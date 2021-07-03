Борьба за небо, мировая инфляция и новые сокращения

Мировая инфляция захлестнула развитые страны. Разрыв цепочек поставок сказывается на сырье, его ценности и на стоимости конечного продукта. Открывающийся бизнес также повышает стоимость услуг, пытаясь "наверстать упущенное" за время пандемии. Инфляция везде — в ресторанах, на рынках, в ритейле.

Прототип летающего автомобиля AirCar пролетел между Нитрой и Братиславой (фото из открытых источников)

У бизнеса есть два пути – сокращать персонал или платить меньше. В одних странах работодатели просят снять мораторий на увольнение. В других переходят на 4-х дневную неделю, ради сохранения трудовых рук.

Только наиболее увлеченные своей бизнес-мечтой остаются оторванными от земли – в прямом и переносном смысле. О себе заявляют сразу две модели летающих такси. Одна выходит на IPO, обещая стать дешевле обычного такси. Вторая – совершает успешный тестовый перелет, реально демонстрируя свою окупаемость, скорость и дешевизну.

Но не все ещё понимают, что эти крылья задают новые расценки не только на перелеты и доставки, но и на всю бизнес-модель будущего.





Суббота, Воскресенье

(26,27 июня)

Amazon купила зашифрованные сообщения

Сумма сделки не разглашается.

Wickr — это мессенджер с технологией зашифрованного связи со сквозным шифрованием, подобный WhatsApp и Signal.

В компании Amazon, объявляя о приобретении, отметили, что потребность в безопасных коммуникациях увеличивается, особенно учитывая переход к "гибридным" условиям работы из-за пандемии COVID-19.

"Предприятия и государственные учреждения имеют все большее желание защитить собственные коммуникации во многих отдаленных местах", — отметил вице-президент и директор по информационной безопасности компании Amazon Стивен Шмидт. Шмидт добавил, что Wickr разработал наиболее безопасную технологию связи со сквозным шифрованием.

Сейчас приложение Wickr используется как государственными компаниями, так и корпоративными.

Tiny Organics без пластика привлекла 11 млн долл

Тренд детского питания на растительной основе Tiny Organics, основанный в 2020 году в Нью-Йорке и поставляющий товары по всей территории Соединенных Штатов, объявил о привлечении финансирования серии A в размере 11 миллионов долларов, которое будет использовано для расширения команды, повышения узнаваемости бренда и клиентов и разработки новых товарных категорий и каналов продаж.

Tiny Organics на 100% состоит из растений, и, кроме того, благодаря стратегическому партнерству с Коалицией по борьбе с загрязнением пластиком, бренд стал одним из немногих брендов продуктов питания, ориентированных непосредственно на сообщества, которые почти полностью не содержат пластика и стремятся полностью отказаться от пластика в 2021 году.

Финансирование осуществлялось Springdale Ventures при дополнительном участии InvestEco, Silas Capital, Human Ventures, VegInvest, Babylist, Gaingels, XFactor Ventures, Natureza и Howard Morgan, к которым присоединились предыдущие инвесторы Elizabeth Street Ventures, Rocana Ventures, Chingona Ventures, Bonin Ventures, Gary Вайнерчук и Лиз Ланге.





Эрдоган начал реализацию Стамбула

Реджеп Тайип Эрдоган в субботу сделал первый шаг к реализации своего самого амбициозного мегапроекта под названием "Проект канала Стамбул" церемонией закладки фундамента плотины в Сазлидере. Планируемый канал, как ожидается, будут использовать 160 суден в день, якобы для уменьшения заторов и снижения риска аварий в проливе Босфор. Проект включает строительство новых морских портов, мостов, предприятий, жилых кварталов, пристани для яхт и искусственных озер.

Выступая на церемонии закладки первого моста через канал Стамбул, Эрдоган сказал, что правительство открывает новую страницу в истории Турецкой Республики с проектом канала, который оно намерено завершить с ориентировочной стоимостью 15 миллиардов долларов в год за шесть лет.

У Эрдогана всегда была сильная склонность к мегапроектам, таким как крупнейший в мире аэропорт в Стамбуле, железнодорожный туннель под Босфором, третий мост через Босфор, гигантская мечеть, портовый комплекс на миллиард долларов и президентский дворец на 1000 комнат в Анкарае. Таким образом он создал тысячи новых рабочих мест, предоставил прибыльные рабочие места своим друзьям и увеличил свою базу власти. Однако некоторые из этих проектов не оправдали ожиданий президента Турции, а некоторые фактически теряют деньги.



Canada Goose прекратит использование меха животных к 2022 году

Canada Goose по производству зимней одежды из Торонто, самая популярная продукция которой включает пальто с меховой отделкой, объявила, что в 2021 году она планирует прекратить закупку всего меха, а производство меховых изделий будет прекращено к 2022 году.

За последние несколько лет ряд компаний по производству одежды и люксовых брендов объявили о своем намерении отказаться от использования меха животных в своем производстве.

В апреле Saks Fifth Avenue объявила, что к концу 2021 финансового года закроет все свои меховые салоны, а к концу 2022 финансового года производство всех других продуктов, содержащих мех животных, будет прекращено как в Интернете, так и в магазинах.

Macy's, Versace и Prada также объявили о попытках отказаться от меха, хотя некоторые розничные торговцы, такие как Neiman Marcus, продолжают продавать меховые изделия.

Самый богатый человек Индии инвестирует 10 миллиардов долларов в экологически чистую энергию

Индийский магнат Мукеш Амбани представил амбициозный шаг в сторону чистой энергии, в котором за три года будет инвестировано 750 миллиардов рупий (10,1 миллиарда долларов), что станет новым поворотным моментом для одного из крупнейших в мире миллиардеров, получающем прибыль благодаря ископаемому топливу.

Reliance Industries Ltd., которая получает 60% своих доходов от нефтепереработки и нефтехимии, планирует потратить 600 миллиардов рупий на четыре "гига-завода" по производству солнечных батарей, водородных и топливных элементов и построения аккумуляторной сети для хранения электроэнергии. Еще 150 миллиардов рупий будут инвестированы в цепочку создания стоимости и другие партнерства, сообщил в четверг акционерам самый богатый человек Азии.

Переход к экологически чистым технологиям со стороны гиганта из Мумбаи с годовым доходом 63 миллиарда долларов, дает представление о новом порядке, который ждет некоторых из крупнейших мировых производителей ископаемого топлива. Глобальные гиганты, такие как Exxon Mobil Corp. и TotalEnergies SE, вынуждены сокращать свой углеродный след, поскольку правительства, инвесторы и потребители объединяются для борьбы с изменением климата и глобальным потеплением.

Понедельник, 28 июня

Цифровое казино в Лас-Вегасе Resorts World

Отмечается, что общая площадь казино составляет почти 11 тыс. кв. м. На территории отеля имеется громадный бассейн площадью 167 кв. м.

Руководство казино анонсировало развлекательные программы с участием Селин Дион, Кэрри Андервуд и Люка Брайана.

Представители компании Genting Berhad заявили, что Resorts World является самым высокотехнологичным казино в Лас-Вегасе.

За всеми игорными столами в заведении можно будет расплачиваться с помощью смартфона, а встроенные чипы радиочастотной идентификации RFID будут вести учет игровой активности.

В казино разработали специальные цифровые кошельки, куда пользователи смогут вносить средства через свои банковские счета, кредитные карты или систему PayPal. Кроме этого, представители нового казино заявили о сотрудничестве с криптовалютной биржей.

Future Meat открывает "первый в мире" завод по производству мяса из клеток, производящий 500 кг в день

Израильская компания по производству пищевых продуктов Future Meat открыла первое в мире промышленное предприятие по выращиванию мяса на основе клеток. Он будет производить 500 килограммов культивированного мяса в день, что эквивалентно 5000 гамбургерам.

В настоящее время предприятие может производить культивированное мясо курятины, баранины и свинины, а в ближайшее время будет добавлена говядина. Мясо, выращенное на клеточных культурах, может производиться в 20 раз быстрее, чем обычное мясо, и при этом выделяется на 80% меньше выбросов парниковых газов. Кроме того, используется на 99% меньше земли и на 96% меньше пресной воды, чем при традиционном производстве мяса.

После открытия завода Future Meat нацелена на рынок США — поступление на полки розничных продавцов в США к концу следующего года, и уже находится в процессе согласования производственного объекта с различными регулирующими органами. Расширение компании стало возможным благодаря завершению нескольких успешных раундов финансирования за последние несколько лет.

JPMorgan во французской столице

Президент Эммануэль Макрон объявит, что Париж вернулся на карту мировых финансов. В начале недели был открыт новый торговый центр JPMorgan во французской столице, который привлечет больше банкиров, покинувших Британию после Брексита.

Исполнительный директор американского банка Джейми Даймон станет одним из почти 120 международных руководителей, которые в понедельник приехали в Версаль на ставший уже традиционным саммит Макрона "Выбери Францию", на котором он представит Францию как место для инвестиций.

На следующий день Даймон и Макрон посетили новый центр JPMorgan в центре Парижа, в двух шагах от Лувра, где будут работать около 440 сотрудников, многие из которых переехали из Лондона.

Советники Макрона говорят, что это свидетельствует о привлекательности реформ в интересах бизнеса, проведенных во Франции после избрания бывшего инвестиционного банкира в 2017 году.

Новая торговая площадка JPMorgan — последний конкретный пример того, как Brexit меняет финансовый ландшафт Европы

Новый финансовый аналитический центр сообщил в своем отчете в мае, что Париж привлек 102 из 440 британских фирм, открывших свои подразделения в ЕС, уступая только 135 дублинским фирмам.

Официальные лица говорят, что прошлые налоговые меры помогли создать 3000 новых финансовых рабочих мест в Париже после Brexit, и на этой неделе не планируется никаких новых льгот, когда Макрон судится с руководителями в Версальском дворце.

"В Лондоне было все. Мы стремимся к тому, чтобы в Париже тоже было все", — сказал репортерам советник Макрона.

Оман в космосе

Omani Space Communication Technologies объявила тендер на разработку, производство и запуск своего первого спутника под названием "Omansat-1".

Султанат намеревается запустить свой первый спутник, предназначенный для телекоммуникаций, в 2024 году. Компания намеревается запустить спутник связи с высокой пропускной способностью и связанные с ним услуги, охватывающие весь Султанат, его экономические воды и связанные с ним иностранные рынки, сообщила компания.

Он объявил технические и коммерческие предложения и сообщил, что последняя дата покупки тендерной документации — 15 июля, а заявки должны быть поданы до 21 сентября.

Space Communication Technologies является одной из компаний Omani Telecom and Information Technology Group.

Британия запретила криптобиржу

Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) запретило британскому подразделению криптобиржи Binance осуществлять любую регулируемую деятельность без предварительного письменного одобрения ведомства. Оно также порекомендовало пользователям с осторожностью относиться к рекламе, обещающей высокую прибыль от инвестиций в криптовалюту.

По требованию регулятора компания Binance Markets Limited до 30 июня должна прекратить любую рекламу и разместить на своем сайте и в аккаунтах социальных сетей уведомление, что ей не разрешено заниматься регулируемой деятельностью в стране. Компания также должна обеспечить безопасность и хранение данных британских пользователей и проинформировать об этом FCA до 2 июля.

Представители Binance в ответ заявили, что серьезно относятся к соблюдению требований, однако уведомление FCA "не окажет прямого влияния на услуги, предоставляемые на Binance.com", поскольку Binance Markets Limited является отдельной организацией. Граждане Великобритании могут получить доступ к услугам платформы в других юрисдикциях.

Это не первая попытка регулирующих органов взять под контроль деятельность Binance. 25 июня японский финансовый регулятор FSA во второй раз за три года предупредил представителей Binance, что криптобиржа работает в стране без разрешения. 26 июня Комиссия по ценным бумагам Онтарио обвинила ее и несколько других криптоплатформ в несоблюдении правил канадской провинции. 27 июня Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала проверку в отношении подразделения компании Binance Holdings.

Вторник, 29 июня





Не олигарх, а просто инвестор

Федеральный суд округа Колумбия отклонил иск федерального торгового управления и прокуроров 48 штатов с требованием признать корпорацию Facebook монополистом и обязать ее продать социальную сеть Instagram и платформу моментальных сообщений WhatsApp.

Решение суда привело к росту акций Facebook на бирже NASDAQ на 4%, что позволило ей впервые превысить оценку стоимости в триллион долларов.

В судебном постановлении говорится, что хотя суд не согласен с доводами защиты, доводы обвинения недостаточно обоснованы юридически и потому отклонены. По словам суда, торговое управление не смогло предоставить достаточно доказательств для обоснования обвинения в антимонопольных нарушениях со стороны Facebook.

Вместе с тем суд постановил, что управление может подать апелляцию, если предоставит новые данные, подтверждающие ее позицию.

Россия и Китай продлили договор о дружбе

Кремль 28 июня опубликовал совместное заявление России и Китая по случаю двух десятилетий с момента подписания договора, когда президенты Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телевизионную встречу по видеосвязи. С момента подписания договора Москва и Пекин расширили военные, энергетические и другие экономические связи, а также оказали друг другу дипломатическую поддержку по ряду вопросов.

Отношения Москвы с Соединенными Штатами и их западными союзниками находятся на низком уровне после окончания холодной войны из-за проблем, включая вмешательство России в выборы, конфликты на Украине и кибератаки, предположительно со стороны российских хакеров. Пекин сталкивается с растущей международной критикой по поводу нарушений прав человека в Гонконге и Синьцзяне.

И Россия, и Китай были обвинены правозащитными группами и Западом в злоупотреблении своим правом вето в Совете Безопасности ООН.

Пакистанский текстиль предупреждает

Пакистанские экспортеры текстиля пригрозили перенести свои производства в другие страны, поскольку они, как сообщается, обеспокоены сокращением газовой нагрузки и продолжающимся энергетическим кризисом в стране.

Во время встречи видных экспортеров текстиля Пакистана было упомянуто, что за последние 15 дней (с 11 июня 2021 года) давление газа было нулевым, что нанесло ущерб промышленности и остановило экспортное производство.

Заявлено, что “в течение 2020/21 финансового года, около 99 дней из 320 рабочих давление газа было нулевым или низким”.

Кроме того, экспортерам текстиля, имеющим дело с регазифицированным сжиженным природным газом (RLNG) и с большим трудом выплачивающим суммы для выполнения экспортных заказов по ставке 1 533 рупий за миллион БТЕ, газ не предоставляется.

Аналитик отраслевого исследования считает, что текстильная промышленность является одной из ведущих экспортных отраслей Пакистана. Только за первые 11 месяцев уходящего 2020-21 финансового года экспорт составил 13,8 миллиарда долларов.

Ранее в этом месяце наблюдалось ухудшение состояния энергетического кризиса в Пакистане, поскольку страна столкнулась с дефицитом электроэнергии где-то между 7000 и 8000 мегаватт.





Производство аккумуляторов во Франции

Предполагается, что завод по производству аккумуляторных батарей для электромобилей, который китайская компания Envision AESC планирует создать на севере Франции, создаст не менее 1000 рабочих мест на фоне надвигающейся угрозы сокращения рабочих мест, поскольку автомобильная промышленность отказывается от дизельных двигателей.

Подтверждая инвестиции Envision во французскую фабрику, Ксавье Бертран из оппозиционной партии Les Republicains, который добивается переизбрания на пост главы региона Верх-де-Франс, сказал, что в долгосрочной перспективе завод может создать до 2500 рабочих мест.

Ссылаясь на источники, агентство Reuters сообщило, что Envision инвестировала около двух миллиардов евро в завод в Дуэ, который, как ожидается, будет производить аккумуляторы для будущего парка электромобилей Renault, включая Renault 5.

Renault, которая объединила свои заводы в Дуэ, Руитце и Мобеж на севере Франции в центр электромобилей, известный как Renault ElectriCity, к 2025 году планирует выпускать 400000 автомобилей в год.

Кроме того, ожидается, что президент Эммануэль Макрон предоставит подробную информацию об инвестициях Envision и рабочих местах, которые она создаст на следующей неделе.

В прошлом году Renault объявила, что планирует сократить 4600 рабочих мест во Франции, чтобы сократить расходы.

Борьба за гонорары

Музыкальные исполнители начинают лоббистскую атаку на Капитолийском холме в надежде получить гонорары за радиоконтент, вызывая ожесточенное сопротивление со стороны вещательной индустрии.

MusicFIRST, коалиция создателей музыки и звукозаписывающих компаний, лоббирует законодателей в поддержку законопроекта. Группа заручилась поддержкой бывшего члена палаты представителей Джозефа Кроули (DN.Y.), старшего политического советника юридической и лоббистской фирмы Squire Patton Boggs и самого музыканта.

"Радио AM / FM было защищено законом от оплаты артистам за использование их музыки и их работы, и этому нужно положить конец. Этого не происходит на YouTube, Spotify, Pandora или при любом другом способе потоковой передачи музыки", — сказал Кроули.

Согласно вековому закону, радиостанции должны платить авторам песен за воспроизведение их музыки, но не обязаны платить артистам. В 2018 году Конгресс принял закон, разъясняющий, что службы цифрового потокового вещания должны выплачивать артистам гонорары за воспроизведение их музыки, но исключили наземные радиостанции.

Радиостанции давно утверждают, что радио — это рекламный инструмент, с помощью которого артисты могут бесплатно донести свою музыку до новых слушателей, а артисты часто просят радиостанции включить их песни. Кроули оспаривает этот аргумент на встречах с законодателями.

Законодательству предстоит пройти трудный путь через Конгресс, где гораздо больше законодателей поддерживают двухпартийную резолюцию Национальной ассоциации вещателей (NAB), в которой говорится, что Конгресс не будет "вводить какие-либо новые пошлины, налоги, роялти или другие сборы" с радиостанций для трансляции музыки в эфире.

Дешевле такси

Регулирующий орган США по ценным бумагам требует документирования почти всех заявлений при IPO. Дополнительные сведения о предстоящем листинге компании электрического воздушного такси Lilium теперь можно найти в базах данных органа финансового надзора. Они были недавно опубликованы на виртуальном мероприятии для аналитиков, чтобы стимулировать необычайное развитие немецкого стартапа.

Согласно документам, листинг на американской фондовой бирже Nasdaq через финансовый инструмент Qell, которым уже там торгуют, запланирован до августа. Также была упомянута цена билета на авиатакси Lilium: 2,25 доллара за милю или около 1,16 евро за километр. Это будет дешевле, чем поездка на такси.

Для Lililum главная цель — найти новых инвесторов, которые верят в амбициозный проект и верят, что компания выстоит в конкурентной борьбе за деньги и пассажиров. В настоящее время на относительно новом рынке царит настроение золотоискателей: во всем мире существует более 100 стартапов, которые хотят перевозить пассажиров из пункта А в пункт Б с помощью электрических вертикальных взлетов.





Среда, 30 июня

Инфляция в ресторанах

В ресторанах Америки, больших и малых, растут расходы на товары первой необходимости и рабочую силу. Стоимость растительных масел, круп, молочных продуктов, мяса и сахара резко возросла с начала пандемии. Добавьте к этому затраты на рабочую силу, а также заложенные потери в 2020 году… И выходит, что они поднимают цены на меню гораздо быстрее, чем успевают фиксировать "исторические показатели".

Рост стоимости меню отражается в правительственных данных, показывающих, что инфляция растет самыми быстрыми темпами с 2009 года.

Является ли инфляция "преходящей", как вбивала в уши Федеральная резервная система США? В последнем отчете Майкла Хартнетта из BofA делается вывод, что инфляция в США будет оставаться высокой в течение двух-четырех лет.

Привыкайте платить дороже. Или просто ешьте дома.



Крупнейшие европейские компании подписали соглашение об устойчивой эксплуатации чилийского лития

В Сантьяго четыре европейских гиганта подписали соглашение об устойчивой эксплуатации чилийского лития. Немецкие холдинги Daimler AG, Volkswagen AG и BASF присоединились к голландским производителям смартфонов Fairphone, чтобы создать ответственное литиевое партнерство, чтобы добыча минерала, необходимого для производства аккумуляторов, не влияла на экосистему или людей, живущих в прилегающих районах.

Партнерство нацелено на заповедник Салар-де-Атакама на севере Чили, поскольку другие ведущие игроки в мире промышленности, такие как Tesla, которая будет полагаться на этот источник энергии для своей будущей продукции, разрабатывают собственные планы, чтобы гарантировать адекватное снабжение.

Меморандум направлен на содействие общему пониманию статус-кво и совместную разработку общего видения будущего бассейна Салар-де-Атакама. Кроме того, предлагается совместная разработка плана действий для улучшения долгосрочного комплексного управления природными ресурсами и для выполнения первых шагов по реализации.

Новое партнерство должно начать работу в последнем квартале 2021 года с ожидаемой продолжительностью 2,5 года.

Хакеры атаковали немецкие банки — отчет

Хакерская группа, связанная с российским государством, известная как "Fancy Bear", за последние несколько дней провела кибератаку на критически важную инфраструктуру Германии и банковскую систему страны, сообщает газета Bild со ссылкой на неустановленные источники в западной разведке.

Представитель Федерального управления кибербезопасности BSI Германии заявил, что агентству ничего не известно о такой атаке. Bild заявил, что BSI подтвердил факт взлома в среду, и со ссылкой на неустановленные источники, заявив, что это может быть месть за международные санкции, введенные против России и Беларуси.

Представители Deutsche Bank AG и Commerzbank AG, а также лоббистских групп сберегательных, кооперативных и частных кредиторов заявили, что изучают отчет. Финансовый регулятор Германии BaFin и Европейский центральный банк не сразу ответили на запросы о комментариях.

Огненная Земля запретила лососевые фермы

В среду законодатели Огненной Земли единогласно одобрили законопроект, запрещающий выращивание лосося в водах провинции. Законопроект отдает предпочтение окружающей среде перед такой отраслью, как лососевые фермы.

В Аргентине единственное жизнеспособное место для подобных мероприятий — нетронутые воды пролива Бигль на Огненной Земле. Эти воды, помимо концентрации 50% лесов макроводорослей, существующих в стране, являются одним из крупных преобразователей CO2 на планете и очагом биоразнообразия.

Запрет Огненной Земли должен помочь и чилийским морям, пострадавшим от этой отрасли. Спорная индустрия лосося в Чили зародилась в семидесятых годах и Чили стала вторым в мире производителем лосося, объем экспорта которого в прошлом году составил 4,4 миллиарда долларов США. Тем не менее это не помешало повторению экологических катастроф в районах содержания и разведения лосося в клетках. Плюс тот факт, что чилийские фермы обязаны прибегать к тоннам антибиотиков для сдерживания повторных приступов инфекционной анемии лосося и борьбы с постоянно присутствующими вшами.

Универмаги роскоши Neiman Marcus прекратят продажу меховых изделий

В среду было заявлено, что сеть роскошных универмагов Neiman Marcus Group закроет свои меховые салоны и откажется от меха к началу 2023 года. По словам компании, эти изменения являются частью ее экологических, социальных и управленческих целей по идентификации и раскрытию таких тем, как благополучие животных.

Бренды роскошной одежды уже давно подвергаются критике со стороны организаций, занимающихся защитой животных, таких как "Люди за этичное обращение с животными", которые заявляют, что "нет ничего естественного в одежде, сделанной из кожи или меха животных".

На прошлой неделе Canada Goose Holdings Inc присоединилась к другим розничным торговцам предметами роскоши, таким как Versace, Coach, Michael Kors и Gucci, чтобы объявить о прекращении использования меха в своих магазинах. Такие бренды как Nike, Gap, H & Mand Burberry, также предприняли шаги по созданию более экологичной одежды, чтобы удовлетворить потребности покупателей, заботящихся об окружающей среде.





Стартап против липовой квалификации

Предпринимательское подразделение Saudi Aramco, инвестировало 1,5 миллиона долларов в саудовского поставщика технологии блокчейн, который помогает рекрутерам выявлять мошеннические профессиональные квалификации.

IR4LAB из Дахрана — одна из первых компаний такого рода в Королевстве, предлагающая фирмам способ определения обоснованности заявлений о квалификации, сделанных в заявлениях о приеме на работу, при приеме на работу новых сотрудников.

Совет инженеров Саудовской Аравии заявил, что в прошлом году он выявил более 2799 случаев мошенничества со стороны лиц, не являющихся гражданами Саудовской Аравии, ложно требующих профессиональных сертификатов.

Четверг, 1 июля





Летающее такси успешно протестировано

Прототип летающего автомобиля AirCar пролетел между Нитрой и Братиславой. Изобретение стартапа из Словакии оборудовано двигателем от BMW с мощностью в 160 лошадиных сил. Авто летает со скоростью в 190 километров в час, а потому преодолеть расстояние между городами у него получилось всего за 35 минут.

По дороге машина бы ехала 60 минут.

Также стоит заметить, что у компании есть только один прототип, испытания которого проводятся с 2020-го года. Стартап работает над производством второго прототипа, который будет более мощным, чем предшественник.

Власти Мексики ужесточают правила использования криптовалют

Криптовалюта не является законным платежным средством в Мексике. Финансовые учреждения могут получить штраф за их использование.

Об этом говорится в совместном заявлении местных центробанка, Минфина и Национальной комиссии по банкам и ценным бумагам.

Регуляторы заявили, что находящиеся на территории Мексики финансовые учреждения "не уполномочены проводить и предлагать операции с виртуальными активами", включая биткоин, Ethereum и XRP.

81 магазин Gap закрывается

Центральным торговым улицам Лондона был нанесен еще один удар, поскольку американский ритейлер Gap подтвердил, что закрывает все свои 81 магазин в Великобритании и Ирландии.

Первые 19 магазинов закроются в конце этого месяца по истечении срока их аренды.

Gap заявила, что сейчас начинает процесс консультаций с пострадавшим персоналом, но не будет подтверждать количество уволенных сотрудников. Сеть предоставит "поддержку и помощь в переходном процессе" коллегам после закрытия.

Ритейлер работает в Великобритании с 1987 года, а с 2006 года у него есть магазины в Ирландии.

Убийца Убера привлек 4,4 млрд долларов

Китайский такси-агрегатор Диди привлек на американском фондовом рынке почти четыре с половиной миллиарда долларов. Первичное размещение его акций на нью-йоркской бирже стало вторым по объему для китайских компаний после рекордного 25-миллиардного IPO Алибабы в 2014. Деньги нужны Диди для расширения бизнеса в других странах.

Шквал итальянских увольнений

С четверга 1 июля, после почти 500-дневного перерыва, крупные компании Италии смогут вернуться к увольнению своих сотрудников. Это касается производственной и строительной отраслей, за исключением текстильной и смежных отраслей (обувь, мода). Компромисс был достигнут во время диспетчерской связи под председательством премьер-министр Марио Драга.

Кроме того, обсуждалась возможность предоставления дополнительных 13 недель чрезвычайных увольнений для всех компаний, которые входят в период открытия, а не у которых кончились амортизаторы. Со вторника 29 июня президент Драги встретится с социальными партнерами. Наконец, диспетчерская высказалась за продление на два месяца, до 31 августа, блока налоговых счетов.

По данным Istat, между первым кварталом 2020 года и аналогичным периодом текущего года количество сотрудников уменьшилось на 889 тыс. единиц (-3,9%).

Roche сокращает 300-400 рабочих мест

Roche (ROG.S) планирует сократить 300-400 рабочих мест в этом году на объектах разработки продуктов (PD), заявили руководители компании, в том числе главный медицинский директор Леви Гарравей, во время записи видеозвонка с сотрудниками, полученного швейцарцами.

"Мы приняли трудное решение сократить нашу рабочую силу в PD примерно на 5-7% к концу года", — сказал Гарравей. "А это примерно от 300 до 400 ролей, которые будут затронуты во всем мире".

В компании Roche работает 101 000 человек по всему миру. Базельская компания подтвердила, что видеозвонок состоялся, и заявила в своем заявлении, что будет работать со всеми сотрудниками, чтобы помочь смягчить удар потери работы.

Британия изменила стандарты "права на ремонт"

Производители должны упростить ремонт товаров для дома, таких как стиральные и посудомоечные машины, в соответствии с новыми стандартами, вступающими в силу в четверг.

Бытовая техника и телевизоры будут дешевле в эксплуатации и прослужат дольше в результате новых правил энергоэффективности, направленных на борьбу с "преждевременным устареванием" — коротким сроком службы, намеренно встроенным в бытовую технику производителями, что приводит к ненужной и дорогостоящей замене для потребителя.

Производители теперь юридически обязаны предоставлять потребителям запасные части для продуктов — новое законное право на ремонт — чтобы электрические приборы можно было легко ремонтировать.

Правила предназначены для борьбы с 1,5 миллионами тонн электрических отходов, образующихся в Великобритании каждый год, за счет продления срока службы продукции до 10 лет, предотвращения попадания бытовой техники на свалку раньше, чем они должны, и сокращения выбросов углекислого газа.





Здоровая конкуренция

Команда бывшего президента Дональда Трампа запустила в четверг, 1 июля, в бета-версии новую платформу социальной сети GETTR. Происхождение названия GETTR связывают со фразой Getting Together. Новая платформа импортирует подписчиков пользователей Twitter, создавая их учетные записи.

Как сообщает Politico со ссылкой на бывшего пресс-секретаря Трампа Джейсона Миллера, соцсеть GETTR, позиционирующая себя как альтернатива другим социальным сетям, официально будет запущена 4 июля. Самого бывшего президента Дональда Трампа в ней пока нет, но место для него зарезервировано.

В качестве своей миссии новая соцсеть провозгласила "продвижение здравого смысла, защиту свободы слова, борьбу с монополиями социальных сетей и создание настоящего рынка идей". Возглавил платформу бывший пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер.

Пятница, 2 июля

Новая модель Tesla загорелась

Автомобиль превратился в огненный шар вскоре после того, как катился по жилому району в Пенсильвании. По словам одного очевидца, электромобиль медленно ехал по дороге, прежде чем вспыхнуть. Обычно электромобили загорались после аварий или во время/после зарядки. Однако сами электромобили нечасто могут просто самовозгораться. На каждые 330 млн км пробега происходит примерно одно возгорание электромобиля компании.

32 испанских часа

Испанская компания Telefónica на добровольной основе введет четырехдневную рабочую неделю и три выходных дня. Работникам, которые выберут этот вариант, будет сокращена зарплата на 20%. Эта мера вдохновляет и объединяет многие компании, которые не хотят сокращать персонал.

В Испании нет закона, регулирующего 32-часовой рабочий день.

Но если фирмы решают сократить часы, нормальным явлением является то, что сокращение рабочего дня влечет за собой снижение нагрузки на каждого сотрудника, на которого распространяется эта мера нагрузки. Потому что несмотря на сложности ковид и индивидуальным решением каждого частного бизнеса, законы о труде в Испании никто не отменял. Ведь есть случаи, когда работодатели эксплуатируют своих рабочих не нормировано. Не только в течение недели, но и в степени загруженности на один рабочий час.

Каждый 20-й поляк

Статистические данные Центрального статистического управления (GUS) Польши различают три порога бедности: крайний, относительный и установленный законом. Крайняя бедность означает прожиточный минимум, то есть очень низкий уровень удовлетворения потребностей. Потребление ниже этого уровня уже представляет угрозу для умственного и физического выживания и развития. Относительная бедность составляет всего 50 процентов населения Польши.

Центральное статистическое управление представляет это следующим образом: крайняя бедность — это ежемесячный бюджет на одного человека в семье в размере 640 злотых (то есть, для семьи из четырех человек это 1727 злотых). Относительная бедность — 799 злотых. По данным Центрального статистического управления, 5,2% людей живут в крайней бедности. Это каждый 20-й поляк.

Международный туризм не восстановится

Согласно исследованию, опубликованному ООН в среду, в этом году будет наблюдаться стагнация международных туристских прибытий, за исключением западных рынков, что приведет к убыткам в размере до 2,4 триллиона долларов, в котором добавлено, что сектор полностью не восстановится к 2023 году.

В 2020 году количество международных туристических прибытий упало на 73% по сравнению с 2019 годом, что привело к убыткам в размере 2,4 триллиона долларов для туризма и связанных с ним секторов, говорится в отчете.

Также в нем представлены три сценария на 2021 год, согласно которым количество прибытий международных туристов сократится на 63–75% по сравнению с допандемическим уровнем, что приведет к убыткам от 1700 до 2400 миллиардов долларов.





Инфляция в Греции

Цены на продукты питания и топливо растут почти ежедневно, обгоняя тарифы и налоги, которые оставались стабильными в течение многих лет. Что касается топлива, то цена за последние полгода выросла более чем на 50%. Цены на электроэнергию уже растут и будут расти еще больше после соответствующего решения Управления по регулированию энергетики, что уже составляет значительную часть операционных и производственных затрат.

Волна резкого и неоправданного повышения цен (который, кажется, не прекращается) на сырье для всех видов экономической деятельности, от обработки и технических работ до общественного питания и услуг, резко влияет на затраты компаний. Греческая Конфедерация Труда запрашивает соответствующую информацию у компетентных министров о возможных действиях в направлении контроля и сдерживания роста цен.

Инфляция в Британии

Уходящий из правительства Джонсона главный экономист Эндрю Холдейн заявил в пятницу, что инфляция в Британии быстро растет и может достичь 4% в этом году.

"Если восстановление спроса опережает предложение, то вполне возможно, что мы станем свидетелями временных периодов избыточного спроса, или того, что мы часто называем "узкими местами. Это особенно вероятно в отдельных секторах, учитывая неравномерный характер восстановления. Причина – в ограничениях в цепочке поставок товаров и транспортных узких местах, многие из которых должны быть временными, однако надежды на временную инфляцию — мало", — сказал он.

Прощай, пластик

В Германии и других странах-членах ЕС все одноразовые пластиковые изделия исчезнут с рынка с этой субботы. Это предусматривает директиву ЕС о запрете пластиковой посуды с 2019 года.

Запрет, который вступает в силу 3 июля 2021 года, распространяется на одноразовые изделия, такие как одноразовые столовые приборы и тарелки, соломинки для питья, палочки для перемешивания, ватные палочки и палочки для пластиковых шариков. Переносные контейнеры и чашки для напитков из пенополистирола также больше не допускаются на рынок. Отныне розничные торговцы обязаны использовать многоразовые альтернативы из стекла или металла.

В Германии, помимо запрета на вышеперечисленные товары, вступает в силу специальная маркировка одноразовой продукции, альтернативных предложений для которой пока нет. Сюда входят средства гигиены, портативные стаканчики из пластика, а также сигареты с фильтрами, содержащими пластик. Маркировка предназначена для предупреждения потребителей об экологическом ущербе, нанесенном пластиком, и для информирования их о правильной утилизации.

Более 200 000 человек перестанут получать пособия по безработице

Согласно данным Института национального страхования Израиля, с начала вспышки COVID-19 государство выплатило более 39 миллиардов шекелей (12 миллиардов долларов) в виде пособий по безработице.

Пособие получили 1,2 миллиона израильтян, которые потеряли свой доход из-за пандемии. С марта по конец 2020 года выплаты по безработице обошлось государству в 23,5 миллиарда шекелей, а в 2021 году уже выплачено 15,5 миллиарда шекелей.

Модель безработицы, введенная в действие в марте 2020 года, прекратила действовать в четверг после того, как Кнессет проголосовал за обновление программы и значительное сокращение пособий. Согласно новому закону, большинство израильтян в возрасте до 45 лет перестанут получать пособия. Для лиц старше 45 лет будет снижен текущий уровень оплаты труда, а льготы продолжатся до конца октября.

С 1 июля более 200 000 человек перестали получать пособия по новому плану, и около 182 000 будут продолжать получать их в течение определенного периода времени.

"Между нами и вами – пропасть"

Правительство Бориса Джонсона столкнулось с заявлениями о создании "одного правила для тех, кто наверху, а другого — для всех остальных" после объявления о том, что некоторым иностранным магнатам больше не потребуется карантин по прибытии в Англию.

Магнаты – наиболее применимое слово и определение в Европе для тех, кого в Украине принято называть олигархами.

Лидеры крупного бизнеса будут избавлены от бремени карантина, если их поездка, вероятно, принесет значительную экономическую выгоду для Великобритании.

Руководители компаний, желающие поехать в Англию для "финансовых вложений в бизнес в Великобритании" или для "открытия нового бизнеса в Великобритании", будут освобождены от уплаты налога, но сначала им потребуется письменное разрешение.

Министерство бизнеса заявило:

"Это освобождение предназначено для обеспечения деятельности, которая создает и сохраняет рабочие места и инвестиции в Великобритании, при одновременном принятии мер по минимизации рисков для здоровья населения".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!