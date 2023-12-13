Легализация лоббизма в Украине открывает для бизнеса новые возможности

Лоббизмом принято называть любое влияние на законодательную или исполнительную власть государства с целью отстаивания интересов определенной коммерческой структуры или группы лиц с бизнес-интересами.

Легализация лоббизма в Украине (фото из открытых источников)

В настоящее время лоббизм в мире является бизнесом с многомиллиардным оборотом, отрегулированным на законодательном уровне. Первопроходцами в лоббистской деятельности являлись представители американского бизнеса в начале 20 века. Впоследствии лоббизм стал обычным явлением и во всех других развитых странах мира.

В Украине понятие лоббизма появилось с обретением независимости в 1991 году, однако это явление до сих пор надлежащим образом не отрегулировано на законодательном уровне. Уже около 20 лет ведутся попытки унормировать продвижение интересов крупного бизнеса в украинском парламенте.

Еще в 2009 году Верховная Рада приняла Концепцию проекта Закона Украины "О влиянии общественности на принятие нормативно-правовых актов". Украинским парламентом также принят Закон Украины "Об основах государственной антикоррупционной политики в Украине (Антикоррупционная стратегия) на 2014-2017 годы". Эти законодательные инициативы были призваны урегулировать правовые принципы лоббирования.

Будет ли очередная попытка узаконить лоббизм удачной?

Первый законопроект , касающийся лоббистской деятельности в Украине, который мог изменить правила игры на поле представления интересов бизнеса в органах власти — Тимошенко Ю. и Власенко С. "О государственной регистрации субъектов лоббирования и осуществления лоббирования в Украине" был зарегистрирован в 2020 году . В настоящее время депутаты от правящей коалиции вместе с Национальным агентством по предотвращению коррупции подготовили свой законопроект "О добросовестном лоббировании в Украине" , который отвечает Антикоррупционной стратегии до 2025 года и Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы.

Законопроект от НАПК определяет основные понятия лоббирования, вводит национальный реестр лоббистов и обязывает лиц, представляющих интересы бизнеса составлять отчеты о своей деятельности. В нем также предлагается ввести Кодекс этического поведения для участников лоббирования, прямо регулирующий правила их сотрудничества с законодателями и другими представителями власти и бизнеса.

Целью законодательной инициативы является создание прозрачного рынка лоббирования и преодоление коррупционных схем, распространенных в высших эшелонах власти.

Предлагаемая модель лоббирования больше напоминает европейскую, чем американскую, которая слишком зарегулирована спустя почти столетие ее существования.

Среди других преимуществ законопроекта можно выделить следующее:

· прозрачность, позволяющая найти информацию о лоббисте из открытых источников благодаря реестру и обратиться к нему за услугами;

· документ дает право лоббистам официально встречаться с представителями законодательной и исполнительной власти;

· лоббисты могут стать официальными соавторами законопроектов и присутствовать на заседании комитетов Верховной рады.

Лоббизм и общественные организации в Украине

Одной из особенностей внедрения украинского варианта лоббизма является влияние законодательных изменений на деятельность общественных организаций.

Благодаря легализации лоббирования усилятся общественные организации, которые получат законные механизмы адвокации своих инициатив. К числу таких влиятельных общественных объединений можно отнести Центр противодействия коррупции (ГПК), ОО "Автомайдан" и другие. В отличие от частных компаний, регистрация во вновь реестре лоббистов для общественных организаций будет бесплатной.

В законопроекте прописано еще несколько преференций для ГО, а именно отсутствие административной ответственности за нарушение лоббистской деятельности и освобождение от составления отдельной отчетности.

Как бизнес сможет воспользоваться услугами лоббистов

Согласно представленному законопроекту, любая компания имеет право заключить соглашение с лоббистом, указанным в реестре. В противном случае лоббист может зарегистрироваться после подписания контракта с представителем бизнеса. Такое сотрудничество взаимовыгодно для любого бизнеса, поскольку помогает формировать экономическую политику компании и планировать ее развитие.

Законопроект запрещает использование услуг лоббистов представителями бизнеса, связанного со страной – агрессором: Россией и Беларусью.

Для нарушителя закона о лоббизме предусмотрена административная ответственность — 5400 грн. Нарушитель вносится в реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Закон предусматривает наступление ответственности для нарушителя через год после введения его в действие.

Как бизнес лоббирует свои интересы в парламенте Украины

Ярким примером лоббизма в Украине есть представление на законодательном уровне табачного бизнеса.

Тактика табачных компаний заключается в отсрочке и блокировании инициатив по контролю над табаком: регистрируется множество альтернативных законопроектов. Например, в антитабачный законопроект №2813 об уменьшении привлекательности табачных изделий для детей и молодежи было представлено 5 альтернативных проектов закона. В результате закон так и не был принят.

Табачное лобби представлено депутатами в профильных комитетах Верховной рады и своими представителями в министерствах. Уже год тормозится ратификация Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями , хотя Украина находится в мировых лидерах по контрабанде табачной продукции.

Еще одним ярким примером лоббизма в украинском парламенте есть представление интересов игорного бизнеса. До 2021 года игорный бизнес в нашем государстве был полностью в тени, не принося в казну ни копейки. Прекратить существование азартных игр директивными методами не удавалось, поэтому решено было взять их под контроль государства.

В июле 2020 года Верховная Рада приняла закон №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", который регулировал деятельность игорного бизнеса. Закон предусматривал создание регулятора игорного бизнеса, в нем были прописаны требования и ограничения на рынке, стоимость лицензий и правила налогообложения.

Здесь и появилось мощное лобби, благодаря которому были созданы почти идеальные условия для функционирования легального рынка азартных игр с низкими налогами и упрощенной системой получения лицензии. Уже в марте 2021 года народные депутаты вновь вернулись к вопросу урегулирования деятельности азартных игр, было зарегистрировано в парламенте 9 новых законопроектов, которые смягчали функционирование игорных заведений, уменьшали стоимость получения лицензий и налогообложения доходов.

Только в августе 2023 года, почти после 1,5 лет после начала полномасштабной войны, налоговые льготы для игорного бизнеса были отменены, а с 30 августа был подписан президентом закон о возврате налога с оборота для онлайн-казино.

Несмотря на длительное нахождение лоббирования интересов украинского бизнеса в тени, в последние несколько лет государство предприняло огромные шаги по законодательному урегулированию этой деятельности, учитывая международный опыт и позиции заинтересованных сторон. Принятие законодательства о лоббизме должно стать движущей силой позитивных изменений и предотвратить создание коррупционных проявлений, а не очередным актом популизма сегодняшней власти.