Новая попытка ограничить табачную отрасль будет провалена

На заседании Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования было принято решение вынести на первое чтение доработанный проект закона №2813 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака". Первая его версия не получила поддержки Комитета, так как была некачественной и необоснованной. Судя по новой версии проекта, антитабачное лобби и поддерживаемые им народные депутаты могут отказаться от некоторых жестких запретов для табачной отрасли, которые заведомо не будут поддержаны парламентом. Но большую часть спорных и отвергнутых ранее норм все же оставили. Скорее всего, доработанная версия тоже будет отклонена, и проект закона будет отложен надолго.

Открывая заседание Комитета, его глава Михаил Радуцкий сообщил, что проект закона №2813 был доработан до полного соответствия директивам ЕС и Рамочной Конвенции ВООЗ по борьбе против табака (РКБТ). Напомним, что предыдущая версия документа была признана этим же Комитетом такой, которая выходит за рамки этих международных документов и не имеет убедительных доказательств позитивных последствий принятия закона в том виде.

Также отметим, что поданный в парламент в январе этого года проект №2813 содержал запрет на видимую выкладку сигарет на витринах торговых точек, на производство и продажу пачек со скошенными краями и тотальный запрет на брендирование сигарет – предполагалось сделать пачки сигарет всех брендов одинаковыми.

Оппоненты этих запретов, опираясь на опыт малочисленных стран, где такие жесткие ограничения были введены, отметили, что запрет на выкладку приведет не к уменьшению курения, а к перераспределению торговли между мелкими точками продаж и крупными торговыми сетями – последние получили бы преимущество.

Производство пачек со скошенными краями также не сыграло бы существенной роли в улучшении здоровья нации. Более того, в ЕС такого запрета нет, ведь внешний вид упаковки не является определяющим при принятии решения курить.

Наконец, запрет на брендирование тоже есть в считанных странах мира, а в Украине эта мера, скорее, даст фору производителям подделок и контрабанде, которым законы не писаны.

Собственно, весьма манипулятивный способ протолкнуть этот проект закона и стал причиной, по которой он провалился. Тогда его автор, народный депутат Лада Булах при поддержке общественной организации "Життя", финансируемой американский миллиардером Майклом Блумбергом, заявила, что этот проект закона будет доработан.

Но только на последнем заседании Комитета 4 ноября стало известно, что же теперь сказано в доработанном проекте, к номеру которого добавилась одна буква — №2813-Д. И оказалось, что в новой версии осталась большая часть перечисленных выше запретов.

Те же грабли

На заседании Комитета Булах заявила, что почти целый год она и ее коллеги "искали лучшие изменения к проекту закона, объединили все инициативы членов Комитета и других авторов".

Проблема тут в том, что обычно антитабачное лобби не ведет никакого диалога с заинтересованными сторонами, особенно – с участниками рынка, которые, к слову, входят в ТОП-10 налогоплательщиков страны. И в этот раз было так же – группа людей готовится изменить огромный рынок, не ставя рынок об этом в известность.

"Доработанный проект разрабатывался рабочей группой и общественными организациями, не связанными с табачной индустрией – именно этого требует действующее законодательство", — сказала Булах.

Данную реплику можно расценивать как манипуляцию, поскольку ни в одном действующем законе нет ни одной нормы, запрещающей привлекать к разработке проектов документов легальных операторов рынка.

Можно предположить, что Булах имела в виду Статью 5.3 РКБТ, которая предписывает страны, подписавшие Конвенцию, "защищаться от воздействия коммерческих и других корпоративных интересов табачной промышленности в соответствии с национальным законодательством". Однако слово "защищаться" вовсе не означает "не вести диалог", а отсылка к национальному законодательству означает, что все это должно быть законным. Но такого законодательства в Украине попросту нет.

Но тут важно не это, а то, во что же превратился доработанный проект. От Бухал стало известно, что она и антитабачное лобби придумали следующие "ключевые новации" из набора так называемых неценовых ограничений:

- запрет рекламы и спонсорства электронных сигарет и жидкостей для них, сигарет для нагревания (ТВЕН),

- запрет на рекламу на электронных устройств для курения (IQOS и GLO),

- запрет на продажу сигарет и ТВЕН лицам до 21 года,

- запрет рекламы табачных изделий в интернете,

- введение предупредительных медицинских надписей и фото последствий курения площадью до 65% упаковки на сигаретах (сейчас 50%) и электронных сигарет, жидкостей (сейчас их там нет),

- местным властям дается право самим определять "бездымные места",

- запрет на производство и продажу ароматизированных сигарет и жидкостей,

- запрет выкладки сигарет и их заменителей на витринах,

- запрет на производство пачек со скошенными краями.

Если сравнить доработанный проект закона с первоначальным, то бросается в глаза отсутствие запрета на брендирование.

Напомним, что в поддержку запрета брендирования летом этого года Булах и активисты "Життя" организовали перфоманс под Офисом президента, демонстрируя гигантские макеты пачек оливкового цвета, мол, вот так они должны выглядеть – то есть непривлекательно. Ничего этого теперь в проекте не осталось.





Булах не объяснила, почему так, а члены Комитета во время заседания не спросили. Понятно, что все это решалось на закрытых заседаниях рабочей группы, но какое-то публичное объяснение этому должно было быть. Но его нет.

По нашим данным, запрет на брендирование исчез из проекта потому, что глава Комитета Радуцкий, привлеченный для совместной работы организацией "Життя", отсоветовал и далее настаивать на этом из-за позиции спикера парламента Александра Разумкова, который якобы против этого.

Запрет на видимую выкладку сигарет на витринах уже был отвергнут Комитетом. Более того, он уже фигурировал и в другом проекте закона, который также не был принят. Шансы, что третья попытка протащить эту норму будет успешной, равна нулю. Зачем антитабачное лобби идет на заведомое поражение, не очень понятно.

Также проваливался и запрет на производство пачек со скошенными или закругленными краями. Но теперь он снова есть в новом проекте закона.

И если раньше та же Булах говорила, что этот запрет будет относиться только лишь к продаже таких пачек на украинском рынке и не коснется производства на территории Украины для экспорта, то теперь мы видим, что такой запрет оказался в разделе "Медицинские предупреждения и упаковка", где сказано, что пачки сигарет должны быть кубической формы и точка. И потому так и осталось непонятно, можно ли их производить на экспорт или нет?

Напомним, что украинские сигареты экспортируются в десятки стран мира, в том числе, и в страны Евросоюза, в котором не запрещены такие пачки. Объем экспорта в год достигает полумиллиарда долларов. Как быть производителям, если этот закон примут? Какие будут потери госбюджета? Ответов на эти вопросы тоже нет.

По просьбам трудящихся

Примечательно, что во время заседания Комитета Ирина Садовьяк, первый замминистра Минздрава, сказала, что министерство двумя руками за проект №2813-Д, хотя в глаза его не видела. Как могут высшие должностные лица страны поддерживать то, чего не знают? И тем удивительнее прозвучало заявление Булах о том, что этот проект закона "поддерживают 87% украинцев" — якобы такие данные были получены в ходе социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

На самом деле, по данным КМИС, более 85% украинский против рекламы и видимого размещения сигарет и новых табачных изделий в магазинах (они, скорее всего, никогда об этом не думали, пока их не спросили), и более 90% опрошенных соглашаются, что необходимо запретить продажу электронных сигарет несовершеннолетним (совершеннолетие наступает в 18 лет).

И, как видим, респондентов никто не спрашивал о проекте №2813-Д, то есть о нем вообще мало кто знает, не считая авторов и заинтересованных лиц. Никто никого не спрашивал, можно ли экспортировать пачки со скошенными краями – это вообще глупо было спрашивать у людей на улице.

А по поводу повышения возраста Главное научно-экспертное управление ВР высказалось еще в своем анализе проекта №2813: "Вызывает замечания предложение увеличить минимальной возраст (с 18 до 21 года), с которого лицо приобретает право на приобретение алкогольных напитков и табачных изделий… Указанные изменения не согласуются с ч. 1 ст. 34 Гражданского кодекса Украины, согласно с которой полную гражданскую дееспособность имеет физическое лицо, достигшее восемнадцати лет (совершеннолетия). Выглядит нелогичным, если физическое лицо, способное своими действиями приобретать для себя любые гражданские права и самостоятельно их осуществлять, одновременно не может купить алкогольные напитки и табачные изделия до достижения им 21-летнего возраста".

Вероятнее всего, доработанную версию этого проекта закона ждет та же участь, что и изначальную. По крайней мере, это будет закономерно.

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