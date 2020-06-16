Миссия – утереть нос МВФ: сможет ли Украина восстановить экономику раньше 2024 года

На днях Международный валютный фонд обнародовал собственный прогноз, согласно которому Украина может восстанавливаться от вызванного коронавирусом кризиса до 2024 года. Согласно выводам международных экспертов, наша экономика будет расти постепенно в предстоящие годы, до 4%, с достижением дальнейшего прогресса в проведении структурных реформ. Украинский же ВВП восстановится на 1,1% в 2021 году после прогнозируемого сокращения на 8,2% в этом году. И все это, несмотря на финансирование от МВФ. "Комментарии" разбирались, действительно ли перспектива нашей страны столь мрачная в экономическом плане.

Прогноз МВФ по Украине: пессимистический расклад

Примечательно, что в быстрое восстановление Украины международный кредитор не верит, несмотря ни на одобрение программы финансовой поддержки на 5 млрд долларов, ни на разблокирование дополнительного миллиарда долларов помощи от Всемирного банка и 1,2 миллиарда евро от ЕС. Но ведь еще совсем недавно международные эксперты прогнозировали, что восстановление мировой экономики начнется в 2021-м, а чем мы хуже? К тому же три года – это как-то слишком пессимистично, особенно учитывая, что по опыту украинская реальность часто оказывается еще печальнее прогнозов.

Тем не менее, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что ничего удивительного в новом заявлении МВФ нет.

"Я с самого начала говорил, что к 2021-му у нас ничего не восстановится – на этот процесс нам понадобится минимум три года. Так что сейчас у меня создается впечатление, что аналитики МВФ регулярно читают мои посты и пользуются моими цитатами!", – смеется эксперт.

В то же время большинство украинских экспертов не склонны верить прогнозу кредитора, поясняя: все это больше похоже на гадание на кофейной гуще, чем на серьезные прогнозы, основанные на качественной экономической модели.

Прогноз МВФ по Украине: надежда на промышленность

"Проблем сейчас довольно много, из-за чего давать какие-то прогнозы затруднительно, – отметил в беседе с "Комментариями" аналитик TeleTrade Сергей Родлер. – После отмены карантина украинская экономика начнет постепенно восстанавливаться, но как долго продлится этот процесс, зависит от огромного количества факторов. Из очевидного можно отметить, что сфера обслуживания была отправлена в нокдаун усилиями правительства, которое ввело карантин. Теперь эта сфера вряд ли "встанет на ноги" до конца года, поскольку население будет избегать как лишних контактов, так и лишних трат".

По мнению аналитика, вся надежда на спасение экономики лежит на промышленности, но индекс промышленного производства неуклонно снижается последние 12 лет. Долгое время говорилось о необходимости увеличения роли обрабатывающей промышленности, доля которой в стране значительно ниже, чем в Польше, Словакии, Турции и других странах, но до этого дело так и не дошло.

Разумеется, в условиях, когда стране необходимо потратить порядка 4,4 млрд долларов на выплаты кредиторам, не стоит ожидать какого-то усиления инвестиционной активности со стороны государства, продолжает Сергей Родлер. Эксперт говорит, что вывод из доклада МВФ крайне простой: Украине следует максимально сосредоточиться на выполнении перечня условий по части реформ, чтобы получить очередной транш, в отсутствии которого страну ждут серьезные экономические проблемы.

В свою очередь, эксперт института Growford Алексей Кущ уверен: в нынешних условиях, с учетом того, что мы находимся в точке, после которой возникнет другая экономическая система не только в Украине, но и во всем мире, горизонт реального планирования сократился до квартальных показателей. Поэтому, убежден экономист, давать прогнозы на 2024 год можно с таким же успехом, как и на 2050-й.

"Подобные прогнозы стоит воспринимать не как конкретные горизонты, а как что-то вроде "очень нескоро" или даже "не в этой жизни", – говорит Алексей Кущ. – А можно интерпретировать и так: на этот политический режим МВФ не возлагает никаких надежд с точки зрения экономического роста, потому и дает прогнозы в стиле "потом, когда-нибудь".

С коллегами соглашается глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко, по словам которого, сегодня никто не может сказать даже сколько продлится кризис. Еще совсем недавно нас уверяли, что вирус уйдет, как только наступит жара, но сегодня мы видим, что не оправдались даже эти прогнозы. А вторая волна, которую экономисты с опаской прогнозировали осенью, пришла прямо в разгар летнего зноя.

Прогноз МВФ по Украине: ощущения vs реальность

В последнее время жизнь в Украине и без коронавируса была не сахар, но коронакризис свел на нет позитив даже отъявленных оптимистов. Сегодня максимум, чего ожидают многие – "чтобы не было хуже", но даже с этим, говорят эксперты, могут возникнуть определенные проблемы.

"Многие заметили, что синоптики, прогнозируя температуру воздуха, называют две цифры – в реальности и по ощущениям, – привел образный пример Алексей Кущ. – И если в реальности температура, скажем, минус 5, то по ощущениям она вполне может быть минус 15 градусов. То же самое и с кризисом: не исключено, что в реальности он будет таким же, как 2009-м или в 2014-2015-м, поскольку исходная точка – падение мировых сырьевых цен. А вот ощущения будут совсем другими".

Эксперт напоминает, что предыдущие кризисы в Украине проходили через инфляцию. И если не брать во внимание гиперинфляцию 2015-го, то инфляционная модель в нашей стране чаще всего проявлялась так: у людей есть деньги, цены растут, но при этом между получением дохода и ростом цен сохраняется временной лаг в 2-3 месяца, благодаря чему люди имеют возможность делать покупки по старым ценам. В свою очередь, годовая инфляция в 10-15 процентов импортировалась в стоимость товаров, а следом – в заработные платы.

Сегодня, говорит Алексей Кущ, нас загоняют в другой формат. Нацбанк таргетирует инфляцию, и это означает, что она будет низкой. Соответственно, импорт инфляции в цены будет небольшой, то есть и зарплаты расти не будут. И для украинцев это окажется гораздо более токсичным вариантом. Потому что одно дело, когда у человека есть деньги, но цены ему кажутся несколько высоковатыми, и совсем другое дело, когда он видит, что цены те же, но денег у него нет. Так что нынешний кризис по ощущениям будет больнее.

При этом экономист советует не обнадеживаться примером Европы и США, где люди живут и прекрасно себя чувствуют и при низкой инфляции.

"Европейская и американская экономики достигли высоких стандартов, население там уже богатое, и все, что нужно гражданам – это сохранить свое богатство, не дать ему обесцениться инфляцией, – поясняет Кущ. – У нас ситуация совершенно другая: большинство граждан бедны, а чтобы экономика вышла на уровень качественных стандартов, она должна расти минимум на 5% в год. Годовая инфляция в 10-15% как помогает расти экономике, так и способствует более мягкому процессу переживания кризиса".

Поэтому, подытожил эксперт, сдерживание инфляции в нынешних условиях не принесет ни экономике, ни украинцам ничего хорошего. Состояние социальной фрустрации будет усиливаться, и стабильные цены никак его не успокоят.

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