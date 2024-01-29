Как изменилась стоимость жизни в Украине за 32 года независимости по сравнению со странами Восточной Европы

Стоимость жизни – это стоимость товаров и услуг, необходимых для жизни домохозяйства или человека, рассчитанная в действующих ценах. Потому что за последние 26 лет украинская денежная единица обесценилась почти в 20 раз (не считая периода гиперинфляции в начале 90-х годов, когда в обращении были купоно-рубли), то самым легким способом сравнить динамику стоимости жизни в Украине – это рассмотреть доходы граждан в стабильной иностранной валюте – долларах США.

Стоимость жизни в Украине (фото из открытых источников)

Как менялась средняя зарплата в Украине за последние 32 года

Конец 80-х – начало 90-х годов прошлого столетия стал переломным моментом в истории не только Украины, но и большинства стран бывшего соцлагеря. Кризисные процессы и распад Советского Союза позволили европейским странам выйти из-под влияния Москвы и начать свое поступательное развитие в сторону демократии и рыночной экономики.

Украина, имея один из наибольших потенциалов среди республик СССР, чтобы быстро провести реформы и начать экономический рост, в начале 90-х годов увязла в неопределенности, пытаясь приспособиться к новым реалиям, при этом сохраняя старую коммунистическую номенклатуру у власти и стремясь удержать баланс между странами Запада и Россией.

Как результат – промедление реформ привели к гиперинфляции и резкому обнищанию населения. Так, по состоянию на 1993 год средняя зарплата в Украине в долларовом эквиваленте составила всего $ 36 .

В течение следующих 5 лет период стагнации продолжался, хотя инфляцию Украине удалось обуздать и ввести в обращение свою денежную национальную единицу – гривну. Достигнув $77, средняя зарплата украинцев снова резко упала на фоне кризиса 1998 года, когда курс гривны к иностранным валютам обвалился в 2 раза, составив в 1999 году $42.

2000-е годы принесли украинцам облегчение: внешняя конъюнктура на мировых рынках позволила увеличить выпуск продукции металлургических и машиностроительных заводов, а монетарная политика правительства реформаторов Виктора Ющенко привела к быстрому экономическому росту, только ускорившемуся после оранжевой революции. Это не могло не отразиться на доходах населения: за период с 2002 по 2008 год средняя зарплата в Украине выросла с $71 до $343.

Мировой экономический кризис 2008 года внес свои коррективы в размер доходов украинских граждан: в результате обвала гривны почти на 70%, средняя зарплата граждан упала до $245 в 2009 году, и потребовалось почти 2 года, чтобы экономика Украины смогла прийти в себя и догнать падение ВВП и компенсировать подорожание жизнь.

В 2013 году, накануне революции достоинства, средняя зарплата в Украине впервые превысила $400, но разорение государственной казны президентом — беглецом Виктором Януковичем и начало гибридной войны России против Украины с аннексией Крыма, обрушили национальную денежную единицу, снизив доходы граждан. В 2015 году средняя зарплата в Украине составила $192.

Стабилизация экономики Украины и ее переориентация на западные рынки смогли улучшить ситуацию, что сказалось и на доходах граждан, впервые за время независимости в 2021 году превысивших $500.

После начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года доходы граждан снизились, хотя финансовая помощь стран Запада продолжает поступать, позволяя выплачивать зарплаты и социальные выплаты населению, а курс гривни уже второй год подряд демонстрирует стабильность.

По данным Государственной службы статистики, в 3 квартале 2023 года средняя зарплата в Украине составляла $ 478 , почти достигнув уровня 2021 года.

Как изменилась покупательная способность украинских граждан за последние 32 года

Хотя средняя зарплата в твердой иностранной валюте – американских долларах, может показать динамику стоимости жизни в Украине – более точным показателем цены на основные продукты и услуги.

По данным Минфина в начале независимости Украины, цена 5-литровой кастрюли популярного блюда – украинского борща составляла 2,5 купона-рубля, или 1% от средней зарплаты. Сейчас такой же борщовый набор обойдется в 75 грн или 0.5% от средней зарплаты.

Еще одним важным продуктом, который позволяет проследить изменения покупательной способности граждан – бензин . Так, в сравнительно благополучный 1996 год, когда была введена в обращение украинская гривна, 1 литр бензина А-95 стоил 0.6 грн и на среднюю зарплату можно было купить 208 литров горючего. А уже в 1998 году бензин подорожал до 2.44 грн за литр и на среднюю зарплату можно было приобрести всего 102 литра горючего. За среднюю зарплату в 3 квартале 2023 года, при цене бензина А-95 – 48 грн, можно было купить 354 литра топлива.

Впрочем, если учитывать цены на бытовую технику и легковые автомобили, то за 32 года можно заметить существенную разницу: так, чтобы приобрести телевизор иностранного производства среднего качества и размеров, рядовому украинскому гражданину в 1992 году понадобилось бы 5-6 средних зарплат, в в то время как в 2023 году телевизор обошелся бы в 0,5-0,6 средней зарплаты; новый иностранный легковой автомобиль среднего класса в 1992 году стоил 200 – 300 средних зарплат, в то время как в 2023 году новое авто среднего класса обошлось бы в 30-40 средних зарплат.

Как изменилась стоимость жизни в странах Восточной Европы

В то время как Украина медленно делала свой геополитический выбор, внедряя и притормаживая реформы, страны Восточной Европы с начала 90-х годов уверенно двигались в сторону ЕС и НАТО. Уже в начале 2000-х годов большинство стран соцлагеря, включая 3 прибалтийские республики бывшего СССР, вступили в Северо-Атлантический альянс и присоединились к Европейскому Союзу. Это не могло не сказаться на благосостоянии граждан этих стран.

Например, в Польше средняя заработная плата выросла с $340 в 1997 году до рекордных $1600 в 2023 году.

В Эстонии, наиболее успешной из стран Прибалтики, средняя зарплата за последние 30 лет выросла почти в 50 раз, с 35 евро в 1992 году до 1685 евро в 2022 году.

Конечно, стоимость жизни познается в сравнении с ценами на товары и услуги в той или иной стране, поэтому нет смысла сравнивать средний доход граждан Украины и, например, Швейцарии.

Согласно исследованию РБК-Украина (проект Styler), по состоянию на конец 2023 года цены на популярные продукты питания в сети супермаркетов Польши в расчете на гривны были следующими: хлеб белый за 0,5 кг – 38 грн; яйца – 10 шт – 80,6 грн; 1 кг муки – 20,75 грн; 1 кг сахара – 55,1 грн; 1 кг соли – 17 грн; 1 литр молока – 3,29 31,3 грн; 1 кг курятины (окорок) – 66,5 грн; 1 кг свинины (лопатка) – 137,7 грн; 1 кг сыра твердого – 256 грн; 1 кг картофеля – 23,6 грн. Всего набор продуктов стоил 723 грн.

Аналогичный набор продуктов питания в одном из крупнейших супермаркетов Украины обошелся в конце 2023 в 896 грн.

Согласно информации, предоставленной порталом kinnisvara-maakler.ee , стоимость аренды 2-комнатной квартиры среднего сегмента рынка жилья в столице Эстонии, Таллинне, в 2023 году составляла 200 евро. Аналогичные по параметрам квартиры в Киеве в 2023 году также стоили около 200 евро в месяц. При этом коммунальные услуги за 1-комнатную квартиру в Таллинне стоили 70-100 евро (2,5-3,6 тыс. грн), что также соответствует стоимости коммуналки в украинской столице.

Подводя итоги, можно констатировать, что, несмотря на полномасштабную войну с Россией, уровень жизни украинских граждан остается значительно выше, ни в первые годы независимости нашего государства, однако сильно уступает странам восточной Европы, которые смогли за 32 года значительно продвинуться вперед в социально-экономическом развитии. .