Очередной перезапуск пенсионной реформы в 2025 году: что ждет украинских пенсионеров



















Пенсионная система в Украине на протяжении многих лет остается одной из острейших социально-экономических проблем. Необходимость ее реформирования вызвана как финансовыми затруднениями, так и демографическими вызовами. Однако очередные попытки сменить пенсионную систему вызывают немало вопросов и опасений. 1 июля 2025 года в Украине стартует очередная пенсионная реформа, направленная на внедрение накопительной системы. В этой статье мы рассмотрим основные аспекты реформы, ее влияние на пенсионеров, а также мнения экспертов по поводу будущего пенсионной системы.

Пенсионная реформа 2025

Предпосылки введения пенсионной реформы

Внедрение новой пенсионной реформы в Украине имеет несколько важных предпосылок, возникших из-за сложной демографической, экономической и социальной ситуации в стране:

Сокращение населения. В последние годы в Украине наблюдается стабильная тенденция к сокращению рождаемости. С 2013 года этот показатель ежегодно падал примерно на 7%. Особенно критической ситуация стала после полномасштабной войны, начавшейся в 2022 году. По итогам 2023 года рождаемость снизилась на треть по сравнению с довоенным уровнем. Прошлогодний показатель составил всего 187 тысяч новорожденных — это самый маленький результат за всю историю независимой Украины. В этой связи нация стареет, что оказывает значительное давление на пенсионную систему.

Уменьшение численности трудоспособного населения. С сокращением населения автоматически уменьшается и количество трудоспособных людей. По данным Министерства экономики Украины, в 2021 году рынок труда охватывал 11,5 миллиона человек. На начало 2024 года в Украине было зарегистрировано 10,8 миллиона работающих граждан, уплачивавших взносы в солидарную пенсионную систему, и 10,5 миллиона пенсионеров, получавших выплаты из этой системы. Это соотношение 1 к 1 создало серьезные финансовые проблемы для удержания пенсионной системы. Кроме того, многие украинцы вынуждены досрочно выходить на пенсию из-за состояния здоровья, особенно ветераны и военные, которые получили ранения во время войны. Это влияет на количество социальных взносов, поступающих в пенсионный фонд, поскольку каждый выпадающий с рынка труда снижает финансовую базу солидарной системы.

Снижение доходов и потеря рабочих мест из-за войны войны. Война также оказала негативное влияние на доходы населения. Многие украинцы потеряли работу, что в свою очередь уменьшило их страховой стаж и доходы, из которых начисляется пенсия. Традиционная солидарная система больше не справляется с погрузкой, поскольку более пяти миллионов украинских пенсионеров получают пенсии ниже 4 тысяч гривен в месяц. Для обеспечения даже этих низких выплат, имеющихся взносов не хватает, поэтому государство вынуждено использовать другие источники поступлений, в том числе налоги.

Большие социальные расходы и бюджет. Социальный бюджет Украины второй по величине после оборонного. По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, социальная сфера нуждается в оптимизации, ведь растет количество людей, которые находятся на грани бедности или нуждаются в особой поддержке — пенсионеры, люди с инвалидностью, ветераны и т.д. Кроме того рост расходов на социальные программы ограничивается возможностями государственного бюджета. В такой ситуации правительство вынуждено искать альтернативные пути для поддержки пенсионеров и одновременно оптимизировать систему социальных расходов.

Основные положения реформы

Одним из ключевых элементов пенсионной реформы 2025 года является переход к накопительной пенсионной системе. Согласно планам правительства, с июля 2025 года граждане Украины смогут вносить обязательные взносы на свои индивидуальные пенсионные счета. Эта система предполагает, что накопленные средства будут использоваться для выплат пенсий через десятки лет. По прогнозам, эффективность этой системы станет ощутима лишь через 20-30 лет, что делает ее перспективным, но долгосрочным решением.

Оксана Жолнович на Глобальном цифровом социальном форуме (GLOBAL DIGITAL SOCIAL FORUM 2024) отметила , что новая накопительная система должна обеспечить гражданам при выходе на пенсию гарантированное покрытие в размере 40% от заработной платы за полный страховой стаж. Этот показатель почти в два раза превышает современный уровень. Государство также обязуется обеспечить прозрачность механизма учета пенсий, основанного на количестве лет страхового стажа и сумме взносов, уплаченных в течение трудовой деятельности.

Оксана Жолнович отметила, что правительство уже согласовало соответствующее законодательство на уровне рабочих органов, и новая солидарная система пенсий заработает с июля 2025 года. Важно отметить, что на момент начала реформы накопительная система будет обязательна только для граждан, родившихся после 2000 года. Другие категории населения смогут добровольно присоединиться к новой системе.

Новые механизмы учета пенсий

Помимо внедрения накопительной системы, пенсионная реформа также предусматривает введение бальной системы для расчета пенсий. Как пояснил премьер-министр Денис Шмигаль, каждый гражданин будет получать баллы на свой счет в зависимости от уровня заработной платы. К примеру, если человек получает зарплату на уровне средней по стране, он получит 10 баллов. Те, кто получает более высокую зарплату, могут получить больше баллов. Ежегодно эти баллы будут конвертироваться в пенсионные выплаты в соответствии с актуальной средней заработной платой в стране.

Вебпортал социальных услуг и программа естьПотенциал

Кроме пенсионной реформы Министерство социальной политики также объявило о запуске нового вебпортала социальных услуг. Целью этого портала является обеспечение гражданам доступа к широкому спектру социальных услуг в онлайн-режиме, среди которых — уход за людьми, натуральная помощь, а также услуги по инклюзивному обучению. В будущем планируется добавить к порталу более 20 видов разных социальных услуг.

Еще одной важной инициативой является программа Потенциал, направленная на развитие социальных инициатив и повышение возможностей граждан.

Вызовы, стоящие на пути реформы

Одним из самых больших вызовов новой пенсионной реформы является финансирование. Как утверждает эксперт по пенсионным вопросам, журналист Сергей Коробкин, для внедрения накопительной и бальной систем необходимы значительные средства, но в проекте бюджета на 2025 год нет четких показателей финансирования этих реформ. Более того, финансовые трудности и демографическая ситуация ставят под вопрос успешность внедрения накопительной системы.

Также серьезно повлиять на успеваемость внедрения накопительной пенсионной системы может экономическая ситуация в стране. В частности, вопросы инфляции и обесценивания национальной валюты могут значительно снизить реальную стоимость накопленных средств. Экономисты предупреждают, что в случае если инфляция превысит прогнозируемые уровни, пенсионные накопления могут обесцениться, и граждане не получат ожидаемых пенсионных выплат.

Еще одним вызовом является низкий уровень доверия граждан к финансовым институтам и государству в целом. Учитывая опыт прошлых лет, когда пенсионные накопления и сбережения граждан исчезали из-за экономических кризисов, многие украинцы скептически относятся к новым реформам. Это может повлиять на активность населения в присоединении к новой накопительной системе.

Кроме того, по словам Сергея Коробкина, результаты внедрения накопительной системы будут ощутимы только через десятки лет, а на ближайшей перспективе пенсионеры не ощутят значительных улучшений.

Коробкин также выразил сомнения в эффективности таких мероприятий, как программа Потенциал и новый вебпортал социальных услуг, указывая на то, что отсутствие конкретных данных и четкой стратегии делает эти инициативы скорее маркетинговыми, чем реальными инструментами помощи гражданам.

Пенсионная реформа 2025 года в Украине является амбициозным шагом на пути обеспечения достойной старости для граждан. Однако ее успешность будет зависеть от многих факторов, среди которых финансовая стабильность государства, экономическая ситуация и доверие граждан к новым механизмам. Хотя правительство обещает значительные улучшения в долгосрочной перспективе, в ближайшие годы украинским пенсионерам следует готовиться к новым вызовам и адаптации к изменениям в пенсионной системе.