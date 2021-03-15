Забастовка профсоюзов, протесты майнеров, закрытие крупных предприятий: кто выживет? Деловые итоги недели

Эффект домино накрывает крупные сети ритейла и знаковые торговые марки. Christian Louboutin (выпускающая известные туфли "лабутени") — продается. Hugo Boss вошел в стабильные убытки. Nokia уволила тысячи сотрудников. Кредитующая мелкий бизнес Greensill — рухнула. Магазины John Lewis (брендовые джинсы и не только) закрываются по всему миру. Vodafone сворачивается с невыгодных внешних рынков.

Рабочие проводят пикеты у порта Монреаля

Корпоративная политика General Electric вдохновляет рабочих отрасли на системные забастовки. Низкая оплата заставляет рабочих Amazon организовывать профсоюзы. А докеры Монреаля ради цели добиться достойной оплаты отказываются отгружать товар. Мелкий бизнес 12 земель Германии выходит на одновременные демонстрации…

Верхи не могу, а низы не хотят. Как разрешится классическая схема больших перемен – читайте в итогах минувшей недели и делайте выводы.

Воскресенье, 7 марта

Остров для бизнеса

Правительство Дании приняло решение о строительстве большого искусственного острова в Северном море. Стоимость строительства составит 34 млрд долларов.

Остров будет принадлежать 50/50 государству и частному бизнесу. В перспективе величина острова может увеличиться. На площади, которая изначально будет равняться 18 футбольным полям, установят 200 ветряных генераторов. Планируется, что они обеспечат электричеством три миллиона хозяйств. Также здесь будет производиться водород для нужд транспорта и промышленности.

В декабре прошлого года официальный Копенгаген остановил нефтегазовую разведку в Северном море. По словам министра энергетики Дана Йоргенсена, страна сменила направление.

Каннабис для фермеров

Таиланд продвигает каннабис в качестве основной товарной культуры для местных фермеров с целью получить еще один источник доходов. Об этом заявила заместитель официального представителя правительства страны Трайсули Трайсоранакул.

"Каждый имеет право выращивать марихуану для сотрудничества с провинциальными больницами", — сказала она.

На данный момент 2500 домашних хозяйств и 251 провинциальная больница выращивают 15 тыс. растений каннабиса в год. Лицензии на выращивание марихуаны могут получить также университеты, общественные предприятия, медицинские работники и специалисты традиционной медицины.

Каннабис также разрешено использовать в еде и напитках в ресторанах, если он поступает от утвержденного производителя, сказала Трайсули.

Институт медицинской марихуаны в ближайшее время проведет информационные сессии для инвесторов и общественности по всем интересующим вопросам.

Тем временем Государственная фармацевтическая организация заявила, что будет покупать каннабис у одобренных общественных предприятий по цене до 45000 бат (1500 долларов) за килограмм продукта с нормой содержания каннабидиола 12%.

Прощай, Cherokee

Компания Jeep готова исключить название Cherokee из своей линейки автомобилей после того, как к этому призвал лидер индейского племени Cherokee Nation.

Глава Cherokee Nation, Чак Хоскин-младший, впервые публично попросил Jeep изменить название своих автомобилей Cherokee и Grand Cherokee:

"Пришло время как для корпораций, так и для спортивных команд отказаться от использования в своей продукции имен, изображений и талисманов коренных американцев. Использование имен и изображений чероки для продажи товаров не углубляет понимания американцами того, что значит быть чероки, и я думаю, что это принижает его значение и смысл".

Однако Jeep выступила в защиту использования этого имени. В заявлении для Times компания написала: "Названия наших автомобилей были тщательно выбраны и популяризировались на протяжении многих лет для того, чтобы почтить и прославить индейцев за их благородство, доблесть и гордость".

Сенат США выделил 1,9 трлн долларов на поддержку экономики

Сенат США принял пакет стимулирующих экономику мер, который составляет 1,9 трлн. долл. За поддержку законопроекта выступили 50 законодателей, против — 49.

Пакет мер предусматривает выделение приблизительно 400 млрд долл. непосредственно на борьбу с пандемией. Около 1 трлн долларов должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное — на стимулирование экономики.

Понедельник, 8 марта

Женский день в Индии

Когда мир отмечал Международный женский день, почти 20 000 женщин собрались на окраинах столицы Индии, чтобы выразить свою поддержку многомесячным протестам фермеров. Около 85 % женщин, живущих в сельских районах Индии, работают в сельском хозяйстве, но только 13 % из них владеют землей.

Одетые в ярко-желтые шарфы цвета горчичного поля, женщины проводили демонстрации в нескольких местах по всему Дели, присоединяясь к сидячим забастовкам и участвуя в голодовках.

Протестующие фермеры уже более 100 дней находятся в лагере на окраине города, требуя отмены трех новых законов, призванных реформировать сельскохозяйственный сектор и открыть его для большей приватизации. Правительство заявляет, что изменения пойдут на пользу фермерам, но профсоюзы опасаются, что они могут лишить людей защиты, обеспечиваемой государственными рынками – обязательной покупки товаров государством.

Многие раунды переговоров с правительством под руководством Нарендры Моди пока не смогли выйти из тупика, поэтому в понедельник тысячи женщин прибыли в лагеря, чтобы продемонстрировать свою неизменную поддержку протестного движения.

Netflix для женщин

Netflix пообещал выделить 5 миллионов долларов на программы, которые помогают выявлять, обучать и обеспечивать рабочие места для талантливых женщин по всему миру.

Инвестиции являются частью фонда Netflix для Creative Equity. В рамках фонда компания будет инвестировать отдельно ещё 20 миллионов долларов в год в течение следующих пяти лет в специалистов, которые участвуют в закадровом создании фильмов.

Также платформа будет поддерживать ряд инициатив, нацеленных на обучение начинающих писательниц и продюсеров и реализацию творческого видения в кинопроизводствах.

Christian Louboutin продается

Основанная в 1991 году, Christian Louboutin наиболее известна производством обуви с широкой подошвой (лабутенов), окрашенной в красный цвет и привлечением известных клиентов, включая кинозвезд, музыкантов и членов королевской семьи.

У Louboutin было 150 розничных магазинов с прямым управлением в 30 разных странах.

Теперь инвестиционная холдинговая компания семьи Аньелли — Exor (крупнейший инвестор в производителя автомобилей высокого класса Ferrari) купит 25% акций производителя роскошной обуви Louboutin за 541 миллион евро (643 миллиона долларов). Об этом заявили в понедельник обе компании.

Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале года.

Хакеры атаковали Exchange Server

Серверы электронной почты Европейской банковской организации Exchange Server были скомпрометированы в результате глобальной кибератаки, проведенной благодаря обнаружению уязвимости в сервисе Microsoft Exchange.

По всему миру оказалось взломано 60 тысяч организаций, использующих продукты Microsoft. На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что уязвимость программного обеспечения Microsoft поставила под угрозу взлома более 20 тысяч организаций в США.

Европейская банковская организация сообщила, что с его серверов мог быть получен доступ к личным данным.

По данным компании, за атакой стоит китайская хакерская группировка под названием Hafnium. Хакеры пытались получить информацию от исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, вузов, неправительственных учреждений, аналитических центров и ряда других организаций.

Участники группировки использовали неизвестный ранее механизм, с помощью которого были украдены пароли или найдены уязвимости в работе программного обеспечения, созданного для обмена сообщениями и корпоративной коммуникации.

Израиль освободил бизнес от соцстрахования

В Израиле тысячи работодателей освобождены от уплаты взносов по национальному страхованию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр финансов Исраэль Кац.

Министерская комиссия по законодательным вопросам одобрила предложение об освобождении от уплаты взносов по национальному страхованию более чем 145 000 работодателей, чьи сотрудники ушли в неоплачиваемый отпуск в период эпидемии коронавируса. Освобождение от выплат социального страхования ("дмей битуах леуми") будет предоставлено работодателям на того работника, который в период эпидемии коронавируса был отправлен в неоплачиваемый отпуск (ХАЛАТ) протяженностью до двух месяцев, если при этом сотруднику выплачивалась пособие по безработице.

Речь идет о периоде с апреля 2020 года по апрель 2021 года. Министр финансов будет уполномочен продлить освобождение от уплаты этих взносов до конца июня 2021 года.

Rabobank: производство белка из насекомых увеличится в 50 раз

К 2030 году глобальный рыночный потенциал белка насекомых в качестве ингредиента для кормов достигнет 500 тыс. тонн по сравнению с текущими 10 тыс. тонн.

Rabobank — нидерландский международный банк финансовых услуг. Специализируется главным образом на агропромышленном секторе и перерабатывающей промышленности и имеет представительства в 30 странах.

Чтобы наметить этот путь масштабирования, компания построила модель, которая состоит из трех этапов: этапа увеличения масштаба, периода более широкого использования и этапа зрелости.

На этапе расширения Rabobank ожидает, что рост цен на белковое сырье из насекомых будет находиться в диапазоне от 3500 до 5500 евро.

На втором этапе цены снизятся на 1000 евро за тонну. Когда сектор достигнет зрелости, ожидается, они упадут еще на 1000 евро.

Пока что рост сегмента ограничивают высокие затраты, небольшие производственные мощности и законодательство. Однако со временем ситуация должна измениться.

Мытая картошка

В Украине примерно 5,5 тыс. тонн картофеля в год моется и продается через супермаркеты.

В Украине есть только три крупные компании, которые занимаются не только сушкой, но и мойкой картофеля на продажу: две — в Житомирской, и одна — в Киевской области.

В странах с развитой экономикой немытый картофель в супермаркетах практически не продается, и украинские сети уже заявили, что со временем они перейдут к этим стандартам.

Самые длинные сети электроснабжения

Израиль, Кипр и Греция собираются объединить сети электроснабжения, построив совместную электротрассу, протяженностью в 1208 километров.

Соответствующий меморандум был подписан 8 марта.

Как ожидается, электротрасса мощностью в две тысячи мегаватт будет построена до конца 2023 года. Евросоюз предоставит на осуществление проекта 647 миллионов евро. Трасса станет одной из наиболее длинных подводных линий электропередач в мире.

По словам министра энергетики Кипра Наташи Пилидис, предстоящая сделка укрепит сотрудничество с Израилем и станет дополнительным элементом Восточно-Средиземноморского энергетического коридора.

Проект должен помочь всем трем странам-подписантам меморандума выполнить свои обязательства в рамках Парижского соглашения по климату.

Вторник, 9 марта

Больше не нормальный

Компания Unilever во вторник объявила, что больше не будет включать слово "нормальный" в упаковку и рекламу своих товаров для красоты и личной гигиены, стремясь стать более "справедливыми и инклюзивными".

Лондонская компания, владеющая такими брендами как Dove, Vaseline и Axe, заявила, что решение отказаться от этого слова является одним из нескольких шагов, которые она предпринимает, "чтобы бросить вызов узким идеалам красоты, поскольку мы работаем над тем, чтобы помочь положить конец дискриминации и выступить за более широкое видение красоты".

Unilever процитировал исследование, проведенное с участием 10 000 человек, которое показало, что 7 из 10 человек согласны с тем, что использование слова "нормальный" для описания волос и кожи заставляет многих потребителей чувствовать себя теми, кто не подходит под это определение.

Греция открывается для всех туристов

Министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что при условии благоприятной эпидемиологической обстановки границы страны для всех туристов могут открыть уже в конце весны.

По его словам, с 14 мая планируется открытие границ для путешественников из третьих стран, среди которых Россия, Беларусь и Украина. До этого с начала апреля запланировано "пилотное" открытие для жителей стран Евросоюза.

Теохарис также отметил, что все приезжие будут обязаны выполнить ряд условий: сделать прививку от коронавируса либо иметь антитела к нему и отрицательный результат теста на наличие инфекции.

На Байдена подали в суд "за климат"

В общей сложности 12 американских штатов подали иск против президента США Джо Байдена за подписание указа о защите здоровья населения и окружающей среды. Иск подали: Миссури, Арканзас, Аризона, Индиана, Канзас, Монтана, Небраска, Огайо, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси и Юта.

По словам истцов, расширение полномочий федеральных экологических регуляторов может нанести серьезный экономический ущерб. Согласно тексту президентского указа, федеральные власти могут утверждать цифры общественных издержек парниковых газов, которые затем станут основанием изменять и вводить новые положения.

Это, как считают заявители, приведет к дополнительному финансовому бремени для жителей страны и нарушит принцип разделения властей.

Ожидается, что промежуточная стоимость общественных издержек составит 51 доллар за метрическую тонну двуокиси углерода.

"Эти цифры достаточно высоки для оправдания массового усиления нормативных ограничений на сельскохозяйственную практику, производство энергии или любую другую экономическую деятельность, которая приводит к выбросам таких газов", – сказано в заявлении истцов.

Отметим, что указ о возвращении к Парижскому соглашению по климату был первым, который подписал Байден на посту президента. Он предусматривает радикальное снижение парниковых газов.

Электропоезд на виртуальных рельсах

В Израиль доставлены первые вагоны нового средства передвижения, которое может ознаменовать начало революции в общественном транспорте.

Речь идет о современном электрическом транспортном средстве, представляющим собой нечто среднее между длинным автобусом и скоростным трамваем. В отличие от скоростного трамвая, этот “электропоезд” будет идти не по реальным, а по “виртуальным” рельсам, обозначенным специальной маркировкой на шоссе.

Это транспортное средство может работать в различных конфигурациях — от 3 до 5 вагонов. В первом случае его длина составляет 32 метра (вместимость 220 пассажиров), в последнем — 51 метр (вместимость 450 пассажиров). Каждый вагон, в отличие от классических трамваев или электричек, является автономным транспортным средством.

Электропоезд может двигаться на относительно плоских поверхностях с наклоном до 10%. В зависимости от конфигурации поверхности дальность поездок между зарядкой аккумуляторов составляет от 70 до 140 километров. Его скорость составляет около 70 км/ч. Новое транспортное средство будут испытывать на шоссе Аялон в Тель-Авиве.

Банковские льготы за прививку

Бахрейнский банк отказался от комиссии за ссуду для клиентов, вакцинированных от коронавируса. Al Salam Bank также предлагает ряд финансовых услуг. Некоторые из них связанны с программой социального жилья Mazaya, когда в случае предъявления клиентом медицинской справки, подтверждающей вакцинирование от COVID-19, от него не требуют административных сборов.

Мохаммед Бухиджи, глава отдела розничных банковских услуг Al Salam Bank, сказал: "Мы гордимся тем, что запускаем инициативу Al Salam, которая направлена на то, чтобы побудить всех правомерных членов бахрейнского сообщества вакцинироваться от COVID-19 в качестве решающего шага на пути к защите себя как отдельных лиц, так и сообщества в целом. Отказ от административных сборов на всех финансовых объектах для наших клиентов, прошедших вакцинацию, является отражением нашей постоянной поддержки общественности в текущих обстоятельствах.

Эстонцев зовут на клубнику

Комиссия эстонского парламента по сельской жизни обсудила ситуацию с выращиванием клубники. По оценке ее председателя Тармо Тамма, нехватку сборщиков ягоды хотя бы частично можно было бы решить за счет местных безработных.

Предприятия, занимающиеся выращиванием клубники, предпочитают нанимать эстонцев. Многие могут также предоставить жилье. Предстоящий сезон будет несомненно более успешным, если потерявшие из-за кризиса работу люди увидят в этом возможность заработать.

Член комиссии Ивари Падар сказал, что предприятия, занимающиеся выращиванием клубники, находятся в очень тяжелой ситуации.

"Используемые в соседних странах пестициды в Эстонии запрещены, а альтернативы для увеличения урожая — нет", — сказал Падар.

Он подчеркнул, что необходимо прийти к тому, чтобы эстонские фермеры, занимающиеся выращиванием клубники, находились в условиях равной конкуренции с производителями из соседних стран.

В прошлом году в Эстонии возник "клубничный кризис". Клубника сгнила на полях из-за того, что эстонские ультраправые, входившие тогда в правящую коалицию, до последнего отказывались допустить в страну украинских гастарбайтеров и работать на полях оказалось фактически некому.

Профсоюзы Amazon

За последние недели более 1000 работников Amazon в США связались с Профсоюзом розничных, оптовых и универмагов (RWDSU), чтобы узнать о создании профсоюзов на их рабочих местах.

Рабочие на складе в штате Алабама, где работает более 5800 сотрудников, участвуют в голосовании по объединению в профсоюзы. Если они проголосуют за профсоюз, это будет первый профсоюз работников Amazon, созданный в США.

Напомним, рабочие этого торгового гиганта уже неоднократно объявляли забастовки во время локдаунов в разных странах, требуя повышения заработной платы на фоне растущих прибылей собственников этого бренда.

Однако забастовки только замедляли продажи, тогда как профсоюзы будут уполномочены вести официальные переговоры с собственниками и управляющими подразделений.

Микросхемы — "наше всё"

Сенат США рассматривает возможность выделения 30 млрд долларов для финансирования программы стимулирования производства чипов.

Одной из причин создания пакета законопроектов, нацеленных на развитие технологической отрасли США, является конкуренция с Китаем – среди предлагаемых норм будет такая, что ограничивает доступ китайских компаний к американскому капиталу.

Еще одна причина – американские автопроизводители замедлили темпы своего производства из-за глобальной нехватки полупроводниковых чипов, которые пользуются повышенным спросом у производителей смартфонов, ПК и носимой электроники.

Программой предусматривается выделение грантов компаниям, инвестирующим в американские заводы и оборудование для производства полупроводников, а также вкладывающимся в исследования и разработки в этой области.

Также в документе говорится о создании государственно-частного партнерства для образования группы фирм по производству "измеримо безопасной микроэлектроники". Обсуждается и вопрос налогового кредита для расходов на оборудование для производства полупроводников.

Докеры Монреаля предупреждают

Забастовка грузчиков в крупнейшем порту Восточной Канады может начаться уже в этом месяце, что приведет к сбоям в отгрузках.

Переговоры по контракту между профсоюзом, представляющим портовых грузчиков в порту Монреаля, и Ассоциацией морских работодателей (MEA) зашли в тупик.

Если контракт не будет заключен к 21 марта, портовые грузчики могут нанести удар по порту, который, по данным, обработал 35 миллионов метрических тонн товаров в 2020 году. Несколько предприятий, которые используют порт Монреаля, уже переправляют контейнерные грузы в другие порты, в том числе те, которые перевозят "критические грузы" для борьбы с Covid-19.

Только в прошлом году в результате серии чередующихся забастовок докеров и проверяющих в порту Монреаля 21 контейнеровоз был направлен в другие порты, а 80 000 единиц 20-футовых контейнеров были либо остановлены, либо перенаправлены.

Италия начнет производство "Спутник V"

Представитель итальяно-российской торговой палаты Стефано Маджи сообщил, что Италия начнет производство российского препарата от коронавируса "Спутник V". Изготовлять вакцину будет итальяно-швейцарская фармацевтическая компания Adienne.

"Вакцину будут производить с июля 2021 года на заводах Adienne в Ломбардии", — рассказал Маджи. Он также отметил, что за период с 1 июля по 1 января 2022 года планируется выпустить 10 млн доз.

"Если вакцина не будет одобрена в Европе до 1 июля, то произведенные (в Италии) дозы будут выкуплены российским государственным фондом и распределены в странах, одобривших вакцину Спутник", — подчеркнул Стефано Маджи.

Среда, 10 марта

Офлайн-Amazon

Это первый магазин без кассиров и продавцов, который американская компания открыла за пределами США – в Лондоне.

Руководство рассчитывает, что торговые точки с бесконтактной системой оплаты будут пользоваться спросом и в Великобритании, тем более в условиях пандемии.

В Соединённых Штатах уже работает 26 круглосуточных продовольственных магазинов Amazon Go и два крупных супермаркета Amazon Go Grocery. В рамках программы, реализуемой в Великобритании, компания представила товары под собственным брендом.

Meest – круглосуточно

Количество мини-отделений Meest в Украине достигло отметки в 2600 пунктов, 40% из них работают круглосуточно.

Теперь почти все они перейдут на новый режим работы. Во-первых, из-за карантинных условий большинство людей уже не работают в привычном графике, поэтому работа почтовых пунктов в режиме 24/7 является актуальной. Во-вторых, мини-отделения предназначены для разгрузки собственных служб доставки ритейлеров и облегчения жизни потребителей, которые сейчас часто вынуждены стоять в очередях в обычные почтовые отделения.

Законопроект на 1,9 триллиона долларов получил окончательное одобрение

В среду Палата представителей окончательно одобрила одну из крупнейших мер экономического стимулирования в истории США — масштабный законопроект о помощи от COVID-19 на сумму 1,9 триллиона долларов, который дает президенту Джо Байдену его первую крупную победу на посту президента.

Эта мера предусматривает 400 млрд долларов для прямых выплат в размере 1400 долларов большинству американцев, 350 млрд долларов в виде помощи правительствам штата и местным властям, расширение налоговых льгот на детей и увеличение финансирования на распространение вакцины.

Минздрав Израиля разрешил продавать рыбу

Министерство здравоохранения разрешило продавать выловленную в Средиземном море рыбу. Запрет был введен 24 февраля, когда с ливийского судна у побережья Израиля произошел выброс гудрона. Это было оценена как экологическая катастрофа.

Роберт Дауни-младший и Билл Гейтс инвестируют в электродвигатель

Стартап Turntide Technologies, занимающийся модернизацией электродвигателей объявил о закрытии раунда финансирования в размере 80 млн долл. Его профинансировали венчурный фонд Footprint Coalition Ventures Роберта Дауни-младшего и Breakthrough Energy Ventures Билла Гейтса.

Стартап будет бороться с изменением климата с помощью электродвигателей, нарушая привычные технологии двигателей, которые мир использует с 19 века.

Особенность электродвигателей Turntide — точные попеременные импульсы энергии, количество и скорость которых определяется с помощью программной платформы из облака. Двигатели Turntide снижают энергопотребление и повышают долговечность и эффективность любой электроники. Технология Turntide устраняет потребность в редкоземельных минералах при производстве двигателей — большая часть комплектующих может быть произведена с минимальным количеством выбросов CO2.

К финансированию в меньших суммах присоединились фонд Amazon Climate Pledge Fund Джеффа Безоса, венчурные фонды Keyframe Capital, Fifth Wall и Captain Planet LP. В результате данного раунда объем финансирования Turntide составил 180 млн долл.

Россия начала блокировать Twitter

Роскомнадзор с 10 марта начал замедлять скорость работы соцсети Twitter. Ограничение коснется всех мобильных устройств и 50% стационарных.

Это первый случай в России, когда власти принимают подобные меры против интернет-ресурса.

Роскомнадзор обвинил социальную сеть в неудалении контента, который, как считают российские власти, нарушает местное законодательство. В ведомстве пригрозили полностью заблокировать Twitter, если соцсеть продолжит игнорировать требования властей.

В первой половине дня 10 марта со сбоями также могли столкнуться клиенты финансовых организаций, в том числе и крупнейших российских банков. Проблемы в зависимости от банка возникали при входе в систему, при отправке денежных переводов и работе других сервисов. Одновременно пользователи пожаловались, что у них не загружаются сайты госорганов РФ – Кремля, правительства, Госдумы, Совета Федерации.

Новые Ford F-150 начали покрываться ржавчиной

Покупатели новых пикапов Ford F-150 начали массово жаловаться на ржавчину, которая покрывает часть выхлопной системы, мост и колесные ступицы авто. Как утверждают потребители, машины в таком состоянии они получили от дилеров. В то же время дилеры уверяют, что такие авто они получили непосредственно с заводов Ford.

Агентство Detroit Free Press сообщает, что жалобы поступают практически из всех Штатов США. От самой компании Ford комментариев не поступало.

MoneyGram прекратила оказывать услуги в России

Американская система трансграничных денежных переводов MoneyGram прекратила напрямую оказывать услуги физическим лицам в России, и будет действовать через своего российского партнера — платежную систему "Золотая корона".

Отправка денежных переводов из России в другие страны мира стала невозможной, а получение наличных денег, отправленных клиентами MoneyGram в Россию из других стран, теперь доступно только в офисах "Золотой короны".

Новая удаленная работа

Международный стартап French Aircall специализирующийся на телефонных услугах для предприятий и бизнеса, наберет в 2021 году 300 сотрудников. Таким образом штат увеличится почти вдвое. Половина новых рабочих мест будет создана в Париже, 30% — в Мадриде, а остальная часть будет поделена между Нью-Йорком и Сиднеем.

Aircall ищет широкий спектр профилей, разработчиков, а также продавцов, менеджеров по работе с клиентами, менеджеров по партнерским отношениям, кадровых ресурсов и т.д.

Перед стартапом стоит тройная задача: он должен найти нужные ему таланты, интегрировать их, и все это с помощью удаленной работы.

Световая инновация для сельского хозяйства

Нидерландский дизайнер изобрел световую технологию, которая помогает растениям расти быстрее и устойчивее, а также экономит 50% пестицидов. Проект GROW является детищем основателя Studio Roosegaarde Даана Русегаарде.

Studio Roosegaarde объединяет искусство и технологии в городской среде. Сейчас их применение можно увидеть на участке земли площадью 20 тыс. квадратных метров в Лелистаде (Нидерланды).

Микс синего, красного и ультрафиолетового света создаёт "танцующие огни", и для невооруженного глаза кажется произведением искусства. Они сияют на огромном поле лука-порея, который был выбран для испытаний.

Работая с фотобиологами, Русегаарде выяснил, что определенный микс освещения помогает культурам расти более эффективно.

Нидерландский дизайнер работал с доктором Джейсоном Уорджентом, главным научным сотрудником BioLumic и ведущим мировым экспертом в области фотобиологии растений. Учёный называет этот проект "захватывающим" и говорит, что он поддерживается научными исследованиями.

Четверг, 11 марта

Google начинает взимать налоги с видеоблогеров всех стран

Американская корпорация Google, которой принадлежит сервис YouTube, заявила о намерении взимать налоги с видеоблогеров. Ставка налогообложения будет варьироваться от 0 до 30 %.

В Google напомнили, что удерживать налог с доходов, полученных за просмотр контента американскими зрителями, требует законодательство США. В этой связи компания намерена взимать налоги автоматически почти со всех доходов от YouTube с блогеров со всех стран.

Ставка будет варьироваться в зависимости от того, есть ли у страны соглашение с США об исключении двойного налогообложения. Для пользователей, которые не предоставят налоговую информацию до конца мая текущего года, ставка составит 24 %.

Итальянская забастовка Amazon

Профсоюзы Filt Cgil, Fit Cisl и Uiltrasporti объявили первую общенациональную забастовку во всей цепочке поставок Amazon. Все сотрудники центров и складов, логистики и склады, водители компаний-подрядчиков или курьеры, доставляющие товары для Amazon, будут бастовать в течение 24 часов в четверг 11 марта.

Переговоры между компанией и профсоюзами на платформе для переговоров застопорилось: в частности, не договорились по вопросам рабочих смен и рабочей нагрузки, правилам по охране труда и технике безопасности.

Приложение Spotify на Android получило украинскую локализацию

Музыкальный потоковый сервис Spotify добавила интерфейс на украинском языке к своему приложения для устройств с ОС Android. Локализованная версия появится на iOS в одном из будущих обновлений. Когда именно, пока неизвестно.

Сервис доступен бесплатно или по подписке на Premium (отключает рекламу).

Hugo Boss вошел в стабильные убытки

Германский производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG, завершивший 2019 год с чистой прибылью в 205 млн евро, в коронавирусном 2020 году получил чистый убыток в 219 млн евро на фоне слабых продаж.

В сообщении компании отмечается, что негативное влияние на показатели в течение года оказало закрытие магазинов и ограничения на путешествия, особенно на ключевых рынках — в Германии и Великобритании.

Эта тенденция продолжилась в 2021 году и окажет давление на показатели в первом квартале, сообщила Hugo Boss.

General Electric в Белфорте бастует

Забастовка была начата ещё во вторник рабочими цехов по производству ядерных турбин. Они требуют повышения годовой заработной платы. В четверг к ним присоединились сотрудники других подразделений группы, которые добиваются предоставления бонусов определенным сотрудникам, но не рабочим и техническим специалистам. Обеспокоенные будущим своей фабрики, остальные сотрудники Alstom, в свою очередь, присоединились к движению, и ушли с работы в четверг.

Майнеры тоже протестуют

Майнеры Ethereum, которые выступают против обновления EIP-1559, которое призвано обложить их блокчейн-деятельность налогом.

Ethereum – платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна, работающих на базе умных контрактов. Она реализована как единая децентрализованная виртуальная машина. Платформа была предложена основателем журнала Bitcoin Magazine Виталием Бутериным в конце 2013 года, и запущена 30 июля 2015 года.

В знак протеста 1 апреля перенаправят свои вычислительные мощности на один майнинг-пул — Ethermine в течение 51 часа. Цель этой акции не атаковать сеть, а показать, что такие атаки возможны.

Майнеры хотят получить 51% от общего хешрейта сети, чтобы обладать достаточной мощностью для внесения односторонних изменений в протокол Ethereum. Изменения призваны снизить рекордные комиссии, которые вызваны высокой нагрузкой на блокчейн.

Разработчики Ethereum хотят полностью изменить систему начисления комиссий внутри сети. Часть комиссий, которые сейчас майнеры получают как оплату за обработку транзакций, будет сжигаться. Из-за этого доход майнеров может упасть в два раза. Крупнейший майнинг-пул Ethereum Sparkpool (24% хешрейта) сразу выступил против обновления EIP-1559, в то время как пул F2Pool (11% хешрейта) поддержал грядущие изменения.

"Мотор Сич" будет возвращено государству

"Все решения, которые будут происходить вокруг украинских предприятий, будут происходить в рамках действующего украинского законодательства… Если инвестиции шли на Виргинские острова – надо выяснять отношения с ними. Инвестиции в акции компаний украинской юрисдикции будут компенсированы", – подчеркнул секретарь СНБО Данилов.

Soberana02. Первая вакцина с третьим этапом испытаний

На Кубе начинается третья фаза испытаний вакцины от COVID-19 собственной разработки Soberana02. Вакцинный кандидат Soberana02 продемонстрировал удовлетворительные результаты, он отвечает требованиям безопасности и с успехом прошел проверку полученных итогов 1 и 2 фазы исследований.

В третьей фазе испытаний примут участие более 44 тысяч добровольцев в восьми муниципалитетах кубинской столицы. Всего планируется организовать около 50 прививочных центров, которые будут регулярно проверяться надзорными органами на предмет соблюдения существующих протоколов и порядка проведения заключительного этапа клинических тестов Soberana02.

Аграрные расписки оправдались

Рост рынка аграрных расписок уже обеспечил более 35 млрд грн финансирования для сельхозпроизводителей. Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сейчас идет работа над усовершенствованием этого инструмента и расширением доступа к нему аграриев.

"Аграрные расписки в течение последних нескольких лет стали для агропроизводителей простым и действенным механизмом привлекать финансирование под залог будущего урожая. Динамичный рост рынка аграрных расписок обеспечило более 35 млрд грн финансирования, а всего инструментом воспользовалось более 4 тыс. агропроизводителей, преимущественно малые и средние предприятия", — написал Высоцкий.

Пятница, 12 марта

Кому война…

Производитель австрийских защитных медицинских масок Hygiene Austria, в отношении которого ведется расследование по делу о мошенничестве и неуплате налогов, за прошлый год получила прибыль 5,7 млн евро. Это одна из самых больших прибылей подобных производителей во всем мире.

При обороте 18,96 млн евро, прибыль до налогообложения (EBT) составила 7,6 млн евро, а общий результат составил 5,7 млн евро. Эти данные были опубликованы в балансе производителя волокна Lenzing. Собственниками компании Hygiene Austria являются Ленцинг (50,1%) и Палмерс (49,9%).

Nokia уволила тысячи сотрудников

Nokia в своей квартальной финансовой отчётности не сообщает о количестве сотрудников. В 2020 году это позволило скрыть сокращение общих затрат Nokia на оплату труда на 500 млн евро. Недавно стало известно, что в 2019 году компания сократила штат на 5000 человек, а в прошлом году уволила более 6000.

Всего за два года Nokia уволила 11 044 сотрудника, при этом в 2020 году в компании работали 92 039 человек. В прошлом году количество сотрудников в Китае сократилось на 12%, до 13 749 человек.

Два года назад операционный убыток Nokia составил 59 млн евро, а в прошлом году компания достигла прибыли в размере 885 миллионов евро. При этом чистые убытки за последние 3 года превышают 3 миллиарда евро. Также компания сократила расходы на исследования и разработки.

Vodafone уходит из Ирландии

Крупнейший оператор мобильной связи больше не будет продавать телефоны или тарифные планы с помощью крупнейшего в стране розничного продавца мобильных телефонов Carphone Warehouse, насчитывающего 82 магазина по всей стране.

Представитель Vodafone сообщил, что с этого момента оператор концентрируется на собственных каналах продаж.

Однако клиенты, купившие свои телефоны или тарифные планы Vodafone через Carphone Warehouse, будут продолжать получать "поддержку".

Бразилия выделит 8 млрд долларов бедным

Эта мера позволит выплатить бразильцам с низкими доходами в течение следующих четырех месяцев экстренные стипендии на общую сумму до 44 миллиардов реалов (7,96 миллиарда долларов США). При этом ожидается, что сумма стипендии составит в среднем 250 реалов в месяц. Пакет поддержки не будет подпадать под обычные фискальные правила правительства.

В целом, сумма государственной чрезвычайной помощи миллионам бедных семей в прошлом году составила около 322 миллиардов реалов (около 4,5% ВВП), и срок ее действия истек 31 декабря. Это обеспечило спад экономики в прошлом году всего на 4,1%.

Греция тоже выплатит помощь

Выплата чрезвычайной помощь в размере персональных 400 евро состоится во вторник, 16 марта, и касается внештатных специалистов и ученых. Обнародованы также специальные правила для подачи заявок на такие "гранты выживания". Отмечается, что платежи поступают на банковские счета получателей в течение трех рабочих дней после их начисления.

Испания выделит 7 млрд долларов прямой помощи самозанятым

Кроме того, 3000 млн долл. будут выделены на реструктуризацию кредитов ICO и еще 1000 на рекапитализацию компаний.

Остальные 4 млрд долл., завершающие план в 11 миллиардов, который президент правительства Педро Санчес объявил 24 февраля в Конгрессе, были распределены между двумя фондами. Один из них, наделенный 3000 миллионами долл., предназначен для финансирования реструктуризации кредитов, которые во время пандемии банки предоставляли под гарантию ICO. Всего 120 400 миллионов долл, которые в 98% случаев были предназначены для малых и средних предприятий.

Greensill рухнула

Greensill, крупная финансовая британская компания, специализирующаяся на краткосрочных бизнес-кредитах, только что обанкротилась.

Эта финансовая катастрофа угрожает потерей десятков тысяч рабочих мест. Особенно пострадал металлургический гигант Liberty House Group, возглавляемый Сандживом Гуптой. У него есть несколько промышленных предприятий во Франции, в частности, в Асковале и Хайанге.

Таинственные рейсы

Австралийская авиакомпания Qantas решила творчески подойти к стимулированию пострадавшего за последний год внутреннего туризма. Она запускает сервис однодневных путешествий — так называемых "таинственных полетов" — с неизвестным пунктом назначения.

Это своеобразная ностальгия по 90-м годам — тогда такие рейсы были популярны. Цены на авиабилеты варьируются от 476 евро для эконом-класса до 1000 евро для бизнес-класса. Ожидается, что "таинственные полеты" привлекут большее число пассажиров. Рейсы будут осуществляться в течение примерно двух часов на самолетах Boeing 737 из Брисбена, Мельбурна или Сиднея. Пакет услуг на весь день включает в себя различные мероприятия, например, это может быть дегустация вин, изысканный обед или ужин, а также сноркелинг (глубинное плавание) на тропических островах.

Grab — конкурент Uber, выходит на IPO

Самый ценный стартап в Юго-Восточной Азии может стать публичным на фондовой бирже США через сделку Spac. Возможная оценка — до 40 миллиардов долларов.

Grab ведет переговоры с инвестором Altimeter Capital, а также с другими компаниями, у которых есть подставные компании на фондовой бирже.

Экспорт Британии упал

Экспорт товаров из Великобритании в ЕС в январе упал на 40,7%, поскольку в первый месяц после Brexit и введения новой блокировки Covid произошло самое большое ежемесячное снижение британской торговли за более чем 20 лет.

В первый месяц после выхода из ЕС на условиях, согласованных правительством Бориса Джонсона, Управление Национальной статистики сообщило, что экспорт товаров в блок упал на 5,6 млрд фунтов стерлингов, а импорт — на 28,8%, или на 6,6 млрд фунтов стерлингов.

Экспорт продуктов питания и живых животных в ЕС больше всего пострадал от Brexit, упав на 63,6% в январе. Партии рыбы и моллюсков — на 83% (по сравнению с прошлым годом), и составили всего 16 миллионов фунтов стерлингов.

Суббота, 13 марта

Питьевая каша

Компания "Люстдорф" в марте 2021 вывела на рынок новый продукт, аналогов которому на рынке не существует — питьевую кашу.

"Это полноценная еда, а не просто напиток. В ее составе нет добавленного сахара, но она имеет приятный сладковатый вкус благодаря естественным углеводам зерновых культур. Кашу не нужно готовить, можно сразу пить. Ее удобно брать с собой в дорогу, в офис, на пикник, давать детям в школу. Ее удобно хранить — не нужен холодильник", — поясняется в сообщении.

В компании подчеркнули, что питьевая каша идеально подходит для динамичного образа жизни.

Согласно сообщению начальника отдела маркетинга ООО "Люстдорф" Натальи Веремчук на странице в Facebook, запущено производство рисовой, овсяной и гречневой питьевых каш. В планах разработка безлактозных аналогов.

Кокосовое молоко в Украине

Компания "Витмарк-Украина" расширила свой продуктовый портфель, выпустив на рынок один из самых популярных напитков — кокосовую альтернативу молоку.

VegaMilk придется по вкусу гурманам, вегетарианцам, сторонникам здорового образа жизни, потребителям, которые придерживаются принципов правильного питания, или людям с непереносимостью лактозы.

Отмечается, взбитое рисово-кокосовое молоко имеет плотную и густую кремово-сливочную пену и является прекрасным дополнением к капучино и латте. Этот продукт станет прекрасной основой для сытного завтрака, на приготовление которого не нужно тратить много времени.

Уточняется, что в начале 2020 года компания "Витмарк-Украина" успешно начала производство и дистрибуцию 11 видов растительного напитка Vega Milk.

John Lewis закрывается

Убыток этой крупной британской компании-ритейлера составил 517 миллионов фунтов против дохода в 146 миллионов фунтов в 2019 году.

John Lewis предупредил, что сейчас находится в стадии переговоров с арендодателями, и не исключает закрытия магазинов торговой сети. Всего у John Lewis 42 универмага по всей Великобритании, магазины этой сети можно найти во всех крупных торговых центрах и на главных торговых улицах Великобритании.

В отличие от конкурирующей сети Debenhams, разорившейся во время пандемии, до коронавирусных ограничений финансовые показатели John Lewis были достаточно оптимистичными за счет смещения фокуса в сторону онлайн-торговли. Тем не менее именно опыт реального похода в магазины John Lewis был ключевым драйвером онлайн-продаж. В компании утверждают, что каждые 6 из 10 потраченных на ее сайте фунтов были так или иначе связаны с обычными магазинами. Сейчас этот показатель упал до 3 фунтов.

Nissan будет развивать возобновляемые источники энергии

Автомобильный гигант Nissan объявил о планах вырабатывать больше возобновляемой энергии на своем рекордном заводе в Великобритании.

Он расширит солнечную ферму на своем участке в Сандерленде, где уже есть ветряная электростанция, с целью выработки 20 МВт электроэнергии.

В случае утверждения расширение на 37000 панелей приведет к тому, что 20% энергии станции будет поступать из возобновляемых источников энергии.

Этой мощности было бы достаточно, чтобы построить каждый проданный в Европе Nissan Leaf с нулевым уровнем выбросов.

Фирма проконсультируется с местным сообществом перед подачей официального заявления на планирование.

Белые фермеры возмущены

"Американский план спасения до 2021 года" включает 22,7 миллиарда долларов для поддержки фермерства.

Из 22,7 миллиарда долларов 4 миллиарда выделяются на погашение до 120% непогашенного долга (по состоянию на 1 января) фермеров-чернокожих, латиноамериканцев, азиатских или коренных американцев.

Кроме того, 1 миллиард долларов предназначен для "комиссий по справедливости", сельскохозяйственного обучения, улучшения доступа к земле и другой помощи для продвижения расовой справедливости в сельском хозяйстве.

Белые фермеры возмущены, что их долги, накопившиеся за пандемию, не спишутся. Тебе не нужно возвращать деньги только потому, что ты определенного цвета? Меня не волнует, фиолетовый ли ты, черный, желтый, белый, серый, если ты занимаешь деньги, ты должен их вернуть –заявляют белые фермеры Америки.

Демонстрации по всей Германии

13 марта, в столицах 16 штатов Федеративной Республики Германии прошли демонстрации против политики карантина. Демонстрация в Дрездене была запрещена городскими властями.

Закрытие школ, изоляция и банкротства бизнеса не спасают жизни, заявляют демонстранты. Согласно их собственным заявлениям, они выступают за неотъемлемые основные права и человеческое достоинство во всем мире, а также за свободный и демократический основной порядок в Германии.

Коллекторы смогут списать американскую помощь Байдена

Коллекторы смогут "откусить" от стимулирующих чеков (в сумме 1400 долларов) на коронавирус, которые поступят на банковские счета американцев уже в эти выходные.

Банковские группы заявляют, что в законопроекте о стимулировании роста на 1,9 триллиона долларов, разрешающем так называемые экономические выплаты, нет критически важного положения, защищающего их от возмещения ущерба по долгам.

Это означает, что частные сборщики долгов, вооруженные постановлением суда, могут взять часть или все фонды помощи при пандемии и направить их на покрытие вашей задолженности.

Американская ассоциация банкиров и 18 других банковских и потребительских торговых групп призвали Конгресс на этой неделе принять отдельный закон, защищающий эти чеки.

В противном случае банковские счета семей, которые больше всего нуждаются в этих деньгах, могут быть заморожены в результате судебного запрета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!