Что будет с депозитными ставками в 2021 году: прогноз НБУ

В начале 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 8,0% годовых – в январе-2021 ставки остались на том же уровне, что и в декабре-2020. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).



Депозитные ставки

Также сообщается, что ставки по новым депозитам для населения в иностранной валюте в первый месяц текущего года составляли 1,2% годовых. Для предприятий ставки по гривневым депозитам в январе были на уровне 3,8%, как и за месяц до этого, а вот по валютным депозитам процентные ставки выросли – с 1,1% до 1,2% годовых. Депозитный портфель банков в январе 2021 года сократился на 0,4% до 1 343 млрд грн.

Что будет с депозитными ставками в Украине в 2021 году, разбирались "Комментарии".

Ставки по депозитам: ожидания

Члены комитета монетарной политики НБУ обеспокоены повышением инфляционного давления в конце 2020 – начале 2021 года. В комитете обратили внимание на то, что в конце прошлого года инфляция ускорилась и достигла середины целевого диапазона 5% и сегодня еще до конца не понятно, как это отразится на депозитных ставках в текущем году, особенно, на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

"Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Украине в последние месяцы не повлиял на темпы восстановления экономики. Тем не менее, новая волна COVID-19 может ограничить потребительский спрос и замедлить восстановление в секторах, ориентированных на внутренний рынок, особенно в секторе услуг", – считают члены комитета.

В то же время у представителей украинских банков есть свое мнение на этот счет. Так, руководитель по услугам транзакций "Райффайзен Банк Аваль" Сергей Анников полагает, что на рынке депозитов в нынешнем году будут преобладать такие тенденции: снижение процентных ставок как в гривне, так и в валюте; ускорение темпов роста депозитов, начиная со второго квартала; также вырастет доля вкладов "до востребования".

Инфляция в Украине

Во время экономического кризиса 2014-2015 годов потребительские цены в Украине резко выросли, прежде всего, из-за девальвации гривны по отношению к другим валютам. В апреле 2015 года инфляция превысила 60% по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года, но затем начала замедляться в связи со стабилизацией экономики и снижением потребительского спроса. Уже в июне 2016 года инфляция потребительских цен составила 7%. Однако позже она снова изменилась: в октябре 2016 года инфляция стала двузначной, превысив 10% по сравнению с предыдущим годом, а в августе-сентябре 2017 года достигла более 16%.

Частично ускорение инфляции было результатом восстановления экономики: доходы начали расти. Это позволило производителям и предприятиям увеличить свою прибыль после "жесткой экономии" в разгар кризиса. Также инфляция ускорилась из-за внешнего фактора – Украина увеличила экспорт продуктов питания за границу, где цены были выше, чем в нашей стране. Соответственно, украинские производители повысили внутренние цены.

В течение последних двух лет инфляция постепенно замедлялась и в октябре 2019 года достигла самого низкого уровня с начала кризиса – 6,5%. Замедлению инфляции способствовали благоприятная динамика цен на внешних рынках и снижение тарифов на коммунальные услуги. В то же время рост трудовой миграции способствовал повышению заработной платы и увеличению денежных переводов в Украину. Это создало инфляционное давление.

В ответ Национальный банк Украины повысил процентную ставку с 12,5% (годовых) в сентябре 2017 года до 18% (годовых) в сентябре 2018 года. В начале 2019 года ставка все еще составляла 18%, но с падением инфляции Нацбанк в октябре 2019 года снизил ее до 15,5%.

От стабильной и низкой инфляции выиграют все заинтересованные стороны: государство, население, бизнес. Производителям легче планировать развитие своего бизнеса, сбережения населения не теряют своей ценности, а в государственный бюджет поступает больше прогнозируемых доходов и расходов. Кроме того, стабильная и низкая инфляция способствует снижению процентных ставок и, следовательно, стоимости заимствований у правительства и реального сектора.

С другой стороны, тех, кто извлекает выгоду из высокой инфляции, немного, а выгода от инфляции очень долговечна – должник, уплативший обесцененный долг, может очень быстро почувствовать влияние инфляции на свой доход. Точно так же производитель, который смог увеличить свой доход за счет более высоких цен, сталкивается с более высокими затратами на оплату счетов поставщиков и вознаграждение.

Поэтому в 2016 году перед НБУ была поставлена задача постепенно снизить инфляцию до 5% и удерживать ее в пределах 4-6%. Эта цель остается и по сей день. В последнем отчете по инфляции НБУ прогнозирует, что в следующем году инфляция упадет в целевой диапазон.

Прогнозы комитета монетарной политики

В ходе январского заседания, восемь из десяти членов НБУ предложили оставить ключевую депозитную ставку без изменений – на уровне 6%. Но озвучили разные оценки рисков в отношении инфляции.

Большинство членов комитета монетарной политики НБУ согласились с тем, что инфляционное давление будет активно расти в ближайшем будущем. Объяснив это несколькими факторами. Во-первых, инфляция будет вызвана восстановлением потребительского спроса и деловой активности на фоне "мягкой" денежно-кредитной политики и налогово-бюджетных стимулов, таких как более высокие социальные стандарты. Во-вторых, более значительный, чем ожидалось, рост цен на энергоносители и ослабление гривны (по сравнению с тем же периодом прошлого года), которые постепенно отразятся на ценах на импортные товары, также будут играть роль. В-третьих, инфляция во многих странах, являющихся торговыми партнерами Украины, уже начала ускоряться, чему способствовали фискальные и денежные стимулы.

Другие члены комитета монетарной политики Нацбанка заявили, что инфляционное давление проявит себя не так активно в 2021 году. Они считают, что потребительский спрос будет оставаться на низком уровне в течение длительного времени. Если эпидемическая ситуация в Украине продолжит ухудшаться, потребительский спрос, который демонстрирует признаки восстановления, может снова снизиться.

В то же время начальник департамента розничного бизнеса "ГЛОБУС Банка" Дмитрий Замотаев считает, что клиенты понемногу привыкают к мысли, что время заоблачных депозитных ставок осталось в прошлом, и делают соответствующие выводы. Он отмечает, что привлекательные и не всегда правдивые предложения об альтернативных способах сохранить и приумножить свои сбережения соблазняют далеко не всех.

"Депозит остается самым простым, понятным и доступным механизмом беречь и зарабатывать деньги, поэтому, уверен, в 2021 году тенденция увеличения остатков по депозитам в национальной валюте сохранится", – отмечает Замотаев.

Участники комитета также заявили, что даже если ключевая ставка останется неизменной, денежно-кредитная политика НБУ останется экспансионистской, а также будет способствовать дальнейшему снижению банковских процентных ставок.

Более того, средневзвешенные процентные ставки по депозитам в гривне остаются выше ключевой процентной ставки. В этом свете инвестирование в безрисковые активы теряет свою привлекательность для большинства банков, что будет стимулировать их к дальнейшему снижению процентных ставок и увеличению объемов кредитования.

В итоге собрания, решение о сохранении ключевой депозитной ставки на уровне 6% было утверждено Решением Правления НБУ 21 января 2021 года.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что инфляция продолжит замедляться, хотя некоторые специалисты и считают, что это будет происходить более постепенно, чем прогнозирует Нацбанк. Однако риски таких прогнозов остаются высокими: экономика Украины открыта для внешних воздействий, будучи небольшими по размеру. Особенно заметно внешнее влияние на уровень цен: в случае значительного изменения цен на украинский экспорт или импорт инфляция может сильно отличаться от предыдущих прогнозов.

Процентные ставки в экономике снижаются, а банковская система остается стабильной. Вероятнее всего, выгодному кредитованию мешают структурные факторы: недостаточная защищенность прав инвесторов и кредиторов, монополизация и "тенизаци" многих секторов экономики, неопределенность относительно перспектив сотрудничества и другими международными партнерами Украины.

"Начиная с марта 2020 года, Украина является лидером по темпам снижения депозитной ставки. Несмотря на это, текущий уровень ставки НБУ остается самым высоким среди некоторых стран, исключая Турцию. То есть если потребительский и инвестиционный спрос будут восстанавливаться медленно, и Национальный банк не будет наблюдать инфляционное давление, он сможет и в дальнейшем снижать учетную ставку", – отметили аналитики НБУ.

Отметим, процентные ставки по гривневым депозитам в Украине снизились, и жители нашей страны стали реже забирать депозиты из банков.

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