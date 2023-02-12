Кому принадлежат облэнерго Украины

Теперь это юридические лица, отвечающие за безопасную, надежную и эффективную эксплуатацию, техническое обслуживание и развитие системы распределения электрической энергии. "Комментарии" выяснили, кому они принадлежат.

Фото: pixabay





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АО "Винницаоблэнерго"





Долей в 24,99% владеет ООО "КУА "Инвестиционный капитал Украина", 22,44% – GARENSIA ENTERPRISES LIMITED (Кипр). Ее связывают с Константином Григоришиным, российско-украинским бизнесменом, миллиардером. Бенефициаром считается Максим Марков, когда-то работавший на бизнесмена юристом.





АО "ДТЭК Днепровские электросети"





76,97% компании принадлежит ДТЭК ГРИДС Б.В. (DTEK GRIDS BV) (Нидерланды) бизнесмена Рината Ахметова, 15,89% – LARVA INVESTMENTS LIMITED (Кипр), которая связана с бизнесменами Игорем Коломойским и Константином Григоришыным. Бенефициар – Ринат Ахметов.





АО "ДТЭК Донецкие электросети"





100% акционерного общества принадлежит ДТЭК ГРИДС Б.В. (DTEK GRIDS BV), зарегистрированной в Нидерландах, принадлежащей Ринату Ахметову.





АО "ДТЭК Одесские электросети"





Владельцем доли в 72,2% является ООО "ДТЭК Сети", пакет в 25% – у Министерства энергетики. Бенефициар, согласно данным реестров, – Ринат Ахметов.





АО "Житомироблэнерго"





75,56% владеет Компания с ограниченной ответственностью ВС ЭНЕРДЖИ ИНТЕРНЕШНЛ Н.В. с регистрацией в Нидерландах, 19,98% — в собственности ООО "ВС Групп Менеджмент". Бенефициары: Сизерман Олег, Ярославская Марина, Альтбергс Артурс, Уигантс Валтс, Дамбинс Уиллис.





АО "Николаевоблэнерго"





100% собственник – Министерство энергетики Украины.





АО "Полтаваоблэнерго"





25% принадлежат LARVA INVESTMENTS LIMITED (Кипр), 23,9% — BIKONTIA ENTEPRISES LIMITED (Кипр), 23,29% — UA ENERGY DISTRIBUTION HOLDING LIMITED (Кипр), 10% — Wadless Holdings Limited, долей на 7,9% владеет паевой закрытый недиверсифицированный венчурный инвестиционный фонд "Седьмой" ООО "КУА "Сварог Эстет Менеджмент". Кипрские офшорки, а также инвесткомпания связаны с Игорем Коломойским и Константином Григоришиным.





АО "Прикарпатьеоблэнерго"





Пакеты акций распределены между кипрскими компаниями: 24,99% — МАРГАРОЗА КОММЕРШИАЛ ЛИМИТЕД (MARGAROZA COMMERCIAL LIMITED), 24,99% — ЛЕКС ПЕРФЕКТА ЛИМИТЕД (LEX PERFECTA LIMITED), 12 ,5% — у Компании Миосария Коммершал Лтд; 12,5% владеет компания Зокатини Энтерпрайзис Лтд. Бенефициар – украинский предприниматель, владелец ФК "Динамо" Игорь Суркис.





АО "Сумыоблэнерго"





Собственность компании разделена следующим образом: 25% принадлежит Министерству энергетики, остальные доли принадлежат зарегистрированным на Кипре фирмам: 24,99% — BIKONTIA ENTEPRISES LIMITED, 24,99% — LARVA INVESTMENTS LIMITED, 18,5% — UA ENERGY DISTRIBUTION HOLD Они связаны с Григоришиным и Коломойским.





АО "Харьковоблэнерго"





65% в руках Министерства энергетики. 29,79% принадлежит СМАРТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛТД (Кипр), которые связывают с бизнесменом и эксдепутатом Вадимом Новинским.





АО "Херсоноблэнерго"





Мажоритарный собственник с долей 94,5% — принадлежащие уже упоминавшимся лицам ООО ВС ГРУПП МЕНЕДЖМЕНТ: Марине Ярославской, Вилису Дамбинсу, Вальсу Вигантсу, Артурсу Альтбергсу и Олегу Сизерману.





АО "Хмельницкоблэнерго"





70% у Министерства энергетики, миноритарный владелец Ринат Ахметов. Пакетом в 6,7% он владеет через ДТЭК ГРИДС Б.В. (DTEK GRIDS BV), зарегистрированной в Нидерландах.





АО "Черновцыоблэнерго"





69,9% принадлежат ООО ВС ГРУПП МЕНЕДЖМЕНТ упоминаемого здесь квинтета бенефициаров: Уиллис Дамбинс, Валтс Вигантс, Артурс Альтбергс, Олег Сизерман, Марина Ярославская.





АО "Черниговоблэнерго"





25% принадлежат UA ENERGY DISTRIBUTION HOLDING LIMITED, 24,99% – LARVA INVESTMENTS LIMITED, еще 23,2% – BIKONTIA ENTEPRISES LIMITED, 9,99% – Wadless Holdings Limited, связанные с Григоришиным и Коломойским.





ОАО "Тернопольоблэнерго"





Собственность 25,99% в ФГИУ. Кроме того, государство владеет еще 25% в лице НАК "Энергетическая компания Украины". Также 24,99% у Bikontia Enterprises Limited, 15,1% — у Larva Investments Limited. Эти кипрские офшорки, как уже упоминалось, принадлежат Коломойскому и Григоришину.





ПАО "Запорожьеоблэнерго"





60,24% сконцентрировал ФГИУ. Еще 16,5% — числятся за ЛЕКС ПЕРФЕКТА ЛИМИТЕД (LEX PERFECTA LIMITED), которая, по данным СМИ, задекларирована Медведчуком как собственность его жены Оксаны Марченко. Кроме того, 12,3% — у BIKONTIA ENTEPRISES LIMITED, подконтрольной Григоришину.





ПАО "Черкассыоблэнерго"





46% – в ФГИУ, 25% – в ПАО "Украинская энергосберегающая сервисная компания", еще 24,47% числится за паевым закрытым венчурным инвестиционном фондом "Седьмой" ООО "КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанному с Григоришиным.





ЧАО "Волыньоблэнерго"





75,47% владеет АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Оникс", принадлежащий Анатолию Юрьевичу Бойко. Кроме того, доля в 21,19% — принадлежит уже упоминавшемуся инвестиционному фонду "Седьмой" ООО "КУА "Сварог Эссет Менеджмент".





ЧАО "ДТЭК Киевские электросети"





Общество принадлежит ДТЭК ГРИДС Б.В. (DTEK GRIDS BV) Рината Ахметова.





ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети"





Эта компания в собственности ООО ДТЭК СЕТИ Рината Ахметова.





ЧАО "Закарпатьеоблэнерго"





100% общества принадлежат ОМБРИ ЭЛЕКТРИКАЛ ЭНЕРДЖИ КО. ЛИМИТЕД (OMBRI ELECTRICAL ENERGY CO. LIMITED), бенефициары которого – экснардепка Юлия Левочкина и Михаил Кириакиди (Греция).





ЧАО "Кировоградоблэнерго"





51,64% принадлежат ВС Энерджи Интернешнл Н.В./VS Energy International NV, пакетом в 24,5% — владеет ООО ДТЭК СЕТИ, еще 21,26% — ООО ВС ГРУПП МЕНЕДЖМЕНТ. Бенефициары: Дамбинс Уиллис, Сизерман Олег, Ярославская Марина, Уигантс Валтс и Альтбергс Артурс.





ЧАО "Львовоблэнерго"





25% записаны на ЛЕКС ПЕРФЕКТА ЛИМИТЕД (LEX PERFECTA LIMITED), еще 25% – на МАРГАРОЗА КОММЕРШИАЛ ЛИМИТЕД (MARGAROZA COMMERCIAL LIMITED). Кроме того, пакеты на 13,49% – у компании МИОСАРИЯ КОММЕРШАЛ ЛТД и ЗАКАТИНИ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД. Также 12,19% – у КЕРЕЛИО КОММЕРШИАЛ ЛИМИТЕД (KERELIO COMMERCIAL LIMITED) и еще 5,44% записаны на Wadless Holdings Limited. Непрямое решающее влияние оказывают Геннадий Боголюбов и Игорь Суркис.





ЧАО "Ровнооблэнерго"





83,32% оформлены на Washington Holdings BV, зарегистрированную в Нидерландах. Еще 9,9% – у ООО ВС ГРУПП МЕНЕДЖМЕНТ. Бенефициары: Альтбергс Артурс, Уигантс Валтс, Дамбинс Уиллис, Ярославская Марина и Сизерман Олег.





По ООО "Луганское энергетическое объединение" начато дело о банкротстве. 99% принадлежат ООО САМХАТО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД, связанному с Григоришиным.