Хозяева сити-лайтов и билбордов – кто владеет компаниями наружной рекламы в Украине

Рекламный бизнес оказался одним из наиболее пострадавших от полномасштабной войны, ведь теперь расходы на рекламу для многих компаний перешли в разряд "роскоши". Неудивительно? что по данным Всеукраинской Рады рекламы в 2022-м году рынок рекламы упал на 63% с 33 до 12,2 млрд грн.

Рынок рекламы в Украине (фото из открытых источников)

Наружная реклама – 11% объема рекламного рынка

При этом, как ни удивительно, одним из наименее пострадавших (всего минус 56%) сегментов рекламного рынка стала внешняя реклама, чей объем упал с 3,1 млрд. грн. до 1,36 млрд грн или примерно 11% общего объема рынка. То есть все столь привычные сити-лайты и билборды на улицах городов оказались довольно устойчивыми к военному времени. Например, объемы рекламы на телевидении и в прессе упали примерно на 80%.

Тем не менее услуги наружной рекламы пользуются спросом и обойдутся заказчикам отнюдь не в копейку. Так, в столице за аренду на 1 месяц стандартного билборда 3 на 6 метров необходимо заплатить от 4-6 тысяч гривен на окраинах города и до 30 тысяч в центральных районах. В регионах, понятно, суммы поменьше – в 3-4 тысячи в Житомирской или Полтавской областях и порядка 6 тысяч в Днепропетровской.

Можно и просто купить подержанные билборды и зарабатывать на их аренде, благо хватает объявлений об их продаже по цене примерно 50-60 тысяч гривен в Киеве, а в регионах в среднем в 2, а то и 3 раза дешевле.

"Комментарии" решили разобраться, кого можно назвать "королями" украинских билбордов.

Бигборд Украина – французский концерн JCDecaux или Аскольд Шестунов

Рекламная группа "Бигборд Украина" несомненно крупнейший и один из старейших игроков на рынке наружной (и не только) рекламы – основанная в 1993-м году до войны компания владела примерно 9000 рекламных плоскостей в Украине. При этом, кроме "наружки", группа занимается рекламой, посредничеством в ее размещении в СМИ, изготовлением металлических конструкций и прочее.

Еще в 2006-м году "Бигборд Украина" присоединилась к французскому рекламному концерну JCDecaux – мировому лидеру наружной рекламы. В то же время по данным аналитического сервиса YouControl, владельцем группы является украинский бизнесмен Аскольд Шестунов. Хотя иногда блоги или интервью с предпринимателем появляются в украинских СМИ, известно о нем мало, а сам он предпочитает говорить на профессиональные темы.

В группе "Бигборд Украина" именно ООО "Бигборд" отвечает за размещение наружной рекламы на металлических конструкциях и для нее 2022-й год был не лучшим – компания выручила 41,3 млн грн при доходе в 87,7 млн грн. годом ранее.

Прайм групп – Сергей Березенко

В свое время владельцем компании "Прайм групп" был один из наиболее известных представителей рекламного бизнеса в Украине, стоявший у истоков ряда компаний на рынке Вадим Фрунзе.

Создав в 2009-м году "Прайм групп", Вадим Фрунзе быстро вывел ее в пятерку лидеров, но впоследствии она была продана, сперва инвестиционной группе Dragon Capital Томаша Фиалы, а затем кипрской офшорной компании "Тетаксе лимитед".

Сервис YouControl относит в настоящий момент компанию к финансовой группе семейств Сергея Березенко и его ныне уже покойного дяди Анатолия Матвиенко, основателя "Проминвестбанка".

Сергей Березенко, экс-нардеп от "Евросолидарности", а до того глава Государственного управления делами, является весьма влиятельным лицом в партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко и приближен к экс-президенту. На выборах в 2019-м году был заместителем главы избирательного штаба Петра Порошенко, а на местных выборах 2020 года курировал полевую работу партии.

"Октагон-аутдор" — гражданин Чехии или российская Gallery

Еще одна компания, созданная Вадимом Фрунзе в 2006 году, позже была продана российскому оператору наружной рекламы Gallery. Юридически ООО "Октагон-аутдор" принадлежит кипрской компании "Мейнод трейдинг лимитед", владельцем которой является гражданин Чехии Йозеф Ондерка. Однако является ли он конечным бенефициаром или представляет интересы российской Gallery точно неизвестно.

Во всяком случае правоохранители расследовали уголовное производство № 22021000000000200 в котором "Октагон-аутдор" фигурирует как собственность российской компании и размещавшая билборды на территории оккупированного Донбасса в 2016-2021 годах.

По данным самого "Октагон-аутдор" компания имеет 4600 рекламных площадей в 37 городах, а доход в 2022 году составил 40,7 млн грн, что в 4 раза меньше, чем в 2021-м (163,4 млн грн.)

РТМ-Украина – четырежды народный депутат Николай Баграев

ООО "РТМ-Украина" — еще одна крупная компания, занимающаяся наружной рекламой Владельцем является 59-летний Николай Баграев, бывший деятель комсомола, стоявший у истоков фестиваля "Таврийские игры" и имеющий богатый опыт работы в СМИ, шоу-бизнесе и рекламе.

Баграев заинтересовался политикой еще в 1998 году, когда пытался стать народным депутатом Украины по мажоритарному округу, правда неудачно. С тех пор его политическая карьера шла куда успешнее: он четырежды становился нардепом в 4-7 созывах как самовыдвиженец, дважды как член БЮТ и последний раз уже от Партии регионов.

После 2014 года Николай Баграев от политики отошел и сосредоточился на бизнесе и общественной деятельности. В его бизнес-сообщество входят 54 фирмы, в том числе около 10 радиостанций, рекламные агентства, СМИ и доля в музыкальном канале "М1".

Как и для остальных операторов "наружки" 2022-й год для "РТМ-Украина" ознаменовал падение дохода в 4 раза – со 190 до 41 млн грн.

"Довира Аутдорф" — группа Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова

ООО "Довира Аутдорф" — представитель группы "Приват" днепровских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, из которых первый находится в СИЗО с сентября 2023 года. Саму компанию сложно назвать лидером рынка, хотя по заявлению ее представителей она оперирует 2000 рекламных площадей, в основном билбордов.

Тем не менее, по итогам 2021 года доход компании составлял 27,8 млн грн, а в 2022-м упал до 4,3 млн.

"Мегаполис" — Ольга Васильева

Группа рекламных агентств, работающих под одним брендом "Мегаполис", принадлежат Ольге Васильевой, начавшей свой бизнес в 2015-м году и успевшей угодить в скандал, связанный с рекламой в поездах "Интерсити". Директор филиала "Укрзализныци" — "Украинская железнодорожная скоростная компания" Сергей Лейбук без конкурса заключил договор о передаче прав на размещение рекламы в поездах с одной из фирм Ольги Васильевой "Медиа директ".

Сам же "Мегаполис" сегодня — это ООО "РА Мегаполис" и ООО "Мегаполис плюс инвест", на двоих заработавшие в 2022-м году около 8,5 млн грн, тогда как годом ранее это были 26,6 млн грн.

"Перехид аутдор" — Atlantic Group Дэвид Стюарт и Эндрю Бейн

Дочернее предприятие "Переход аутдор" возникло в 1996-м году и является частью коммуникационного холдинга Atlantic Group, который инвестирует в СМИ и РА, расположенные на территории СНГ.

Формальным владельцем компании является кипрский офшор "UMEDIA HOLDINGS LIMITED", в котором 84,92% владеют Дэвид Стюарт и Эндрю Бейн. Третьим совладельцем компании, как утверждал в свое время "Цезор.Нет", является Сергей Старицкий, как бывший руководитель телеканалов "Тонис" и "Интер".

Доход компании в 2022-м году составил почти 22 миллиона гривен, что в 3 раза меньше, чем в 2021-м – 60,7 млн грн.

Наша справа – Виктор Веремчук и Богдан Смаль

Крупный, более 1000 рекламных площадок, но региональный (в основном в Западной Украине) игрок рынка наружной рекламы был создан в 1996-м году, и принадлежит двум львовским бизнесменам Виктору Веремчуку (65%) и Богдану Смаль (35%), людях непубличным.

Бизнесмены отдельно и совместно друг с другом владеют примерно двумя десятками фирм, в основном специализирующихся на рекламном бизнесе. На двоих ООО "Наша справа" принесла им в 2022-м году 9,4 млн грн. после 24,1 млн грн в 2021-м.

News Outdoor Ukraine – сын экс-мэра Киева Александр Омельченко

госреестров на данный момент компания является частью семейного бизнеса Александра Омельченко, сына бывшего мэра Киева также Александра, умершего в 2021-м году. Принадлежит компания ему через кипрский офшор "Топликон энтерпрайзес лимитед".

Доход ООО "СВ Аутдор" в 2022 году составил 8,2 млн, что более чем вчетверо уступает довоенным показателям – 34,3 млн грн.

Как несложно заметить все игроки рынка наружной рекламы понесли существенные потери в доходах, но они имеют шансы компенсировать эти убытки за счет роста рынка в 2023-м году. Так, Всеукраинская рекламная коалиция прогнозирует что в текущем году рынок вырастет почти на 50% до 1,9 млрд грн.