Торговля с офшорами: с какими странами активно сотрудничает Украина

На протяжении всей истории независимости Украина тесно связана с таким понятием как офшоры, куда крупный отечественный бизнес предпочитал выводить доходы, укрывая их от налогообложения. Как оказалось, с этими странами Украина даже торгует, правда, крайне мало.



Офшоры. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Потери в 170 миллиардов долларов за 29 лет

Главное предназначение офшорных юрисдикций, чем активно пользуется бизнес во всем мире, – "спасать" доходы компаний от налогообложения родных стран, что проделывается посредством регистрации фирм в странах с низкими налогами, упрощенной отчетностью и тайной касательно личностей владельцев. Подобные условия нравятся многим владельцам крупного и прибыльного бизнеса, которые активно пользуются услугами офшоров.

О том, какие суммы уводятся таким образом во всем мире, сложно даже вообразить, но еще в 2017 году ведущий научный сотрудник ГУ "Институт экономики и прогнозирования НАН Украины" Инна Шовкун оценивала эту сумму для Украины в 148 млрд долл. По данным главы Государственной налоговой службы Украины Алексея Любченко, озвученным в 2020 году, украинские олигархи только за три года вывели из Украины 22,4 млрд долл., то есть общий отток средств из страны за 29 лет составил 170 млрд долл. От вывода средств в офшоры ежегодно украинский бюджет теряет от 120 до 200 млрд грн.

Вопросом офшоров озаботился Совет национальной безопасности и обороны Украины. Секретарь Алексей Данилов пообещал, что СНБО займется офшорами уже на ближайших заседаниях.

Евросоюз, фискальные органы стран которого также несут немалые потери от операций в офшорах, с 2017 года ведет "Перечень налоговых юрисдикций, которые не сотрудничают в сфере налогообложения". На своем очередном заседании 22 февраля Совет ЕС утвердил перечень из 12 государств, которые отказываются от подобного сотрудничества, еще девять юрисдикций взяли на себя обязательства реформировать свою налоговую политику. Изначально в 2017 году "черный список офшоров" ЕС включал 17 юрисдикций. С тех пор во время мониторинга порядка 70 юрисдикций 49 из них провели налоговые реформы, еще 9 – обещали это сделать, а оставшиеся 12 и вовсе отказываются сотрудничать. Согласно решению Совета ЕС, в черный список вошли Американское Самоа, Ангилья, Доминика, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Сейшельские острова, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США и Вануату.

Украина не ЕС

Стоит отметить, что 12 включенных в перечень ЕС офшоров достаточно слабо влияют на украинскую экономику. К такому выводу можно прийти, проведя анализ прямых иностранных инвестиций из этих стран в отечественную экономику, ведь часто выведенные в офшор деньги возвращаются обратно под видом инвестиций и объема товарооборота внешней торговли.

По данным Государственной службы статистики, по состоянию на 1 октября 2019 года из 12 стран-фигурантов "черного списка ЕС" самый большой вклад в украинскую экономику сделала Панама – 342,3 млн долл. из общей суммы иностранных инвестиций в 34,727 млрд долл., то есть ровно 1%. Впрочем, этот показатель все ровно в 1,7 раза меньше, чем инвестиции США в размере 596,2 млн долл. Вклады остальных офшоров из списка ЕС куда скромнее: Доминикана с 23,5 млн долл., США и Ангилья с 0,7 млн долл.

Лучше для Украины выглядит статистика внешней торговли с офшорными юрисдикциями из списка ЕС. Таким образом, заметна доля в торговле лишь трех стран – островов Тринидад и Тобаго, Сейшельских островов и Панамы. Во всех указанных случаях торговый баланс позитивный, а украинский экспорт преобладает над импортом. К примеру, самый выгодный торговый партнер из 12 офшорных юрисдикций списка ЕС для Украины – Сейшельские острова, купившие в 2020 году украинских товаров на 5,540 млн долл. и продавших собственных всего на 389,6 тыс. долл.. На втором месте – Панама с показателем в 2,671 млн долл. и 1,809 млн долл. соответственно.

Касательно товаров, то в основном это украинские продукты питания. Так, в июле-декабре 2020 года на Сейшельские острова поступили 133 килограмма украинских колбас, в Панаму – 56 килограммов этого же продукта и многое другое. Однако на фоне общего украинского экспорта в 2020 году в размере 49,213 млрд долл. товарооборот, исчисляемый несколькими миллионами долларов, фактически ничтожен. Лидеры вывода средств прежние – Кипр и Нидерланды.

Лидерами по выводу средств из Украины продолжают оставаться страны, которые официально не являются офшорами. Глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко в 2020 году называл те из них, в которые в основном выводили средства украинские олигархи в 2018-2020 годах:

1) Кипр – 5 млрд долл.;

2) Нидерланды – 4 млрд долл.;

3) Великобритания – 3 млрд долл.;

4) Германия – 2 млрд долл..

Почти половину от этой суммы (10 млрд долл.) составляют дивиденды на фирмы, оформленные в этих странах. При этом внешнеторговый оборот с этими странами по итогам 2020 года составлял:

1) Кипр – 50,825 млн долл., в том числе 31,82 млн долл. – экспорт;

2) Нидерланды – 2,549 млрд долл., в том числе 1,808 млрд долл. – экспорт;

3) Великобритания – 1,484 млрд долл., в том числе 666,9 млн долл. – экспорт;

4) Германия – 7,409 млрд долл., из которых экспорт составил только 2,071 млрд долл..

Прямые иностранные инвестиции из этих стран в октябре 2019 года составляли:

1) Кипр – 10,303 млрд долл.;

2) Нидерланды – 7,556 млрд долл.;

3) Великобритания – 2,038 млрд долл.;

4) Германия – 1,793 млрд долл.

2020 год оказался, пожалуй, самым провальным в смысле прямых иностранных инвестиций, которых за январь-октябрь поступило всего 221 млн долл., что в 20 раз меньше, чем в 2019 году (около 4,5 млрд долл.).

Офшоры – это не всегда плохо

По словам опрошенных "Комментариями" экспертов не всегда офшоры являются безусловным злом. По словам директора Украинского аналитического центра Александра Охрименко, в условиях международных торговых операций практически любой бизнес пользуется офшорами, даже такие гиганты как "Кока-кола" или "Макдональдс".

"Другое дело, что существуют разные виды офшоров, например, "черные". В основном это абсолютно незаконные зоны на мелких островах, чьими услугами обычно пользуются полукриминальный, откровенный криминальный бизнес или глупые и жадные легальные компании. Затем идут "серые офшоры", в списке которых, например, Австралия или Сингапур. Через них любят работать наши импортеры, которые иначе вряд ли смогут организовать покупку и ввоз в Украину по доступным ценам некоторых товаров (тех же айфонов). С "Белыми офшорами" (Нидерланды, Австрия и другие) работают украинские экспортеры, прежде всего зернотрейдеры и агрокомпании, которым таким образом проще реализовать на мировом рынке свою продукцию", – говорит о неизбежности существования и выгоды офшорных юрисдикций собеседник "Комментариев".

По словам Охрименко, работа через офшоры и желание минимизировать налоги – абсолютно нормальное явление для крупного бизнеса. Неприличным в мире бизнеса является пользование "черными офшорами", с которыми всячески стараются бороться. По этой причине офшоры будут продолжать существовать в деловом мире.

О неминуемости офшорных зон и колоссальном негативном влиянии на отечественную экономику говорит экономический эксперт Алексей Кущ.

"Проведенное около 10 лет назад крупное международное исследование оценило отток капиталов из Украины в 1990-2010 годах в 167 млрд долл., теперь же эта сумма, думаю, никак не менее 200 млрд долл. Как происходит этот отток? Способов очень много. Например, заниженный экспорт, когда отечественная железная руда продается офшорной фирме-прокладке за 70 долл., а на мировом рынке – по реальной цене в 170 долл. за тонну. С заниженной суммы платится небольшой налог в Украине, а разница остается на счетах офшорной компании. Также может применяться фиктивный экспорт на имя той же офшорной компании. Подобные махинации "вымывают" из экономики страны порядка 7-10 млрд долл. ежегодно", – говорит о масштабах потерь для страны от действия офшоров эксперт.

Алексей Кущ подчеркивает, что государство в вопросе офшоров должно занять правильную позицию, разобравшись с причинами, которые повлекли за собой их популярность, а не следствиями их роста.

"Основная причина популярности офшоров в Украине – отсутствие консенсуса между бизнесом и властью касательно равновесовой точки налоговой нагрузки. Проще говоря, бизнес считает, что платит слишком много налогов. В таком случае можно пойти двумя путями. Первый – активно внедрять стандарты BEPS – методологию противодействия минимизации налогов на транснациональном уровне. Этот способ достаточно рискованный, поскольку может повлечь за собой отток не капиталов, а бизнеса, который перерегистрируется в юрисдикциях с более либеральными требованиями (Эстония, Сингапур, ОАЭ). Второй путь – нахождение консенсуса с бизнесом касательно налоговой системы и глубокая реформа налогообложения в Украине", – резюмирует Алексей Кущ.

Вопросом борьбы мировой бюрократии за свои доходы назвал вопрос офшоров эксперт Украиснкого института будущего Даниил Монин.

"С одной стороны, это легальный механизм повышения прибыльности бизнеса, с другой – возможность привлечь в свою страну деньги и капиталы. Европейская правительственная бюрократия посчитала, что она хочет себе эти доходы, поэтому в последние годы набирает популярности оборот "крестовый поход" многих правительств, совместно выступивших против офшоров запуском 15 правил BEPS. Эту тему с радостью подхватили все налоговые консультанты. Налог на прибыль – и так сложнейший с точки зрения контроля, а правила BEPS делают налоговых консультантов необходимым элементом современного бизнеса. С другой стороны, 2 крупнейшие экономики мира (США и Китай), формально введя подобные правила, сквозь пальцы смотрят на использование схем оптимизации", – говорит собеседник портала "Комментарии".

По словам эксперта, в США налог на прибыль приносит всего 1% доходов, что в 3 раза меньше, чем в Украине при отсутствии НДС и более высокой ставке. Китай 75% иностранных инвестиций, а это 80 млрд долл., получает из оптимизационной гавани – Гонконга.

"Украина в 2000-х годах тоже очень активно использовала офшоры для реинвестиций. Тогда украинская экономика "росла" на 5-10% в год, что гораздо выше текущих показателей роста. Фактически такая операция сродни неофициальному налогу на выведенный капитал, когда деньги, которые крутятся в бизнесе, не облагаются. При такой модели использование офшоров за ненадобностью фактически отпадает фактически как класс, ведь можно легально и без схем реинвестировать деньги в развитие", – говорит о плюсах для национальных экономик Даниил Монин.

Как поясняет эксперт, международные бюрократы и тем более налоговые консультанты против подобной оптимизации, поскольку это дает легальную возможность не платить налог на прибыль и конкурентное преимущество какой-то стране.

"Все должны быть в стойле с высокими налогами! Именно поэтому европейская экономика не имеет шансов на развитие. В будущем она обречена на стагнацию. Украину "тянут" по такому же пути, результат чего мы наблюдаем в своих пустых карманах!", – резюмирует Даниил Монин.

Напомним, эксперты рассказали о схемах, которые позволяют украинским экспортерам зерна избежать уплаты налогов.

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