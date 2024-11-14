Правительство планирует очередное повышение налогов в 2025 году: причины и последствия это будет иметь для экономики страны



















В 2025 году правительство Украины планирует ввести новые налоговые изменения, уже получившие широкую поддержку в Верховной Раде. Согласно принятому бюджету, предусматривающему значительные расходы на оборону, это повышение налогов должно помочь обеспечить необходимое финансирование на сумму 120 млрд грн, что предусмотрено для нужд сил обороны страны. Однако эти меры вызывают как поддержку, так и критику среди политиков и экспертов. Рассмотрим причины таких изменений, их суть и последствия для экономики страны.

Правительство объявило о новом повышении налогов в 2025 году

Почему налоги нужно увеличивать?

Одной из основных причин повышения налогов является значительное финансирование оборонных нужд в 2025 году. По словам народной депутатки Ольги Василевской-Смаглюк, проект государственного бюджета предусматривает значительные расходы на оборону, составляющие 56% общего бюджета. Это означает, что без повышения налогов правительство не сможет обеспечить полное финансирование этой статьи расходов.

Кроме того, бюджет на 2025 год остается несбалансированным из-за того, что президент Владимир Зеленский до сих пор не подписал закон о повышении налогов, принятый еще 10 октября. Закон предусматривает новые ставки военного сбора и налога на прибыль для банков и финансовых учреждений, что должно обеспечить необходимые поступления в государственную казну.

Основные положения закона о повышении налогов

Закон о повышении налогов предусматривает несколько ключевых изменений, касающихся большинства граждан и предприятий:

Повышение военного сбора с 1,5 до 5% для физических лиц.

Введение сбора для плательщиков единого налога ІІІ группы в размере 1% дохода. Для ФЛП I, II и IV групп военный сбор составит 10% от минимальной зарплаты (800 грн. в месяц).

Повышение налога на прибыль для банков: банки должны уплатить 50% налога на прибыль за 2024 год ретроспективно; Другие финансовые учреждения (кроме страховщиков) будут платить 25% от прибыли с 1 января 2025 года (вместо нынешних 18%).

Изменения в отчетности: переход на ежемесячную отчетность по выплатам физическим лицам, НДФЛ, военного сбора и ЕСВ.

Секторальные изменения:

· Авансовые платежи для АЗС в размере 30-60 тыс. грн. в зависимости от типа заправки.

· Платежи для пунктов обмена валют будут зависеть от курса евро и составить 700 евро в Киеве, 600 евро в городах с населением более 50 тысяч и 200 евро в других населенных пунктах.

Последствия экономики

Повышение налогов должно обеспечить правительству дополнительные поступления, что позволит финансировать оборонные расходы и поддерживать экономическую стабильность в условиях военного положения. По оценкам экономических аналитиков эти меры помогут избежать значительного дефицита бюджета и позволят поддерживать внешние обязательства перед партнерами, которые оказывают Украине финансовую помощь.

Член финансового комитета Ярослав Железняк отметил, что в бюджете предусмотрено более 40 млрд. грн. внешнего финансирования. Эти средства планируется использовать для реформ, что является важным фактором для сохранения доверия международных партнеров.

Однако повышение налогов несет и некоторые риски. Увеличение военного сбора и дополнительная налоговая нагрузка на бизнес могут привести к уменьшению инвестиционной активности и замедлению роста ВВП. Кроме того, повышение налогов может стать обременительным для предпринимателей, особенно для ФЛП и малого бизнеса, что может вызвать сокращение количества рабочих мест.

По мнению Андрея Длигача, доктора экономических наук, соучредителя общественного союза Центра экономического восстановления и координатора разработки национальной экономической стратегии, повышение военного сбора приведет к тенизации зарплат в стране.

"К сожалению, мы уже это видим, что с 1 октября многие компании начали сокращать официальные зарплаты. Это просто показывает, насколько на государственном уровне к сожалению не полагаются на реальное экономическое и поведенческое моделирование и не отыскивают оптимальных решений. Есть четкая зависимость от уровня тенизации и уровня налоговой нагрузки на заработную плату. Если сейчас около 35% зарплат находятся в тени, то будет 44%, и в конце концов, по нашим подсчетам, с учетом того, что самому государству придется поднимать зарплаты госслужащим в ответ на поднятие налогов, государство от таких налоговых новаций недосчитается почти 40 млрд грн.

Есть альтернативные решения, которые предлагали и наши международные партнеры и аналитические центры. Например, повышение НДС всего лишь на 2% дало бы уже почти 80 млрд грн положительных поступлений государственного бюджета и не привело бы к существенной тенизации экономики. Поднятие налогов на активы, поднятие акциза на сладкую воду, много решений, которые государство могло бы точно реализовать, и это не привело бы к негативным последствиям для экономики"

Ярослав Железняк также выразил обеспокоенность по поводу возможного нерационального использования полученных средств со стороны некоторых органов власти. Например, опыт предыдущих программ, таких как "поддержка", показал, что часть средств может быть использована на неэффективные меры, не приносящие существенных экономических преимуществ.

НБУ: увеличение налогов может продлиться

Национальный банк Украины отмечает, что в случае дополнительных бюджетных потребностей власти могут снова прибегнуть к повышению налогов. Такие выводы основываются на основе предложенных законодательных инициатив по увеличению ставок отдельных налогов, включая военный сбор, налог на прибыль банковских и небанковских финансовых учреждений, а также изменения, связанные с акцизными налогами. Эта информация представлена в отчете НБУ за октябрь 2024 года.

"В случае возникновения дополнительных потребностей бюджета источником их покрытия могут стать повышение ставок существующих налогов или введение новых налогов", — отметятся в отчете.

Подобные инициативы могут влиять на уровень инфляции по-разному в зависимости от их параметров.

Повышение налогов на потребление, таких как НДС, может привести к краткосрочным проинфляционным рискам, что быстро отразится на ценах для потребителей.

Прямые налоги будут иметь в основном нейтральный эффект на инфляцию, поскольку проинфляционное влияние из-за роста бюджетных расходов компенсируется сокращением частного потребления, говорится в отчете.

Повышение налогов в 2025 году является важным шагом в обеспечении финансовой стабильности страны в условиях военного положения и значительных расходов на оборону. Однако эти меры имеют свои преимущества и риски. С одной стороны, они помогут собрать необходимые средства для поддержки сил обороны и выполнения международных обязательств. Кроме того, повышение налоговой нагрузки может отрицательно сказаться на бизнесе и общей экономической активности в стране.