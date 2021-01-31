Пока все заняты экономикой – Билл Гейтс прикроет Солнце: деловые итоги недели (Часть 1)

Экономический национализм и продовольственная безопасность стали ключевыми понятиями в течение первого месяца 2021 года. Объединенные Арабские Эмираты переходят на производство молока, мяса и морепродуктов из клеточных линий, оставив не возобновляемый животный мир в покое. Фермеры третьих стран бастуют против международных корпораций, ради сохранения своих хозяйств, а новый президент США Джо Байден призывает покупать исключительно американскую продукцию. В этом же период технологии продолжают завоевывать рынки новыми гуманоидными роботами и ужимающимися такси. Об этих и других важных событиях уходящей недели – в обзоре деловых итогов недели от портала "Комментарии".



Билл Гейтс

Воскресенье, 24 января

Google шантажирует Австралию

Компания Google заявляет, что готова вывести свою поисковую систему из Австралии в случае, если парламент примет закон, который заставит его платить средствам массовой информации за свои новости. Об этом заявил Мел Силва, управляющий директор технологической компании страны, во время выступления перед комитетом по экономическому законодательству Сената Австралии.

"Принцип неограниченных ссылок между веб-сайтами является фундаментальным для поисковой системы. В сочетании с неуправляемым финансовым и операционным риском, если этот законопроект станет законом, у нас не останется иного выбора, кроме как сделать Google Search недоступным в Австралии", – заявил руководитель.

Этот шаг оставит 19 миллионов австралийцев, ежедневно использующих эту услугу, без доступа к поисковым запросам Google, и, по словам Сильвы, это предотвратит "обнаружение" 1,3 млн компаний гражданами страны.

Складной автомобиль выходит на IPO

Израильская компания по производству складных электромобилей City Transformer, которая разрабатывает сверхкомпактный городской автомобиль, объявила о планах первичного публичного размещения (IPO) на Тель-Авивской фондовой бирже (TASE) во втором квартале 2021 года при оценке в 450-600 млн долл.

Компания, основанная в 2014 году, разработала автомобиль длиной 2,49 метра и шириной 1,4 метра со специальной конструкцией, которая может складываться до ширины всего 1 метр для парковки в узких местах. Пассажирская зона жесткая и не подвергается воздействию складывания автомобиля.

Электромобиль имеет запас хода от 120 до 180 километров при полной зарядке, в зависимости от типа использования, и может двигаться с максимальной скоростью 90 километров в час.

Автомобиль вмещает взрослого водителя и двоих детей на заднем сидении или груз до 1000 литров. Центр разработки City Transformer находится в Израиле, и в конечном итоге автомобиль будет производиться за рубежом, возможно, в Китае.

Компания сообщает, что в третьем квартале она планирует выпустить несколько автомобилей, чтобы получить одобрение регулирующих органов в Европе в категории "квадроцикл", что упростит выход на европейский рынок, но ограничит использование транспортного средства по сравнению с обычными автомобилями. Ожидается, что Car Transformer начнет серийное производство в 2022 году.

"Северный поток — 2" таки нужен ЕС

Министр окружающей среды Германии Свенья Шульце рассказала, какие правовые последствия могут ожидать Берлин, если ФРГ решит остановить проект "Северный поток — 2". В интервью медиагруппе RND она напомнила, что решение о строительстве газопровода приняли "много лет назад", он почти готов и "одобрен в правовом порядке". "Если бы мы остановили проект сейчас, мы бы частично нанесли ущерб, говоря о надежности правовых решений, и, вероятно, столкнулись бы с судебным разбирательством", — добавила Шульце.

Напомним, что исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко выступил за отсоединение от энергосистемы с РФ и Беларусью, заявив, что Киеву необходимо объединяться с европейской энергосистемой. "Нам нужно срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Беларусью и РФ, объединяться с европейской системой. И это как раз будет мое одно из главных заданий, чтобы мы были частью Европы, нормального рынка, где нет произвола монополистов, где нормальная прозрачная цена", — заявил он.

"До основания, а за тем…"

Новый президент США Джо Байден сразу после вступления в должность испортил отношения с Канадой – из-за нефтепровода.

Сразу после инаугурации президент США Джо Байден отозвал разрешение на строительство нефтепровода Keystone XL из Канады, мощностью 830 тыс. баррелей в сутки. Нефтепровод должен был связать нефтедобывающие районы Канады с нефтетранспортной системой США в Небраске. Планировалось, что часть нефти будет использоваться внутри страны, а часть пойдет на экспорт через терминалы на берегу Мексиканского залива.

Отказываясь от "наследия" Трампа, новый глава США бьет по экономическим интересам союзника. Провинция Альберта сразу теряет 1,1 млрд долл., которые вложила в проект в прошлом году. В этой ситуации могут выиграть поставщики российской нефти, на которую стала переходить часть американских НПЗ после эмбарго на импорт сырья из Венесуэлы.

"Это удар по экономикам Канады и Альберты. Это оскорбление в адрес самого главного союзника и торгового партнера США в первый же день работы новой администрации", — заявил губернатор Джейсон Кенни. Он заметил, что переходная команда Байдена до этого просто отказалась встречаться с представителями провинции Альберта.

Около 80% нефти Канада экспортирует в США, и нефтепровод, который дешевле, чем автомобильная или железнодорожная транспортировка, стал бы третьим нефтепроводом, соединяющим две страны. Кроме того, провинция Альберта, 20% доходов бюджета которой составляют роялти нефтегазовых компаний, является одним из участников проекта и вложила в прошлом году в строительство Keystone XL 1,1 млрд долл.

"Овергаз" и "Газпром" официально расстались

Российский "Газпром" "прекратил свое участие в болгарской газовой компании Overgas Inc.", как сообщает российский холдинг, получив более 100 млн евро за свою долю и погашение долгов, говорится в заявлении.

Совместная компания, созданная в 1992 году, имеет уставный капитал в размере 50 млн левов. По состоянию на 31 декабря 2019 года Overgas Inc., владеющая 38,47% акций Overgas Networks, имеет задолженность немногим более 202 млн левов. 2. BGN в "Газпром экспорт".

До 2016 года 50% акций "Овергаз Инк." принадлежат холдингу "Овергаз", остальные 50% – "Газпром экспорт" и "Газпром". На практике до 2016 года именно "Овергаз Инк." был главным всего бизнеса группы "Овергаз", но после того, как "Газпром" прекратил поставки в свою дочернюю компанию в Болгарии в конце 2015 года, начались изменения. Затем контрольный пакет акций Overgas Networks, который до этого на 100% принадлежал Overgas Inc., перешел к зарегистрированной в Великобритании DDI Holding ltd. Он полностью принадлежит Сашо Дончеву и членам его семьи через родственную компанию.

Начавшаяся уже тогда попытка формального разделения не закончилась из-за проблем с банковским кредитом.

Разделение между двумя компаниями началось в 2016 году. Для оплаты сделки Overgas Networks возьмет ссуду в размере 117 млн евро через несколько банков.

Лукашенко за свободу развития частной собственности

В Беларуси будет полная свобода развития частной собственности и государственно-частного партнерства. Белорусский президент Александр Лукашенко обратил внимание, что некоторым предприятиям уже по нескольку раз оказывалась поддержка в той или иной форме. Но этим самым нельзя убивать инициативу руководителей на тех предприятиях, где стараются работать эффективно и рассчитывают на собственные ресурсы.

Напомним, Александр Лукашенко неоднократно заявлял о том, что в Беларуси не будет всеобщей приватизации. По его словам, прозвучавшим в мае 2020 года, некоторые люди предлагают распродать государственные предприятия, а вырученные деньги направить на реформы.

При этом он подчеркнул, что "повальная приватизация" — не его политика, хоть сам он и не против продажи государственной собственности.

Голландская авиакомпания KLM сократит до 1000 рабочих мест

Голландская авиакомпания KLM увольняет еще 1000 человек после потери 5000 рабочих мест в прошлом году. Как и большинство международных перевозчиков, KLM, также известная как Royal Dutch Airlines, приняла серьезные меры по сокращению своих операций после пандемии COVID-19, которая нанесла ущерб международным поездкам.

Закрытие границ привело к остановке большинства самолетов в мире, в то время как летающие авиакомпании превратились в скелетную сеть маршрутов.

"Текущая реальность такова, что восстановление дальнемагистральных перевозок будет отложено на более длительный срок, чем ожидалось, в первую очередь из-за существующих и новых международных мер и ограничений на поездки. Это означает, что KLM придется сократить еще 800–1000 рабочих мест, в том числе 500 сотрудников FTE в домене Cabin, 100 в домене Cockpit и от 200 до 400 в области Ground", – говорится в заявлении авиакомпании.

Netflix "выходит в ноль"

Компания потокового видео ошеломила инвесторов, заявив, что она "очень близка" к тому, чтобы стать настоящей компанией, генерирующей денежный поток, и что ей больше не нужно брать займы для финансирования своей повседневной деятельности. Жаркий этап эволюции Netflix подходит к концу, поскольку он приближается к тому, чтобы стать законно прибыльным.

В то время как голливудские производства были закрыты, а другие медиа-компании боролись с возникшей нехваткой контента, накопленный Netflix бэклог позволял выпускать хит за хитом во время локдаунов. Были "Король тигров", "Старая гвардия", "Эмили в Париже", "Энола Холмс", "Корона", "Королевский гамбит", а также новые сезоны "Академии Амбрелла", "Ограбление денег". И " Кобра Кай", а теперь и последняя сенсация "Бриджертон". Также в 2021 году планируется выпускать новый фильм каждую неделю.

Между тем, Disney и другие компании также переходят на потоковую передачу, поскольку пандемия нанесла удар по их ведущим предприятиям, оставив безлюдные кинотеатры, тематические парки и круизные лайнеры. Даже старые стражи медиаиндустрии теперь понимают, что, чтобы оставаться актуальными для зрителей, они должны какое-то время смиряться с потерями.

Несмотря на новую конкуренцию и недавнее повышение цен Netflix, в четвертом квартале сервису удалось добавить 8,5 млн подписчиков, что на пару миллионов больше, чем ожидали аналитики. Эти новые пользователи в основном находятся за пределами США, хотя Netflix удалось превзойти оценки даже в Северной Америке. Акции выросли на 14% после закрытия торгов, в результате чего рыночная стоимость Netflix составила почти 250 млрд долл.

Monobank присоединился к Western Union

Виртуальный банк monobank стал прямым участником международной платежной системы Western Union, сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский.

Гороховский добавил, что получение переводов бесплатно, а выплата доступна в гривнах, евро или долларах, по усмотрению отправителя.

Согласно данным на сайте Western Union, участниками платежной системы также являются 40 из 74 действующих в стране банков, в том числе "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк", "ТАСкомбанк", "Кредобанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Креди Агриколь Банк", ПУМБ, банк "Инвестиций и сбережений".

monobank основали в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры "ПриватБанка" Олег Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. К октябрю-2017 банк выпустил первую тысячу кредитных карт, а в феврале 2018 года начал привлекать гривневые депозиты.

Количество клиентов monobank в ноябре 2020 года увеличилось до 3 млн чел.

Понедельник, 25 января

Сотрудники Google объединятся в глобальный союз профсоюзов

Сотрудники Google со всего мира формируют профсоюзный альянс. Две недели назад более 200 сотрудников поискового гиганта и других подразделений материнской компании Alphabet Inc. создали профсоюз для офисов в США и Канаде.

Alpha Global была создана в сотрудничестве с UNI Global Union, федерацией профсоюзов, которая представляет около 20 миллионов рабочих по всему миру и включает профсоюзы из таких стран, как США, Германия, Швейцария, Швеция и Великобритания.

"Проблемы Alphabet – и созданные Alphabet – не ограничиваются какой-либо одной страной и должны решаться на глобальном уровне", – сказала генеральный секретарь UNI Кристи Хоффман.

Мировая продовольственная корзина

Спор между правительством Индии и фермерами продолжается уже девятую неделю

Правительство Индии планирует увеличить доходы от аграрного экспорта на 100 млрд долларов к 2023 году, и сделать Индию мировой продовольственной корзиной. Чтобы этого достичь, экспортный рынок должен иметь более систематическую направленность на привлечение инвестиций, внедрение инноваций и обеспечение передового опыта.

Принятые в сентябре 2020 законы, направлены на поддержку планов правительства, но ослабят правила продажи, ценообразования и хранения сельскохозяйственной продукции — правила, которые десятилетиями защищали фермеров Индии от свободного рынка. Эти законы напрямую влияют на фермеров в Индии, но они также могут оказать значительное влияние на потребителей во всем мире, которые полагаются на Индию в отношении многих ключевых продуктов, таких как специи, хлопок, рис, чай, бобовые.

Руководители фермеров настаивают на полной отмене законов, которые обесценят их труд и продукцию. Долги перед банками продолжают расти, х нечем отдавать при понижении цены.

Стоимость производства продолжает расти. Растущая задолженность перед неформальными ростовщиками или официальными банками трагически вынудила тысячи людей лишить себя жизни за последние два десятилетия. Недостаточные государственные инвестиции в дороги, ирригацию и холодильные камеры, а также плохие кредитные возможности серьезно ограничили продуктивность индийского сельского хозяйства. Систематическая реформа давно назрела.

По сообщениям Национального бюро данных о преступности Индии, более половины фермеров в Индии имеют долги, при этом в 2018 и 2019 годах 20 638 фермеров покончили жизнь самоубийством. По оценкам FAO, почти 40% урожая ежегодно теряется или выбрасывается впустую из-за неэффективных цепочек поставок.

Тысячи фермеров, окружающих столицу, настаивают, что останутся там до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

BlueNalu – новая продовольственная безопасность

Принц Халед Бин Аль-Валид участвует в финансировании стартапа BlueNalu в сфере пищевых технологий на 60 млн долл.

Цель – производить морепродукты напрямую из клеточного рыбного мяса, а не участвовать во всеобщем вылове рыб, креветок и крабов.

Такую программу уже запустили в области клеточного молока и клеточного мяса белкового происхождения.

Принц Халед, известный во всем мире как веган и активный сторонник пищевых технологий будущего, сказал Entrepreneur Middle East, что компании, ориентированные на устойчивое развитие, такие как BlueNalu, имеют большее значение в мире, который все еще борется с последствиями пандемии COVID-19, разразившейся в 2020 году.

"Будущее продуктов питания, движимое технологиями и исследованиями, сейчас стоит на повестке дня правительства, что обусловлено необходимостью решить проблему продовольственной безопасности и даже решить проблемы широко распространенного иммунитета к антибиотикам, пищевым продуктам с химическими добавками и, в последнее время, к микропластикам. Климатический кризис и осознание того, какой ущерб наносит промышленное сельское хозяйство, также выросли в геометрической прогрессии из-за пандемии. Все эти элементы способствовали новому осознанию и все более теплому отношению к технологиям пищевых продуктов и решениям, которые они предоставляют", – сказал принц Халед.

Новый раунд финансирования BlueNalu, который следует за серией A в 20 миллионов долларов в 2020 году и серией Seed на 4,5 млн долл. в 2018 году, является крупнейшим в истории финансированием, обеспеченным клеточными морепродуктами.

Казармы для вина

Военные казармы французского города Либурна будут переоборудованы в винные производственные мощности. Казармы заброшены с 2009 года.

50 000 кв. м торговых улиц, структурированных вокруг вина, с наличием 150 торговцев, украшенные с 5-звездочный дворцом. 6000 до 8000 кв. м музея, посвященного старинным автомобилям и современному искусству, или конференц-центр, и, даже, детский парк отдых", – так видит ситуацию господин Охайон, купивший франшизу Galeries Lafayette и купил бренд Camaïeu в августе 2020 года.

Этот фараоновский проект направлен на прием от 6 до 8 миллионов посетителей в год. "Первый прорыв должен произойти в конце 2022 – начале 2023 года", – указал г-н Охайон.

Билл Гейтс прикроет Солнце

"Нельзя прикрыть солнце пальцем", но, может быть, с помощью науки и техники – да. Билл Гейтс финансирует проект, который позволит затемнить солнечный свет, чтобы "охладить" Землю.

Исследование под названием "Эксперимент контролируемых стратосферных возмущений" (SCoPEx для его аббревиатуры на английском языке) проводится учеными из Гарвардского университета и имеет цель добиться того, чтобы солнечный свет отражался за пределами атмосферы нашей планеты.

Это решение может быть достигнуто путем распыления в атмосферу тонн нетоксичного карбоната кальция (CaCO3). "SCoPEx – это научный эксперимент, направленный на углубление понимания стратосферных аэрозолей, которые могут иметь значение для солнечной геоинженерии", — говорится на странице проекта.

В рамках проекта начнутся испытания, которые пока заключаются в выпуске аэростата с научным оборудованием, который не будет распылять CaCO3, но будет использоваться для проверки маневрирования и изучения коммуникационных и операционных систем.

"Мы планируем использовать высотный аэростат. Оказавшись на месте, будет выпущено очень небольшое количество материала (100 г 2 кг), чтобы создать возмущенную воздушную массу длиной примерно один километр и диаметром сто метров. Затем мы будем использовать тот же воздушный шар для измерения результирующих изменений в возмущенной воздушной массе, включая изменения плотности аэрозоля, химического состава атмосферы и рассеивания света" – объясняют они.

Научные противники этого проекта считают, что солнечная геоинженерия может привести к неизбежным рискам и экстремальным изменениям в погодных условиях, которые не будут отличаться от текущих тенденций потепления. Защитники окружающей среды опасаются, что "резкое" изменение в стратегии смягчения последствий станет "зеленым светом" для продолжения выбросов парниковых газов без каких-либо изменений в нынешних моделях потребления.

Франция и суперэтанол

Потребление биотоплива, которое содержит от 60 до 85% биоэтанола, полученного в результате ферментации свеклы или зерновых, во Франции в 2020 году увеличилось, несмотря на сокращение автомобильного движения, связанное с ограничениями локдаунов. Потребление топлива увеличилось до более чем 350 млн л, в то время как объем других видов дорожного топлива упал на 15%, по данным Collective du bioéthanol (Association de la beet et et al. Союз производителей сельскохозяйственной алкогольной продукции).

Цена на E85 также продолжает нравиться автомобилистам. Менее облагаемый налогом, поскольку он выделяет меньше CO2, чем ископаемое топливо, стоит в среднем 0,66 цента за литр на насосе. Это половина цены на SP95-E10, "он экономит более 500 евро в год на 13 000 км пробега по сравнению с другими бензинами", – уверяют в Союзе с\х производителей.

Вторник, 26 января

Геноид София клонируется

Гонконгская компания Hanson Robotics планирует в первой половине 2021 года начать массовый выпуск четырех моделей роботов, в том числе человекоподобного робота Софии.

Гиноид по имени София — человекоподобный робот в виде женщины, разработан гонконгской компанией Hanson Robotics. Ее спроектировали так, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а также для работы с ними. С Софией проводили множество встреч по всему миру. В октябре 2017 года она стала подданной Саудовской Аравии и первым роботом в истории, получившим гражданство какой-либо страны.

"Миру на фоне COVID-19 потребуется все больше автоматизации для защиты людей", — считает основатель и гендиректор компании Дэвид Хенсон. Основатель компании подчеркнул, что намерен продать "тысячи" роботов в 2021 году — как больших, так и маленьких. Но конкретной цифры не назвал.

Кроме того, в этом году Hanson Robotics выпустит робота Грейс, разработанного для сектора здравоохранения.

Дэвид Хэнсон, основатель и и исполнительный директор "Hanson ROBOTICS”: "Мы приступили к массовому производству андроида "София". Вот эта, например, уже номер 24. Многие из моделей, созданных мной ранее, собирались только вручную. Но теперь мы освоили широкомасштабное производство. Теперь мы в состоянии выпустить сотни, даже тысячи таких софий. Причём эта модель послужит базой для разработки других видов андроидов".

Протест аргентинских водителей

Уже четвертый день подряд независимые водители блокируют дороги в Аргентине в рамках протеста против цен на топливо, непомерных налогов и дорожных сборов. Блокировка угрожает экспорту зерновых и масличных культур, сообщила промышленная палата CIARA-CEC.

Погонщики, объединившиеся в неформальную ассоциацию TUDA (Transportistas Unidos de Argentina), начали блокировать шоссе на выходных, из-за чего зерну было трудно добраться до портовых терминалов. Акция протеста добавляет неопределенности в сектор, который в прошлом месяце потрясли несколько забастовок аргентинских портовых рабочих.

Рост мировых цен на зерно и масличные семена вызвал опасения по поводу инфляции цен на продукты питания и уже привел к ограничению экспорта зерна от основных поставщиков, таких как Аргентина и Россия.

Согласно данным зерновой биржи Росарио, количество грузовых автомобилей для перевозки зерна на портовых объектах главного экспортного узла Аргентины – Росарио на реке Парана – резко сократилось.

Водители требуют пересмотра своих затрат, включая дорожные сборы, страховые ставки, налоги и цены на топливо, сообщили местным СМИ водители грузовиков TUDA.

"Дия.Бизнес" расширяется

Министерство цифровой трансформации Украины планирует в этом году открыть от 7 до 15 центров поддержки предпринимателей "Дия.Бизнес" в разных городах Украины.

Об этом сообщила заместительница министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030.

"Мы уже сейчас общаемся с такими городами, как Черкассы, Винница, Ужгород, Одесса, Львов, Днепр, Запорожье, Кременчуг и другими", – сказала Ионан.

Она отметила, что в 2020 году в Украине было открыто 3 таких центра: в Харькове, Николаеве и в КНУ им. Шевченко.

Ионан напомнила, что центры "Дия.Бизнес" – это часть масштабного национального проекта Минцифры по развитию предпринимательства в Украине.

Вторая часть проекта – онлайн-платформа "Дия.Бизнес", на которой можно получить услуги по бесплатному консалтингу и пройти бесплатное обучение в онлайн-школе. Также на платформе доступны: интерактивный справочник, кейсы, новости, каталог выставок и событий для предпринимателей и много другой информации, которая может потребоваться и интересной для бизнес-сообщества.

Джанет Йеллен избрана главным финансистом Америки

Подавляющим большинством голосов в понедельник Сенат Соединенных Штатов проголосовал за утверждение Джанет Йеллен 78-м министром финансов. 74-летняя Йеллен. Это первая женщина, занявшая должность в Министерстве финансов за 231 год, и только второй человек, когда-либо занимавший должности председателя Федеральной резервной системы и министра финансов одновременно.

Основной проблемой будет поддержание экономики США, поскольку вакцинация от COVID-19 продолжает распространяться по всей территории США. Статистика подчеркивает глубину кризиса, с которым Йеллен попытается справиться: примерно на десять миллионов человек меньше безработных по сравнению с уровнем до пандемии, а уровень безработицы среди работников превышает 20%.

Новый министр финансов сказал Конгрессу, что наведение мостов между предприятиями и безработными в постпандемический мир является ее главным приоритетом.

"Ни избранный президент, ни я не предлагаем этот пакет помощи без учета долгового бремени страны", – сказала Йеллен Финансовому комитету Сената на слушаниях во вторник. – Прямо сейчас, когда процентные ставки находятся на самом низком уровне, самое разумное, что мы можем сделать, – это действовать по-крупному".

Поскольку случаи COVID-19 все еще бушуют, несмотря на развертывание вакцины, Йеллен придется как можно быстрее предоставить Конгрессу пакет администрации Байдена на 1,9 триллиона долларов. В соответствии с предложением, закон, помимо прочего, будет включать дополнительные стимулирующие чеки на сумму 1400 долларов США и дополнительные 400 долларов США в неделю в виде пособий по безработице.

Республиканцы почти не возражали против ее утверждения, и только 15 сенаторов от Республиканской партии проголосовали против при окончательном голосовании в понедельник. В своем голосовании по подтверждению кандидатуры председателя ФРС семь лет назад Йеллен получила 11 голосов Республиканской партии "за" при голосовании 56–26 (18 сенаторов пропустили голосование из-за снежной бури в январе 2014 года).

Нацбанк предупредил банки о рисках при работе с нардепом Дубинским из-за санкций США

Национальный банк Украины предупредил банки о рисках при сотрудничестве с лицами, которые находятся под санкциями США, в том числи с депутатом Александром Дубинским ("Слуга народа").

Соответствующее письмо НБУ опубликовала LIGA.net.

В санкционный список попали семь граждан Украины: депутат от Слуги народа Александр Дубинский, экс-прокурор Константин Кулик, бывший депутат Александр Онищенко, бизнесмены Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель.

Ранее Дубинский сообщил, что monobank предложил ему закрыть свой счет

Пабы Британии без поддержки

Большинство пабов в Великобритании, которым пришлось закрыться из-за коронавирусных органичений в декабре, не получили обещанную правительством помощь в размере единовременного гранта на одну тысячу фунтов. В среднем только 1 из 4 пабов смог получить эту сумму.

"Время идет, а тысячи пабов все еще ждут обещанные гранты. Учитывая, что мы сейчас в третьем локдауне, это скандал. Владельцы пабов по всей стране каждый день проверяют свой счет в ожидании этих денег. Вся наша индустрия висит на волоске. Для многих пабов эти деньги — это вопрос выживания", — говорит Эмма Маккларкин, представитель Британской ассоциации пабов и производителей пива.

До середины декабря 2020 года в Великобритании действовала трехступенчатая система коронавирусных ограничений. Вторая стадия ограничений предусматривала закрытие пабов, в которых не подают еду, и только наливают алкоголь. Для помощи этим заведениям Борис Джонсон пообещал выделить по одной тысяче фунтов в дополнение ко многим другим мерам поддержки, в том числе программе оплачиваемых государством отпусков и льготных кредитов. С 4 января в Англии действует локдаун, подразумевающий полное закрытие всех питейных заведений, магазинов с одеждой и других бизнесов ща исключением жизненно важных.

Среда, 27 января

Регуляторы давят на Deutsche Bank

Кристиан Сьюинг, генеральный директор Deutsche Bank, принял участие в заседании 50-го ежегодного собрания Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, Швейцария. Уже в среду представители Европейского центрального банка провели беседы с менеджерами Deutsche Bank, включая Sewing, в которых они заявили, что генеральный директор должен передать прямой контроль над подразделением другому члену правления.

По их словам, регулирующие органы опасаются, что у Кристиана Сьюинга слишком много дел,он распыляется и упускает инвестиционные риски банка. По словам источников, они хотят, чтобы Sewing передал повседневный контроль другому менеджеру, но он сохранит за собой основную ответственность в качестве генерального директора группы в соответствии с их предложениями.

Deutsche Bank отказался комментировать роль Сьюинга или какие-либо разговоры с ЕЦБ по поводу отказа генерального директора от прямого контроля над инвестиционно-банковским подразделением.

Крупнейший банк Германии – один из немногих крупных банков в мире, который возложил повседневный надзор за инвестиционными банками на своего генерального директора. В большинстве банков это подразделение контролируют другие члены правления.

Проблема климата как оборонная программа

В среду министр обороны президента Джо Байдена Ллойд Остин выступил с заявлением, в котором поддержал стремление Байдена решить проблему изменения климата, и сказал, что Пентагон "примет соответствующие меры политики, чтобы уделить приоритетное внимание соображениям изменения климата в нашей деятельности и оценке рисков".

Для налогообложения особо богатых россиян создадут специальную инспекцию

Федеральная налоговая служба (ФНС) России создает специальную инспекцию для VIP-клиентов. Таким образом, считать налоги очень богатых россиян будут отдельно, сообщает издание VTimes.

Как отмечается, инспекция будет заниматься налогами россиян, чьи доходы превышают 500 миллионов рублей в год. В настоящее время подразделения в регионах РФ (по месту регистрации налогоплательщиков) занимаются проверкой данных об их доходах, активах и сложных операциях. Однако, органам на местах не хватает информации.

В публикации со ссылкой на неназванного сотрудника налоговых служб, отмечается, что даже когда данные о финансовых счетах российских налоговых резидентов, которые находятся за рубежом, попадают в региональные инспекции, местные служащие ФНС не всегда знают, что с ними делать.

"Качество проверок налоговых органов в регионах не всегда высокое. Перед новой инспекцией будет стоять задача: собирать досье на богатых россиян для более точной оценки их налогов", — пишет агентство.

В Украине закончился уголь для отопления страны

Запасы угля на складах украинских тепловых электростанций сократились до исторического минимума (455 тысяч тонн), что не дает гарантий для энергобезопасности страны.

Об этом заявил главный диспетчер компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко на заседании Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг.

"Хочу обратить внимание, что половина этого угля сосредоточена на двух станциях: 116 тысяч тонн антрацита на Луганской ТЭС и 105 тысяч тонн на Славянской ТЭС, которая, как вы знаете, не работает", — сказал он.

По словам Зайченко, в течение минувшей морозной недели энергосистему Украины удалось сбалансировать благодаря увеличению импорта электроэнергии из Белоруссии.

Ипотека под 7 %

Кабинет министров на заседании в среду, 27 января, утвердил постановление об запуске программы компенсации процентов по ипотечным кредитам за счет средств Фонда развития предпринимательства.

Постановление принято с доработкой на протяжении двух дней и будет представлено на подпись премьер-министру в пятницу, 29 января, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства будет компенсировать процентную ставку до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов Фонд юудет предоставлять по кредитам, выданным через уполномоченные банки.

Как уточнил министр финансов Сергей Марченко, новая программа "Доступная ипотека" будет внедряется через Фонд развития предпринимательства путем внесения изменений в постановления №28 и №29 от 24 января 2020 года, согласно которым финансируется государственная программа "Доступные кредиты "5-7- 9%".

Венгрия представит Украине кредит на сумму 50 млн евро на строительство дорог на Закарпатье

Об этом министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в среду.

Министр подчеркнул, что Венгрия подготовила проект модернизации моста через реку Тиса в Загоне и хотела бы реализовать этот проект.

"Мы хотели бы открыть новый пограничный пункт между Великим Ходасем и Большой Паладью. Мы готовы дать кредит на 50 млн евро на строительство дорог на Закарпатье. И до этого момента мы предоставили гранты на сумму 16 млрд форинтов, речь идет о 34 тыс. проектов. И в рамках этого еще 22 млрд – гранты для Закарпатья", – отметил Сийярто.

При этом он отметил, что подтвердил руководителю Закарпатской облгосадминистрации идею о том, что Венгрия готова продолжить автострады M3 и M31 к границе с Украиной и готова принять участие в развитии структур с украинской стороны.

Приоритетные проекты, которые будут финансироваться в рамках договора: строительство объездной автомобильной дороги Берегового и с.Астей; капитальный ремонт дороги Петрово – КПП "Паладь", текущий средний ремонт дороги M24 Мукачево – Берегово.

Только американское

Президент США Джо Байден подпишет новый приказ с девизом "покупать все американское", что подчеркивает существенную преемственность в торговой политике США, несмотря на радикальное изменение тона по отношению к администрации Дональда Трампа.

По данным Wall Street Journal, приказ будет содержать в себе ужесточение правил государственных закупок, чтобы федеральным агентствам было сложнее покупать импортные товары, а также пересмотр определения продуктов американского производства с повышением требований к местному производству.

"Федеральный закон требует, чтобы государственные органы предоставляли преференции американским фирмам, однако эти преференции не всегда реализовывались последовательно и эффективно", – указано в документе.

Ежегодно федеральное правительство распределяет около $600 млрд на контракты для частных компаний. С принятием нового указа, планируется увеличение правительственных заказов для малого бизнеса.





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