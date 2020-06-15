Когда покупать валюту: прогнозы по курсу доллара на лето-2020

Пессимистичные прогнозы, в которых отечественные эксперты еще совсем недавно предрекали гривне падение и позор, не оправдались. Три месяца назад многие экономисты говорили о том, что национальная валюта не выдержит даже двух карантинных месяцев, но валютный рынок выбрал другой сценарий. Вместе с экспертами мы проанализировали ситуацию на рынке и попытались предсказать, чего ждать от гривны летом 2020 года.

Курс доллара летом 2020: полет нормальный

В столичных обменниках в пятницу, 12 июня, доллар в среднем покупали по 26,57 грн, а продавали по 26,81 грн. Официальный курс составил 26,60 грн за доллар.

Принимая во внимание, что на 12 марта (начало карантина) курс Нацбанка составлял 25,62 грн, получаем, что за три карантинных месяца доллар подрос на 3,8%. Что, в общем-то, относительно немного, если вспомнить, что в начале весны даже экономисты-оптимисты не ожидали, что к лету курс окажется ниже 28 грн за доллар. Кстати, именно этот курс многие эксперты называют экономически обоснованным и сегодня.

Что касается негативных сценариев, то, согласно им, доллар мог вообще уйти "в небеса". Хотя, справедливости ради надо сказать, что этому должны были предшествовать определенные условия, которых так и не случилось: углубление кризиса, отказ от сотрудничества со стороны МВФ, паника, мощная эмиссия.

Всего этого не произошло. Переговоры с МВФ шли достаточно ровно и, что называется, "по плану". Спокойной и стабильной оставалась ситуация и на наличном рынке, в немалой степени из-за падения доходов украинцев, которым оказалось не до покупки долларов и евро. Что касается эмиссии, то после обнародования меморандума становится понятно, что ее не будет. Согласно документу, политика инфляционного таргетирования (режим денежно-кредитной политики, целью которого является ценовая стабильность, – авт.) закрепит инфляционные ожидания, которые позволят регулятору сгладить экономические циклы и предотвратить кризис ликвидности. Нацбанку придется сдерживать инфляцию в целевом диапазоне 5% плюс-минус 1%, а в случае выхода из этих рамок предусмотрены консультации с менеджментом МВФ. Если же отклонение от целевого диапазона превысит 3 процентных пункта, будут приняты меры вплоть до возможности выхода из программы.

Курс доллара летом 2020: с траншем в кармане

Но не будем о грустном. На сегодня гривна чувствует себя вполне сносно, и в Национальном банке рапортуют о ее укреплении. В частности, причины стойкости национальной валюты на брифинге озвучил глава НБУ Яков Смолий.

По его словам, сегодня ситуация на валютном рынке, от которой существенно зависит стоимость потребительской корзины, является благоприятной для низкой инфляции.

"С начала апреля предложение валюты на межбанковском рынке превышает спрос. Объемы импорта почти по всем категориям товаров остаются меньше докризисного уровня, в то же время экспорт сокращается менее существенно. Вследствие этого гривна укрепилась", – констатировал Смолий и добавил: регулятор, пользуясь благоприятной ситуацией, с начала апреля выкупил в международные резервы около 1,8 млрд долларов.

На руку национальной валюте пойдет и транш МВФ в 2,1 млрд долларов, который Украина получила 12 июня. Об этом Яков Смолий подробно рассказал в соцсети.

"Официально: Украина только что полностью получила 2,1 млрд долларов первого транша от МВФ. Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов Фонда? Со вчерашнего дня деньги поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях – валютах, входящих в SDR. Сейчас процесс завершен", – сообщил глава Нацбанка в своем микроблоге в Twitter.

В целом после получения денег кредитора в НБУ настроены вполне оптимистично, напоминая: это открывает для нас доступ к деньгам Всемирного банка и Евросоюза, первые 500 млн евро от которого уже поступили на счет правительства.

Ожидается, что общий объем официального финансирования в этом году составит более 5 млрд долларов, причем больше половины – от МВФ. Эти деньги не только дадут возможность профинансировать бюджетные расходы на преодоление негативных последствий пандемии коронавируса и карантинных мер, но и обеспечат рост международных резервов. Кстати, после получения транша они составили 27 млрд долларов.

Курс доллара летом 2020: что будет дальше

Впрочем, если верить не главе НБУ, а, как говорилось в популярном анекдоте, "своим бесстыжим глазам", текущая ситуация выглядит не столь уж однозначно и радужно. На межбанке 11-12 июня гривна свои позиции сдавала. Эксперты говорят, что пока это выгодно как экспортерам, которым на следующей неделе предстоит рассчитываться с бюджетом, так и правительству, поскольку рост официального курса приводит к увеличению поступлений в бюджет от привязанных к курсу таможенных сборов. Кроме того, полученный транш МВФ увеличит наши резервы в гривневом эквиваленте, что позволит залатать больше бюджетных дыр.

И тем не менее, в будущее эксперты смотрят с определенным позитивом, да и в Нацбанке считают, что пик кризиса уже пройден. Это дает гривне определенные надежды на светлое будущее и в дальнейшем. Эксперты, опрошенные "Комментариями", прогнозируют относительно стабильную гривну, по крайней мере, в первой половине лета, главным образом, именно благодаря деньгам МВФ.

"Как минимум полтора-два летних месяца гривна будет колебаться в коридоре 26,5-27,5 грн за доллар, а наиболее благоприятным для покупки валюты курс будет в ближайшие пару недель на фоне позитива от получения транша", – отметил в беседе с "Комментариями" экономист Андрей Мартынюк.

Глава аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин добавляет: кредит МВФ снял долгосрочные риски и позволит относительно спокойно пройти пиковые выплаты осенью.

"Но при этом девальвационные ожидания все же остались, – предупреждает эксперт. – Поскольку рынок пока низколиквидный, то движение будет формироваться в достаточно узком диапазоне: Национальный банк будет стараться сдерживать курс в границах 26,5-27 гривен за доллар. Однако, если карантинные мероприятия будут сняты, и импортеры возобновят свою активность, давление будет нарастать. Поэтому в прогнозах на лето мы склоняемся к движению в диапазоне 26,5 - 27,5 грн. При этом не исключено, что в августе курс преодолеет верхнюю границу и сдвинется в зону около 28 грн за доллар".

Еще более оптимистично настроен президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Эксперт уверен, что нынешним летом нас ждет ревальвация национальной валюты, но кредит МВФ тут совсем ни при чем.

"Дело в том, что спрос на валюту сегодня достаточно сильно упал со стороны импортеров: покупателей сейчас немного и нет большого смысла заводить в страну импорт, – пояснил Александр Охрименко свою мысль. – Кроме того, заробитчане, которые приехали в Украину переждать карантин, продолжат менять валюту на гривну, то есть и на наличном рынке валюты будет в избытке".

Поэтому, резюмировал эксперт, ждет летом 25 грн за доллар, и кредит для этого нам был совершенно не нужен.

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