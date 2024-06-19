Ситуация на рынке труда в Украине в 2024 году: влияние мобилизации и перемещения населения

Рынок труда в Украине в 2024 году переживает значительные трансформации, вызванные событиями на фронте и масштабными миграционными процессами. Война внесла коррективы в привычный ритм жизни и работы, вызвав серьезные потрясения для национальной экономики.

Как мобилизация повлияла на рынок труда в Украине. Фото из открытых источников

Рынок труда в Украине: выживание и адаптация в условиях войны

Рынок труда Украины в 2024 году столкнулся с непростыми вызовами, связанными с мобилизацией и миграцией трудоспособного населения. С одной стороны, наблюдается увеличение количества вакансий, что свидетельствует о возобновлении экономической активности и потребности бизнеса в персонале. С другой – растущая проблема дефицита рабочей силы из-за оттока кадров в результате военных действий и поиска лучших жизненных возможностей за рубежом.

По данным Государственной службы занятости, соотношение вакансий к количеству безработных в 2023 году указывало на дисбаланс, но уже в 2024 году наблюдается положительная динамика роста количества вакансий. Наличие 83 286 вакансий на фоне 149 779 безработных свидетельствует об определенном сужении разрыва между предложением и спросом на рынке труда по сравнению с предыдущим годом.

В условиях постоянной адаптации и изменений, обусловленных военным положением, рынок труда в Украине в 2024 году требует все большего количества квалифицированных рабочих и специалистов. Особенно высок спрос на рынке наблюдается на следующие профессии:

• Рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин составляют 18% от общего количества вакансий.

Рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин составляют 18% от общего количества вакансий. • Сотрудники сферы торговли и услуг составляют 17% вакансий.

Сотрудники сферы торговли и услуг составляют 17% вакансий. • Представители простейших профессий составляют 15%.

Представители простейших профессий составляют 15%. • Квалифицированные рабочие с инструментом имеют 14%.

Квалифицированные рабочие с инструментом имеют 14%. • Профессионалы и специалисты – каждая категория составляет по 11%.

Профессионалы и специалисты – каждая категория составляет по 11%. • Служащие и руководители относятся к 6% имеющихся вакансий.

По данным платформы по поиску работы, на рынке также растет спрос на более высокий менеджмент, страхование, недвижимость, транспорт и автобизнес.

На рынке труда наблюдаются постоянные региональные сдвиги на фоне войны. Восточные регионы, понесшие наибольшие потери и разрушения, испытывают острую потребность в кадрах, стремясь сохранить производственные мощности и релокировать бизнес в более стабильные регионы. В то же время, на западе страны наблюдается увеличение количества вакансий и приток рабочей силы благодаря внутренним переселенцам и открытию новых производственных линий.

К примеру, Закарпатская область показала рост на 164%, Ивано-Франковская на 154%, Хмельницкая на 132%, Винницкая на 131%, а Львовская область на 130%. Это свидетельствует о возобновлении и расширении экономической активности в этих регионах.

В противоположность западным регионам государства, в центральных и восточных наблюдаются противоположные тенденции занятости. Исследование Национального банка подтверждает негативные тенденции, особенно в таких областях как Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская. Специфика регионального рынка труда не всегда позволяет быстро адаптировать работников из одной отрасли в другую, что ведет к ситуации, когда вакансии остаются незаполненными, несмотря на высокий спрос и повышение заработных плат.

Согласно данным макроэкономического и монетарного обзора НБУ, количество вакансий возросло, но количество резюме остается ниже показателей предыдущих лет. Это указывает на ограниченное предложение рабочей силы, остающееся одним из главных факторов, сдерживающих экономический рост.

Также одной из самых больших проблем, с которой сталкиваются украинские работодатели – это растущая конкуренция за специалистов с иностранными компаниями, которые открывают свои представительства и филиалы в Украине. Это, с одной стороны, открывает новые возможности для украинских специалистов, с другой – создает дополнительное давление на внутренний рынок труда.

Как мобилизация повлияла на рынок труда в Украине

По мнению Олега Рисного, директора Львовского филиала центра занятости, новые правила мобилизации существенно повлияли на все сектора рынка труда в Украине, но особенно проблематичны там, где большинство рабочей силы традиционно составляют мужчины.

В связи с продолжающейся войной и усилением мобилизационных мер на рынке труда наблюдается заметный сдвиг в динамике рынка труда: увеличилось количество вакансий и ощущается нехватка свободных работников.

Многие работодатели находятся в состоянии паники по заполнению вакансий, а также заметно возросло количество работников, которые предпочитают не быть официально трудоустроенными во избежание мобилизационных обязанностей.

Олег Рисный считает, что уровень незадекларированной занятости остается высоким, а многие предприятия продолжают платить работникам "в конвертах", чтобы избежать официального трудоустройства, которое стало более придирчивым по новым правилам.

Различные сектора борются за заполнение вакансий, причем транспорт и коммунальные предприятия, такие как водоканалы, особенно сильно пострадали из-за того, что они в значительной степени возлагаются на мужской труд.

Прилагаются усилия для привлечения женщин и работников постарше на традиционно мужские должности, такие как водители грузовиков, чтобы помочь уменьшить дефицит рабочей силы.

По мнению специалиста, ИТ-сектор, когда-то считавшийся стабильным, сейчас сталкивается с неопределенностью из-за снижения зарплат и увеличения количества специалистов, обеспокоенных безопасностью занятости.

Несмотря на некоторое повышение зарплат, особенно на высокооплачиваемых должностях, общие условия трудоустройства остаются сложными из-за конкурентного и закрытого характера рынка труда.

Олег Рисный считает, что доверие к выполнению новых законов и справедливости мобилизации имеет решающее значение для легализации скрытой занятости. Изменения в законодательстве упростили процесс регистрации и мобилизации, что должно повысить эффективность системы путем разграничения между теми, кто активно работает и вносит вклад в экономику, и теми, кто не работает, но может потребоваться для выполнения конкретных военных ролей.

Резюмируя, Олег Рисный утверждает, что, несмотря на вызовы, рынок труда во Львове и по всей Украине остается динамичным, с постоянным спросом в большинстве секторов, в первую очередь благодаря вакансиям, созданным из-за дефицита работников. Но будущий успех послевоенной экономики Украины зависит не только от возвращения ее диаспоры, но и от стабильности и функциональности политической, экономической, судебной и правоохранительной систем.

Как решить проблему занятости в условиях войны: позиция правительства

В условиях, когда Украина столкнулась со значительным дефицитом квалифицированных кадров на рынке труда, возникает неотложная потребность во внедрении эффективных мер по его преодолению. Мобилизация и миграция оказали значительное влияние на ситуацию, в то же время существуют пути ее оптимизации.

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отмечает важность совершенствования системы бронирования и стимулирования развития бизнеса. По его словам, ключевым элементом является фокус на "белую" зарплату, что позволит обеспечить защиту работающих и одновременно способствовать повышению налоговых поступлений.

С другой стороны, стимулирование развития бизнеса через доступ к кредитам по низкой процентной ставке и предоставление грантов на создание новых рабочих мест может стать мощным инструментом для активизации экономической активности. Это не только поможет предприятиям расширять свою деятельность, но будет способствовать созданию новых вакансий.

Важным аспектом является реформа образовательной системы. Гетманцев считает, что нужно пересмотреть процесс формирования заказов на обучение, чтоб они отвечали настоящим потребностям рынка труда. Министерство экономики, сотрудничая с педагогами, должно ориентироваться на прогнозы развития отраслей, чтобы обеспечить страну необходимыми кадрами.

Также отмечается важность программ по переквалификации и обучению для безработных, открывающих путь к трудоустройству в новых сферах. Это позволит снизить разрыв между предложением и спросом на рынке труда, а также будет способствовать возвращению вынужденных мигрантов.

Преодоление дефицита кадров в Украине требует комплексного подхода, включающего усовершенствование законодательства, стимулирование экономического роста, реформирование образовательной системы и активную поддержку бизнеса. Лишь сплоченные усилия государства, бизнеса и гражданского общества могут обеспечить устойчивое развитие рынка труда и повышение благосостояния населения.

Несмотря на вызовы, рынок труда в Украине продемонстрировал устойчивость и адаптацию, открывая новые возможности для занятости и развития профессиональных навыков населения в ответ на измененные условия.