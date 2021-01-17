Война соцсетей, продовольственная безопасность и бойкот бизнесов Трампа: деловые итоги недели (Часть 1)

В период новогодне-рождественских праздников, деловой мир ни на минуту не останавливался в своей трансформации. На фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 бизнес продолжает искать способы не просто выжить, но и развиваться, зачастую, в новых и непривычных для себя направлениях. Подробнее – в первой части деловых итогов недели по версии портала "Комментарии".



Деловые итоги недели: машиностроение. Фото из открытых источников

Воскресенье, 10 января

Сырный итог

В 2020 году Украина импортировала 46,8 тыс. тонн различных сыров, что почти вдвое больше, чем в 2019 году. Импортеры завезли сырной продукции на 210,5 млн долл., что на 93,3% больше, чем в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

В денежном эквиваленте импорт сыров в прошлом году составил 210,5 млн долл., что на 93,3% больше, чем в 2019 году. Сыры ввозили в Украину преимущественно из Польши (92,4 млн долл.), Германии (39,7 млн долл.), Франции (20,8 млн долл.).

В то же время, объем экспорта украинских сыров в прошлом году составил 6,4 тыс. тонн, что на 11,7% меньше, чем в 2019 году. В денежном эквиваленте экспорт в течение минувшего года принес 24,5 млн долл., что на 9,5% меньше, чем в 2019 году.

В прошлом году крупнейшими покупателями сыра были Казахстан (12,1 млн долл.), Молдова (7,5 млн долл.), а также Египет (986,8 тыс. долл.).

Поддержка за реформы

Италия рассматривает новый пакет стимулов на сумму 24 млрд евро (29 млрд долл.) для поддержки своей системы здравоохранения и экономики, пострадавшей от COVID-19, заявил в воскресенье в интервью газете министр экономики Роберто Гуальтьери.

"Мы рассматриваем пакет на сумму 1,5 процента нашего валового внутреннего продукта", – сказал Гуальтьери ежедневной газете Il Corriere della Sera, подтвердив, что это составляет около 24 миллиардов евро.

Это превышает предыдущие ожидания от пакета стимулов на сумму 20 млрд евро. Италия собирается получить более 200 млрд евро из фонда восстановления ЕС в размере 750 млрд евро.

В обмен Италия должна провести пенсионную и медицинскую реформу.

"Около 1,5 млрд евро будет потрачено на закупку, распространение и проведение вакцинации. Мы ожидаем, что для системы здравоохранения новый пакет принесет дополнительные 3 миллиарда евро", – сказал Гуалтьери.

Грачевать в военной форме

В пострадавшей от кризиса Венесуэле даже солдаты изо всех сил пытаются свести концы с концами на скудные зарплаты, которые практически обесценились из-за самой высокой инфляции в мире, и стали подрабатывать, водителями такси.

Некоторые стали тайком покидать свои бараки, чтобы подбирать клиентов, что может принести им в 60 раз больше месячной зарплаты всего за одну поездку.

Сержант может заработать более 500 долларов за перевозку пассажиров из Сан-Кристобаля на границе с Колумбией в столицу Каракас, примерно в 800 км к северо-востоку. Его месячная зарплата солдата – 9 миллионов боливаров – составляет всего 8 долларов.

Однако обычные таксисты в ярости и говорят, что у военнослужащих есть несправедливое преимущество – их форма. Их не останавливают на контрольно-пропускных пунктах полиции, где водителей часто просят дать взятку, и у них нет проблем с топливом. Поскольку военные контролируют заправочные станции, солдаты не сталкиваются с теми же ограничениями, что и население в целом.

Маск растёт

Состояние самого богатого человека в мире, основателя компании Tesla Илона Маска впервые превысили 200 миллиардов долларов.

По состоянию на 10 января его состояние равно 209 млрд долл.

Рост стоимости акций Tesla 7 января на 4,8% позволил Маску обогнать основателя Amazon.com Inc. Джеффа Безоса в рейтинге миллиардеров Bloomberg.

DPD приостановила отправку посылок в Европу из-за "Брексита"

Британский филиал международной службы доставки DPD принял решение приостановить отправку посылок в Европу наземным сообщением до 13 января. Причиной для прекращения отправки посылок стали бюрократические проблемы, вызванные прекращением переходного периода в отношениях ЕС и Великобритании с 1 января 2021 год.

В сообщении DPD от 10 января говорится, что около 20% всех посылок сейчас оформляются неверно (по всей видимости, речь идет о коммерческих посылках), и их приходится возвращать британским отправителям. Компания отмечает, что подписанное перед Новым годом соглашение между Великобританией и ЕС усложнило процедуру отправки посылок и изменило требования к оформлению грузов, следующих в ЕС.

За время приостановления отправки посылок DPD планирует разобраться с возникшей бюрократией и возобновить нормальный сервис. О проблемах с поставками различных грузов ранее сообщал ритейлер M&S и другие британские компании.

Мосты короля Фахда

Мост короля Фахда – одно из крупнейших строительных достижений региона Саудовской Аравии и Бахрейна в виде дамбы. Открывшись в 1986 году, он сыграл заметную роль в регионе и помог укрепить отношения между Саудовской Аравией и Бахрейном. С момента открытия по дамбе проехали около 390 млн пользователей.

На время карантина мосты были закрыты. Всего туризм и торговые связи между Бахрейном и Саудовской Аравией выросли на 43% в годовом исчислении в третьем квартале 2020 года, но повторное открытие дороги короля Фахда в марте поможет придать экономике двух стран дополнительный импульс после влияние пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19).

Таможня Бахрейна недавно объявила об установке на мосту высокотехнологичных сканеров с искусственным интеллектом, автоматизирующих сбор данных и позволяющих проводить проверки грузов до их прибытия на границу.

Согласно веб-сайту King Fahad Causeway Authority, длина дамбы составляет 25 километров, причем саудовская часть начинается в Аль-Азизии, расположенной к югу от города Аль-Хобар, а часть в Бахрейне начинается прямо от Аль-Джасры, к западу от Манамы.

Google всех достал

Чешская интернет-компания Seznam.cz обратилась к Google в досудебном запросе о выплате 9,072 млрд чешских крон (344,9 млн евро) в качестве компенсации за ограничение конкуренции в общем поиске в Интернете, согласно оценке международных экономических экспертов за период с 2011 по 2018 год.

По заявлению компании от 10 января, это является результатом злоупотребления Google своим доминирующим положением на чешском рынке с лицензионными операционными системами и магазинами приложений для смарт-устройств с операционной системой Android.

Распространяя свои приложения и услуги через мобильные устройства с операционной системой Android, Seznam.cz заявила, что столкнулась с рыночными деформациями из-за действий Google, которые, нарушали антимонопольные правила ЕС.

"Google создал сложную систему барьеров, с помощью которых он в течение многих лет предотвращал выход Seznam.cz на рынок, и делал это незаконно в соответствии с антимонопольными правилами ЕС. Как следствие, Seznam.cz был поврежден", – сказал генеральный директор компании Chronos Consulting Михал Фейкс.

Vodafone объединяет Европу

Vodafone Albania планирует инвестировать около 100 млн евро в модернизацию существующей фиксированной инфраструктуры, сообщила компания после получения разрешения на планируемое слияние с кабельным оператором AbCom.

Между тем, инвестиции в размере 100 млн. Евро, которые планирует Vodafone Albania, помогут удовлетворить потребительский спрос в то время, когда Интернет становится важной услугой.

На сегодняшний день Vodafone инвестировал в Албанию почти 2 млрд евро, в том числе в инфраструктуру, спектр, регуляторные сборы, каналы распределения, человеческие ресурсы и т.д

Банки для стартапов Восточной Европы

Румынский технологический предприниматель Василе Олимпиу Балас, программист с более чем 20-летним опытом разработки программного обеспечения для местной банковской индустрии, приобрел 64,6% акций местного кредитора Banca Comerciala Feroviara и планирует превратить его в банк, специализирующийся на местных технологических стартапов.

Банк был основан местным бизнесменом Валером Блидаром, который владеет крупнейшим в Румынии заводом по производству пассажирских вагонов, для поддержки местной промышленности.

"Теперь банк изменит свое название на Techventures Bank, который будет развиваться в соответствии с видением ИТ-специалиста, который стремится предоставлять продукты и услуги, связанные с новейшими передовыми технологиями, доступными на международном рынке", – сказал Балас.

В то же время другой румынский предприниматель запускает полностью онлайн-банк в Чешской Республике.

Румынско-чешский банк Octobank, необанк, то есть банк, работающий только в Интернете, основанный румынским предпринимателем Богданом Атанасиу, готовится к запуску.

Кредитор будет предоставлять услуги через веб-приложения и мобильные приложения. Виртуальные и физические дебетовые карты, выпущенные банком, совместимы с онлайн-платежами и POS-платежами с помощью Google Pay и Apple Pay, а также позволяют снимать наличные в любом банкомате.

Его цель – привлечь клиентов малого и среднего бизнеса из сферы онлайн-торговли.

Octobank будет работать в Чешской Республике в сотрудничестве с местным банком.

"И мы ожидаем, что эта тенденция распространится на весь регион ЕЭК, где мы намерены продолжить расширение за счет Польши, Румынии и Венгрии на более позднем этапе", – пояснил Атанасиу.

The Line

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман (Mohammed bin Salman), являющийся председателем совета директоров мегапроекта Neom, анонсировал 10 января план строительства первого умного поселения The Line, управляемого ИИ.

Это будет сообщество будущего — без машин, дорог и выбросов углерода. План строительства является частью мегапроекта Neom стоимостью 500 млрд долл. Проект представляет собой видение того, как будет развиваться страна в "постнефтяной период". Цель проекта — обеспечить сосуществование планеты и человека в полной гармонии.

Протяжённость застроек The Line составит 170 км. Согласно опубликованному пресс-релизу, к 2030 году в поселении будет 1 млн жителей. К этому времени здесь будет создано 380 тыс. рабочих мест. На строительство инфраструктуры потратят от 100 до 200 млрд долл., сообщил наследный принц в воскресном обращении.

Вблизи The Line будет построена сверхскоростная транспортная линия. На любое путешествие по городскому массиву будет уходить не больше 20 минут.

Здесь также будет находиться один из крупнейших аэропортов мира, который будет последним элементом линии. Строительство начнется в первом квартале 2021 года.

Всего NEOM планирует запустить от пяти до шести проектов по развитию курортов в городе, параллельно с THE LINE, сообщает CNBC Arabia со ссылкой на генерального директора NEOM Назми Аль Насра.

Понедельник, 11 января

Twitter упал на 5 млрд долл. после запрета Трампа

Акции Twitter упали более чем на 10% в понедельник после того, как компания социальных сетей навсегда запретила президенту Дональду Трампу доступ к платформе в конце прошлой недели.

Согласно Twitter, технологическая компания приостановила действие учетной записи Трампа в пятницу, чтобы помешать ему использовать платформу для разжигания новых волнений среди его сторонников после жестоких протестов у Капитолия США на прошлой неделе. Вскоре после открытия рынка в понедельник акции упали на 12,3% до 45,17 долл. за акцию.

Гиганты социальных сетей Facebook и Twitter вместе потеряли общую рыночную стоимость в размере 51,2 млрд долл. за последние две торговые сессии с тех пор, как они запретили президенту Дональду Трампу доступ на свои платформы.

Денежная масса увеличилась за год на 29%

Денежная масса в Украине в декабре 2020 года возросла на 4,7% – до 1,85 трлн грн, что на 28,7% больше, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики Национального банка Украины (НБУ).

Согласно данным, денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 1,7% – до 595,99 млрд грн.

Лондонские стартапы живут, несмотря на пандемию и "Брексит"

Общий объем венчурных инвестиций в лондонские стартапы составил в 2020 году 10,5 миллиарда долларов, пишет City AM со ссылкой на данные исследования компании Dealroom. Это немного ниже показателя 2019 года, который составил 10,7 млрд долл., но все равно больше, чем у любого другого европейского города.

По общему объему инвестиций в стартапы Лондон уступает только Сан-Франциско (22,4 млрд долл.), Пекину (16,6 млрд долл.), Нью-Йорку (15,3 млрд долл.) и Шанхаю (10,6 млрд долл.). Издание отмечает, что ни "Брексит", ни экономический кризис, вызванный пандемией, не повлияли на падение объема инвестиций в IT.

Ведущим направлением для инвестиций в Лондоне называют финансово-технологическую отрасль, на которую приходится 4,3 млрд фунтов. Среди лидеров этого направления по инвестициям называются сервисы Revolut, KI Insurance, Checkout.com и Gocardless. Все они получили инвестиции в размере от 100 до 500 млн долл.

Индия вошла в число ведущих "прорывных экономик" в 2020 году

В третьем издании карты показателей цифровой эволюции, разработанной школой Флетчера Университета Тафтса в партнерстве с Mastercard, Индия, стремительно переходящая в цифровую форму, заняла высокое место в рейтинге "прорывных экономик".

На третьем месте Индонезия, а Индия, занимающая четвертое место по темпам роста, продемонстрировали растущую цифровую динамику, что свидетельствует о потенциале быстрой цифровизации как для восстановления экономики после COVID, так и для долгосрочной трансформации.

"Прорывные экономики" – это страны, которые очень быстро переходят на цифровые технологии, у них есть много возможностей для роста, прежде чем они станут сопоставимыми с экономиками развитых стран, таких как Европа, и более развитых азиатских стран, таких как Сингапур, Южная Корея и Гонконг.

.. и все узнали о Parler…

Молодая, но уже популярная у оппозиционеров и консерваторов социальная сеть Parler подает в суд на Amazon за прекращение поддержки облачных вычислений после событий в Капитолии.

После запрета для Трампа, в Parler стали массово переходить не только подписчики Трампа, но и все, кто недоволен цензурой в сетях.

В иске, поданном в понедельник в окружной суд США в Сиэтле, Parler обвинил Amazon Web Services в нарушении антимонопольного законодательства.

"Решение AWS о фактическом удалении аккаунта Parler продиктовано политической враждебностью. Это также очевидно предназначено для снижения конкуренции на рынке услуг микроблогов в пользу Twitter. Этот экстренный иск требует временного запретительного судебного приказа против ответчика Amazon Web Services, чтобы предотвратить закрытие счетов Parler. Это эквивалентно отключению больничного пациента от системы жизнеобеспечения. Это убьет бизнес Parler – в то самое время, когда он стремительно растёт. Parler стал бесплатным загружаемым приложением номер один в Apple App Store после того, как Twitter объявил запрет Трампу. Консервативные пользователи начали массово покидать Twitter и другие соц сети ради Парлера", – говорится в иске. И это свободная конкуренция.

Однако Apple удалила Parler из магазина приложений iPhone в субботу, на следующий день после того, как Google удалил Parler из своего магазина приложений для Android.

Литовская железнодорожная компания открыла "дочку" в Украине

Литовский оператор грузовых железнодорожных перевозок LTG Cargo (входит в группу Lietuvos gelezinkeliai) учредил в Украине компанию LTG Cargo Ukraine.

Как сообщили в Lietuvos gelezinkeliai, новая компания будет предлагать услуги аренды подвижного состава, экспедирования и прочие услуги в сфере грузоперевозок.

LTG Cargo Ukraine создана в рамках стратегии расширения международного бизнеса LTG Cargo.

"Мы можем стать мостом между бизнесом Литвы и Украины и, таким образом, поощрять экономическое сотрудничество стран", – прокомментировал гендиректор LTG Cargo Эгидиюс Лазаускас.

По его словам, компания хочет стать международным перевозчиком грузов в Украине с годовым грузооборотом около 300 млн тонн – в 6 раз больше, чем в Литве.

Согласно данным госреестра юрлиц, ООО "ЛТГ Карго Украина" зарегистрировано 9 декабря 2020 года в Киеве, директором компании указана Анастасия Водолазская. 100% уставного капитала принадлежит АО "ЛГГ Карго".

Летом прошлого года LTG Cargo также учредила дочернюю компанию в Польше – LTG Cargo Polska.

Dr. Martens продается

Британская инвесткомпания Permira приняла решение о продаже части своей доли в производителе обуви Dr. Martens через IPO. Первичное размещение акций компании пройдет на Лондонской фондовой бирже.

Permira приобрела бренд Dr. Martens в 2013 году, выкупив 91,5% акций британского производителя обуви R Griggs Group. По данным источников, за производителя Dr. Martens предлагали от 120 млн до 200 млн фунтов. Среди интересовавшихся покупкой Dr. Martens был, в частности, инвестиционный фонд Pamplona Capital, связанный с Михаилом Фридманом. Однако Permira предложила 300 млн фунтов и в итоге обогнала конкурентов в борьбе за легендарный бренд.

По состоянию на март 2020 года годовая выручка Dr. Martens составила 672 млн фунтов, а прибыль — 184 млн фунтов. При этом, несмотря на пандемию COVID-19, продажи компании в прошлом году не упали, а по итогам первых шести месяцев 2020/21 финансового года (апрель-сентябрь), напротив, выросли на 18% по сравнению с предыдущим годом.

Ford закрывается в Бразилии

Автопроизводитель Ford заявил в понедельник, что убытки, усугубленные эпидемией коронавируса и финансовой неопределенностью, приведут к закрытию трех заводов в Бразилии, где он проработал в течение столетия, уволив около 5000 рабочих мест.

В заявлении компании говорится, что убытки продолжаются, несмотря на прогресс, достигнутый в постепенном отказе от убыточной продукции, включая выход из бизнеса тяжелых грузовиков, сокращение затрат и запуск новых продуктов.

Пандемия COVID-19, по словам компании, "усиливает постоянный простой отрасли и низкие продажи, которые привели к значительным убыткам в течение многих лет".

Ford заявил, что производство на его заводах в Камакари и Таубате будет немедленно прекращено, а производство только некоторых деталей будет продолжаться в течение нескольких месяцев. Завод Troller в Оризонти будет работать до четвертого квартала.

Ford заявил, что прекратит продажи EcoSport, Ka и T4 после продажи запасов.

"Имея более века в Южной Америке и Бразилии, мы знаем, что это очень трудные, но необходимые действия для создания здорового и устойчивого бизнеса", – сказал Джим Фарли, президент и генеральный директор Ford.

Аргентина отпускает кукурузу

Как сообщило в понедельник министерство сельского хозяйства, Аргентина отменила приостановку экспорта кукурузы, о которой было объявлено в декабре, и вместо этого выберет временный дневной лимит продаж за границу в 30 тыс. тонн, отказавшись от более ограничительной меры, которая привела в ярость фермеров южноамериканской зерновой электростанции.

В заявлении министерства сельского хозяйства, сделанном рано утром в понедельник, говорится, что оно заключило соглашения, чтобы гарантировать внутренние поставки кукурузы и смягчить местные цены от колебаний на международных рынках, что позволяет отменить полный запрет.

В животноводстве и птицеводстве Аргентины кукуруза используется для откорма кур и коров. Первоначально правительство надеялось, что за счет сохранения большего количества кукурузы в стране стоимость кормления скота снизится, что увеличит внутренние запасы продовольствия.

Вторник, 12 января

Цены на газ в Европе за день выросли на 18%

Спотовые цены на газ в Европе за вторник выросли сразу на 18%, уверенно пробив отметку в 300 долл. за тысячу кубометров – уровень цены на топливо, который, казалось, уже относится к другой исторической эпохе. Цены в Европе дорожают день ото дня с оглядкой на безумное ценовое ралли в Азии.

Цена газа на голландском хабе TTF (контракт "на сутки вперед") с поставкой в среду выросла до 335 долл. за тысячу кубометров после предыдущего пика в 284 долл. с поставкой во вторник. С начала года цена на газ прибавила почти 40%. Достигнутый показатель является максимальным значением с 27 сентября 2018 года.

Нефть восстанавливается

Во вторник цены на нефть вернулись к уровню, предшествующему пандемии, после неожиданного решения Саудовской Аравии на прошлой неделе сократить добычу еще на 1 млн. баррелей в день.

Нефть марки Brent, международный эталон, поднялась выше 56 долл. за баррель впервые с февраля 2020 года, прежде чем экономические ограничения повлияли на мировой спрос на нефть, особенно на транспортное топливо.

После разделенной на прошлой неделе встречи ОПЕК +, альянса, возглавляемого Саудовской Аравией и Россией, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз бен Салман пообещал сократить дополнительно 1 млн баррелей в течение следующих двух месяцев в качестве "жеста доброй воли" для мировых энергетических рынков.

"Мы будем поддерживать рынок и будем поддерживать отрасль. Мы являемся стражами отрасли", – сказал он.

Некоторые аналитики были обеспокоены тем, что цена может снова упасть, поскольку некоторые крупные экономики вернулись в режим изоляции на фоне всплеска инфекций COVID-19. Шаг Саудовской Аравии предотвратил эту угрозу, и теперь эксперты пересматривают свои прогнозы.

Финансовый цербер Байдена

Гэри Генслер будет назначен председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Это назначение вызывает обеспокоенность среди фирм Уолл-стрит относительно ужесточения регулирования.

Бывший банкир Goldman Sachs и профессор школы менеджмента Sloan при Массачусетском технологическом институте, Генслер также курировал судебное преследование крупных инвестиционных банков за фальсификацию Libor, ориентира для кредитования в триллионы долларов по всему миру.

Среди наиболее спорных изменений были меры, которые, по словам критиков, уменьшили раскрытие корпоративной информации инвесторам, ослабили независимость аудиторов, затруднили акционерам возможность добиваться корпоративного голосования по таким вопросам, как изменение климата и расовая справедливость, и позволили большему количеству розничных инвесторов баловаться инвестициями в частные компании.

Giraffe объявил о прекращении работы

Оператор беспроводного интернета по технологии WiMAX компания "Интеллектуальные коммуникации" (ТМ "Giraffe"), с 1 февраля 2021 года прекратит свою деятельность.

На сайте компании причиной прекращения работы указано "проведение масштабной реконфигурации телекоммуникационной сети оператора на всей территории Украины".

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) на заседании 12 января аннулировала все разрешения оператора на эксплуатацию радиоэлектронных средств.

Черногория отменила справки на коронавирус

Власти Черногории разрешили иностранным гражданам посещать республику без справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Елена Боровинич-Божович.

"Въезд в Черногорию разрешен без обязательного тестирования на коронавирус", – заявила она, отметив, что эпидемиологическая ситуация в стране значительно улучшилась.

По словам министра, в настоящее время больницы заполнены на 57,3% заболевшими ковидом, ранее это были 67%.

Черные сервера

Правоохранительные органы Германии закрыли, вероятно, крупнейшую в мире торговую площадку в даркнете (теневом секторе интернета) под названием DarkMarket и отключили ее серверы.

Как сообщила генеральная прокуратура в Кобленце, в рамках спецоперации в Украине и Молдове конфискованы более 20 серверов, которые использовались для организации торговли незаконными товарами, передает Deutsche Welle.

Кроме того, предполагаемый оператор торговой площадки – 34-летний австралиец задержан вблизи немецко-датской границы.

Отмечается, что немецкие следователи в рамках расследования дела сотрудничали с коллегами из США, Австралии, Великобритании, Дании, Швейцарии, Украины и Молдовы. Координацией их действий занимался Европол.

По данным немецкой прокуратуры, площадка DarkMarket занималась незаконной наркотиками, а также фальшивыми деньгами, украденными данными кредитных карт, анонимными сим-картами или компьютерными вирусами. Ее услугами пользовались около полумиллиона человек, через DarkMarket было заключено не менее 320 тысяч торговых сделок.

Продавцы и покупатели использовали, по всей видимости, криптовалюты Monero и Bitcoin, в пересчете общая сумма сделок превышает 140 млн евро.

Следствие вышло на DarkMarket, изучая дело "Кибербункера"– подпольного центра обслуживания нелегальных сайтов в бывшем военном бункере на западе ФРГ.

Среда, 13 января

Кабмин отменил нормативную оценку земли при запуске рынка

Кабинет министров обновил Порядок проведения нормативной денежной оценки сельхозземель и Порядок ведения земельного кадастра, исключив положения об обязательности использования результатов общенациональной нормативной оценки земель сельхозназначения для предоставления сведений из Государственного земельного кадастра.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, изменения внесены в рамках подготовки к запуску земельной реформы.

Внесенными изменениями также предоставлена возможность владельцу или землепользователю заказывать проведение нормативной оценки отдельного земельного участка до истечения срока, определенного законом "Об оценке земель". Таким образом, владельцы земель получили возможность обновления технической документации по оценке земельных участков.

Нью-Йорк прекращает финансовые связи с бизнесом Трампа

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил в среду, что город будет стремиться расторгнуть свои три контракта с Trump Organization.

Городские власти заявили, что уведомят Trump Organization о том, что они начнут процесс аннулирования своих соглашений об эксплуатации катков Central Park Carousel, Wollman и Lasker также в Центральном парке и на поле для гольфа Ferry Point в Бронксе.

Trump Organization получает прибыль в размере 17 млн долл. в год от этих контрактов. По данным Bloomberg со ссылкой на самые последние финансовые отчеты, каток Уоллмана принес компании 9,4 млн долл.

Этот шаг является последним региональным шагом к разрыву связей с уходящим президентом-республиканцем и его деловыми отношениями.

Списать долги американских студентов

Демократы в Конгрессе призвали Байдена в одностороннем порядке списать большую часть или все студенческие долги американцев

Более 43 млн. американцев задолжали федеральным студенческим ссудам 1,6 трлн долл. Джош Митчелл из WSJ объясняет, как избранный президент Джо Байден планирует помочь заемщикам справиться с этой задолженностью.

Летучая скорая

Министерство здравоохранения в феврале и апреле 2021 года планирует запустить пилотные проекты по формированию аэромедицинского пространства. Об этом на брифинге в среду заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам Степанова, аэромедицинская эвакуация будет использоваться в первую очередь при трансплантации сердца. Кроме этого, воздушные экипажи будут вылетать к людям с острой задержкой кровообращения, ожогами второй и третьей степени более 20% площади тела, травмами позвоночника, а также в случае стихийных бедствий и если пациенты получили травму вследствие ДТП, схода снежных лавин и оползней.

В частности, реализация пилота во Львовской области предусматривает охват горных районов Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой области.

Цены на морские перевозки выросли

По данным импортеров и судоходных компаний, работающих в порту Сантос, морские перевозки по маршруту Китай-Бразилия стремительно выросли и достигли беспрецедентного уровня в 10 тыс. долл. за TEU.

Всплеск также происходит на других маршрутах из Китая. Поездки из Азии в Европу и Соединенные Штаты достигли показателей выше среднего – более 4 тыс. долл. за TEU – словная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств.

Двухэтажные поезда

Филиал "Украинская железнодорожная скоростная компания" АО "Укрзализныця" 30 декабря заключила соглашение с ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" самой "Укрзализныци" на ремонт поездов общей стоимостью 291,51 млн грн.

Согласно условиям договора, до конца 2021 года завод "Укрзализныци" выполнит капитальный ремонт в объеме КР-1 двух двухэтажных шестивагонных электропоездов Skoda серии EJ 675 производства компании "Škoda Vagonka a.s." (Чехия) в 2012 году.

Ремонт одного поезда обойдется в 145,76 млн грн. Из этих средств больше половины пойдет на покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, работы и услуги от производителя "Skoda" – 72,9 млн грн.

Сам "Киевский электровагоноремонтный завод" получит за ремонт одного поезда 51,44 млн грн, а фирмы "ELPO", "ТПК Промдизель" и "Технобудсервис" – 18,25 млн грн.

Ранее "Комментарии" о том, стоит ли планировать отпуск за границей в 2021 году.

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