Кому принадлежат облэнерго Украины

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Давиденко Евгения
Теперь это юридические лица, отвечающие за безопасную, надежную и эффективную эксплуатацию, техническое обслуживание и развитие системы распределения электрической энергии. "Комментарии" выяснили, кому они принадлежат.
Фото: pixabay
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Долей в 24,99% владеет ООО "КУА "Инвестиционный капитал Украина", 22,44% – GARENSIA ENTERPRISES LIMITED (Кипр). Ее связывают с Константином Григоришиным, российско-украинским бизнесменом, миллиардером. Бенефициаром считается Максим Марков, когда-то работавший на бизнесмена юристом.
76,97% компании принадлежит ДТЭК ГРИДС Б.В. (DTEK GRIDS BV) (Нидерланды) бизнесмена Рината Ахметова, 15,89% – LARVA INVESTMENTS LIMITED (Кипр), которая связана с бизнесменами Игорем Коломойским и Константином Григоришыным. Бенефициар – Ринат Ахметов.
100% акционерного общества принадлежит ДТЭК ГРИДС Б.В. (DTEK GRIDS BV), зарегистрированной в Нидерландах, принадлежащей Ринату Ахметову.
Владельцем доли в 72,2% является ООО "ДТЭК Сети", пакет в 25% – у Министерства энергетики. Бенефициар, согласно данным реестров, – Ринат Ахметов.
75,56% владеет Компания с ограниченной ответственностью ВС ЭНЕРДЖИ ИНТЕРНЕШНЛ Н.В. с регистрацией в Нидерландах, 19,98% — в собственности ООО "ВС Групп Менеджмент". Бенефициары: Сизерман Олег, Ярославская Марина, Альтбергс Артурс, Уигантс Валтс, Дамбинс Уиллис.
100% собственник – Министерство энергетики Украины.
25% принадлежат LARVA INVESTMENTS LIMITED (Кипр), 23,9% — BIKONTIA ENTEPRISES LIMITED (Кипр), 23,29% — UA ENERGY DISTRIBUTION HOLDING LIMITED (Кипр), 10% — Wadless Holdings Limited, долей на 7,9% владеет паевой закрытый недиверсифицированный венчурный инвестиционный фонд "Седьмой" ООО "КУА "Сварог Эстет Менеджмент". Кипрские офшорки, а также инвесткомпания связаны с Игорем Коломойским и Константином Григоришиным.
Пакеты акций распределены между кипрскими компаниями: 24,99% — МАРГАРОЗА КОММЕРШИАЛ ЛИМИТЕД (MARGAROZA COMMERCIAL LIMITED), 24,99% — ЛЕКС ПЕРФЕКТА ЛИМИТЕД (LEX PERFECTA LIMITED), 12 ,5% — у Компании Миосария Коммершал Лтд; 12,5% владеет компания Зокатини Энтерпрайзис Лтд. Бенефициар – украинский предприниматель, владелец ФК "Динамо" Игорь Суркис.
Собственность компании разделена следующим образом: 25% принадлежит Министерству энергетики, остальные доли принадлежат зарегистрированным на Кипре фирмам: 24,99% — BIKONTIA ENTEPRISES LIMITED, 24,99% — LARVA INVESTMENTS LIMITED, 18,5% — UA ENERGY DISTRIBUTION HOLD Они связаны с Григоришиным и Коломойским.
65% в руках Министерства энергетики. 29,79% принадлежит СМАРТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛТД (Кипр), которые связывают с бизнесменом и эксдепутатом Вадимом Новинским.
Мажоритарный собственник с долей 94,5% — принадлежащие уже упоминавшимся лицам ООО ВС ГРУПП МЕНЕДЖМЕНТ: Марине Ярославской, Вилису Дамбинсу, Вальсу Вигантсу, Артурсу Альтбергсу и Олегу Сизерману.
70% у Министерства энергетики, миноритарный владелец Ринат Ахметов. Пакетом в 6,7% он владеет через ДТЭК ГРИДС Б.В. (DTEK GRIDS BV), зарегистрированной в Нидерландах.
69,9% принадлежат ООО ВС ГРУПП МЕНЕДЖМЕНТ упоминаемого здесь квинтета бенефициаров: Уиллис Дамбинс, Валтс Вигантс, Артурс Альтбергс, Олег Сизерман, Марина Ярославская.
25% принадлежат UA ENERGY DISTRIBUTION HOLDING LIMITED, 24,99% – LARVA INVESTMENTS LIMITED, еще 23,2% – BIKONTIA ENTEPRISES LIMITED, 9,99% – Wadless Holdings Limited, связанные с Григоришиным и Коломойским.
Собственность 25,99% в ФГИУ. Кроме того, государство владеет еще 25% в лице НАК "Энергетическая компания Украины". Также 24,99% у Bikontia Enterprises Limited, 15,1% — у Larva Investments Limited. Эти кипрские офшорки, как уже упоминалось, принадлежат Коломойскому и Григоришину.
60,24% сконцентрировал ФГИУ. Еще 16,5% — числятся за ЛЕКС ПЕРФЕКТА ЛИМИТЕД (LEX PERFECTA LIMITED), которая, по данным СМИ, задекларирована Медведчуком как собственность его жены Оксаны Марченко. Кроме того, 12,3% — у BIKONTIA ENTEPRISES LIMITED, подконтрольной Григоришину.
46% – в ФГИУ, 25% – в ПАО "Украинская энергосберегающая сервисная компания", еще 24,47% числится за паевым закрытым венчурным инвестиционном фондом "Седьмой" ООО "КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанному с Григоришиным.
75,47% владеет АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Оникс", принадлежащий Анатолию Юрьевичу Бойко. Кроме того, доля в 21,19% — принадлежит уже упоминавшемуся инвестиционному фонду "Седьмой" ООО "КУА "Сварог Эссет Менеджмент".
Общество принадлежит ДТЭК ГРИДС Б.В. (DTEK GRIDS BV) Рината Ахметова.
Эта компания в собственности ООО ДТЭК СЕТИ Рината Ахметова.
100% общества принадлежат ОМБРИ ЭЛЕКТРИКАЛ ЭНЕРДЖИ КО. ЛИМИТЕД (OMBRI ELECTRICAL ENERGY CO. LIMITED), бенефициары которого – экснардепка Юлия Левочкина и Михаил Кириакиди (Греция).
51,64% принадлежат ВС Энерджи Интернешнл Н.В./VS Energy International NV, пакетом в 24,5% — владеет ООО ДТЭК СЕТИ, еще 21,26% — ООО ВС ГРУПП МЕНЕДЖМЕНТ. Бенефициары: Дамбинс Уиллис, Сизерман Олег, Ярославская Марина, Уигантс Валтс и Альтбергс Артурс.
25% записаны на ЛЕКС ПЕРФЕКТА ЛИМИТЕД (LEX PERFECTA LIMITED), еще 25% – на МАРГАРОЗА КОММЕРШИАЛ ЛИМИТЕД (MARGAROZA COMMERCIAL LIMITED). Кроме того, пакеты на 13,49% – у компании МИОСАРИЯ КОММЕРШАЛ ЛТД и ЗАКАТИНИ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД. Также 12,19% – у КЕРЕЛИО КОММЕРШИАЛ ЛИМИТЕД (KERELIO COMMERCIAL LIMITED) и еще 5,44% записаны на Wadless Holdings Limited. Непрямое решающее влияние оказывают Геннадий Боголюбов и Игорь Суркис.
83,32% оформлены на Washington Holdings BV, зарегистрированную в Нидерландах. Еще 9,9% – у ООО ВС ГРУПП МЕНЕДЖМЕНТ. Бенефициары: Альтбергс Артурс, Уигантс Валтс, Дамбинс Уиллис, Ярославская Марина и Сизерман Олег.
По ООО "Луганское энергетическое объединение" начато дело о банкротстве. 99% принадлежат ООО САМХАТО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД, связанному с Григоришиным.
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