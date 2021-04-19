Легализации проституции в Украине: почему все совсем не однозначно

Время двойных стандартов общественной морали подходит к концу. Каждому обществу приходится выбирать между противоположными альтернативами, которые относительно мирно уживались в своих общественных анклавах на протяжении многих десятилетий. Как пример, можно упомянуть движение за уничтожение памятников рабовладельцам-южанам в США, положившее конец хрупкому соглашению о возможности каждого штата иметь своих героев (северным штатам – борцов за освобождение афроамериканцев, южным – борцов за сохранение рабства). Подобное происходит и в Украине, где уже не удается скрыться от определения (хотя бы личного), идентичности, роли религии, языка, трактовки событий второй мировой войны и так далее.



Легализации проституции в Украине

Одним из таких неудобных вопросов является определение статуса проституции в современных условиях – так, чтобы реальная и юридическая ситуации наконец-то совпали.

Закат эпохи двойных стандартов и лицемерия

Сейчас официальная власть, религиозные деятели и представители отдельных политических движений ханжески отрицают необходимость легализации этой деятельности. В то же время, эти люди активно договариваются о платных услугах интимного характера прямо в стенах украинского парламента, "крышуют" подпольные бордели, средства массовой информации пестрят завуалированной (под видом саун, массажных салонов) и прямой рекламой проституток, а в каждом городе местное население прекрасно ориентируется в ценах, местах и условиях получения запретного удовольствия.

Международный опыт может иметь лишь относительное влияние на решение данного вопроса в Украине. Есть множество стран (например, Швеция, Великобритания и Ирландия), в которых запрещено занятие проституцией или предусмотрено уголовное наказание клиентов под теми или иными благовидными предлогами (религиозные догмы, борьба за гендерное равенство и права женщин). В то же время существует, как минимум, не меньшее число стран, где проституция в той или мере разрешена (например, Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Люксембург и Швейцария), а суд канадского Онтарио на основании иска двух проституток признал антиконституционным запрет на занятие проституцией, так как это нарушает право на безопасность труда и свободу самовыражения.

Что нужно, чтобы легализировать проституцию в Украине

Единственная попытка ввести проституцию в правовое поле Украины была предпринята народным депутатом Андреем Немировским. Но он, видимо испугавшись собственной смелости, быстро снял с рассмотрения Проект Закона "О регулировании проституции и деятельности секс-учреждений". Слабость аргументации самого автора законопроекта, тем не менее, не умаляет ценности отдельных предложенных им норм, поэтому остановимся на них подробнее, предоставив наше обоснование.

С целью обеспечения функционирования бизнес-индустрии необходима соответствующая сеть учреждений, вернее – их легализация. Но поскольку их и так хватает, абсолютно логичным предложением была отмена статьи 302 Уголовного кодекс Украины, которая предусматривает наказание за создание и содержание мест разврата и сводничество. Такой подход полностью соответствует мнению правозащитной организации Amnesty International, выступающей за полную декриминализацию не только проституток, но и сутенеров, а также собственников борделей. Активистка Беате Гинрихс считает, что только таким образом можно побороть насилие и эксплуатацию в этой специфической отрасли.

Административное наказание проституток в Украине не только является пережитком дремучих предрассудков, но и противоречит Конвенции ООН "О борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституцией третьими лицами" от 02.12.1949 года, которая полностью освобождает жриц любви от любой ответственности. Абсолютную поддержку находит предложение отменить ст. 181-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Занятие проституцией", и внесение изменений в связанные с ней статьи 218, 222, 255 и 262.

Позитивом уже несуществующего законопроекта была также чёткая регламентация размещения секс-учреждений, например, запрет находится вблизи учебных заведений. Тем не менее были проигнорированы трудовые и другие права проституток в случае легализации.

С нашей точки зрения, потенциальная легализация проституции в Украине в обязательном порядке предусматривает признание ее одним из видов трудовой деятельности с соответствующими изменениями в законодательстве. Согласно ч. 1 ст. 34 Гражданского кодекса Украины (далее – ГКУ) полная дееспособность физического лица наступает с достижением 18 лет (совершеннолетия), поэтому именно этот возраст будет корректным считать минимальным для получения официального разрешения на занятие проституцией. В случае предоставления платных сексуальных услуг целесообразно ограничить действие ч. 2 ст. 34 и ст. 35 ГКУ относительно приобретения несовершеннолетним лицом полной гражданской дееспособности в случае регистрации брака и в случае, когда лицо записано отцом ребенка или работает по трудовому контракту в возрасте 16 лет.

В случае легализации проституции на работниц и работников "сексуального фронта" должны быть распространены основные права работников, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины. В частности – максимальная продолжительность рабочего времени не более 40 часов в неделю (ст. 50); перерыв на отдых и питание (ст. 66); право на 2 или 1 выходной день в неделю (ст. 67) и многие другие. Конечно, на беременных, женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, инфицированных и тех, которые имеют наркотическую зависимость, должен распространяться запрет на занятие проституцией.

"Против" легализации проституции в Украине

Кроме соображений о свободе выбора человека, чем ей или ему заниматься и как зарабатывать на жизнь, есть ещё довольно жёсткие причины поставить проституцию на реальный, а не на воображаемый контроль. Ещё в далеком 2003 году журналист Александр Лукьяненко на основе данных социологических исследований опубликовал страшную статистику о том, что треть проституток принимает наркотики и вообще ничего не делает (!) для того, чтобы защитить себя и клиентов от вируса иммунитета человека, который приводит к СПИДу. Военные действия, общая социально-экономическая нестабильность и эпидемия Ковид в стране явно не способствовали улучшению показателей сознательного поведения работниц и работников секс-индустрии. Соответственно, обязательным элементом легализации должно стать введение регулярного медицинского обследования не реже 1 раза в 3 месяца (квартал) и, учитывая особый риск профессиональных заболеваний, обязательное медицинское страхование.

Спрос, как известно, порождает предложение. Поэтому любые официальные запреты не изменят человеческой природы, а просто немного усложнят жизнь клиентам и проституткам, которые всё равно будут продавать свое тело по тем или иным причинам.

Авторитетный портал Havoscope предполагает, что в Украине проституцией занимается приблизительно 67,5 тысячи человек. При этом сеанс продажной любви с использованием английского языка в среднем стоит 124-248 долларов США, а общий годовой доход отрасли составляет эквивалент 1,5 млрд долларов США. Проститутки получают на руки лишь около 20% заработанных денег, что равняется 300-1000 долларов США в месяц и намного превышает среднюю заработную плату в большинстве легальных сфер деятельности.

Важным аспектом легальной трудовой деятельности является налогообложение. Логичным представляется отнесение проституток к категориям лиц, занимающихся независимой профессиональной деятельностью (к ним относятся также адвокаты и нотариусы). Согласно нормам Налогового кодекса Украины (статьи 167 и 178, а также переходные положения), такие лица должны оплачивать налог на доходы физических лиц в размере 18% и военный сбор 1,5%, а также, в соответствии со статьями 4, 7 и 8 Закона Украины "О сборе и учёте единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", дополнительно 22% в виде взноса в разнообразные фонды социального страхования. Следовательно, общее налоговое бремя составит 41,5% от общего дохода. По нашему мнению, обложение налогом на добавленную стоимость платных сексуальных услуг является нецелесообразным.

По данным совместного исследования Национального банка Украины, правительства, платежной системы Mastercard и аудиторской компании Ernst & Young, уровень теневой экономики в Украине составляет 23,8% ВВП. Это позволяет предположить приблизительно такой же уровень уклонения от налогообложения при легализации проституции, то есть из 1,5 млрд долларов США доходов официально задекларировано будет приблизительно 75% или 1,125 млрд долларов США. Поэтому потенциальные прямые доходы государства от легализации проституции по самым скромным подсчётам могут составить 467 млн долларов США, что эквивалентно 1,2% всех доходов или 11% затрат на оборону, а также 8,3% затрат на медицину, предусмотренных Государственным бюджетом Украины на 2021 год.

Непрямые доходы, которые целесообразно оценить в дальнейшем, связаны с перераспределением расходов на правоохранительную деятельность, улучшением эпидемиологической ситуации с ВИЧ-СПИД, активизацией программ социальной реабилитации действующих и бывших проституток и уменьшение количества преступлений, связанных с насилием на сексуальной почве. Простым языком это означает тысячи спасенных от изнасилования и убийства женщин, мужчин и детей.

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