Экономические итоги 2024 года в мире: восстановление и скачок цен на продовольствие

2024 год стал знаковым для мировой экономики, которая продолжала адаптироваться к последствиям пандемии, геополитическим вызовам и климатическим изменениям. Несмотря на глобальные потрясения, рынки демонстрировали устойчивость, а в стране – стремление к экономическому восстановлению. В этой статье мы подытожим основные экономические достижения и вызовы 2024 года, анализируя глобальные тренды, их влияние на отдельные регионы и возможные перспективы для мировой экономики.

Мировая экономика: преодолели ли вызовы 2024 года

Как развивалась мировая экономика в 2024 году

Несмотря на замедление экономического роста в первом полугодии 2024 г., во второй половине 2024 г. мировая экономика пережила длительный период стабильного роста, что было вызвано падением инфляции и лучшими, чем ожидалось, показателями занятости и частного потребления. Однако краткосрочные перспективы роста были подорваны из-за все еще высоких процентных ставок, тогда как потенциальное охлаждение рынка труда и рост политической неопределенности влияли на глобальный бизнес и доверие потребителей.

В базовом прогнозе исследовательской компании Euromonitor International ожидается, что глобальный рост реального ВВП составит 3,0% в 2024 году, а глобальная инфляция снизится до 6,6%.

Что касается роста экономики в разрезе отдельных стран мира, то развитые экономики наблюдали стабильный, но стагнационный рост в первой половине 2024 благодаря умеренной инфляции и стабильной занятости и потреблению, тогда как процентные ставки остаются высокими. Ожидается, что рост реального ВВП в развитых экономиках останется на уровне 1,6% в 2024 году, примерно на том же уровне, что и в 2023 году.

В США положительная динамика роста сохранялась в первой половине 2024 г., что привело к дальнейшему повышению прогноза роста реального ВВП до 2,3% в 2024 году.

В первом полугодии 2024 года экономика Еврозоны продемонстрировала несколько лучше, чем ожидалось, показатели из-за падения инфляции, роста экспорта и туризма, но экономическое восстановление остается самым слабым среди ключевых экономик мира, при этом рост реального ВВП оценивается в 0,9% в 2024 году. Быстрый рост внутреннего потребления и хорошие показатели туристического сектора привели к восстановлению экономики в южной Европе и Франции. Тем временем экономика Германии – самая большая в Еврозоне – продолжает бороться за восстановление.

Экономики так называемого глобального Юга — Китая, Индии и Бразилии развивались несколько лучше стран Запада в 2024 году. В частности, "мировая фабрика" Китай, несмотря на опасения скатывания в рецессию, закончил год с ростом ВВП на 4,8%.

Энергетика и цены на нефть

Один из факторов, которые серьезно влияют на экономическое развитие большинства стран мира – цена на нефть, в 2024 году не стал элементом неожиданности. Стоимость черного золота, несмотря на геополитическую нестабильность, достигнув пика в $ 90 за баррель в апреле 2024 года, до конца года колебалась в пределах $80-85, завершив год на отметке $74 за баррель. На стоимость нефти повлияли сокращение объема поставок в Китай, а также глобальный тренд по внедрению электромобилей, уверенно увеличивающих долю среди автотранспорта по всему миру.

Что касается мировой энергетики, то 2024 год окончательно доказал преимущество солнечной энергетики атомной. Так, объем возобновляемой энергии, аккумулирующих солнечные электростанции на планете, достиг 2 ТВт против 367 ГВт, генерирующих 408 работающих в мире ядерных реакторов.

Рекордное удорожание продуктов питания

Чем может запомниться 2024 год – так это резким скачком цен в мире на продовольствие. Глобальный рынок продуктов питания в 2024 году продемонстрировал рекордный рост цен, что обусловлено ограниченными запасами и повышением спроса. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), особое удорожание коснулось сливочного масла, молочных продуктов и растительных масел.

Сливочное масло. Цены на сливочное масло значительно выросли из-за высокого спроса и сокращения запасов, в частности, в Западной Европе. В странах ЕС с начала года стоимость масла увеличилась на 50%. К примеру, в ноябре 2024 года фьючерсы на сливочное масло достигли отметки 7900 евро за тонну, а в сентябре цена достигла рекордных 8260 евро за тонну.

Молочные продукты. Стоимость молочных продуктов на мировом рынке тоже стремительно повышалась. Это связано с уменьшением объемов производства в Европе, что частично было компенсировано ростом поставок из стран Океании. Повышение стоимости молока привело к удорожанию сыра и других молочных изделий.

Растительные масла. На рынке растительных масел цены на пальмовое, рапсовое, соевое и подсолнечное масла достигли самых высоких уровней с 2022 года. Это явилось следствием сокращения глобальных поставок.

В целом, Индекс продовольственных цен ФАО (FFPI) в ноябре 2024 года вырос до 127,5 пункта, что является самым высоким показателем с апреля 2023 года. Эта динамика показывает значительное давление на мировые рынки продовольствия, что может иметь долгосрочные последствия для продовольственной безопасности и доступности продуктов для населения.

Безработица в мире

По состоянию на октябрь 2024 г. уровень безработицы среди стран-членов ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития, в которую входят 38 стран с высоким доходом граждан и высоким индексом человеческого развития), оставался стабильным на уровне 4,9%. Этот показатель удерживается на отметке около 5% с марта 2022 года, что свидетельствует об относительной стабильности рынка труда в этих странах. В общей сложности количество безработных в странах ОЭСР составило 34,1 миллиона человек.

В Европейском Союзе и зоне евро уровень безработицы остается на исторически низких уровнях – 5,9% и 6,3% соответственно. Особенно заметное снижение наблюдалось в Италии, где с октября 2023 г. уровень безработицы снизился на 2%, достигнув самого низкого показателя с апреля 2007 года. В то же время рост безработицы был зафиксирован в Финляндии, Греции и Словении.

За пределами Европы тенденции были смешанными. Например, в Колумбии и Корее уровень безработицы вырос, в то время как в Мексике снизился до 2,5%, что является самым низким показателем среди стран ОЭСР вместе с Японией.

Безработица среди молодежи (15–24 лет) оставалась значительно выше, чем среди старших работников и составила 11,3%. В девяти странах ОЭСР молодежная безработица превышала 20%, что свидетельствует о неравномерном распределении возможностей на рынке труда. Япония и Израиль демонстрируют самые низкие показатели молодежной безработицы, которые составляют менее 4%.

В общем, рынок труда оставался на протяжении стабильным, хотя неравномерность уровней занятости среди разных возрастных и гендерных групп продолжает вызывать беспокойство.

Итоги

Перспективы развития мировой экономики продолжают быть окружены неопределенностью и рисками. Поэтому, несмотря на сравнительно стабильный 2024 год, глобальные риски, такие как усиление геополитических конфликтов, включая геоэкономическую конкуренцию, существующие макроэкономические препятствия и последствия изменения климата, могут изменить ситуацию в мировой экономике, как в лучшую, так и в худшую сторону.