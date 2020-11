Налог на богатство и забастовки профсоюзов: деловые итоги минувшей недели (часть 1)

Организованные профсоюзы старой Европы грозят забастовками и выигрывают в суды. Предприниматели Украины пытались штурмовать Верховную Раду. Но у правительств во всем мире нет иного пути, кроме как сокращать расходы в одних сферах экономики и искать возможности субсидирования наиболее обязательных налогоплательщиков и уязвимых слоев.

Что касается самостоятельных крупных частных предприятий негосударственного сектора – они один за другим начинают объявлять о сокращениях персонала и банкротствах.

Подробнее – в первой части главных событий недели глазами журналистов портала "Комментарии".

Воскресенье, 15 ноября

Facebook – предпринимателям Франции

Facebook объявляет, что будет помогать малому и среднему бизнесу продавать онлайн.

Конфедерация малых и средних предприятий Франции (CPME) заключила партнерство с этой социальной сетью, чтобы помочь трейдерам "срочно перейти на цифровые решения". Это будет спецобучение "нажми и собирай" от Facebook для тех предпринимателей, которые еще не преформатировались под интернет-продажи и соцсети.

Статистика говорит, что 82% французов в возрасте от 16 лет и старше совершают покупки онлайн, в то время как только 15% очень малых предприятий Франции продают в Интернете.

Соцсеть подготовила программу из 25 бесплатных 30-минутных тренировок, чтобы срочно переключиться на цифровые решения, с обучением, специально предназначенным для нажатия и сбора.

Греческий путь из пандемического кризиса экономики

Власти Греции объявляют, что будут предлагать 50% налоговую скидку для каждого, кто захочет получить статус налогового резидента и переедет в теплую страну – открыть свой бизнес или работать онлайн.

Впервые озвучен статус цифрового мигранта.

Горнолыжные курорты будут работать

Министр труда Франции Элизабет Борн объявила, что Горнолыжные курорты могут начинать набирать сезонных рабочих, даже если для этого потребуется только частичная занятость и они будут в сложных условиях из-за карантинных ограничений. Ежегодно горнолыжные курорты нанимают 120 тыс. сезонных рабочих.

Объявление о санкциях Турции

Франция заявила в прошлое воскресенье о "возможных экономических санкциях" со стороны сектора ЕС против Турции, выразив сожаление по поводу ее агрессивного экстремизма у ворот Европы. Госсекретарь по европейским делам Клеман Бон уточнил, что Таможенный союз может быть действенным механизмом.

Понедельник, 16 ноября

Польша и Венгрия наложили вето на антикризисный бюджет ЕС

В бюджете Евросоюза на 2021 год запланированы 750 млрд евро для фонда восстановления стран-членов ЕС после кризиса из-за пандемии коронавируса. Пункт бюджета предусматривал, что выделение денег каждой стране зависит от соблюдения верховенства закона. Из-за данного положения Польша и Венгрия могли быть лишены миллиардов евро в виде финансирования ЕС, ведь их критиковали за нарушение демократических стандартов, закрепленных в учредительном договоре ЕС.

А именно – обе страны не желают принимать мигрантов. В итоге власти Венгрии и Польши заявили, что вопрос о верховенстве закона нарушает законы этих стран.

ЕЦБ не будет прощать долги по совместным проектам в странах в период коронакризиса

Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил в понедельник, что нет законных оснований для списания долгов. По его словам, первой линией защиты от пандемии является бюджетная политика. Он подчеркивает, что финансовая устойчивость станет проблемой, когда пандемия закончится, но это другая история, не связанная со списанием долгов.

Частный пилотируемый бизнес в космосе

16 ноября ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела пилотируемый аппарат Crew Dragon на орбиту. На борту аппарата – четыре астронавта, которые должны присоединиться к экипажу МКС. Миссия Crew-1 – первая из шести запланированных пилотируемых миссий NASA и SpaceX в рамках программы Commercial Crew Program.

"Укрпошта" привлекла 63 млн евро кредита от ЕБРР

Украинский оператор почтовой связи "Укрпошта" привлек 63 млн евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Соответствующий договор подписали "Укрпошта", Министерство инфраструктуры и ЕБРР. Об этом говорится в официальном сообщении компании в понедельник 16 ноября. Средства пойдут на закупку и оборудование около 1900 автомобилей мобильных почтовых отделений, а также на строительство автоматизированных сортировочных центров.

ЕБРР предоставит кредит тремя траншами. Третий транш в 10 млн евро предоставят, если компания достигнет ключевых показателей, профинансированных первыми двумя траншами.

В октябре "Укрпошта" уже получила 30 млн. евро от Европейского инвестбанка.

Илону Маску невыгодно продавать народный автомобиль

Tesla больше не продает бюджетную версию своего электрокара Model 3 за 35 тыс. долл. Задолго до того, как Model 3 увидела мир, СЕО Tesla Илон Маск пообещал сделать "народный" автомобиль, доступным для масс и в 2019 году на рынке появился электромобиль году Model 3 Standard Range.

Однако уже спустя несколько месяцев компания перестала предлагать Model 3 по этой цене. В качестве бюджетной версии предложила Model 3 Standard Range Plus – уже за 38 тыс. долл. Tesla, скорее всего, давно не хотела продавать Model 3 по 35 тыс. долл., но была связана обещаниями Маска о "народном" автомобиле.

Немецкий мелкий бизнес выигрывает "суды по локдауну"

Несколько операторов косметических студий и массажных кабинетов в Саарланде (Германия), успешно защитили себя в суде от закрытия своих магазинов во время частичной изоляции. Высший административный суд Саара рассматривает всеобъемлющий запрет на деятельность – как "объективно неоправданное неравное обращение" по сравнению с другими "поставщиками услуг, связанных с телом".

Непонятно, почему с точки зрения борьбы с пандемиями парикмахерские, студии татуировки и пирсинга должны оставаться открытыми, а студии заявителей – закрыться. Суд постановил, что сегодняшний данные Института Роберта Коха не имеют отношения к распространению коронавируса. Решение не оспаривается.

В Саарланде новое постановление о коронавирусе вступило в силу только в прошлый понедельник. В соответствии с этим, работа студий татуировки и пирсинга снова разрешена с соблюдением соответствующих правил гигиены. На прошлой неделе операторы студий татуировки и пирсинга успешно защитились от закрытия своих операций во время частичной блокировки в Высшем административном суде Саара.

Proposition L – Сан-Франциско раскошелит СЕО

Вступает в силу новое налоговое правило Сан-Франциск, так называемый Proposition L – "излишне уплаченный исполнительный налог". Это сократит разрыв в доходах города.

Новый налог будет применяться к любой компании, ведущей бизнес в Сан-Франциско, где высший руководитель зарабатывает более чем в 100 раз больше, чем любой из их "типичных местных рабочих".

Это принесет до 140 миллионов долларов в год, которые пойдут на усилия общественного здравоохранения. Налог распространяется на частные и публичные компании.

Компании с высшим руководством, которые попадают в эту категорию, должны будут платить надбавку в размере 0,1% от годовых налогов на бизнес. Налог увеличился на 0,1%, умноженный на 100, а это означает, что руководитель, получающий в 300 раз больше сотрудников компании, будет облагаться налогом в размере 0,3%. И достигает 0,6%.

Ричи Гринберг, бывший кандидат в мэры Сан-Франциско, критиковал новую меру.

Уоррен Баффет вернулся в здравоохранение

Уоррен Баффет инвестирует в T-Mobile, Telekom и фармацевтические компании. Это шесть миллиардов долларов в бумаги Merck,

Bristol-Myers Squibb и Pfizer and Co. Об этом свидетельствует обязательное уведомление Комиссии по ценным бумагам и биржам США в понедельник поздно вечером. Участие в Merck и Pfizer and Co является новым. Баффет ранее был связан с Abbvie и Bristol-Myers, но теперь увеличил долю.

Volkswagen расширяется

Завод Volkswagen в Братиславе планирует создать 2000 новых рабочих мест за счет запланированных инвестиций в размере 1 млрд евро, заявил на пресс-конференции 16 ноября директор по персоналу VW в Словакии Себастьян Крапот.

Чешский автопроизводитель Skoda Auto официально подтвердил, что производство следующего поколения его модели Superb будет перенесено вместе с производством Volkswagen Passat из Чехии в столицу Словакии Братиславу в 2023 году. Стоимость этого проекта составит около 500 миллионов евро.

Вторник, 17 ноября

"Мотор Сич" против Украины

Группа DCH официально завила, что "Три ведущие международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird & Bird будут сопровождать инвестиционный спор китайских инвесторов ПАО "Мотор Сич" (партнеров группы DCH по развитию украинского авиастроения) с целью взыскания с государства Украина ущерба в размере 3,5 млрд долл. Советником по вопросам украинского права в международном арбитраже будет выступать компания Arzinger", – сказано в сообщении DCH.

Бразилия выходит в "нефте-лидеры"

Масштаб глубоководного морского нефтяного бума в Бразилии подчеркивается соленым нефтяным месторождением Тупи, которое в третьем квартале 2020 года достигло впечатляющего рубежа: за десятилетие с момента начала коммерческой добычи нефти было добыто два миллиарда баррелей накопленной нефти.

Основной причиной этого является быстро растущая популярность сладких средних сортов сырой нефти, добываемых на подсолевых месторождениях Бразилии, в частности, на крупнейшем в мире глубоководном месторождении Тупи и на месторождении Бузиос.

Развод ЕБРР/Беларусь

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отложил финансирование новых проектов в госсекторе Беларуси.

ЕБРР не рассматривает "новые суверенные проекты в стране". В то же время банк "стремится завершить уже подписанные инфраструктурные сделки".

17 ноября глава МИД Владимир Макей заявил в эфире телеканале "Беларусь 1", что страна приостанавливает диалог с Европейским союзом по вопросам прав человека, а также понижает уровень участия в программе ЕС "Восточное партнерство".

Карантину выходного в Украине быть

Верховная Рада не поддержала проект постановления, который должен отменить карантин выходного дня. Документ поддержали только 149 депутатов из необходимых 226.

Кроме этого Денис Шмыгаль, во время выступления в Верховной Раде, заявил о возможности повторного введения жесткого локдауна, если количество больных будет стремительно расти, несмотря на карантин выходного дня.

В это время под Верховной Радой проходили серьезные столкновения представителей ФОП с полицией.

Lufthansa: бесплатный хлеб закончился

Теперь пассажиры Lufthansa должны платить за еду и напитки на маршрутах малой и средней протяженности. Бесплатной осталась только вода.

Со следующей весны авиакомпании группы перейдут на свою концепцию питания на рейсах малой и средней протяженности.

Раньше бесплатно при перелете до 65 минут выдавали только один батончик мюсли, от 66 минут до трех часов – пресловутые бутерброды, а с 181 минуты – теплая еда.

Авиакомпания обещает теперь предлагать только полноценную качественную еду на маршрутах любой протяженности. За деньги.

ЕС продолжает печатать деньги на ковид-поддержку

Урсула фон дер Ляйен заявила 17 ноября Twitter о выделении Италии 6,5 млрд евро на поддержку безработных.

В общей сложности 14 млрд евро под Sure (аббревиатура от Support to Unemployment Risks in Emergency) распределяются Европейской комиссией девяти государствам-членам: в дополнение к Италии, Хорватии, Кипру, Греции, Латвии, Литве, Словении и Испании.

Точно так же, как это произошло с первым траншем Sure, посвященным Италии, Испании и Польше, в очередной раз о поступлении дополнительных средств для Bel Paese объявляет непосредственно президент Урсула фон дер Ляйен из своего аккаунта в Twitter.

Благодаря этому второму траншу государства также смогут справиться с внезапным увеличением государственных расходов для сохранения занятости и покрытия расходов, связанных непосредственно с финансированием национальных схем краткосрочной занятости.

Италия штрафует Vodafone

Компания Vodafone в Италии выплатит штраф в размере более 12,15 млн евро за незаконную обработку личных данных миллионов пользователей в целях телемаркетинга. В дополнение к выплате штрафа компания должна будет принять ряд мер, продиктованных Управлением, для соблюдения национального и европейского законодательства о защите данных.

Экономическая помощь израильским студентам

Студенты, которые пострадали из-за вызванного коронавирусом кризиса, получат экономическую помощь от государства. Совокупная стоимость программы экономической помощи студентам составляет 800 млн шекелей. Она была разработана благодаря сотрудничеству нескольких министерств и ведомств Израиля. Об этом сообщалось в совместном заявлении в прошлый вторник Министерства главы правительства Израиля, Минфина, Министерства высшего образования, Министерства соцравенства, совета по высшему образованию и объединения студентов.

Программа рассчитана на три фазы: расширение стипендий, помощь в трудоустройстве и одноразовое 50% отчисление в Нацстрахование, что снизит стоимость обучения.

Среда, 18 ноября

Мировой долг взлетает до нового рекордного уровня

Коронакризис привел к тому, что и без того рекордно высокий уровень глобального роста поднялся до головокружительных высот, сообщает Институт международных финансов (IIF) в записке, опубликованной 18 ноября.

В 2020 году глобальный долг может превысить 277 трлн долл., или 365% мирового ВВП. Если исключить финансовый сектор, то долг составит чуть более скромные 210 трлн долл., но это все еще 274% мирового ВВП по сравнению с 194 трлн долл. в прошлом году (240% ВВП).

Водометами по немецкому мелкому бизнесу

Немецкая полиция применила водометы для разгона манифестантов, протестовавших в прошлую среду в центре Берлина против ограничений для бизнеса, введенных в связи с распространением коронавируса. Собравшиеся отказались надеть маски и соблюдать предписанную правилами безопасную дистанцию. Некоторые протестующие стали бросать в полицейских зажженные петарды.

Протесты в Германии начались после того, как в Бундестаге начались дебаты по законопроекту, который узаконит введение правил, призванных взять под контроль эпидемию: соблюдение дистанции, ношение масок в общественных местах, закрытие магазинов и ресторанов.

18 тысяч долларов за Bitcoin

В среду стоимость самой популярной криптовалюты – Bitcoin – достигла своего максимума в 2020 году, превысив отметку в 18 тыс. долларов.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12:45 по Киеву стоимость биткоина составляла 18 180 долларов (+8,71%). В декабре 2017 года один Bitcoin покупали за 19,9 тыс. долларов. Это был исторический максимум.

Турецкая стратегия

Турция выдала "Росатому" лицензию на строительство третьего блока новой АЭС. В Минэнерго Турции напомнили, что первый энергоблок должен быть введен в эксплуатацию в 2023 году. Проект первой турецкой АЭС включает в себя четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 мегаватт. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар". Стоимость проекта строительства АЭС составляет около 22 млрд долл.

RAB-тарифы для Ахметова

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила тарифы 19 операторам систем распределения на 2021 год с учетом стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифы), в том числе для шести компаний из холдинга ДТЭК Рината Ахметова.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании в среду, оно будет обнародовано для получения предложений и замечаний с целью окончательного утверждения, передает Интерфакс-Украина.

Согласно решению НКРЭКУ, RAB-тарифы одобрены для АО "Винницаоблэнерго", ЧАО "Волыньоблэнерго", АО "ДТЭК "Донецкие электросети", АО "Житомироблэнерго", АО "Запорожьеоблэнерго", ЧАО "ДТЭК "Киевские региональные электросети", ЧАО "Львовоблэнерго", АО "Николаевоблэнерго", АО "ДТЭК "Одесские электросети", АО "Сумыоблэнерго", АО "Харьковоблэнерго", АО "Херсоноблэнерго", АО "Хмельницкоблэнерго", ПАО "Черкассыоблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго", АО "Черниговоблэнерго", ООО "ДТЭК "Высоковольтные сети", а также после перерыва на совещание – АО "ДТЭК "Днепровские электросети" и ЧАО "ДТЭК "Киевские электросети".

Одобренные RAB-тарифы для операторов систем распределения на 8,4-102,6% выше действующих.

Кабмин выделил 210 миллионов на развитие городского транспорта

Кабинет министров Украины на заседании 18 ноября принял распоряжение "О перераспределении объемов предоставления кредитов из государственного бюджета, предусмотренных Министерству инфраструктуры на 2020 год для реализации совместных с Европейским инвестиционным банком инвестиционных проектов".

Согласно распоряжению правительства, в частности, уменьшается объем предоставления кредита по программе "Модернизация украинской железной дороги" на 200 млн грн для реализации инвестиционного проекта "Проект модернизации украинской железной дороги", сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме того, уменьшается объем предоставления кредита по программе "Безопасность движения в городах Украины" на 9,82 млн грн для реализации инвестиционного проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины". При этом увеличивается объем предоставления кредита по программе "Развитие городского пассажирского транспорта в городах Украины" на 209,82 млн грн для реализации инвестиционного проекта "Развитие городского пассажирского транспорта в городах Украины".

"Вокзальной" – новую жизнь!

Киевский метрополитен разместил тендерное предложение на проектирование второго выхода станции "Вокзальная" и реконструкцию существующей станции. Предложения от участников принимались до 20 ноября. Аукцион назначен через три дня после завершения подачи заявок.

Метрополитен напоминает, что станция "Вокзальная" – одна из первых пяти, которые начали работать в первом пусковом комплексе 1960 года. Реконструкция ее инфраструктуры не проводилась с момента начала работы. В то же время давно востребован и второй выход со станции для качественного обслуживания пассажиропотока.

Три решающих вопроса

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украине нужно согласие в действиях для того, чтобы Фонд рассмотрел программу финансирования.

Об этом Георгиева написала в Twitter после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Глава НБУ уточнил, что сейчас с МВФ обсуждается три блока вопросов. Первый касается решения Конституционного Суда и антикоррупционной деятельности в Украине, второй – проекта бюджета Украины на 2021 год, третий – работы самого Национального банка.

Украина и Узбекистан продолжат успешную двустороннюю торговлю

В среду, 18 ноября 2020 года ТПП Украины и Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа подписали Меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Украины.

Целью подписания Меморандума является укрепление сотрудничества между двумя организациями, повышение ее результативности и поиск взаимоприемлемых путей углубления двусторонней торговли.

Сегодня на территории Узбекистана действует 60 предприятий с участием украинского капитала, в то время как в Украине функционирует 35 совместных предприятий с участием узбекского капитала.

Сейчас для украинских экспортеров является важным то, что снижены таможенные и акцизные ставки до 0% на товары, в частности: сахар, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, молоко, сливки, загущенные или с добавлением сахара и других подслащивающих веществ, яйцо птицы свежее, консервированное, мука пшеничная или ржаная, зерно злаков, макаронные изделия и прочее.

Ранее "Комментарии" писали, что по всему миру продолжают фиксировать активный рост заболеваемости коронавирусом. Представитель ВОЗ Давид Набарро заявил, что европейские страны должным образом не отреагировали на вторую волну заболевания, поэтому в начале 2021 года может начаться третья.

