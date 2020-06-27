Кризис, карантин, безработица и несправедливость: насколько глубоко укоренились главные проблемы Украины

Почти 70% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении – такие результаты показало исследование, проведенное Центром социального мониторинга 10-17 июня. При этом большинство украинцев – 55,8% – назвали политическую ситуацию в стране напряженной, а каждый седьмой и вовсе считает ее взрывоопасной.

Также в ходе опроса респонденты рассказали о том, какие проблемы их волнуют больше всего, и на этом "Комментарии" решили остановиться подробнее.

Уровень жизни: довольных почти нет

О том, что главная неприятность – это слишком низкий уровень жизни, заявили практически все – 95% опрошенных. И на фоне четвертого месяца "полукарантина" это неудивительно: денег и у населения, и у бизнеса становится все меньше и меньше.

Результаты исследования, проведенного исследовательской компанией Active Group в мае 2020-го, говорят о том, что за время карантина четверть наших сограждан уже влезла в долги, причем 6% - в довольно большие.

По мнению аналитика "Центра биржевых технологий" Максима Орыщака, было бы слишком наивно ожидать роста зарплат в ближайшее время. Это означает, что покупательная способность населения продолжит снижаться. Соответственно, спрос на товары не первой необходимости будет сокращаться и дальше.

В то же время аналитик TeleTrade Сергей Родлер считает, что уровень украинских зарплат сможет вернуться к докарантинным отметкам не ранее 2022 года, а президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко уверен, что все в большой степени зависит от заробитчан, которые сегодня давят на внутренний рынок труда.

"Если в ближайшее время для трудовых мигрантов не откроют границы, мы не только не увидим роста зарплат, но и, возможно, произойдет падение доходов", – считает эксперт.

Безработица: текущая ситуация – не предел

Безработица и сложности с трудоустройством волнуют треть опрошенных (32%). По данным Госстата в Украине насчитывается 1,5 млн безработных, но эксперты предполагают, что цифры гораздо выше. Согласитесь, предположить, что компании набирали персонал в условиях, когда на несколько месяцев не только закрылись кафе и рестораны, спортклубы и ТРЦ, театры и кинотеатры, рынки и не продуктовые магазины, но и был остановлен общественный транспорт, довольно трудно. Очевидно, что в ситуации всеобщего карантина многие работодатели либо увольняли сотрудников, либо отправляли их в отпуска за свой счет.

При этом экономисты прогнозируют, что в ближайшее время число безработных в стране увеличится. Логика здесь проста: при падающей экономике бизнес закрывается, а то, что падение еще не закончено, не вызывает сомнений. Если в прошлом году (то есть до "эпохи коронавируса") в правительстве прогнозировали рост экономики в 3,5%, то сейчас ожидают падения на 5%.

По словам Максима Орыщака, реальное число безработных на сегодня составляет около 2,5 млн человек. И в целом ситуация развивается по негативному сценарию: безработица растет, а новые рабочие места, вопреки обещаниям, не создаются.

Масла в огонь подливает новый Трудовой кодекс, который после доработок представили на днях. Эксперты отмечают, что он сильно ущемляет права наемных работников, и ни к чему хорошему это не приведет.

"Философия нового Трудового кодекса нарушает баланс в системе трудовых отношений", – считает эксперт института Growford Алексей Кущ. – Дело в том, что сегодня украинскому рынку труда необходима максимальная защита наемных работников – в противном случае самые квалифицированные и эффективные кадры попросту покинут страну. Новый же ТК действует с точностью до наоборот, по сути, сводя защиту наемных сотрудников к минимуму".

Экономический кризис: слишком затягивается

Каждого четвертого респондента (27%) волнует экономический кризис, и по словам экономиста Владислава Банкова, опасения украинцев не напрасны: для роста экономики в стране сегодня нет никаких предпосылок. Более того, нынешняя активность правительства, направлена, скорее, на охлаждение экономики. Ни усложнение налогового законодательства, ни ужесточение фискального контроля и регуляторных норм не помогают наполнить бюджет и не разгоняют экономику. В условиях, когда в стране денег нет, а мировая экономика вошла в кризис, единственной верной стратегией является развитие отечественного производства и переориентация внутреннего потребления на свой же внутренний продукт.

Пару недель назад свою лепту во всеобщий пессимизм внесли эксперты МВФ, заявив, что восстановление Украины после коронакризиса может затянуться до 2024 года. И хотя отечественные эксперты в один голос твердят, что прогнозировать что-либо в нынешних условиях невозможно, в целом они согласны с тем, что быстрого восстановления ожидать не стоит.

Карантин: конца ему пока не видно

Украинцы устали от бесконечных ограничений, отсутствия работы и денег, но конца украинской "жизни на паузе" по-прежнему не видно: Кабмин продлил карантин до 31 июля. Стоит ли удивляться, что 22% опрошенных в список самых главных проблем без колебаний внесли пандемию и карантин? Примечательно, что столько же людей – 22% – основной проблемой считают медицинскую реформу, которая в последние месяцы показала себя во всей красе.

С опрошенными согласны и эксперты: карантин у нас по факту получился какой-то бессмысленный и беспощадный. Многим предпринимателям уже пришлось закрыться, другие несут колоссальные убытки.

"Самая большая проблема карантина заключается в полной неопределенности даже на ближайшее будущее: сегодня конкретный регион может выйти из карантина, а завтра – снова в него войти, – поясняет глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко. – В таких условиях, когда ничего нельзя спрогнозировать даже на несколько дней вперед, бизнесу лучше закрыться и потерять часть денег, чем попытаться что-то делать, попасть на новый карантин и в итоге потерять все".

Социальная несправедливость: после скандала недовольных было бы больше

Казалось бы, с социальной справедливостью у нас все не так уж плохо: минувшие президентские, а за ними и парламентские выборы показали, что социальный лифт у нас таки работает. Возможность управлять страной получили не только кухарки и фотографы, но и безработные. Так и хочется спросить у 9% недовольных: какой еще социальной справедливости вам не хватает?

Впрочем, здесь надо напомнить, что опрос проводился до того, как глава комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова сообщила общественности о "детях очень низкого качества". В противном случае обеспокоенных социальной несправедливостью было бы гораздо больше, ведь, по мнению ряда экспертов, цель этого "вброса" – раз и навсегда закрыть "социальный лифт".

"Все эти "третьяковы", "миловановы", "ревы" в нормальной стране ни при каких условиях не смогли бы прийти к власти, – обнародовал одно из мнений на своей странице в соцсети эксперт института Growford Вячеслав Ильченко. – Тем более, они бы не смогли этого сделать в жестко сословном или кастовом обществе, которое они продвигают. Они это очень хорошо понимают. Поэтому используют внезапно полученную власть для классовой мести и консервации своего социального статуса. Так всегда бывает в феодальных по своей сущности обществах. Когда деклассированные или просто принадлежащие к низшему классу люди захватывают власть - они объявляют высшим классом самих себя и мстят за то, что другие имели больше возможностей, чем они. Завидовали представителям науки за их знания и статус - уничтожают науку. Завидовали бизнесменам за то, что они ухитряются в кошмарных условиях зарабатывать – уничтожают малый бизнес. Наконец, хорошо понимая, что власть они получили не за свои личные качества, а силой или вообще случайно, они пытаются обезопасить себя от смещения следующей волной деклассированных уже ими людей".

Образование: отходит на второй план

Низкий уровень образования беспокоит всего 8% украинцев, и это вполне объяснимо: когда денег едва хватает на самое необходимое, вопросы образования отходят на второй план. Многим кажется: мои дети отучились (или как-то доучатся, или им учиться еще не скоро – не суть) – а дальше как-то будет. Но в том-то и дело, что процесс деградации идет, и, если ничего не предпринять, дальше будет только хуже.

О вечном аутсайдерстве смыслов и деградации образования в нашей стране рассказал Алексей Кущ.

"Сегодня почти половина выпускников школ не могут сократить дробь или сложить дроби с разным знаменателем - все это результат наших "реформ", – говорит эксперт. – А в это время канадское правительство запускает новый курс по математике для учеников школ, включающий навыки кодирования и элементы финансовой эконометрики. Основная цель – подготовить детей к условиям изменяющегося мира, где выживут универсалы".

В то время как Канада помогает своим школьникам подготовиться к будущей успешной жизни, мы живем "чужим умом" в ожидании, когда нам подготовят методички, откроют гранты, проведут круглые столы, продолжает Кущ. В результате сегодня мы применяем теории, которые в других странах были актуальны лет 10-15 назад, причем не только в образовании. Яркий пример – намерение премьера Шмыгаля стимулировать ВВП и занятость с помощью строительных работ, что было актуально в США почти 100 лет назад. А пока наша власть управляет страной по старым чужим конспектам, мир семимильными шагами уходит далеко вперед.

Ранее "Комментарии" разбирались, сможет ли Украина восстановить экономику раньше 2024 года.



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