в США, что способствовало оживлению рынка криптовалют. Этот шаг SEC позволил дополнительному капиталу поступить в криптоиндустрию и стабилизировать рынок, находившийся в настоящее время на стадии коррекции после халвинга.

До середины октября 2024 года биткоин продолжал переживать колебания. На 16 октября его цена составляла $67,755, что отметило падение на 8,11% от пикового значения в марте. Рыночная капитализация биткоина на тот момент составила $1,34 триллиона. Такая нестабильность была связана с сочетанием нескольких факторов, среди которых страх инвесторов относительно потенциальной рецессии в США и обострение геополитической ситуации, которые негативно повлияли на настроения на рынке.

Как американские выборы повлияли на курс биткоина

Стоимость биткоина нередко растет во время политических изменений и неопределенности. Выборы в США традиционно считаются одним из самых значимых событий, влияющих на мировую экономику.

В 2024 году избирательная кампания Дональда Трампа значительно подняла интерес к криптовалюте, поскольку кандидат в президенты сделал акцент на смягчении регуляторных мер по криптовалюту, обещая превратить США в "криптостолицу мира". Ведь в отличие от своих предшественников, Трамп декларирует всестороннюю поддержку свободного рынка, что, вероятно, означает дальнейший рост интереса к биткоину. В последнее время биткоин часто называют даже "валютой Трампа". Такая позиция поддерживается многими инвесторами, ожидающими благоприятных условий для развития крипторинка при новой администрации.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост цены криптовалюты, если политика США действительно станет более лояльной к цифровым активам. После победы Трампа эксперты ожидают, что американский рынок может получить дополнительные стимулы для развития криптоиндустрии, что положительно повлияет на цену биткоина.

Будущее биткоина после выборов: возможны сценарии

Эксперты рассматривают несколько основных сценариев для криптовалюты №1 в зависимости от развития ситуации в США:

Сценарий роста. Если политика США станет благоприятной для криптовалюты, курс биткоина может продолжить рост, достигая новых рекордных показателей. В случае отмены жестких регуляторных ограничений и привлечения большего количества инвесторов, биткоин может превысить отметку в 100 000 долларов уже в 2025 году. Сценарий стабильности. Если новая администрация США сохранит частичные ограничения, однако позволит развитие криптовалютной инфраструктуры, то рынок может стабилизироваться на уровне около 70 000 – 80 000 долларов США. Это позволит удерживать долгосрочных инвесторов и привлечь внимание новых. Сценарий падения. В случае усиления регуляторного давления со стороны новой администрации курс биткоина может значительно снизиться, поскольку крупные инвесторы, опасаясь репрессивной политики, будут выходить из рынка. В этом случае биткоин может вернуться к уровню 50 000 долларов или ниже.

Глобальные риски для криптовалюты: экономический кризис и геополитическая ситуация

В настоящее время криптовалютный рынок находится под давлением из-за опасений рецессии в США и роста глобальной геополитической напряженности. Если глобальная экономика войдет в фазу рецессии, стоимость биткоина может снизиться из-за падения активов. Рост напряженности на мировой арене, особенно конфликты между крупными экономическими игроками, также оказывают негативное влияние на рынок криптовалют.

Однако некоторые инвесторы считают криптовалюту средством защиты от инфляции и рост стоимости биткоина может стать естественной реакцией на нестабильность мировой экономики.

Итоги

Нынешний год для биткоина стал одним из самых бурных, с беспрецедентным ростом курса и изменениями, в значительной степени зависящими от политической ситуации в США. Выборы 2024 года, безусловно, повлияли на цену биткоина, однако ключевой вопрос состоит в том, какой будет долгосрочная политика Соединенных Штатов по криптовалюту.

На фоне этих событий аналитики советуют инвесторам тщательно анализировать политические и экономические факторы, которые могут повлиять на курс криптовалюты в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Однако уже сейчас понятно, что биткоин сохраняет свои позиции как инвестиционный инструмент и продолжает привлекать инвесторов во всем мире.