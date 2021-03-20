Биткоин с молотка, убыточность казино и бедность австрийцев

Где тонко – там и рвется. Кризис обнажает слабые звенья в неожиданных случаях. Продуктовые карточки становятся нормой в Израиле и в странах ЕС с успешной экономикой. Виноделы Испании сами требуют сократить объемы производимой продукции, в надежде уравновесить убытки и налоги. Да и Байден ищет, как возместить огромную "ковид-помощь" взыманием налогов со сверхбогатых.



в супермаркете Белигии (фото - с бельгийского портала Le Soir)

И если уже самая богатая страна Европы —- Австрия погружается в кризис неплатежей, то ливанская инфляция в 400% и убыточность казино Лас-Вегаса уже не вызывает таких удивлений, как проведение вручения “Оскара” офлайн.

Остается порадоваться за Голливуд, ведь проект "Оскар" – это тоже бизнес.

Воскресенье, 14 марта

Вот уж повезло!

За время пандемии 3,2 млн британских домохозяйств купили себе какое-нибудь домашнее животное. Такие данные приводит Ассоциация производителей питания для домашних животных (PFMA). Теперь численность домашних питомцев в Великобритании, по оценкам PFMA, достигает 34 млн. Из них 12 млн кошек, 12 млн собак, 3,2 млн грызунов, включая хомяков и морских свинок, 3 млн птиц, 1,5 млн рептилий, а также 5 млн обитателей аквариумов.

Как показывают результаты опроса PFMA, 59% новоиспеченных владельцев домашних питомцев относятся к возрастной категории 16–34 года, у 56% новых владельцев есть в семье дети. При этом 74% опрошенных заявили, что домашние любимцы помогли им легче перенести трудности изоляции в период пандемии.

Однако, как отмечают в PFMA, у этой масштабной кампании по приобретению домашних питомцев есть и обратная сторона: в стране возник дефицит питания для животных. Ритейлеры вынуждены приносить свои извинения постоянным покупателям и предупреждать, что дефицит, возможно, сохранится на протяжении всего этого года.

Сокращение рынка испанского вина

Сельскохозяйственные организации и кооперативы указывают на недостаточность мер по регулированию рынков и требуют новых решений от министра Луиса Планаса.

В 2020 рынок обвалился на 11,1 миллиона гектолитров. В начале 2021 – до 9,1 миллиона гектолитров, из-за краха туризма и запрета на проведение народных гуляний. Снижение продаж в индустрии гостеприимства оценивается в 40%, что лишь частично компенсируется увеличением спроса населения (на 23%).

Союз мелких фермеров (UPA) призывает к новым действиям по дистилляции, хранению и уничтожению гроздей винограда, а также к снижению максимальной его урожайности с гектара, установленной год назад на уровне 20 000 кг — для белых и 18 000 кг — для красных сортов.

Volkswagen сокращается

Volkswagen хочет сократить тысячи рабочих мест. По словам немецкой компании, она согласовала новую программу экономии с советом предприятия. Она содержит комплексный пакет возрастных ограничений, а также продление моратория на прием на работу до конца года. Ключевые моменты относятся к основному бренду VW с шестью заводами в Западной Германии, на которых работает 120 000 сотрудников. По словам инсайдеров, планируется сократить от 3 до 4 тысяч рабочих мест.

Русский ресторан кормит французских студентов

В двух шагах от предместья Сен-Оноре, в парижском районе, где переплетаются французские и русские истории, русский ресторан "À la ville de Petrograd" каждую субботу предлагает 100 бесплатных обедов парижским студентам. Таким образом ресторан оказывает поддержку молодежи, которая погрузилась в нестабильность из-за пандемии.

Израиль ждет филиппинцев

Глава Ассоциации гостиничного бизнеса Амир Хайек призвал министра МВД Арье Дери и министра туризма Орит Фаркаш Хакоэн пустить в Израиль иностранных рабочих ввиду катастрофической нехватки рабочей силы.

В частности, Хайек хочет, чтобы в правительстве разрешили въезд в страну рабочим с Филиппин, которые смогут устроиться работать в отелях.

"Эта ситуация невыносима, и отели не могут работать. Гостиницы делают все возможное, чтобы нанять израильтян, но, как хорошо известно, дефицит огромен, а горничными и уборщицами никто не хочет работать", – отметил Хайек.

В Дубае испытывают дыхательный тест на коронавирус

Дубай начал клинические испытания одноминутного дыхательного теста на коронавирус. Технология, ранее показавшая точность выше 90%, была разработана сингапурской Breathonix, дочерней компанией Национального университета Сингапура.

Breathonix ранее провела пилотное испытание теста, в котором участвовало 180 человек. В результате технология показала 93-процентную чувствительность и 95-процентную точность в определении вируса.

В отличие от традиционного ПЦР-метода, для которого используют мазки со слизистых, тест Breathonix анализирует химический состав дыхания человека. Пациенту нужно подуть в одноразовый мундштук, выдыхаемый воздух собирается в пробоотборнике и передается в масс-спектрометр. Затем специальное ПО на основе машинного обучения анализирует летучие органические соединения (ЛОС) в дыхании и меньше чем за минуту выдает результат.

MeaTech стала первой на торгах Уолл-стрит

Израильская компания по производству мясных культур MeaTech 3D Ltd. оценила стоимость своего первичного публичного размещения на Nasdaq — бирже торгов акций высокотехнологичных компаний — и привлекла 22 миллиона долларов. Сумма вырастет до 25,4 миллиона долларов, если андеррайтер воспользуется своим правом.

MeaTech, которая станет первой компанией по выращиванию мяса в лабораторных условиях, разрабатывает запатентованные технологии 3D-печати, биотехнологические процессы и настраиваемые производственные процессы для предприятий пищевой промышленности и розничной торговли продуктами питания, стремящихся производить белки без необходимости убоя животных.

MeaTech предлагает 2 427 185 американских депозитарных акций по цене 10,30 доллара за акцию с чистой выручкой в размере 21,9 миллиона долларов.

Понедельник, 15 марта

Король техно и Мастер монет

В понедельник в нормативных документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Илон Маск назвал себя "Техно-королем Тесла". Зак Киркхорн, главный финансовый директор производителя электромобилей, получил звание "Мастер монет".

Два руководителя, однако, разумно решили сохранить свои звания генерального директора и финансового директора.

"Коронация" Маска наступила после двух месяцев борьбы с Джеффом Безосом за положение самого богатого человека в мире. Киркхорн был активным сторонником биткоина в социальных сетях и, как полагают, сыграл важную роль в стремлении компании купить криптовалюту на 1,5 миллиарда долларов в январе.

Партия предписывает Alibaba продать медиаактивы

В начале этого года, после того, как китайские официальные лица взяли полный отчет о сборе активов технического конгломерата, начались репрессии в отношении медиахолдингов Alibaba. Пекин был встревожен потенциальной властью, которую сеть СМИ Alibaba может дать ему над общественным мнением в Китае. Ведь по мнению авторитарного правительства страны, этот рычаг должна использовать только Коммунистическая партия Китая.

Alibaba и Ant принадлежит 100% South China Morning Post, ведущей английской газеты региона; 30 % Weibo, китайской версии Twitter; 37 % влиятельной китайской новостной организации Yicai Media Group; 5,3% крупнейшей в Китае сети офлайн-рекламы Focus Media; и другими СМИ.

Что касается развлечений, то Alibaba владеет зарегистрированной на Гонконгской фондовой бирже Alibaba Pictures Group, которая включает киностудию, популярное приложение для продажи билетов Tao Piao Piao и гигант онлайн-видео Youku.

В собственности Alibaba также доля в Amblin Entertainment Стивена Спилберга, части ведущих китайских студий, включая Huayi Brothers Media, Bona Film Group, Hehe Pictures и две крупнейших экспонента Китая — Wanda Pictures и Dadi Cinemas.

Компания дополнительно владеет 6,7% ориентированного на молодежь видеосервиса Bilibili и 5% Mango Excellent Media — популярной дочерней компании по онлайн-видео телесети Hunan TV, которую поддерживает государство. Кроме того Alibaba сделала инвестиции в несколько голливудских боевиков, таких как франшиза Paramount "Миссия невыполнима".

MNB будет печатать деньги

9 марта венгерский национальный банк (MNB) снял ограничения на свою схему количественного смягчения, а также внес изменения в программу покупки облигаций. До сих пор в МНБ можно было покупать только 50% серии в данной государственной ценной бумаге.

Форинт снизился по отношению к основным валютам на международной торговле поздно вечером в понедельник. Евро укрепился с 367,05 форинта в понедельник утром до 367,19 форинта днем.

Доллар вырос с 307,57 до 307,95 форинтов в понедельник утром, а франк — с 330,46 до 331,86 форинта.

Растительные сливки Danone

В понедельник компания Danone представила линейку сливок для кофе на растительной основе Honest to Goodness, надеясь удовлетворить часть растущего спроса на немолочные продукты, поскольку все больше потребителей варит кофе дома.

По данным Danone, любители кофе из поколения Z потребляют около 28 миллиардов чашек кофе в год, что способствует росту потребления этого напитка.

Tjaarz – для бизнеса

В Дубае открылся бизнес-инкубационный центр Tjaarz. Он ориентирован на молодых предпринимателей в сфере туризма, франчайзинга и электронной коммерции. Об этом сообщило государственное информационное агентство WAM.

Центр был открыт Дубайским МСП, правительственным агентством, уполномоченным поддерживать малые и средние предприятия, что является основным компонентом экономической стратегии ОАЭ.

Центр также будет поддерживать производство парфюмерии и специальных напитков. В этих областях есть лаборатории и специализированные курсы.

Десять других инкубаторов были сертифицированы Дубайским МСП для поддержки предпринимателей на Ближнем Востоке и помощи им в развитии их бизнеса для обеспечения глобальной конкурентоспособности.

Вторник, 16 марта

Неожиданно…

Корпорация Microsoft может получить 150 млн долларов — почти четверть всех средств помощи на кибербезопасность, предусмотренной "планом спасения", общая сумма которой 1,9 трлн долларов. Инициатива возмущает некоторых законодателей. Они выступают против такого большого финансирования компании, чьё программное обеспечение недавно стало основой для двух масштабных хакерских атак.

… и удивительно

Крупнейшая в мире сеть казино Las Vegas Sands продает свой бизнес в Вегасе за 6,25 млрд долларов. Покупателями являются Apollo Global, VICI Properties и Venetian Resorn.

Корпорации Las Vegas Sands пришлось закрыть игорный бизнес в Лас-Вегасе во время пандемии, которая обвалила не только ее доходы в Вегасе, но и другой мекки казино – в Макао.

Компания Las Vegas Sands была основана в 1988 году Шелдоном Адельсоном, который недавно умер в возрасте 87 лет. Адельсон в списке миллиардеров Forbes занимал 19-ю строчку с капиталом в 35 млрд долларов.

Украинская доставка овощей привлекла 150 тысяч долларов

Украинский сервис доставки овощей и фруктов OVO, находясь на стадии pre-seed раунда, привлек 150 тысяч долларов инвестиций. OVO был создан год назад. Инвесторами стали фонд TA Ventures и ICLUB — клуб частных инвесторов.

В планах у команды OVO — до конца 2021 года стать безоговорочным лидером в сфере доставки свежих фруктов и овощей. Кроме того — открыть до пяти дарк-сторов (онлайн магазины-склады без вывески) по Киеву. С этой целью стартап OVO займется привлечением инвестиций в рамках еще одного раунда до конца марта.

Audi отказался от бензина и дизеля

Автопроизводитель Audi прекратил разработки бензиновых и дизельных двигателей нового поколения. Об этом во вторник написало немецкое издание Automobilewoche, со ссылкой на главного инженера компании Маркуса Дюсманна.

Последним двигателем, который выпустит компания, станет бензиновый мотор W12, находящийся в разработке. Он будет использоваться во флагманском седане А8 Horch. С завершением жизненного цикла двигателя его производство прекратится.

Отказавшись от разработки новых двигателей, Audi сконцентрируется на модернизации уже существующих силовых агрегатов, чтобы соответствовать экологическим стандартам "Евро-7", вступающим в силу с 2025 года.

В течение ближайших 10-15 лет Audi полностью откажется от классических бензиновых и дизельных двигателей, в том числе и от гибридных установок. Компания будет производить только электромобили.

Продуктовые карточки для израильских пенсионеров

Министерство внутренних дел начало раздачу продовольственных карточек, которые можно пополнять. Карточки будут раздаваться пенсионерам и прочим нуждающимся гражданам, которые пострадали в следствие коронавирусного кризиса.

Кроме того учитывается и прибыль претендующего на карточку гражданина. Так, карту может получить тот, кто имеет доход в размере 2889 шекелей (при проживании в одиночку), 4334 шекелей (при проживании с парой), 5 027 шекелей (при проживании гражданина с двумя членами семьи) и так далее. Сумма увеличивается с приростом членов семьи.

Важно, что в расчет дохода включаются также выплаты от Института национального страхования. Стоит отметить и то, что карту можно использовать для покупки продуктов в определенных магазинах. Кроме того, с их помощью можно приобретать табачные изделия, алкогольные напитки и электротовары.

АО "Кохавинская бумажная фабрика" (КПФ) получает 13,8 млн евро от ЕБРР

Это финансирование будет способствовать расширению ассортимента продукции, увеличению объемов производства и повышению операционной эффективности компании. Инвестиции в новое оборудование позволят КПФ войти в рыночный сегмент бумажной санитарно-гигиенической продукции на основе целлюлозы. В новом производственном цехе будет создан технологический процесс полного цикла.

В том числе, свыше 1 млн евро будет выделено на модернизацию оборудования фильтрации сточных вод, а также на меры по повышению энергоэффективности и адаптации к климатическим изменениям. Эти улучшения позволят уменьшить потребление воды и сократить годовой объем выбросов CO2 на 2400 т.

Грантовые средства предназначены для пред- и послеинвестиционной поддержки. Кроме этого, КПФ были оказаны консультационные услуги по анализу рынка и разработке бизнес-плана, профинансированные из Фонда развития малого бизнеса (США, Италия, Япония, Южная Корея, Люксембург, Швейцария, Швеция, Фонд технического сотрудничества тайваньского бизнеса и ЕБРР, а также Норвегия).

Nokia: официальное заявление

Nokia во вторник объявила о планах в течение двух лет сократить до 10 000 рабочих мест, чтобы уменьшить расходы и больше инвестировать в исследовательские возможности. Это объясняется тем, что финская телекоммуникационная группа стремится конкурентно противостоять шведской Ericsson и китайской Huawei.

В заявлении компании говорится, что к 2023 году ожидается от 600 млн евро (715 млн долларов) до 700 млн евро на реструктуризацию и сопутствующие расходы.

Байден повышает налоги

У президента США Джо Байдена готовятся провести самое существенное повышение налогов с 1993 года. Налоговые ставки необходимы, чтобы осуществить финансирование масштабной экономической программы, которую планируется реализовать после выделения 1,9 трлн долларов для спасения экономики.

Меры, которые обсуждаются в данный момент, предполагают повышение налога с корпораций с 21% до 28%, предоставление налоговых льгот компаниям с ограниченной ответственностью, а также повышение подоходного налога для американцев, зарабатывающих свыше 400 тыс. долларов ежегодно.

Чиновники администрации Байдена также обсуждают увеличение ставки на прирост капитала для людей, зарабатывающих не меньше 1 млн. долл. в год.

По оценке аналитиков центра Tax Policy Center, данные меры позволили бы на протяжении ближайшего десятилетия дополнительно привлечь в бюджет 2,1 трлн долларов. Однако представленный Байденом план более скромный.

Среда, 17 марта

Первый судебный аукцион биткоинов

Французское правосудие изъяло 611 биткоинов. Они будут проданы с аукциона. Государство может присваивать 28 миллионов евро.

17 марта на аукционной площадке Interenchères состоялся первый судебный публичный аукцион криптовалюты. Аукционный дом Kapandji Morhange будет разыгрывать 611 биткоинов, изъятых судами в контексте дела о киберпреступности. При текущей цене биткоинов в 46 835 евро продажа может принести 28 миллионов евро.

Uber добился минималки

Водители Uber в Великобритании считают, что они должны получать минимальную заработную плату за все время, пока они находятся в приложении, вне зависимости от реального пробега. Этот было объявлено в среду в результате решения суда, которое может изменить экономику всю их работы.

В отношении минимальной заработной платы, которая составляет 8,72 фунта (12,13 доллара США) в час для лиц в возрасте 25 лет и старше, Uber заявил, что в Лондоне в среднем водители зарабатывают 17 фунтов в час.

Согласно нескольким исследованиям в США, водители не получают оплату в течение времени, которое они проводят в ожидании запроса пассажира. А это может составлять до трети времени, которое они проводят за рулем с включенным приложением Uber.

Новый гигант сельхозтрейдеров

COFCO, крупнейшая пищевая компания Китая, планирует объединить свое международное торговое подразделение с несколькими отечественными перерабатывающими предприятиями, чтобы создать новый гигант на сельскохозяйственном рынке.

После она приступит к первичному публичному размещению акций — IPO, которое может стоить более 5 млрд. долларов. После слияния COFCO планирует продать акции новой компании в Шанхае.

Ожидаемое объединение создаст нового гиганта на рынке сельскохозяйственной торговли, который объединит торговое подразделение самой компании и некоторые из ее внутренних предприятий. Также сюда войдут активы, охватывающие Бразилию и Китай.

Новая компания будет конкурировать с четверкой глобальных трейдеров, которые доминировали в отрасли на протяжении десятилетий: ADM, Bunge, Cargill и Louis Dreyfus.

Крупный британский банк уличён в отмывании средств

Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) начало уголовное расследование в отношении банка NatWest по вопросу об отмывании средств в размере 365 миллионов фунтов стерлингов.

Как говорится в сообщении регулятора, банк в период с 11 ноября 2011 года по 19 октября 2016 года нарушил ряд правил, касающихся контроля за отмыванием денежных средств. В результате на счета одного из клиентов банка поступила крупная денежная сумма общим объемом около 365 миллионов фунтов стерлингов, из которых около 264 миллионов были внесены наличными.

Ожидается, что NatWest представит свои аргументы регулятору в Вестминстерском магистратском суде Лондона 14 апреля 2021 года.

Goldman Sachs возвращает сотрудников

Goldman Sachs хочет, чтобы его почти 40 000 сотрудников по всему миру, которые с начала пандемии работали из дома, к лету этого года вернулись в офисы. Об этом заявил генеральный директор группы Дэвид Соломон.

Сам Соломон на протяжении большей части пандемии работал из штаб-квартиры Goldman на Манхэттене, и усиливал давление на сотрудников, чтобы те вернулись на рабочие места.

В Индии многие из примерно 10 000 сотрудников банка возвращаются в офисы в Бангалоре и Мумбаи из своих родных городов. А в Лондоне трейдеры, инвестиционные банкиры и другие лица могут пройти тестирование на COVID-19 в специальных будках, расположенных по всему зданию.

Безумное падение ливанского фунта

За последние две недели ливанский фунт потерял более 20 процентов своей стоимости по отношению к доллару на черном рынке.

Три обменника сообщили агентству новостей AFP, что покупают доллары от 14 800 до 14 900 ливанских фунтов.

Валюта привязана к доллару, а официальный курс установлен на уровне 1507,5 фунтов стерлингов за доллар. Однако доллары обычно недоступны по официальному курсу из-за экономического кризиса, поэтому применяются ставки черного рынка.

Обесценивание фунта привело к ошеломляющей инфляции в 84 процента в 2020 году. Что еще хуже, инфляция на продовольствие составила 402 процента. Между тем валовой внутренний продукт Ливана в прошлом году сократился на 25 процентов.

По оценкам Всемирного банка, 50 процентов населения Ливана опустились за черту бедности, что является ошеломляющим для страны, которая 60 лет назад была известна как "Швейцария Ближнего Востока".

Налог для сверхбогатых в Калифорнии

Некоторые законодатели-демократы настаивают на введении нового государственного налога на сверхбогатых, чтобы уменьшить неравенство и лучше финансировать общественные услуги.

Сторонники хотят внести в бюллетень меру, взимающую налог в размере 1% с домохозяйств, чистая стоимость которых превышает 50 миллионов долларов, и 1,5% налога на богатство, превышающее 1 миллиард долларов.

После того как пакет законопроектов будет подан, потребуется две трети голосов Законодательного собрания, чтобы внести налог на богатство в бюллетень. Тогда для принятия меры потребуется простое большинство избирателей.

Губернатор Гэвин Ньюсом заявил, что в настоящее время не поддерживает предложение о повышении налогов.

Французские продавцы лыж, прокатные компании и производители снаряжения обращаются за помощью

Ожидается, что только во Франции продажи оборудования для зимних видов спорта упадут почти на 70% в период между сезонами 2019-2020 и 2021-2022 годов.

До пандемии, которая привела к запрету на горные лыжи на год, в стране существовало 1200 магазинов горного снаряжения и 60 производителей (Rossignol, Salomon, Head и т. Д.). Компания Rossignol, занимающая 55% рынка лыж во Франции, ожидает снижения годового оборота на 28,5% (год, закончившийся в конце марта) до 254 млн евро, а также производственных убытков.

Ожидается, что только во Франции продажи оборудования для зимних видов спорта упадут почти на 70% в период между сезонами 2019-2020 и 2021-2022 годов. Без дополнительной помощи они будут вынуждены закрыть фабрики во Франции.

Четверг, 18 марта

Унисекс от Peloton и Adidas

Peloton и Adidas объявили в четверг, что они вместе работают над созданием новой линии спортивной одежды и экипировки для повседневного ношения. Одежда представлена в различных размерах в стиле унисекс. В комплекты входят шорты, худи, футболки, круглые брюки и брюки для бега, спортивные бюстгальтеры. Цена — от 30 до 85 долларов. Товар поступит в продажу 25 марта на сайтах обеих компаний и в некоторых розничных магазинах Adidas и Peloton.

Компании говорят, что это начало постоянного сотрудничества.

Аэропорт Шарль-де-Голль бастует

Несколько сотен сотрудников авиакомпаний, серьёзно пострадавших от пандемии коронавируса, проводят акцию протеста в парижском аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, пытаясь спасти свои рабочие места.

Правительство Франции выделило 7 млрд евро для Air France, и в этом пакете нет условия субподряда, по которому подрядчик привлекает к исполнению своих обязательств другое лицо. На столе уже лежат тысячи увольнительных, но сегодня, когда я с вами разговариваю, они наняли временно не менее 800 сотрудников, и это только начало.

Трафик в парижских аэропортах снова упал в феврале из-за пандемии, при этом число пассажиров упало на 82,7% по сравнению с предыдущим годом.

Израиль тестирует мультикоптеры

Они предназначены для доставки помощи и экстренного снабжения. В четверг состоялась демонстрация массового использования мультикоптеров для транспортировки грузов по воздуху. Конечная цель – оптимизация доставок, особенно — в частном бизнесе.

Демонстрация проводилась в рамках пилотного проекта, организованного управлением инноваций, министерством транспорта, компанией "Нативей Аялон", управлением гражданской авиации и управлением умного транспорта.

В ближайшие месяцы в рамках пилотного проекта будут созданы пять автоматизированных станций управления и воздушного контроля, первая из которых уже была запущена в Хайфе компанией "Нативей Аялон".

Geely VS Tesla

Китайский автопроизводитель Geely (владелец Volvo) собирается выпускать электрокары премиум-класса под новым брендом. Компания хочет стать главным конкурентом Tesla.

Новый бренд будет называться Zeekr. Электрокары будут производить на базе новой платформы с открытым исходным кодом Sustainable Experience Architecture (SEA). На ней могут создаваться как малолитражные автомобили, так и внедорожники. На основе SEA также будут выпускать новые автомобили Volvo.

В рамках этой стратегии Geely собирается запустить линейку одежды и аксессуаров для водителей. Zeekr также могут создать в виде акционерного общества. Это позволит водителям стать акционерами, а компании — увеличить продажи и улучшить отношения с клиентами.

Метрополитен-опера получит поддержку

Музыканты, которые в начале пандемии не подписали заявление об увольнении, будут получать до 1543 долларов поддержки еженедельно (в течение 8 недель).

Метрополитен предложил музыкантам частичную оплату в обмен на значительные долгосрочные сокращения, но профсоюз возражал. Затем Метрополитен смягчил свою позицию: с конца декабря он предлагал временно платить музыкантам до 1543 долларов в неделю, если они согласятся начать переговоры по сокращению. Трудовой договор музыкантов истекает в конце июля.

Абромавичус покупает агрохолдинг

Шведская Lobiu Sala AB экс-гендиректора ГК "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса получила разрешение купить более 75% холдинга Agro Region Stockholm Holding. Такое решение 16 марта принял Антимонопольный комитет Украины.

Agro Region Stockholm Holding управляет в Украине ООО "Агро Регион Украина", который владеет 38 000 га земли Должность СЕО (Chief Executive Officer) украинской компании занимает жена Абромавичуса Екатерина Рыбаченко. Бенефициаром указан швед Ларс Питер Элам Хоканссон. Вместе с Абромавичусом они владеют инвестиционной компании East Capital.

Согласно Единому госреестру деклараций, за 2019 год зарплата Екатерины Рыбаченко в Агро Регионе — 39 млн грн.

Пятница, 19 марта

17% австрийских домохозяйств не могут оплачивать расходы

В 38 % домохозяйств в Австрии чистый доход снизился за последние двенадцать месяцев. Для сравнения: в апреле 2020 года это было 43%, в октябре 2020 года – 36%.

17% пострадавших домохозяйств больше не могут оплачивать свои постоянные расходы.

Две трети домохозяйств уже отреагировали оптимизацией или сокращением постоянных затрат. В октябре об этом заявили только 13%.

53% домохозяйства, зарабатывающих самозанятостью, особенно сильно пострадали от потерь. Это стало результатом репрезентативного исследования чистых доходов домохозяйств (с 2 по 5 марта 2021 года среди 1200 австрийцев), которое портал сравнения durchblicker.at провел в третий раз.

Также видно, что в Бургенланде (52%), Зальцбурге (51%) и Тироле (45%) особенно большое количество домохозяйств испытывает падение доходов. Жители Форарльберга, Каринтии и Штирии, где почти каждое третье домохозяйство (31 или 30%) вынуждены обходиться меньшими финансовыми ресурсами, пострадали немного меньше.

Стойкость против безопасности

Основатели Центра национальной стойкости и развития Александр Данилюк, Павел Климкин и Руслан Рябошапка призвали президента Украины Владимира Зеленского ветировать законопроект №3087-д "О Бюро экономической безопасности Украины".

В своем заявлении основатели Центра отмечают, что форма и содержание документа демонстрируют лиш некомпетентность и имитацию вместо того, чтобы решать насущные проблемы. Они добавляют, что закон "содержит много неоднозначных и непонятных формулировок". В частности, особое беспокойство у основателей Центра вызывает порядок формирования комиссии для отбора руководителя БЭБ.

Бельгийские артисты блокируют Национальный театр

В то время как захват театров набирает силу во Франции (зафиксировано около двадцати случаев), бельгийские артисты также принимают меры. С 16:00 в эту пятницу в знак протеста против закрытия культурных заведений и несправедливого отношения к свободе на профессию был оккупирован Национальный театр

Время было выбрано неслучайно. Ведь именно тогда федеральное правительство собирается на консультационный комитет. Политики страны в период пандемии запрещают работу театров, в то время как они представляют меньшую опасность, чем предприятия с большими возможности контактов между людьми.

Работники культуры не просто недовольны. Они требуют компенсаций и предоставления возможности работать.

Facebook затеял большую чистку

Социальная сеть объявила, что введет новые меры по надзору за группами на своей платформе. Они касаются публикаций расистского характера, разжигания ненависти и насилия и распространение ложной информации. Отныне группы, нарушающие стандарты сообщества Facebook, будут получать предупреждения от социальной сети с прямым запретом повторных рецидивов.

В своем пресс-релизе Facebook указывает, что правила модерации, касающиеся групп, будут усилены и ужесточены. Это один из способов социальной сети сделать свою платформу более безопасной и приятной для всех пользователей. Новые меры направлены на борьбу с распространением вредоносного контента, такого как язык вражды или ложная информация.

Зеленский подписал указ о создании национального фонда инвестиций

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании национального фонда инвестиций с целью установления благоприятных условий для реализации масштабных инвестпроектов и развития международного экономического сотрудничества.

"Кабинету Министров Украины принять в установленном порядке меры по созданию национального фонда инвестиций и нормированию вопросов его деятельности, в частности относительно определения направлений деятельности фонда, органов его управления и их полномочий, порядка формирования уставного капитала, источников формирования средств фонда, использования прибыли, осуществления контроля за деятельностью фонда, проведения независимого аудита", — говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

400 организаций выступили против соглашения ЕС и Меркосур

450 южноамериканских и европейских НПО требуют, чтобы лица, принимающие решения в Европейском союзе, остановили процесс принятия Соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР.

Среди них традиционно находятся Гринпис, АТТАС и Oxafam. По той же причине присоединились "Ассоциация венгерских защитников природы", "Пятница для будущего Будапешта", "Круг Габора Каратсона" и "Ассоциация защиты климата", и начали сбор подписей против экономического соглашения.

Соглашение о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР было одобрено в 2019 году после 20 лет переговоров! Конвенция в настоящее время ожидает утверждения в Союзе государствами-членами, то есть Европейским Советом и Европейским парламентом.

Сторонники соглашения приветствуют открытие рынков, но противники говорят, что это не только нанесет ущерб европейским фермерам, но и что пестициды, уже запрещенные здесь, вернутся на континент.

Альфа-Банк и Киевстар объединили доступ к счетам

Теперь у банковского и телефонного счетов появился общий доступ через одно приложение — Sense. Такое объединение в Украине происходит впервые. Обе компании вот уже более 20 лет удерживают топ-позиции в своих сегментах, а теперь стали партнерами с одной целью — дать своим клиентам еще большую быстроту операций и простоту обслуживания через единую точку доступа. Установив на телефоне Sense SuperApp, новый цифровой банк от Альфа-Банка Украина, можно объединить доступы к банковскому и мобильному счетам.

Почему это удобно?

● два счёта — одна точка доступа;

● легко смотреть баланс и там, и там;

● пополнить в одно касание (с банковского — на мобильный счет) — технология drag’n’drop;

● знать, что все оплаты снимаются без комиссий;

● отслеживать статистику услуг и трат;

● быстро находить информацию по деталям своего тарифного плана\пакета услуг\истории звонков.

Новая бельгийская НОРМа

У французского экологического бренда кроссовок Veja появился бельгийский конкурент. Это бельгийский бренд NORM — самый экологичный в мире, созданный полностью из вторичного сырья: переработанного пластика, 70% переработанного каучука и только 30% натурального каучука. Компания не перерабатывает подошвы из металла или других компонентов.

Сейчас доступна только одна модель обуви в пяти цветах. Также производятся модели по индивидуальному запросу. Размеры варьируются от 36 до 47.

"Оскар" пройдет оффлайн

Церемония вручения 2021 года, которая пройдет 25 апреля, состоится в формате оффлайн.

Номинанты на "Оскар" получили электронное письмо от продюсеров 93-й церемонии вручения премии Стивена Содерберга, Стейси Шер и Джесси Коллинза с подробным описанием их видения "безопасного беззаботного вечера" на "живом мероприятии в Union Station в Лос-Анджелес, с дополнительными элементами шоу в прямом эфире из театра Долби в Голливуде".

В письме продюсеры ответили на очевидные вопросы о церемонии "Оскар" во время COVID:

"Конечно, ваша первая мысль: можно ли сделать это безопасно? Ответ — да, можно. Мы рассматриваем мероприятие как активную съемочную площадку со специально разработанной схемой тестирования, чтобы гарантировать самые свежие результаты, в том числе наличие на месте группы безопасности COVID с возможностью тестирования ПЦР".

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