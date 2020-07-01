Три тысячи гривен каждому: почему планы раздать деньги бедным – это утопия

В Комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития инициировали меры по поддержке экономики вообще и украинцев в частности в связи с карантином, которому нет конца. По мнению представителей Комитета, макроэкономические показатели позволяют провести эмиссию в 300 млрд грн. Эти деньги предлагают направить на реализацию трех больших программ. Мы решили подробнее рассмотреть каждую из программ и узнать мнение экспертов о том, насколько сложно и реально ли вообще будет реализовать задуманное.

Программа 1. Финансовая поддержка украинцев

Поддержать граждан деньгами хотят не просто так, а с целью стимулировать спрос на продовольственные товары. В Комитете предложили ввести временный универсальный базовый доход в размере 3 тыс. грн на каждого на период выхода из карантина и экономического кризиса.

Экономисты оказались единодушны: это какая-то утопия.

Так, эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напоминает, что в европейской практике базовый доход – это сумма перераспределения профицита бюджета, а у нас бюджет дефицитный. А экономист Андрей Мартынюк вообще не понимает, причем тут базовый доход, ведь это понятие подразумевает, прежде всего, регулярность. А о какой регулярности может идти речь, когда 100 млрд грн не хватит даже для того, чтобы заплатить всем по 3 тысячи единоразово, если, конечно, нас 42 миллиона, как утверждает Госстат?

"Эта программа выглядит как предвыборный популизм, ведь в стране очень много безработных. У них нет возможности получить работу, за которую бы платили, – считает аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак. – Логичнее было бы создавать рабочие места, стимулировать перепрофилирование, а также контролировать честное отношение работодателей к своим сотрудникам, а, значит, создавать благоприятные условия для микробизнеса и малого бизнеса".

Программа 2. Кредитование

Вторая программа, на которую предлагают направить 100 млрд – бесплатное и безусловное кредитование малого и среднего бизнеса для выплаты зарплат и сохранения рабочих мест.

По мнению Орыщака, если речь идет о кредитных каникулах, благодаря которым компании сохраняют потенциал запуска работы, как только это будет возможно, то это звучит очень хорошо. Правда, уточняет аналитик, возникает закономерный вопрос: каким компаниям и при каких условиях будут выдавать эти кредиты? И не окажется ли число "подводных камней" таким, что пройти их смогут лишь избранные?

В то же время Олег Пендзин считает, что это намерение невыполнимо, поскольку кредитованием у нас занимается не государство, а банковская система. Государство же, в лучшем случае, возмещает часть процентной ставки.

Программа 3. Электроэнергетика и инфраструктура

Еще 100 млрд напечатанных денег планируют направить на восстановление отрасли электроэнергетики и на инвестиции в строительство инфраструктуры.

Андрей Мартынюк говорит, что именно этот пункт наиболее близок к реализации – любая украинская власть буквально спит и видит, как закопать миллиарды в дороги.

А экономист Владислав Банков признается, что его настораживает то, как "красиво" власти вернули выплаты главному бенефициару энергетической сферы в общую программу борьбы с последствиями карантина.

"Ради распила этих денег они готовы "положить" экономику страны и подорвать доверие к национальной валюте", – резюмировал эксперт.

С тем, что данная инициатива может получить львиную долю поддержки, так как в этом секторе доля государственных компаний очень высока, соглашается Орыщак, и приходит к выводу: получается, что это выглядит как пункт для отмывания денег.

Эмиссия в 300 млрд: вопрос безопасности

Отдельный вопрос к сумме эмиссии. Все же напечатать 300 млрд грн – это не шутки, инфляция может рвануть так, что оглянуться не успеем – доходы максимально обесценятся.

"Обычные тенденции в экономике стран после эмиссии таковы: если нет экономического роста, то побочными эффектами будут ускорение инфляции, девальвация нацвалюты и нарушение макрофинансовой стабильности, – констатировал Максим Орыщак. – Финансовый регулятор пока не вводит никаких ограничений на объемы долгосрочного рефинансирования и не спрашивает у банков, как они планируют использовать полученные средства. Потому вполне можем получить негативный эффект".

Эксперт напоминает, что банки по всему миру сейчас активно снижают ставки, понимая, что этот шаг никак не поможет поддержать их экономики. Они идут по этому пути, потому что так привыкли и у них нет других рычагов. По мнению Орыщака, в намерении напечатать деньги также просматривается попытка действовать "как привыкли", поскольку гарантий, что получится удержать инфляцию, нет.

"300 млрд грн – это очень много для экономики, которая не растет, – соглашается Владислав Банков. – Эмиссия – это налог на тех, кто работал, в пользу чиновников-распорядителей бюджета. И вопрос не только в инфляции, но и в функциональности гривны, как валюты. К существенным ограничениям расчетной функции добавляются инфляционные риски. Кто будет пользоваться деньгами, которые не являются полноценным средством ни расчета, ни накопления?".

По словам эксперта института Growford Алексея Куща, существуют разные подходы для определения безопасного уровня эмиссии, и самый популярный из них – через уровень дефицита бюджета.

"Если у нас целевой индикатор дефицита бюджета составляет 2%, то рост до 6% или даже до 8% в период кризиса теоретически допустим, – разъясняет эксперт. – С другой стороны, эти 6-8% вводят нас в заблуждение, поскольку мы сравниваем эти цифры с 6-8% дефицита бюджета в развитых странах, и думаем, что вполне можем себе позволить идти по их стопам. Но это не так, поскольку у нас совершенно разные каналы движения денег в экономику".

В качестве примера эксперт приводит факт выдачи казначейских чеков в США – на 1000 долларов каждому взрослому, и на 500 долларов ребенку. Американцы уже провели опросы и исследования, чтобы понять, как разошлись эти деньги. Выяснилось, что их львиная доля ушла на обязательные платежи: налоги, страховые взносы, ипотеку, аренду, оплату образования и так делее. А на нужды остались, буквально, копейки.

"У нас же 90% любой помощи уйдет на потребительский рынок, провоцируя инфляцию, – продолжает Алексей Кущ. – И дело не в какой-то особой психологии украинцев или в нашей бедности. Дело в настройках наших финансовой, экономической и бюджетной систем, которые слишком примитивны. В нашей стране деньги движутся по нескольким базовым каналам. У нас нет развитых финансовых и фондовых рынков, нет "обволакивающих" население институций вроде всеобщего страхования, развитого ипотечного кредитования – словом, нет возможности абсорбировать вброшенные в экономику деньги. В свое время даже "юлину тысячу" предлагали выдавать долларами, полагая, что это могло бы притормозить выход денег на потребрынок, но эта мера вряд ли помогла бы. У нас любые выплаты очень быстро съедает потребительская инфляция".

Похоже, власти никак не могут найти "золотую середину": при высокой инфляции доходы населения обесцениваются, но и влияние низкой оказалось ничуть не лучше, поскольку она губительна для бизнеса. Идеально было бы удержать инфляцию в рамках 8-10%, но как это сделать?

"Сегодня нам нужно разогнать инфляцию, необходим "инфляционный первотолчок", – говорит Алексей Кущ. – Причем сделать это нужно грамотно, чтобы инфляционный импульс пошел не на потребительские товары, а на промышленные, и промышленности было выгодно производить продукцию".

Что касается конкретной суммы "безопасной эмиссии", то эксперты, опрошенные "Комментариями", сошлись на 100 млрд грн.

Эмиссия в 300 млрд: альтернативные пути спасения экономики

То, что предложение эмиссии в 300 млрд грн является опасным для экономики и не имеет достаточного экономического обоснования, отметил в беседе с "Комментариями" и президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко.

"Реализация этой идеи может привести к углублению экономического кризиса в Украине, особенно учитывая, что экономическая ситуация и без того непростая, – отметил эксперт. – Более того, это больше похоже на "распил денег", чем на программу спасения экономики".

Александр Вовченко уверен, что вместо запуска печатного станка власти нужно искать другие пути.

Во-первых, для оживления экономики привлекать средства банков, которые за последние годы смогли накопить значительный финансовый ресурс. Но вместо инвестирования в реальные сектора экономики многие украинские банки вкладывают свои свободные средства в безрисковые депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ Минфина. А украинский бизнес едва выживает на ограниченной "кредитной диете".

Во-вторых, на фоне падения экономики, дефицита бюджета, больших расходов, связанных с борьбой с эпидемией, мы так и не услышали заявлений власти о сокращении расходов на свое содержание. Понятно, что бюджеты органов государственной власти в эти непростые времена нужно урезать. В сегодняшних условиях целесообразно вообще пересмотреть весь бюджет.

В-третьих, власти, наконец, нужно ввести условия для того, чтобы деньги украинцев не лежали годами под подушками, а работали в украинской экономике. Такое партнерство должно быть взаимовыгодным и иметь гарантию от государства. Вот над этим и нужно думать в первую очередь Комитету по вопросам экономического развития.

В-четвертых, экономику необходимо выводить из тени. И для этого нужен четкий план – программа.

В-пятых, нужно обратить внимание на эффективное управление государственным имуществом. Множество такого имущества просто простаивает, а могло бы приносить государству доходы.

"Развитие инфраструктуры – это, безусловно, важная и правильная вещь, – говорит Вовченко. – Но главное, чтобы она реализовывалась продуманно и постоянно, независимо от смены власти. Поэтому нужен четкий, регламентированный механизм, из каких средств мы берем ресурс для инфраструктурных проектов, в каких городах и селах мы строим школы и детсады, почему сначала там, а не в другом месте. Очевидно, что должен быть жесткий конкурс и контроль за использованием бюджетных средств. Очень важно привести существующую инфраструктуру в порядок, но в нынешней ситуации есть традиционный риск, что средства на инфраструктуру бросят на округа с целью победить в местных выборах".

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