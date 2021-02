Новый троян, 6G, замороженный Техас и теплый Pfizer – противоречия современного мира в итогах прошлой недели

На фоне масштабного роста глобального долга, опубликованного в начале прошлой недели, стремления отдельных фирм и государств узаконить биткоин, вкладываться в дорогие экологические проекты и расширять сети магазинов марихуаны выглядят противоречиво. По факту, перед деловым миром стоит угроза обесценивания их товаров, сокращения прибыли, а также, сворачивание индустрии luxury. Только самые серьезные представители делового мира ставят свою продовольственную биобезопасноть на первое место. А средний класс и малый бизнес, строит ковидные бизнес-отели и выводит на местные рынки новые имена, вопреки жестоким ограничениям и штрафам локдаунов. Об этих и других важных событиях прошлой недели — в обзоре портала "Комментарии".

Енергетика и ТЭК (Фото из открытых источников)

Воскресенье, 14 февраля

Замороженная Америка

Начало недели и праздник святого Валентина стали — в прямом смысле слова — арктическими для Америки. В центральных и южных штатах США оказались не готовы к сильным морозам, которые накрыли страну, и оптовые цены на электроэнергию и газ выросли в тысячи раз.

В Оклахоме голубое топливо подорожало в 10 тыс. раз, а в Техасе электроэнергию продают по 5 тыс. долл. за МВт.

Один из операторов передачи электроэнергии в Техасе, VOLT, предложил розничным клиентам заплатить по 100 долл., если они откажутся от тарифов по фиксированным ценам и уйдут к конкурентам до понедельника.

Цены на поставки газа на региональном рынке США находятся вне понимания. Газовые цены в Оклахоме (OGT) подпрыгнули до 500 долл. за mBtu (17,7 тыс. долл. за тысячу кубометров) и установились на уровне 377 долл. (13,3 тыс. долл.). Это рост в 10 795 раз.

На региональном хабе Waha в Западном Техасе цены выросли до 164 долл. за mBtu (5,8 тыс. долл. за тысячу кубометров).

Украина запиталась от России

В ночь на 14 февраля Украина установила новый рекорд импорта электроэнергии со времен Майдана. В 20:00 переток из соседних стран превысил 2 ГВт. Большая часть пришла из России, поставки из которой превышают часовые 1 ГВт четвертый день подряд.

По данным "Укрэнерго", уже накануне мощность перетоков электроэнергии на Украину из соседних стран составила 2,3 ГВт. Мощность перетока из России составляла 1,3 ГВт. Из Белоруссии — 580 МВт. Из Словакии — 244 МВт.

По данным платформы европейской системы операторов ENTSO-E Россия обеспечивала поставки мощностью выше 1 ГВт в течение восьми часов.

Украина при этом не увеличила производство. В пиковые 20.00 мощность потребления в стране составляла 22,9 ГВт. Однако собственная генерация Украины смогла выдать только 20,58 ГВт — более чем на 10% меньше спроса.

Такая ситуация связана с тем, что на украинских ТЭС, которые должны гасить пиковое потребление, критические запасы угля и их объемы продолжают снижаться. По данным "Укрэнерго", 14 февраля пять блоков двух ТЭС вывели из эксплуатации из-за отсутствия топлива, а 11 блоков на шести ТЭС находились в аварийном ремонте.

6G на старте

Представители китайской академии информационных и коммуникационных технологий и заместитель министра промышленности заявили, что Китай построил крупнейшую в мире сеть 5G. А теперь началась разработка по созданию сети 6G, которую Китай уже планирует развернуть в 2029 году.

В ноябре прошлого года было объявлено о создании Национальной рабочей группы по продвижению исследований и разработок 6G.

Эксперты прогнозируют, что 6G сможет превзойти 5G по производительности в 10–100 раз. Также пиковая скорость передачи 6G составит от 100 Гбит до 1 Тбит.

Французы поддержат временных работников

Помощь наемным временным работникам в размере 900 евро в месяц будет продлена до конца мая. Этот факт анонсировала министр труда Франции Элизабет Борн.

Такой помощью уже воспользовались 400 000 человек. Она доступна для тех, кто проработал не менее 138 дней на срочной или временной основе (т.е. более 60% годового рабочего времени) в 2019 году, но не смог работать достаточно в 2020 году.

"Укроборонпром" подписал соглашения на $1 миллиард

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев подписал соглашения и договоры с Tawazun Economic Council и EDGE Group (ОАЕ) о расширении военно-технического сотрудничества на общую сумму более $1 млрд. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Как сообщается, документы были подписаны в рамках официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты.

Согласно сообщению, соглашение с EDGE о военном и техническом сотрудничестве позволит обмениваться передовыми технологиями и развивать их.

Биткоин пришел в Кению

Из-за огромной инфляции в стране Центральный банк Кении принял решение хранить резервы в биткоинах. ЦБ Кении заявил, что решил использовать биткоин в качестве резервной валюты для решения экономических проблем страны.

После того как правительство в Нигерии заявило в Twitter, что Bitcoin может вскоре заменить местную валюту, Патрик Ньороге, губернатор Центрального банка Кении, также заявил о своей поддержке Bitcoin.

Решение использовать BTC в качестве резервной валюты уже могло принято, учитывая скорость транзакций и тот факт, что обменивать местную валюту на другие иностранные валюты не очень удобно.

"Наше решение перейти на биткоин является одновременно тактическим и логичным. Наша валюта всегда была боксерской грушей для Международного валютного фонда, который постоянно заявлял, что кенийский шиллинг переоценен. Это привело к слишком сильному давлению на кенийский шиллинг и отрицательно сказалось на экономике. Мы теряем слишком много просто потому, что кто-то в МВФ проснулся с плохим настроением. Биткоин положит этому конец".

В сентябре 2020 года, Сеть молодых предпринимателей Кении (СЗМ) также объявила, что она разработала новую криптовалюту под названием YENTS, которая основана на кенийском шиллинге.

Маск вовлекает Путина в рекламу нового "радио"

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина поговорить в приложении Clubhouse, созданном для голосового общения и онлайн-конференций.

В приглашении, размещенном в Twitter-аккаунте, Маск упомянул англоязычный аккаунт Кремля @KremlinRussia_E и предложил присоединиться к нему для разговора в приложении. "Было бы большой честью поговорить с вами", — добавил он на русском языке.

Это отличное продолжение рекламной стратегии для того, чтобы раскрутить повышение стоимости акций новых компаний, которое Маск уже неоднократно демонстрировал в этом месяце.

Clubhouse — закрытая соцсеть, запущенная в апреле 2020 года. Для его подключения нужно получить приглашение от других участников. Общение происходит с помощью голоса в виртуальных комнатах. Пользователи утверждают, что если Facebook с Twitter — это новая пресса, а YouTube, Twitch и TikTok — новое телевидение, то Clubhouse — новое радио.

По сути, это подкасты с расширенным функционалом. Пользователи следят за дискуссией интересных им спикеров в режиме реального времени, могут повлиять на ход беседы или задать уточняющий вопрос.

Пересказывать содержание услышанного не запрещается, а вот сделать аудиозапись нельзя, это карается пожизненным баном.

Уже практически традиционно интерес Маска к той или иной новой компании заставляет инвесторов начать скупать акции компании с похожим названием. Издание Financial Times назвало подобное "эффектом Илона".

Италия прекращает запланированное открытие горнолыжных курортов

В воскресенье, за день до запланированного открытия многих горнолыжных регионов Италии, правительство снова остановило их запуск из-за опасений по поводу новых вариантов коронавируса.

Министр здравоохранения Роберто Сперанса продлил существующий запрет на занятия зимними видами спорта для спортсменов-любителей до 5 марта. В Италии, в отличие от Австрии, в конце 2020 года закрыли все горнолыжные курорты.

В 2021 году министр сослался на расследование своих экспертов, согласно которому, почти каждая пятая коронавирусная инфекция в Италии может быть связана с новыми патогенами коронавируса.

Новый министр туризма Массимо Гаравалья пообещал компенсацию операторам горнолыжного комплекса: "Мы понимаем, что эта остановка является смертельным ударом для зимнего туризма и для многих операторов горнолыжных комплексов, которые потратили много денег на перезапуск".

"Цинизм, с котором принимаются эти решения, возмутителен. Они уже наняли временных работников на свои базы", — возразил оппозиционный политик Джорджия Мелони, глава Fratelli, организации Brothers of Italy.

Израиль компенсирует проезд в общественном транспорте

Заместитель министра транспорта Ури Маклев обратился к исполняющему обязанности гендиректора министерства финансов Коби Блитштейну и потребовал немедленного создания механизма компенсации, который существовал после первого карантина.

Тогда, в конце мая, заручившись одобрением минфина, министерство транспорта сообщило, что пассажиры, купившие проездные билеты накануне карантина могут получить бесплатные "хофши ходши" на две недели, или же приобрести "хофши ходши" с 50-процентной скидкой.

"Многие приобрели месячные проездные билеты для поездок в общественном транспорте ("хофши ходши"), но на практике поездки были запрещены, и покупатели были вынуждены нести неоправданно высокие расходы", – заявил Маклев.

По его словам, после принятого правительством решения о смягчении карантина необходимо предоставить компенсацию пассажирам общественного транспорта, особенно ученикам школ и студентам, которые купили проездные билеты, не зная, что не смогут воспользоваться ими, чтобы добраться до учебных заведений.

Понедельник, 15 февраля

Золотые яйца

За месяц в Украине цены на яйца выросли на 18%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики. Средняя стоимость десятка яиц в январе составляла 32,3 грн, тогда как в декабре 2020 года — 27,4 грн.

Несущественно выросли и цены на курятину. В частности, куриное филе подорожало на 2,4% (до 93,9 грн за кг). Стоимость тушек куриных выросла на 2,6% (до 57,4 грн за 1 кг продукта).

Кроме того, за месяц в Украине подорожала мука пшеничная (на 3,1%), сало (на 3,5%), картофель (на 9,9%).

Блэкаут в Техасе

В ночь на 15 февраля 2021 в этом штате замерзли газовые скважины и остановилась половина ветряков.

Мощность потребления электроэнергии в Техасе достигла почти 70 ГВт и уже побила исторический рекорд. В южных штатах также начались блэкауты, а оптовая цена на электроэнергию взлетела до $ 9 тыс. за МВт.

На 15 февраля рост потребления в Техасе прогнозируют до рекордной мощности в 72 ГВт.

Власти просят экономить электроэнергию.

Польская горнодобывающая отрасль сворачивается

В понедельник, 15 февраля, Famur Group объявила о решении прекратить производство силовой гидравлики в Забже.

Польский горнодобывающий комбинат Фамур закрывает завод в Забже из-за катастрофической ситуации в горнодобывающей промышленности. В компании подтвердили, что это связано с коллективными сокращениями, которые затронут почти половину сотрудников.

Министерство государственных активов недавно объявило об убытках в размере почти четырех миллиардов злотых от добычи каменного угля с начала января до конца ноября 2020 года.

Группа компаний Famur — ведущий производитель горнодобывающего оборудования в Центральной и Восточной Европе. Здесь работает около трех тысяч сотрудников, в том числе 400 инженеров и конструкторов, которые трудятся на шести производственных предприятиях. Крупнейший акционер компании – польский производитель антенн TDJ.

Электрический Jaguar

Модельный ряд автопроизводителя Jaguar, начиная с 2025 года будет состоять только из электромобилей, поскольку материнская компания Jaguar Land Rover продвигается на мировой рынок автомобилей без выбросов.

Британская фирма также планирует в течение следующего десятилетия в значительной степени электрифицировать свой бренд внедорожников Land Rover, чтобы "переосмыслить" оба бренда как экологически безопасные предприятия.

Согласно объявлению, сделанному в понедельник, Jaguar Land Rover будет тратить около 2,5 миллиарда британских фунтов (примерно 3,5 миллиарда долларов) в год на электрификацию и другие технологии в своем стремлении к 2039 году достичь "нулевых чистых" выбросов углерода.

Автопроизводитель, принадлежащий индийской Tata Motors, заявил, что к середине десятилетия превратит Jaguar в "чисто электрический роскошный бренд", при этом к 2030 году на электромобили будут приходиться 100% продаж лейбла.

Land Rover будет немного отставать. В ближайшие пять лет бренд выпустит шесть исключительно электрических моделей, первая из которых поступит в продажу в 2024 году. Ожидается, что на автомобили без выбросов будет приходиться около 60 процентов всех проданных Land Rover.

Jaguar Land Rover заявила, что сохранит все три своих британские заводы в рабочем состоянии, а завод в Солихалле станет базой для производства электромобилей Jaguar. Но обновленная линейка Jaguar не будет включать новый седан XJ, который компания планировала построить на своем заводе в Касл Бромвич, Англия.

Китайцы поднимают ставки

Китайские инвесторы "Мотор Сич" увеличили сумму иска к Украине в международном арбитраже на $100 млн – до $3,6 млрд.

Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в уголовном деле, возбужденном в июле 2017 года.

Напомним, в апреле 2018 года СБУ проводила обыски на ПАО "Мотор Сич" в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии, направленной на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия.

ПАО "Мотор Сич" — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Предприятие поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. В январе-июне 2020 года оно получило 595,56 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 428,58 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 16,3% — до 4 млрд 728,9 млн грн.

Даже Бернар Арно ищет дополнительные вложения

Французский миллиардер Бернар Арно запускает SPAC, поскольку бум безналичных расчетов распространяется на Европу.

SPAC или Special-purpose acquisition company — это тип компании, созданной специально для слияния (и исключительно для этого) с частной компанией, которая планирует выйти на биржу, но при этом не хочет проводить классическое IPO и участвовать во всех подготовительных к этому делу процессах.

Четвертый в списке самых богатых людей мира и владелец LVMH объединились с бывшим генеральным директором UniCredit Жаном Пьером Мустье для создания специализированной компании по приобретению, ориентированной на "инновационные" европейские финансовые компании.

В этом году в США было публично выставлено более 140 SPAC, на которые собрано более 45 миллиардов долларов. Но бум SPAC вызывает интерес европейских инвесторов. Амстердам превратился в центр таких слияний и сделок, хотя их число по-прежнему намного меньше, чем в США.

Арно, которому принадлежат такие бренды как Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy, является последним в длинной череде именитых спонсоров SPAC, так как деловой Европе нужен дополнительный капитал для роста.

В Англии начали работать карантинные отели

В прошлый понедельник в Англии с 4 часов утра по местному времени начала работать сеть карантинных отелей. Они предназначенных для десятидневного пребывания тех, кто прибывает в Великобританию из стран с неблагополучной ситуацией по COVID-19, входящих в так называемый красный список. Отели уже приняли первые группы постояльцев. Прибывшим придется прожить весь срок карантина в строгой изоляции.

Как сообщает британское правительство, заявку на участие в программе обеспечения карантинной изоляции для прибывающих в страну подали на данный момент 16 отелей, которые предоставили почти 5 тыс. номеров для заселения приезжих из красной зоны. В списке сейчас 33 страны, включая Португалию, Бразилию, Южную Африку, ОАЭ.

Сегодня те, кто бронирует карантинный отель, должны прибывать в Великобританию только через один из пяти аэропортов: Хитроу, Гатвик, Лондон-Сити, Бирмингем и Фарнборо. Чтобы отделить прибывающих из стран "красного списка" еще на этапе прохождения контроля в аэропорту, пассажиров соответствующих рейсов направляют по отдельному коридору, они отдельно получают багаж, а потом специальными автобусами доставляются в отели.

Пребывание в отелях является платным: за десять дней нужно заплатить 1750 фунтов стерлингов за одного взрослого, 650 фунтов — за одного ребенка в возрасте старше 12 лет и 325 фунтов — за ребенка в возрасте от пяти до 12 лет. Причем бронировать и оплачивать отель нужно заранее. Указанная сумма покрывает расходы на пребывание в отеле, транспортировку до отеля и тестирование на COVID-19. Тесты также бронируются заранее, и сдать их необходимо на второй и восьмой дни самоизоляции. За отказ от сдачи теста налагается штраф в размере 2 тыс. фунтов. За нарушение требования самоизоляции в карантинных отелях грозит штраф от 5 тыс. фунтов до 10 тыс. фунтов. За сокрытие информации о посещении страны из "красного списка" может грозить лишение свободы на срок до десяти лет.

Испанские профсоюзы и работодатели требуют стабильности в Каталонии

После воскресных выборов в Каталонии профсоюзы обратились к политическим партиям с просьбой создать сильное и стабильное правительство, которое сосредоточено на решении проблем экономики и среднего/мелкого бизнеса.

Вместе с работодателями профсоюзы потребовали создать правительство для социальной и национальной реконструкции Каталонии, которое защищало бы людей от кризиса и способствовало изменению модели производства добавленной стоимости, с большей социальной и экологической устойчивостью.

Греческие таксисты просят реальной помощи

"Государство вызывающе игнорирует призывы о помощи, пропорциональные другим категориям самозанятых", — жалуется президент федерации таксистов (POIATA) Серафейм Касидиарис.

Европейская комиссия с 28 января расширила список категорий и мер государственной помощи с предоставлением субсидий самозанятым лицам, где отсутствуют самозанятые таксисты.

Заместитель министра транспорта г-н Яннис Кефалогианнис возражает, что правительство финансово поддержало отрасль такси, выделяя для этого 93 миллионов евро, и что каждое такси получает около 3500 евро.

Но реальность в Греции другая: 55 миллионов возвращаемых авансов — это 50% ссуды, а не помощи (особенно первые два транша — это только ссуда). А 22 миллиона — это помощь наемным водителям, а не самозанятым владельцам.

Есть владельцы такси, которые не получали ничего, кроме специального пособия, а средняя помощь составляет 1200–1400 евро. Помощь же по каждому автомобилю, на которую ссылался г-н Кефалогианнис, не содержала необходимых разъяснений. Всего собственников не 27 250, как считает правительство, а более 38 000.

Пакистан "рискнёт" с коммерческой продажей "Спутник V"

Пакистанская лаборатория в ближайшее время получит российскую вакцину "Спутник V" от коронавирусной инфекции Covid-19 для коммерческой продажи, заявил официальный представитель компании Chughtai Lab. Это сделает Пакистан — одна из первых стран в мире, которые начали продавать вакцины в частном порядке.

Несмотря на опасения по поводу справедливого распределения вакцины в Пакистане с населением более 220 млн человек и завышенных цен на медпрепарат внутри Исламской Республики, на этой неделе Исламабад согласился разрешить коммерческий импорт и продажу вакцин без ценовых ограничений.

Решение властей Пакистана разрешить частную продажу вакцины без ограничения цен в стране с низким уровнем доходов вызвало критику.

В этом месяце пакистанское правительство начало кампанию вакцинации с использованием 500 000 доз вакцины Sinopharm, поставленных давним союзником Исламабада — Китаем. Но кроме переданных китайцами доз, пакистанские власти пока не заключали сделок по закупке вакцин.

"Спутник V" — одна из четырёх вакцин, одобренных ранее для экстренного использования в Пакистане, в дополнение к китайским препаратам Sinopharm и CanSinoBio в Китае, а также к вакцине британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

Исламская Республика Пакистан стала 22-й страной, одобрившей российский препарат. Вакцина зарегистрирована в Пакистане в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований этого медпрепарата в России. Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Сербской Республике (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме и Объединённых Арабских Эмиратах.

Норвежский фонд продвигает женщин

Крупнейший в мире Норвежский фонд национального благосостояния с бюджетом 1,3 триллиона долларов задекларировал в прошлый понедельник, чтобы компании, в которые он инвестирует во всем мире, увеличили число женщин в своих советах директоров и набсоветах, если сейчас количество женщины там составляет менее 30%.

Фонд владеет пакетами акций около 9 200 компаний по всему миру, владеющих 1,5% всех котируемых на бирже акций. Он задает тон в решении множества вопросов в области экологического, социального и корпоративного управления (ESG).

Советы, в которых любой из полов имеет менее 30% представительства должны рассмотреть возможность установления целей по гендерному разнообразию и отчитаться о прогрессе, говорится в документе с изложением этой позиции.

Вторник 16 февраля

В Windows распространяется новый троянец

Исследователи кибербезопасности Fortinet обнаружили новую особенно опасную фишинговую кампанию. Последний используется для распространения вредоносных программ типа троянских коней на компьютеры с целью создания на них бэкдора.

Благодаря этому бэкдору киберпреступники смогут получить доступ к зараженным компьютерам, но, прежде всего, взять их под контроль. Это позволит им восстановить конфиденциальную информацию и установить другое вредоносное ПО.

Рассматриваемый троянский конь под названием Bazard существует уже больше года, но исследователи Fortinet обнаружили еще более эффективный вариант вредоносного ПО. В этой версии есть расширенные инструменты, которые затрудняют ее обнаружение антивирусным ПО.

Для распространения этого вируса была создана новая фишинговая рассылка по электронной почте. Вирус маскируется под жалобы клиентов, платежные ведомости или даже финансовые бонусы, и в первую очередь нацелен на бизнес. Каждое из этих поддельных электронных писем предлагает адресатам загрузить PDF-файл, содержащий дополнительную информацию, через веб-ссылку. Она указывает на веб-страницу, содержащую ссылку для загрузки. Нажимая на нее, жертвы фактически скачивают троян Bazaar, который затем сможет установить на компьютере черный ход. Затем хакеры могут использовать его или перепродать доступ другим киберпреступникам.

Исследователи Fortinet также указывают, что лучше проявлять особую осторожность, особенно учитывая недавнюю утечку 3,2 миллиарда адресов Gmail и Outlook. Они могут быть мишенью для мошеннических электронных писем.

Adidas избавляется Reebok

Немецкий производитель спортивных товаров Adidas отделяется от своего американского филиала Reebok. Предполагалось, что американский производитель спортивной обуви поможет сократить разрыв с Nike для Adidas, но на самом деле партнерство так и не стало успешным. Теперь они оба хотят разойтись.

Компания решила инициировать официальный процесс, направленный на продажу Reebok, заявила Adidas в прошлый вторник. В будущем она хочет сконцентрироваться на дальнейшем укреплении лидирующих позиций бренда Adidas во всем мире. На данный момент покупателя нет, хотя круг заинтересованных лиц видный. Среди прочих этим заинтересовался легенда американского баскетбола Шакил О'Нил. О'Нил зарекомендовал себя как успешный бизнесмен. Сообщается, что интерес проявили также американский рэпер Мастер П. и несколько финансовых инвесторов.

Дочерняя компания в США будет зарегистрирована как компания с "прекращенной деятельностю" с первого квартала.

Adidas объявил о покупке Reebok в 2005 году. Тогдашний босс Adidas и нынешний президент мюнхенской Баварии Герберт Хайнер попытался сократить отставание от лидера индустрии США Nike с помощью этого приобретения. Сегодня Adidas занимает второе место в отрасли во всем мире.

Ирландские магнаты спасут пабы

Ирландские пабы не получат "пандемической" поддержки от государства, которому исправно платят налоги.

Поэтому ирландские магнаты Джон Магнир и Джей Пи Макманус поддержали сбор средств на сумму 350 млн фунтов стерлингов для спасения отрасли развлечений.

К ним присоединяется британская паб-группа Mitchells & Butlers, в которой ирландские гоночные магнаты Джон Магнир и Дж. П. Макманус владеют более 23% акций. Оттуда будет привлечено 350 млн фунтов стерлингов (401 млн евро), чтобы укрепить баланс.

Еще одна компания ирландского дуэта Elpida объединила усилия с двумя другими крупными акционерами для создания консорциума, который будет контролировать 55% группы пабов.

Двумя другими акционерами являются Piedmont — компания, контролируемая инвестором-миллиардером и владельцем Tottenham Hotspur Джо Льюисом, и Smoothfield — компанией, принадлежащей валютному трейдеру Деррику Смиту, который также увлекается скачками.

Следующие инвесторы, стоящие за консорциумом под названием Odyzean, сказали группе, что они объединили свои холдинги вместе, "чтобы помочь удовлетворить значительные потребности Mitchells & Butlers в капитале и обеспечить четкую и последовательную основу для их будущих отношений с компанией".

Mitchells & Butlers владеет около 1700 торговыми точками, которые работают под такими именами, как O'Neills, Harvester, Toby Carvery и All Bar One. 82% имущества группы находятся в безусловном владении этих двух собственников.

Группа пабов также достигла соглашения с банками о новой трехлетней необеспеченной возобновляемой кредитной линии на сумму 150 млн фунтов стерлингов. Ведь до пандемии Mitchells & Butlers была "высокопроизводительным бизнесом".

Первая украинская лицензия на электронные сигареты

Про Вейп Украина (дистрибьютор TM Maskking, SALT Switch) получила первую оптовую лицензию в Киеве. Для того чтобы законно продавать жидкости, используемые в электронных сигаретах, с 2021 в Украине необходима лицензия.

Первую жидкость для электронных сигарет европейская компания Pro Vape, главный офис которой расположен в Риге (Латвия), создала в 2016 году. Основателем компании Pro Vape и ее CEO является химик фармацевтической промышленности Эджус Пицка (Edzus Picka), имеющий академическую степень Магистра наук Химического факультета Латвийского Университета.

Руководитель по маркетингу Про Вейп Украина Ярослав Зинченко в комментарии отмечает: "Мы за то, чтобы в Украине действовал белый рынок. Чтобы деятельность, связанная с продажей электронных сигарет, была законной, и все предприниматели отрасли платили налоги. Экономика будет развиваться при условии, если бизнес будет прозрачным и легальным".

Лицензия №260219202100001 выдана 28.01.2021 Главным управлением ГНС в г. Киеве Государственной Налоговой Службы Украины.

Чрезвычайное продовольственное положение

Судан объявляет чрезвычайное положение после протестов против резкого роста цен на продукты питания. На рынках и в магазинах страны начали воровать продукты. Люди выходят на протесты против подорожания.

Правительство ввело комендантский час и закрыло школы в 10 городах Дарфура, Северного Кордофана, Западного Кордофана и Сеннара. Это самые бедные регионы, здания магазинов здесь были разграблены и сожжены.

Миллионы людей в стране чувствуют подорожание жизни. Суданский фунт упал по отношению к доллару с 260 фунтов (3,40 фунта стерлингов) в ноябре до 315 фунтов в прошлом месяце. По данным Центрального статистического бюро, годовой уровень инфляции повысился до 269% в декабре по сравнению с 254% в ноябре.

Новый знак энергоэффективности для бытовой техники ЕС

С марта в Евросоюзе вводится новая версия европейской энергетической маркировки бытовой техники. Теперь она будет варьироваться от классов A до G, для того, чтобы потребители энергоэффективных продуктов смогли лучше ориентироваться.

Рейтинги от A до G заменят позиции, которые раньше варьировались от A +++ до D. Речь идет о четырех категориях оборудования: холодильники, морозильники, винные шкафы, стиральные машины, посудомоечные машины, телевизоры и мониторы.

Для лампочек новая этикетка появится в сентябре.

В дополнение к рейтинговой шкале эта новая версия будет сопровождаться "QR-кодом", позволяющим получить доступ к базе данных о продуктах: отсканировав его с помощью смартфона, потребители смогут получить дополнительную техническую информацию от производителя.

Согласно статистике ЕС, выбирая более эффективное оборудование, европейские домохозяйства могут экономить в среднем 150 евро в год.

Новый класс типа A – это очень требовательный уровень, он не соответствует ни одному продукту, присутствующему в настоящее время на рынке.

Для других товарных групп (кондиционеры, сушильные барабаны, пылесосы, водонагреватели и т. д.) новые этикетки будут введены с 2022 года.

Греция и Испания примут только вакцинированных туристов

Испания отчаянно пытается снова принять британцев, поэтому предлагает им простое условие — вакцинацию. У Греции и Кипра похожая идея. Это означает, что туристы, которые еще не были вакцинированы, могут снова туда не попасть.

В южных странах, существующих за счет туризма, нарастает паника, ведь следующий сезон снова может быть катастрофическим.

Ключевым методом обеспечения предстоящего сезона являются паспорта или сертификаты, подтверждающие, что турист прошел вакцинацию и невосприимчив к коронавирусу. На данный момент мало надежды на то, что пандемия исчезнет до лета, поэтому во многих странах к началу сезона все еще будет наблюдаться большое количество инфекций. В результате по-прежнему будут проводиться тесты и длиться карантин, убивающий туристический трафик.

Первый 5-звездочный отель в Киеве получил разрешение на открытие казино

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала разрешения на помещения для организации игровых залов в пятизвездочном отеле "Опера" в Киеве. Отель находится в центральной части Киева по ул. Богдана Хмельницкого. Игровые залы будут расположены на первом и втором этажах отеля.

Такие же разрешения получили киевские отели "Русь" и "Лыбидь".

В то же время, комиссия отказала в выдаче разрешения на помещения отелю "Братислава" в Киеве, аргументировав свое решение недостаточной площадью для организации игровых залов.

Соглашение о биобезопасности

Абу-Даби подписал два соглашения о сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

Эти сделки укрепят сотрудничество столицы ОАЭ с ФАО в области сельскохозяйственного планирования и биобезопасности, заявила государственный министр по вопросам продовольственной безопасности Мариам Хареб аль-Мхейри, добавив, что это "обеспечит устойчивость национального продовольственного сектора".

Продовольственная безопасность является частью основной политической повестки дня ОАЭ. Страна работает над 19 проектами с ФАО, в частности, в области развития местного производства продуктов питания для выполнения своих обязательств по достижению цели устойчивого развития ООН по борьбе с голодом.

Соглашения также будут поощрять использование инноваций и технологий для решения проблем продовольственной безопасности.

Биобезопасность — это поддержка программ по сохранению живыми организмами своей биологической сущности, биологических качеств, системообразующих связей и характеристик, предотвращение широкомасштабной потери биологической целостности, которая может иметь место в результате глобальных природных катаклизмов и мировых войн. Ее цель – дать возможность природе опять восстановиться, если все другие природные продукты буду уничтожены.

Хранилища биологических данных продуктов (клеток, РНК и ДНК данных растений и животных) – основные составляющие таких программ.

Курс биткоина достиг и превысил 50 тысяч долларов

Во вторник стоимость биткоина выросла до 50 547,70 долларов, что является рекордным максимумом.

В целом стоимость биткоина за год выросла в пять раз. "Растущий интерес делового мира к криптовалютам изменил рынок по сравнению с 2017 годом", — комментирует Нил Уилсон, аналитик Markets.com.

На прошлой неделе производитель электромобилей Tesla удивил мир, объявив, что он инвестировал 1,5 миллиарда долларов своих денег в биткоины.

Босс Tesla и самый богатый человек в мире Илон Маск не стесняется хвалить достоинства криптовалют в социальных сетях.

Nestlé запускает новую веганскую версию своего KitKat

Nestlé запускает растительную версию плитки молочного шоколада 86-летней давности под названием KitKat V, которая не будет содержать молоко и другие молочные продукты.

"Вкус был ключевым фактором при разработке шоколада на растительной основе для нашего нового веганского набора KitKat", — заявила Луиза Барретт, глава технологического центра кондитерских изделий Nestlé в Йорке.

Nestlé заявила, что у нее есть и другие продукты на растительной основе из риса, овса, сои, кокоса, гороха и миндаля во многих категориях продуктов, включая гамбургеры на растительной основе.

"Происходит тихая продовольственная революция, которая меняет то, как и что люди едят", — сказал в своем заявлении глава кондитерской компании Nestlé Александр фон Майо. "Мы хотим быть в авангарде этого, выступая за открытие продуктов питания и напитков на растительной основе".

Тем не менее другие производители сладостей опередили Nestlé. Частная компания Mars, производитель Snickers и M&M, представила в январе две плитки веганского шоколада под названием Topic и Bounty.

Danone тонет

Французский агропродовольственный гигант, на результаты которого серьезно повлияла пандемия, подвергается критике со стороны двух инвестиционных фондов, требующих лучших результатов. Компания страдает от пандемии, которая сказывается на ее продажах, особенно в закрытых отелях и ресторанах. На фондовом рынке в 2020 году стоимость компании упала на 27%.

Инвестор Artisan Partners — компания, также имеющая долю в Unilever и Novartis, заявила, что начала приобретать акции в Danone в прошлом году, но сегодня разочаровывается.

Партнеры Artisan — Bluebell Capital считают, что Danone может сделать больше. Они уверены, что успех для Danone очень прост. В распоряжении компании одна из лучших коллекций активных ингредиентов в мировой пищевой промышленности, которые надо разумно продвигать. К сожалению, финансовые показатели Danone не соизмеримы с качеством ее активов. Практически во всех областях показатели Danone отстают.

Danone принадлежит около пятидесяти брендов, включая Volvic, Evian, Bledina, Actimel, Taillefine, Gallia, Badoit, Salvetat, Gervais.

Амстердам выходит в лидеры

Brexit выгоден Амстердаму, который вместо лондонского Сити, выходит на первое место по обмену и торговле акциями мировых компаний.

В январе здесь ежедневно торговались акции на среднюю мировую сумму 9,2 миллиарда евро, что в четыре раза больше, чем в предыдущем месяце. Лондонский Сити, напротив, потерял "поул-позицию" со среднедневной суммой в 8,6 миллиарда евро против 14,6 миллиарда в декабре.

Среда 17 февраля

Gucci идет на понижение

В последние месяцы продажи итальянского бренда еще больше снизились по сравнению с конкурирующими брендами Louis Vuitton и Christian Dior.

В среду зарегистрированная в Париже компания Kering, которая также владеет модными брендами Yves Saint Laurent и Bottega Veneta, сообщила, что её продажи в четвертом квартале 2020 года упали на 4,8% при неизменном обменном курсе по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Ее самая важная "дойная корова" — Gucci, сообщил о неутешительном падении доходов на 10%. Показатели, которые оказались хуже ожиданий, привели к падению акций Kering на 8% в начале европейских торгов.

Четвертый квартал Gucci был намного слабее, чем у сопоставимых брендов — LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. Согласно анализу Бернштейна, Gucci не поспевает за модными брендами LVMH с начала 2019 года. И пандемия усугубляет разрыв.

Kering слишком полагается на один бренд, потому что в 2019 году Gucci принес 83% операционной прибыли группы. Но времена изменились.

Рада приняла за основу законопроект о частных детективах

За принятие соответствующего законопроекта №3010 в первом чтении проголосовали 334 народных депутатов.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано законодательное урегулирование осуществления частной детективной деятельности как одного из путей обеспечения конституционных гарантий человека и гражданина, субъектов хозяйствования частного права на защиту своих законных прав и интересов.

Проект закона состоит из 22 статей, объединенных в пять разделов, регламентирующих сферу частной детективной деятельности, в том числе виды детективных услуг, устанавливающих требования к частным детективам, а также их права, обязанности и правовые механизмы защиты интересов заказчиков детективных услуг.

Также законом определяются обязанности субъекта частной детективной деятельности в части учета предоставленных детективных услуг, хранения конфиденциальной информации, а также защиты персональных данных, полученных в процессе оказания детективных услуг.

Среди прочего, частным детективам предлагается предоставить право собирать, фиксировать и исследовать сведения для рассмотрения дел в уголовном, гражданском, хозяйственном, административном судопроизводстве.

Детективы также могут заниматься поиском информации из открытых источников с целью подготовки деловых переговоров заказчика; поиском лиц, местонахождение которых неизвестно; выявлением фактов незаконного (несанкционированного) сбора информации с целью использования сведений, составляющих коммерческую тайну заказчика; поиском должников и лиц, уклоняющихся от выполнения своих договорных обязательств, касающихся принадлежащего им имущества и других активов.

Сражение за студенческие долги

Сенатор Элизабет Уоррен (штат Массачусетс) и лидер большинства в сенате Чак Шумер (штат Нью-Йорк) идут против Байдена, который не хочет списать 50 000 долларов задолженности по студенческой ссуде.

Они выразили уверенность в том, что президент имеет право действовать в одностороннем порядке, и утверждают, что их предложение поможет сократить разрыв в расовом неравенстве, богатстве и стимулировать экономику.

"Я не допущу этого списания" — ответил Байден. Он упомянул шестизначную задолженность своих троих детей перед колледжем, и сказал, что они постепенно погашали долг за образование.

В прошлом году демократы Палаты представителей включили списание студенческих долгов в размере 10 000 долларов в предложение по борьбе с пандемией. Но эта мера была исключена из федерального пакета мер по спасению на 1,9 триллиона долларов, который сейчас проходит через Конгресс.

Google заплатит Мердоку за контент

Международной медиа-конгломерат Руперта Мердока News Corp достиг соглашения с Google по оплате использования контента.

News Corp Руперта Мердока — многонациональная фирма, владеющая Fox News, The Sun, The Wall Street Journal и The Sunday Times, объявила о трехлетнем соглашении с Google, согласно которому технический гигант будет платить неопределенную сумму за использование контента News Corp во всем мире.

Ни одна из компаний еще не прояснила, как Google или ее дочерние компании могут использовать письменный или аудиовизуальный контент News Corp. Однако издатель заявляет, что договоренность будет включать "разработку платформы для подписки, распределение доходов от рекламы через сервисы рекламных технологий Google, развитие аудиожурналистики и значимые инвестиции YouTube в инновационную видеожурналистику". News Corp также примет участие в Google News Showcase, сервисе для расширения коммерческого взаимодействия издателей новостей с онлайн-пользователями. Компания Мердока в течение многих лет ведет войну с Google и Facebook из-за того, что ссылки на работы News Corp распространяются в Интернете без оплаты фирме Мердока.

Социальный магазин в Катовице

В Катовице открылся очередной социальный магазин Spichlerz. Первый такой магазин был открыт в декабре, второй откроется примерно через месяц в Варшаве, а следующий — весной в Домбровой Гурнице. Планируются, что подобные магазины появятся и в других городах. Между тем, в Катовице были внесены значительные изменения — жители из-за пределов Катовице также могут подать заявку на получение карты, дающей право делать покупки в этом месте.

Это первое заведение такого типа в Польше, где цены почти вдвое ниже, чем в других странах. К примеру, крупы, рис, макароны, молоко стоят тут 1 злотый, творог — 50 злотых, сливочное масло — 2 злотых. Хлеб можно купить за 0,5 злотых, а брокколи за 0,1 зл. Есть тут и одежда, и бытовая химия. Продукты имеют короткий срок хранения — отсюда и заметное снижение цен. Второй такой магазин, работающий по той же модели, скоро откроется в варшавском районе Мокотув.

Microsoft создает совершенно новое устройство

Microsoft уже поставляет Surface Duo в Германию. Surface Duo — это новая категория устройств. Снаружи нет ни камеры, ни дисплея. Поэтому он не может быть смартфоном.

В отличие от Samsung со своими смартфонами Galaxy Fold или Huawei со своим Mate X, у Surface Duo нет гибкого дисплея, но зато есть два экрана, которые скрепляются шарниром. В сложенном виде Surface Duo тоньше десяти миллиметров, то есть лишь немного толще, чем нынешний iPhone.

Устройство достаточно жесткое и очень устойчивое. Его даже можно согнуть на 360 градусов. Microsoft решила запустить Surface Duo с операционной системой Google Android.

На Surface Duo одновременно могут работать два приложения, как если бы у вас было два смартфона. Когда пользователи адаптируют свои приложения для такого устройства с двумя дисплеями, это становится действительно практичным. Например, Outlook слева показывает список электронных писем, а на правом дисплее находиться область чтения. OneDrive слева показывает фотографии в виде эскизов, а справа — выбранную фотографию в большом формате.

Устройство Surface Duo Microsoft предназначено для повышения производительности благодаря функциям многозадачности и функции перетаскивания. Как и планшеты Surface от Microsoft, дисплеями Surface Duo также можно управлять с помощью ручки Surface Pen, которую необходимо приобретать отдельно, поскольку она не входит в комплект поставки устройства.

Microsoft заявляет, что с помощью Surface Duo хочет объединить рабочий и частный мир.

Сеть магазинов рекреационной марихуаны вышла на рынок

Сеть называется Zen Leaf, и принадлежит компании Verano. 41-летний Джордж Арчос, соучредитель и генеральный директор, сказал, что выход на рынок позволит компании продолжать расширяться, поскольку все больше штатов легализуют рекреационную марихуану.

На прошлой неделе компания уже собрала 100 миллионов долларов за счет предложения подписки, которое оценило Verano в 2,9 миллиарда долларов. Акции будут торговаться под тикером VRNO. Сделка включала слияние с компанией по производству каннабиса Alternative Medical Enterprises из Флориды. В результате этого Verano заняла территорию в 14 штатах с производственными мощностями и торговыми центрами, работающими в основном под знаменами Zen Leaf и MUV.

MUV — это название магазинов и продуктов компании Alternative Medical Enterprises.

Verano была основана как предприятие по выращиванию медицинской марихуаны в Иллинойсе в 2014 году ресторатором Archos, чей кулинарный портфель включает четыре заведения Wildberry Pancakes и кафе в Чикаго и пригородах.

Контейнеровоз с нулевым выбросом

Maersk через два года планирует ввести в эксплуатацию контейнеровоз на биотопливе с нулевым выбросом углерода.

Судоходный гигант AP Moller Maersk A/S является крупнейшей в мире контейнерной линией по пропускной способности. Переход на нее может ускорить усилия поставщиков энергии по разработке значительных объемов неископаемого топлива, пригодного для работы океанских судов.

Контейнеровоз Maersk будет представлять собой небольшое судно, известное как фидер и способное перемещать до 2000 ящиков. Он будет добавлен к сети в 2023 году, на семь лет раньше ранее объявленного срока, сообщила компания в среду.

Судно сможет сжигать обычное бункерное топливо, и Maersk заявила, что эта возможность двойного двигателя будет включена во все его будущие судовые заказы.

Maersk работает с производителями морских двигателей над разработкой двухдвигательной установки. Способность управлять различными формами двигателей уже применяется ко многим новым судам, запускаемым другими компаниями, которые могут работать как на обычном бункерном топливе, так и на природном газе.

Только для малого бизнеса Аравии

Решение Саудовской Аравии о создании банка, предназначенного для малых и средних предприятий, объединит все финансовые решения под одной крышей, чтобы дать малым и средним предприятиям доступ к соответствующему финансированию и достичь стабильности и роста.

Согласно новому отраслевому обзору, Саудовская Аравия сообщила о 35% росте числа инвестиционных сделок в секторе технологических стартапов в 2020 году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исследование, проведенное платформой исследования данных Magnitt, показало, что в прошлом году на Королевство приходилось 18 % от 496 инвестиционных сделок на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Цифры, опубликованные Центральным банком Саудовской Аравии в конце января, показали, что в третьем квартале 2020 года общая сумма кредитов, предоставленных малым и средним предприятиям, составила 176,2 миллиарда сомони (46,99 миллиарда долларов США), по сравнению со 115 миллиардами саудовских песо в третьем квартале 2019 года и 106,7 миллиарда сомони в третьем квартале 2018 года.

Удержалась только Швейцария

Совокупный глобальный долг, накопленный в период пандемии COVID-19, был существенно выше, чем в период мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.

Об этом свидетельствуют данные Института международных финансов (IIF).

По оценкам IIF, глобальный долг в 2020 году вырос на $24 трлн, до $281 трлн. В отношении к мировому ВВП показатель увеличился на 35 процентных пунктов (п.п.), до 355% ВВП.

Совокупный долг государств увеличился до 105% ВВП по сравнению с 88% ВВП в 2019 году. Долг развитых стран, пытавшихся справиться с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, вырос в общей сложности на $10,7 трлн, свидетельствуют данные IIF. По оценкам организации, в 2021 году глобальный госдолг повысится еще на $10 трлн.

Темпы вакцинации против COVID-19 в разных странах идут различными темпами, и сложности с внедрением вакцин могут сдержать восстановление экономик, что будет способствовать накапливанию дополнительного долга, отмечают в IIF.

В минувшем году Швейцария стала единственной страной, где было отмечено снижение госдолга в отношении к ВВП.

Совокупный долг частных нефинансовых компаний в 2020 году вырос до 165% ВВП по сравнению с 124% ВВП годом ранее.

Четверг, 18 февраля

Сербия – центр производства вакцин для Балкан

Сербия может произвести 20 млн доз российской вакцины Sputnik V, заявил президент Александр Вучич.

Население страны составляет чуть менее 7 миллионов человек.

Президент добавил, что 41 000 доз вакцины Pfizer находятся в пути. Также ожидается также вакцина AstraZeneca, а затем 50 000 доз второй российской вакцины Sputnik V. Однако он сказал, что Сербия еще не получила вакцины от программы COVAX.

Сейчас есть планы наладить производство российской вакцины Sputnik V в Сербии. По оценке делегации российских экспертов, посетившей Сербию в середине февраля, для первого этапа производства вакцины существуют технологические условия. Таким образом, Сербия станет первой страной в Европе, производящей вакцину.

Министр без портфеля по инновациям и технологическому развитию Ненад Попови заявил, что производство будет осуществляться в два этапа. Согласно заявлению правительства, первый этап может начаться через два-три месяца, а второй — через семь-девять месяцев.

На данный момент Сербия вакцинировала 14% своего населения, что ставит ее на второе место в Европе после Великобритании и далеко впереди всех стран ЕС.

Тем временем его соседи на Западных Балканах пытались получить какие-либо вакцины. Албания, Босния и Герцеговина и Северная Македония начали вакцинацию своего населения, но получили лишь небольшое количество доз.

Объявление Сербии о том, что она также будет вакцинировать этнических сербов в Косово, вызвало гнев правительства в Приштине.

Между тем, премьер-министр Албании Эди Рама набросился на ЕС за то, что он не оказал достаточной помощи странам-кандидатам и потенциальным кандидатам на Западных Балканах.

Коммерческие банки в Китае поддержат фермеров

По данным Народного банка Китая (НБК) непогашенные ссуды (в связи с кризисом), связанные с сельским хозяйством, на конец 2020 года составили 38,95 трлн юаней (около 6,05 трлн долларов США), что на 10,7 % больше, чем в предыдущем году.

Объем невыплаченных кредитов, выданных сельским заемщикам, по состоянию на прошлый год составил 32,27 трлн юаней, что на 11,9 % больше, чем в предыдущем году. Это на 3,6 % пункта выше уровня конца 2019 года.

Соответственно, невыплаченные ссуды фермерским хозяйствам выросли на 14,2 процента по сравнению с прошлым годом (до 11,81 трлн юаней), а непогашенные ссуды в сельскохозяйственной отрасли — на 7,5 процента в годовом исчислении (до 4,27 трлн юаней).

Поэтому коммерческие банки будут поощряться к расширению ссуд для сельского хозяйства, сельских районов и фермеров, а также малого и микробизнеса и производственного сектора.

Ирландия активно торгует с Китаем, пока другие применяют санкции

В 200 году торговля Ирландии с Китаем продолжала активно расти. При этом, по последним данным, ее экспорт и импорт показали двузначные темпы роста.

В 2020 году Ирландия экспортировала в Китай товаров на общую сумму 10,56 миллиарда евро (около 12,8 миллиарда долларов), что на 18,25% больше, чем в 2019 году. В то время как ее импорт из Поднебесной составил 6,21 миллиарда евро, что на 18,52% больше, чем в прошлом году.

В прошлом году на Китай приходилось 6,56 % от общего объема экспорта товаров Ирландии, по сравнению с 5,85 % в 2019 году, а его доля в общем импорте Ирландии составила 7,3 %, по сравнению с 5,76 % годом ранее.

В 2020 году Ирландия экспортировала товаров на общую сумму 160,8 млрд евро, а общий объем импорта составил 85,3 млрд евро. (1 евро = 1,21 доллара США).

Французская Total продолжит инвестировать в нефтяные проекты в Казахстане

Французская Total, четвертая в мире по объему добычи нефти, начнет разработку гигантского месторождения Кашаган. Об этом шла речь на встрече президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом подразделения по разведке и добыче концерна Total Арно Брейяком.

Брейяк рассказал Токаеву о планах по трансформации деятельности концерна в сторону зеленых технологий и намерении сменить название на TotalEnergies, передает пресс-служба президента Казахстана.

"Французский бизнесмен также подтвердил готовность концерна инвестировать в крупные нефтегазовые проекты в Казахстане, в том числе в рамках реализации второй фазы на месторождении Кашаган, а также в ряд проектов в сфере возобновляемых источников энергии", — говорится в сообщении.

Казахстан планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Углеродная нейтральность означает, что все выбросы диоксида углерода компенсируются за счет реализации углеродно-негативных проектов, то есть таких, при которых углекислый газ из атмосферы поглощается. Таким образом достигаются чистые нулевые выбросы.

Total входит в консорциум North Caspian Operating Company (NCOC), добывающем углеводороды на Кашагане — шельфовом месторождении на севере Каспия. Кашаган является одним из трех гигантских нефтегазовых месторождений Казахстана, а нефть все еще остается для страны основным источником дохода.

Bosch и Microsoft обеспечат программное обеспечение авто

Microsoft начал сотрудничество с немецкой технологической группой Robert Bosch по разработке программного обеспечения для автомобилей. В четверг обе компании объявили, что цель состоит в том, чтобы разрабатывать инновации быстрее, проще и регулярно загружать их в блоки управления и автомобильные компьютеры через облако в течение всего срока службы автомобиля.

Поэтому платформа должна быть основана на облачном предложении Microsoft Azure и содержать программные модули от Bosch. Обе компании стремятся к скорости: первые прототипы автомобилей должны быть готовы к использованию программной платформы к концу года.

Программное обеспечение играет ключевую роль в автомобиле будущего.

Компании по всему миру стремятся закрепиться в постоянно растущем бизнесе передачи данных и программного обеспечения из кабины водителя и в кабине водителя.

Крупнейшая в мире компания-производитель программного обеспечения предоставляет компании из Вольфсбурга своего рода набор инструментов для программирования, позволяющий им быстрее разрабатывать программное обеспечение для приложений.

Босс Microsoft по облачным технологиям Скотт Гатри сказал о новой сделке: "Программное обеспечение все больше становится основным отличительным критерием в автомобильной промышленности. Это также связано с тем, что программное обеспечение необходимо для электромобильности и автоматизированного вождения".

Канада, по примеру Австралии и Франции, и заставит Facebook платить за новостной контент

Канада в четверг пообещала заставить Facebook Inc. платить за новостной контент, и не отступит, если платформа социальных сетей отключит новости страны.

Facebook заблокировал весь австралийский новостной контент в своем сервисе из-за предложенного закона, требующего от него и Alphabet Inc Google платить австралийским издателям за ссылки на новости.

Министр канадского наследия Стивен Гильбо, отвечающий за разработку аналогичного закона, который будет обнародован в ближайшие месяцы, осудил действия Facebook и заявил, что они не остановят Оттаву.

Австралийский подход позволит издателям получать 620 миллионов канадских долларов в год. Они предупредили, что без действий Канада потеряет 700 из 3100 рабочих мест в печатной журналистике.

Канада может принять австралийскую модель, требующую, чтобы Facebook и Google заключили сделки, чтобы платить новостным агентствам, ссылки на которые стимулируют активность их услуг, или согласовать цену посредством обязательного арбитража.

Другой вариант — последовать примеру Франции, которая требует, чтобы крупные технологические платформы открывали переговоры с издателями, ищущими вознаграждение за использование новостного контента.

"Я подозреваю, что скоро у нас будет пять, 10, 15 стран, принимающих аналогичные правила... собирается ли Facebook разорвать отношения с Германией, с Францией?" — спросил Стивен Гильбо, и подчеркнул, что в какой-то момент подход Facebook станет "совершенно неустойчивым".

Профессор Университета Торонто Меган Болер, специализирующаяся на социальных сетях, заявила, что действия в Facebook стали поворотным моментом, который потребует общего международного подхода.

"Мы действительно могли видеть коалицию, единый фронт против этой монополии, которая могла бы быть очень мощной", — сказала она в телефонном интервью.

На этой неделе Facebook сообщил, что новости составляют менее 4% контента, который люди видят на платформе, утверждая, что в прошлом году они помогли австралийским издателям заработать около 407 млн. австралийских долларов.

Google подписал 500 сделок на сумму около 1 миллиарда долларов США за три года с издателями по всему миру для своей новой службы News Showcase и ведет переговоры с канадскими компаниями.

Египет ищет золото

Египет подписал десять контрактов на разведку золота с четырьмя компаниями на общую сумму 11,2 миллиона долларов.

Подписание включало четыре контракта с AKH Gold, компанией, аффилированной с египетским бизнесменом Нагибом Савирисом, с общим объемом инвестиций около 4,1 миллиона долларов. Согласно заявлению Министерства нефти и минеральных ресурсов, соглашение фокусируется на потенциальной добыче золота в девяти секторах Восточной пустыни.

После подписания Савирис заявил, что новый закон о горнодобывающей промышленности и его исполнительные постановления стали стимулом для международных и египетских горнодобывающих компаний.

Министерство также подписало три контракта с канадской компанией Red Sea Resources на добычу золота в пяти областях с общим объемом инвестиций около 5,5 миллиона долларов.

Управление минеральных ресурсов также подписало два контракта на сумму 1 миллион долларов с North Africa Mining and Petroleum Co. и четвертый контракт на 636 000 долларов с Obaid Al Abdi Contracting Co.

Ранее же орган власти подписал пять контрактов на исследование и разведку золота в рамках выигравших заявок с общим объемом инвестиций, оцениваемым в 13 миллионов долларов. Контракты были заключены с канадской Lotus Gold Co., египетской компанией Mining and Manufacturing Co. (MEDAF) и египетской Ebdaa с Gold Mining Co.

Аккумуляторы как тренд экономического сезона

Южнокорейская компания SK Innovation построит в Венгрии свой крупнейший в Европе завод по производству аккумуляторных батарей для электромобилей, который станет третьим в стране по инвестиционной программе на общую сумму 2,3 млрд долларов.

Самая крупная венгерская инвестиция в новое строительство будет начата в Иванча, в 55 км к югу от Будапешта на площади 70 гектаров, что создаст 2500 новых рабочих мест и позволит производить 430 000 электромобилей в год.

Строительство завода мощностью 30 ГВтч начнется в третьем квартале 2021 года, что лишь немного меньше, чем у "гигафабрики" Tesla в Неваде, которая имеет мощность 35 ГВтч, сказал министр иностранных дел и торговли Питер Сидярто на пресс-конференции.

Правительство предоставит поддержку для инвестиций, масштаб которой будет раскрыт после завершения соглашения с SK Innovation и уведомления Европейского Союза. Судя по масштабам инвестиций, это также будет самая крупная субсидия за всю историю.

Только что завершилось строительство второй производственной единицы SK Innovation в Комароме, северная Венгрия, где скоро начнется производство мощностью 9,5 ГВтч. Первый завод имеет мощность 7,5 ГВтч, на что южнокорейская компания потратила около 450 млрд форинтов (1,25 млрд евро).

SK Innovation стремится к 2025 году достичь производственной мощности 125 ГВтч, значительная часть которой будет обеспечиваться за счет мощностей венгерских заводов.

Ведущие мировые производители аккумуляторов для электромобилей также открыли свое присутствие в стране. Южнокорейская Samsung SDI и японская GS Yuasa выбрали Венгрию в качестве своего европейского производственного центра.

Аргентина и обещания мировых корпораций

Потребительские цены растут, а производство не догоняет спрос. В заявлении министерства производства Аргентины утверждается, что Danone, Procter & Gamble, Fargo, miller Cañuelas, скотобойня Paledini и Unilever, а также производителей продуктов питания, таких как Bunge, "сдерживали объемы производства" и не выполнили постановление об увеличении производства до "максимальной установленной мощности".

В нем говорится, что расследование выявило нехватку продуктов в супермаркетах — от растительного масла до подгузников и сыра — и говорится, что компании, находящиеся под расследованием правительства, должны исправить ситуацию и восстановить уровень запасов.

Оппозиционные партии Аргентины пытались защитить потребителей от роста цен и обуздать безудержную инфляцию, которая, согласно опросу центрального банка, в этом году составит 50%.

Правительство президента Аргентины Альберто Фернандеса, со своей стороны, вступило в конфликт с некоторыми предприятиями и инвесторами по вопросу ограничения цен на некоторые товары и замораживания тарифов на коммунальные услуги.

Министр производства Матиас Кульфас сказал, что законы о ценовых максимумах направлены на защиту потребителей от "возможных ценовых злоупотреблений и обеспечение нормального предложения продуктов в супермаркетах".

Недавние опасения по поводу возобновления инфляции вызвали напряженность между правительством Аргентины и крупным сельскохозяйственным сектором. Крупные экспортеры и производители пообещали помочь сдерживать внутренние цены с помощью обильных поставок. Но это не оправдалось.

Пятница, 19 февраля

Билл Гейтс — крупнейший владелец сельхозугодий в США

Основатель Microsoft Билл Гейтс приобрел так много земли за последние годы (в основном через управляющего активами Cascade Investment), что теперь является крупнейшим владельцем частных сельскохозяйственных угодий в США.

С 2006 года журнал "Land Report" публикует новости на самые разные темы, связанные с землевладением. Среди прочего, редакционная группа разбирается в более крупных сделках с недвижимостью.

Журнал проводит расследования имен собственников, и наткнулся на не кого иного, как на миллиардера и основателя Microsoft Билла Гейтса, который благодаря этим и другим инвестициям стал крупнейшим владельцем частных сельскохозяйственных земель в США — почти 100000 акров.

Ватикан ожидает дефицита бюджета в 47,3 млн евро из-за пандемии

Сегодня Ватикан в рамках кампании по повышению наглядности и прозрачности экономической ситуации государства обнародовал бюджет на 2021 год, который был одобрен папой Франциском и Советом по экономике, комиссией независимых экспертов, курирующих финансы Ватикана. Как сообщается в пресс-релизе, "при общих доходах 260,4 млн евро и издержках 310,1 млн евро Святой престол ожидает в 2021 году дефицита в 49,7 млн евро — бюджет значительно пострадал от экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19".

Как следует из отчетности, регулярные пожертвования принесли Святому престолу 47,3 млн евро, из них 17 млн евро пошли на гранты. Если не учитывать в сумме общих доходов эти регулярные пожертвования, то дефицит бюджета возрастает до 80 млн евро.

Операционная выручка Ватикана в прошлом году упала на 21% — отчасти потому, что Музеи Ватикана значительную часть года не работали. Всего в 2020 году в Музеях Ватикана побывали 1,3 млн посетителей, тогда как обычно эта цифра достигает 7 млн.

АвтоВАЗ "выкатился" в минус

В 2020 году АвтоВАЗ получил чистый убыток в 196 млн евро против прибыли годом ранее. В целом группа Renault, куда входит и российский автоконцерн, понесла убытки в 8 млрд евро, но там надеются на постепенное восстановление рынка.

Чистый убыток АвтоВАЗа по итогам 2020 года составил 196 млн евро против прибыли в 72 млн евро годом ранее, следует из отчета Renault Group. На сегодня у французского концерна 67,61% в Alliance Rostec Auto, у "Ростеха" — 32,39%. В планах "Ростеха" было продолжить снижать долю в СП, контролирующем АвтоВАЗ, но этот процесс увязан с переводом компании в российскую юрисдикцию.

Российский автоконцерн только в 2018 году вышел в прибыль, после начала финансового оздоровления двумя годами ранее. Сам АвтоВАЗ не раскрывает отчеты по МСФО с 2019 года, когда перестал быть публичной компанией, как этого просили акционеры.

Как следует из отчета Renault, выручка российского предприятия в 2020 году снизилась на 17,1%, до 2,8 млрд евро, стоимость активов — на 9,8%, до 1,6 млрд евро.

Хотя Renault не дает конкретных прогнозов на 2021 год, но там отмечают, что нацелены на сохранение темпов восстановления, наметившихся во втором полугодии.

Речь идет о том, что именно на результаты первой половины 2020 года больше всего оказали влияние пандемия коронавируса и эпидемиологические ограничения.

Henkel поддерживает хозяина

Словенский стартап DaiBau, который управляет порталами в нескольких странах, где инвесторы могут связаться со строительными подрядчиками, получил новое финансирование от немецкой химической компании Henkel для создания своей платформы.

В Словении строительная многопрофильная платформа DaiBau работает под названием MojMojster (Мой Хозяин). За счет дополнительных средств компания планирует продолжить развитие платформы и укрепить рыночные позиции в регионе.

Компания "Хенкель" инвестировала средства через свое бизнес-подразделение "Адгезивные технологии". Как сообщает информационное агентство STA, точная сумма не разглашается, но названа семизначной.

"Мы хотим, чтобы вместе с DaiBau мы модернизировали платформу и облегчили доступ к инновационным решениям для различных групп пользователей", — сказал Адриан Орбеа, глобальный директор по маркетингу компании Henkel.

Помимо Словении, компания управляет порталами в Австрии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Румынии, Сербии, Словакии и Швейцарии с 65 000 подрядчиков и 260 000 пользователей.

DaiBau была основана в словенском городе Марибор под другим названием в 2013 году.

Британия против Uber

Такси-сервис Uber потерпел поражение в Верховном суде Великобритании, не сумев доказать, что его водители должны считаться не сотрудниками сервиса, а независимыми предпринимателями. Верховный суд Великобритании признал таксистов полноценными сотрудниками Uber.

Аналогичное решение суд нижестоящей инстанции принял еще в 2016 году, но Uber его обжаловал и планировал доказать свою правоту в Верховном суде.

Решение против Uber приняли все шесть судей единогласно. Они сочли, что водители Uber по сути являются полноценными сотрудниками компании, а не частными предпринимателями, которые пользуются инфраструктурой сервиса. Истцами по делу выступали несколько водителей Uber. Они пытались доказать, что сервис неверно трактует их трудовые отношения.

В решении суда подчеркивается, что любые попытки Uber и других подобных компаний составить договоры со своими сотрудниками таким образом, чтобы снять с себя ответственность за них, будут считаться недействительными.

Uber на протяжении всей истории своей работы в Великобритании неоднократно сталкивался с претензиями британских властей. Лондон, в частности, отзывал лицензию у сервиса из-за многочисленных нарушений, касающихся недостаточно строгих проверок водителей и несправедливых условиях труда для них. Только в сентябре 2020 года сервису удалось получить новую 18-месячную лицензию, но несмотря на отзыв, он не прекращал свою работу в столице Великобритании из-за апелляционных процессов.

Помимо Uber в Лондоне работают еще несколько популярных такси-сервисов, в том числе эстонский Bolt и многие другие.

Неделя моды онлайн

В пятницу началась лондонская неделя моды, которая из-за коронавируса проходила в виртуальном формате.

Большинство из 94 дизайнеров, участвующих в показе, который завершится во вторник, будут транслировать видеоролики своих коллекций, демонстрирующих мужскую, женскую одежду или смешанную моду на мероприятии, являющимся теперь гендерно-нейтральным.

Инновационное шоу посмотрят более 40 000 человек.

Pfizer повышает температуру

Pfizer Inc и BioNTech SE обратились к регулирующему органу США с просьбой ослабить требования к хранению их вакцины COVID-19 при сверхнизких температурах, что потенциально позволяет хранить ее в морозильных камерах аптек.

Одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) может стать сигналом для других регулирующих органов по всему миру, что может облегчить распространение вакцины в странах с низкими доходами.

Компании представили новые данные о температуре в FDA, чтобы поддержать обновление текущей этикетки, которая позволит хранить флаконы при температуре от -25 до -15 градусов по Цельсию (от -13 до 5 ° F) в общей сложности в течение двух недель.

Согласно действующей этикетке, вакцина должна храниться при температуре от -80 ° C до -60 ° C (от -112 ° F до -76 ° F). Это означает, что вакцина должна транспортироваться в специально разработанных контейнерах.

Требования к хранению шота в холодильнике вызвали острую конкуренцию между штатами США за право и первенство получать вакцину по принципу наличия сухого льда.

Багет как наследие

Франция предложит ЮНЕСКО включить багет в свой список нематериального культурного наследия человечества. Это культовая выпечка Франции, а также традиция и социальные связи, которые она представляет.

"Багет — это повседневная жизнь французов, а хлеб — особенная история, это повседневная жизнь французов утром, в полдень и вечером". Так говорил Эммануэль Macron, президент Республики, в январе 2018 года. Затем он призвал включить символическую французскую выпечку в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Три года спустя эти дебаты возобновились, что бы предложить ОНН свой вариант.

К концу марта Розелин Бачело, министру культуры, придется выбирать между этим вопросом, вопросом о цинковых крышах Парижа или традиционным фестивалем Биу д'Арбуа в Юре. Затем она предложит свой выбор Эммануэлю Макрону, который должен будет подтвердить его или нет. Затем комитет ЮНЕСКО примет решение подтвердить ли не подтвердить это предложение.

Vivo приходит в Австрию

Vivo, пятый по величине поставщик смартфонов в мире, вряд ли известен в Европе. Неудивительно, поскольку бренд из Китая с десятилетней историей до сих пор ориентировался на рынки Юго-Восточной Азии, Индии и России. Компания также работает в Европе с октября 2020 года, а запуск в Австрии запланирован на июнь 2021.

Пандемия отсрочила запуск Vivo в Европе. Они действительно хотели объявить об этом на выставке Mobile World Congress год назад.

Новые требования к Amazon

Интернет-гигант должен сообщать своим клиентам страну происхождения свежих фруктов и овощей. Предоставляя прозрачную информацию о товарах, законодатели хотят защитить потребителей.

Такое решение принял Высший земельный суд Мюнхена, тем самым подтвердив соответствующее решение окружного суда Мюнхена. Юрист группы заявил в суде, что бизнес-модель уже была соответствующим образом скорректирована. В результате предложение стало меньше, и объем продаж упал более чем на 20 процентов.

Согласно регламенту ЕС, потребителям необходимо сообщить страну, в которой были собраны фрукты и овощи. Утверждение, что виноград поступает из Италии, Бразилии, Индии или 10 других стран, нарушает эти правила. "Возможно, я хотел бы осенью съесть виноград из европейской страны, а не из Южной Африки", — сказал судья.

ЕИБ спешит на помощь

Европейский инвестиционный банк готов выделить Украине 700 миллионов евро для развития малого и среднего бизнеса.

Об этом во время выступления в Верховной Раде сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Банк выразил готовность выделить 700 миллионов евро для кредитной помощи, фактически кредиты с нулевой ставкой, 0,12% годовых, на поддержку малого и среднего предпринимательства в Украине", – отметил глава правительства.

В начале февраля стало известно, что Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 50 млн евро на вакцинацию от COVID-19.

Также ЕИБ предоставит Украине займ в 270 млн евро на модернизацию аэропорта "Борисполь".

В 2039 году израильских пенсий не будет

Согласно расчетам, сделанным агентством Готлиб и Тор-Синаем, Служба национального страхования Израиля в 2039 году перестанет выплачивать пособия. "Ситуация выглядела неутешительной еще до кризиса, — говорит Готлиб, — но за последний год денежные резервы сокращались намного быстрее".

Одно из решений, нацеленных на то, чтобы сэкономить средства, было изменение пенсионного возраста. Предполагалось, что, с одной стороны, это сократит период пенсионных выплат пожилым людям, а с другой — пополнит изрядно оскудевшую казну "Битуах леуми" (Институт национального страхования Израиля) за счет страховых взносов тех, кто остается в сфере занятости. Во всяком случае, в прошлом, когда пенсионный возраст вырос с 60 до 62 лет для женщин и с 65 до 67 лет для мужчин, это дало свои результаты.

Как утверждают Готлиб и Тор-Синай, дело в том, что растет не только продолжительность жизни, но и так называемая "продолжительности жизни в здоровом состоянии", то есть период, позволяющий пожилому человеку вести здоровый и активный образ жизни, включая также и занятость. И этот показатель, по мнению ученых, сегодня превышает официально установленный пенсионный возраст, ставший уже неактуальным.

Отель Covid для деловых путешественников

С марта 2021 года можно будет остановиться в отеле, специально созданном для борьбы с эпидемией. В проектировке учтено все — от дезинфекции документов до конференц-залов, оснащенных зеркалами из плексигласа, чтобы отделить путешественников от сингапурцев, на встречу с которыми они приезжают.

Красный свет на двери вашей спальни сигнализирует о том, что результат вашего ПЦР-теста на Covid еще не получен. Подносы с вашей едой ставят на полку. Вы находитесь не в карантинном центре авторитарной страны, а в роскошном отеле Connect Changi, который открылся в Сингапуре.

Это должно позволить международным деловым путешественникам приезжать и работать в островном городе-государстве, не подвергаясь ограничениям карантина, но также не ставя под угрозу безопасность здоровья в стране. Как крупный азиатский финансовый центр, Сингапур выходит из долгих месяцев закрытия, от которых страдала его экономика.

Рассчитывайте как минимум на 313 евро в день, куда входит — трехразовое питание, трансфер из аэропорта и гостиницы и тесты Covid.

Суббота, 20 февраля

От Королевства – Херсонской области

Великобритания выделит Херсонской области 168 тысяч фунтов стерлингов.

Так, в седьмую годовщину временной оккупации АРК Великобритания объявила о выделении финансирования под новый проект, направленный на улучшение доступа к важным услугам для украинцев, проживающих в Крыму.

Отмечается, что вклад Великобритании в этот проект составит 168 тыс. фунтов стерлингов, что "будет способствовать местной власти соседней Херсонской области в оказании помощи тем, кому трудно добраться больниц или подать документы для получения украинских паспортов".

Также Великобритания призвала Россию немедленно освободить всех украинских политических заключенных в Крыму и на территории РФ.

Помимо прочего Великобритания также приветствует "Крымскую платформу", которая консолидирует усилия международного сообщества по возвращению Крыма под контроль Украины.

Правительство Франции ужесточило штрафы для непокорных

Правительство намерено отговорить владельцев ресторанов, которые стремятся открыть их, несмотря на ограничения по охране здоровья. Министерство юстиции установило новые, более суровые наказания не только для рестораторов, но и для клиентов, которые решили нарушить закон.

Конкретно, заведение, которое нарушает запрет, введенный в контексте кризиса со здоровьем, будет наказано штрафом пятой степени, и это с первого нарушения. Пятый класс — это высшая категория санкций во французском уголовном праве. Фиксированный штраф, то есть штраф, который может быть объявлен непосредственно сотрудником полиции или жандармом, теперь составит 500 евро. В случае неуплаты в установленные сроки этот штраф увеличивается и достигает 1000 евро, уточняет постановление. Ранее размер единовременного штрафа составлял 200 евро, а размер штрафа был увеличен до 450 евро: таким образом эти суммы увеличились более чем вдвое.

В постановлении прямо предусмотрено, что клиенты тоже получат штраф четвертой степени, соответствующий штрафу в 135 евро. Эта сумма распространяется на людей, нарушающих комендантский час в 18:00.

Starlink приближается

Спутниковый интернет Starlink от SpaceX Илона Маска может появиться в Украине в следующем году. Технология доступна к предзаказу за 99 долларов на сайте Starlink. Для этого нужно ввести адрес и внести оплату с помощью банковской карты.

Отмечается, что расширить покрытие планируется в 2022 году. Также на сайте указано, что не все предзаказы гарантированно получат услугу.

"На данный момент Starlink доступен ограниченному количеству пользователей в зоне покрытия", а потому услуга будет предоставляться в порядке очереди.

В США предсказали новые проблемы в экономике

В США предсказали новые проблемы для национальной экономики. Об этом сообщили представители Федеральной резервной системы США в выступлении перед Конгрессом.

По оценкам экспертов, несмотря на восстановление экономики после пандемии коронавируса, в стране сохраняются "значительные риски" краха новых компаний.

Среди кризисных факторов — высокая закредитованность крупного и малого бизнеса, которую не смягчают большие остатки наличных средств на счетах предприятий, низкие процентные ставки и восстановление экономического роста.

На данный момент корпоративные заимствования находятся на самом высоком уровне за всю историю США. Вскоре также ожидается пакет финансовой помощи от администрации Джо Байдена на сумму 1,9 триллиона долларов.

Продлены налоговые отсрочки и принят новый закон о банкротстве

В условиях коронакризиса правительство Австрии продлевает отсрочки по налогам и сборам для компаний до 30 июня. После этого можно погашать в рассрочку. Одновременно была объявлена реформа закона о банкротстве. Прежде всего, срок погашения долга сокращен до трех лет. Обычно это должно применяться к компаниям, но в течение следующих пяти лет такая льгота будет применена только к частным лицам. Для компаний же запланирован новый процесс превентивной реструктуризации с отдельными правилами.

Директива ЕС гласит, что списание долгов для предпринимателей должно быть сокращено до трех лет. Срок реализации директивы — до 17 июля. Но правительственный проект, экспертиза которого должна начаться на следующей неделе, теперь включает такое положение, ограниченное пятью, а не тремя годами, в том числе для частных лиц.

Не энергоёмкий

Согласно анализу ученых из Кембриджского университета цифровая валюта биткоин ежегодно потребляет больше электроэнергии, чем вся Аргентина. Соответственно, на выработку криптовалюты уходит около 121,36 тераватт-часов (ТВтч) в год. С другой стороны, вся Аргентина с населением около 45 миллионов человек потребляет всего 121 ТВт-ч. Между тем, рост большинства криптовалют продолжился в субботу, и биткойн приблизился к отметке в 60 000 долларов.

По словам ученых в отчете BBC, высокая потребляемая мощность биткоинов является неотъемлемой частью системы и будет снижаться только тогда, когда курс снова упадет.

Согласно расчетам Кембриджского центра альтернативных финансов, если бы система Биткойн была государством, она входила бы в число 30 крупнейших стран-потребителей электроэнергии.

Автор Дэвид Джерард видит, что энергопотребление системы Биткойн продолжает расти, и связанные с этим выбросы CO2 от криптовалюты. "Очень плохо, что вся эта энергия буквально тратится на лотерею". Особенно, когда Маск начал активно рекламировать криптовалюты.

В 2020 году Tesla получила экологические субсидии на сумму 1,5 миллиарда долларов (1,24 миллиарда евро), которые налогоплательщики профинансировали для американской группы. "И они тратят 1,5 миллиарда долларов на биткоины, большая часть которых вырабатывается за счет электроэнергии на угольных электростанциях. Эти субсидии должны быть проверены", — требует Джерард.

Джоли тоже нужны деньги

Она ожидает, что получит на аукционе от 1,5 — 2,5 миллиона фунтов стерлингов за картину покойного британского политика Уинстона Черчилля. Как известно, актриса давно не снимается регулярно и не имеет постоянного профессионального дохода. Все, что предлагают ей продюсеры – это одна роль в год! За это – не разживешься…. Приходится распродаваться.

На полотне изображена великая мечеть Кутубия в Марракеше, Марокко. Картина написана в 1943 году и считается историческим произведением, имеющим как политическое, так и художественное значение. Полотно, предлагаемое аукционным домом Christie's, является единственным полотном, написанным бывшим премьер-министром во время Второй мировой войны.

Нынешний владелец и продавец картины — актриса Анджелина Джоли. Ее первым владельцем был президент США Франклин Делано Рузвельт, которому Черчилль лично подарил полотно.

