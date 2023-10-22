Крупнейшие биткоин-кошельки: кто владеет наибольшим количеством BTC в мире

Биткоин (BTC) стал столь заметным, что его невозможно больше игнорировать. Хотя говорить о том, станет ли BTC мировой резервной валютой, пока рано. Биток, безусловно, стал крупнейшей в мире децентрализованной платежной сетью. Сторонники блокчейна надеются, что BTC в скором времени превратится в базис новой финансовой системы.



Самые крупные биткоин-кошельки. Фото из открытых источников

Хотя у биткоина нет центрального банка или правительства, существуют опасения по поводу его концентрации в одних руках. Не секрет, что некоторые компании и частные лица владеют львиной долей существующего предложения BTC. Так, кто владеет наибольшим количеством биткоинов и почему это имеет значение для криптовалютной индустрии, разбирались "Комментарии".

Почему раздел собственности на биткоин так важен

Основатель биткоина Сатоши Накамото задумывал биткоин как эгалитарную платежную сеть P2P (денежные переводы от одного человека другим людям). Любой человек в мире, независимо от того, где он находится, имеет возможность покупать, хранить и использовать BTC в Интернете. Блокчейн биткоин, пока, не подчиняется ни одному государству, банку или корпорации. И этим он привлекателен.

Хотя вышеперечисленные особенности объясняют рост стоимости биткоина, это не означает, что не существует рисков централизации. Крупные владельцы BTC (так называемые "киты") оказывают значительное влияние на крипторинок. Благодаря псевдонимности криптокошельков, "киты" могут вступать в сговор и манипулировать спотовой ценой криптовалюты.

Чем более концентрированным является предложение BTC, тем меньше BTC останется для населения планеты. Поскольку максимальное предложение биткоина составляет 21 миллион монет, владеющие значительными позициями BTC имеют огромную власть на криптовалютных биржах. Также существует риск, что банки и правительства приобретут большие части BTC и возьмут под свой контроль сеть.

Каково текущее распределение биткоина

Недавние исследования американского Национального бюро экономических исследований и Университета Лимерика (США) свидетельствуют о том, что распределение биткоина сконцентрировано в руках нескольких "китов". По данным аналитиков блокчейна, примерно 6952 BTC-кошелька контролируют 58,21% доступных биткоинов, что означает, что около 0,01% от общего количества владельцев BTC владеют почти 60% предложения BTC.



Однако за последние годы концентрация кошельков для биткоинов увеличилась. Например, в 2012 году только 1840 кошельков содержали более 50% предложения BTC. В 2020 году эта цифра выросла до 4652 кошельков.

Следует отметить, что эти данные не учитывают утраченные или сожженные биткоины. Исследователи из криптовалютных компаний, таких как Glassnode, предполагают, что до 10% от общего предложения BTC может находиться в недоступных кошельках.

Наконец, если сравнивать с конкурирующими криптовалютами P2P, концентрация богатства в биткоине не столь централизована. К примеру, исследователи обнаружили, что только 12 кошельков удерживают 51,25% предложения Dogecoin. Лишь 853 кошелька Litecoin удерживают 63,55% предложения LTC, а 1087 кошельков Bitcoin Cash – 48,55% BCH.

Кто владеет наибольшим количеством биткоинов

Хотя неизвестно, кто стоит за каждым кошельком BTC, некоторые физические лица, государственные и частные компании, а также криптовалютные биржи не скрывают своих больших запасов BTC.

Крупнейшие частные владельцы биткоинов

Сатоши Накамото: хотя личность Накамото остается загадочной, очевидно, что между 2009 и 2010 годами он добыл около миллиона биткоинов. Они хранятся на 22 000 адресах кошельков. Некоторые считают, что Накамото намеренно изъял эти биткоины из оборта, но неизвестно, кто имеет доступ к этому гигантскому хранилищу BTC.

Близнецы Винклвосс: американские граждане Тайлер и Кэмерон Винклвосс давно поддерживают криптовалюты и являются одними из самых известных биткоин-миллиардеров. После судебного иска против Марка Цукерберга, основателя Facebook, якобы за кражу их идеи, близнецы Винклвосс сделали большую ставку на BTC. По последним оценкам, у них 70 000 BTC в своих кошельках. Сегодня близнецы Винклвосс управляют криптобиржей Gemini и продолжают оставаться активными игроками в криптопространстве.

Чанпенг Чжао: более известный как CZ, основатель Binance канадский гражданин Чанпенг Чжао является одним из крупнейших владельцев биткоинов, чистый капитал которого оценивается примерно в 96 миллиардов долларов. Хотя неизвестно, сколько биткоинов владеет CZ, сообщается, что он продал свою квартиру в Китае, чтобы купить BTC на 1 миллион долларов в 2014 году.

Публичные компании с крупными биткоин-активами

Grayscale: Нью-Йоркская компания Grayscale владеет наибольшим количеством криптовалюты в мире среди корпораций, предлагая акции своих криптовалютных активов на американском фондовом рынке. Grayscale держит в своем портфеле примерно 643 572 BTC, что составляет около 3% предложения BTC.

Microstrategy: компания Майкла Сейлора, занимающаяся разработкой программного обеспечения, стала одной из крупнейших публичных компаний, которая засчитала BTC на свой баланс. В настоящее время Microstrategy владеет 129 699 BTC или около 0,6% от общего предложения биткоинов.

Tesla: хотя Tesla продала значительное количество BTC в 2022 году, она остается одной из самых заметных технологических компаний, покупающих биткоин. Компания по производству электромобилей Илона Маска сейчас имеет около 10 725 BTC.

Криптовалютные биржи с наибольшим количеством BTC

Binance: Поскольку Binance является крупнейшей криптовалютной биржей в мире, вполне логично, что кошельки компании имеют большое количество BTC. На данный момент самый большой кошелек BTC из 252 597 BTC принадлежит Binance. Эта биржа также владеет двумя другими адресами холодного хранения в наиболее известных 10 кошельках BTC, из 115 177 BTC и 68 200 BTC.

Bitfinex: Основана на Британских Виргинских островах Bitfinex, является криптовалютной биржей, которая хорошо известна благодаря выпуску стейблкоина USDT (также известного как Tether). В настоящее время Bitfinex владеет вторым по величине кошельком BTC с 168 010 BTC и еще одним адресом холодного хранения с 16 379 BTC.

Coinbase: Основанная в США, Coinbase является единственной криптовалютной биржей, предлагающей акции американским акционерам. Поскольку компания должна отчитываться о доходах ежеквартально, проще всего подсмотреть количество биткоинов на ее балансе. Coinbase утверждает, что имеет 9000 BTC в своих резервах, что равно 0,043% предложения BTC.

ТОП 10 крупнейших кошельков BTC

По августу 2023 года, согласно информации платформы Coincodex, составлен рейтинг крупнейших биткоин-кошельков мира



1. 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo – холодный кошелек Binance, количество монет – 252 597, рыночная стоимость – 6,4 млрд долларов;

2. bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwvw97 – холодный кошелек Bitfinex, количество монет – 168 010, рыночная стоимость – 4,6 млрд долларов ;

3. bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2 — кошелек Robinhood, количество монет — 118 300, рыночная стоимость — 3 млрд долларов;

4. 39884E3j6KZj82FK4vcCrkUvWYL5MQaS3v – холодный кошелек Binance, количество монет — 115,177, рыночная стоимость – 3 млрд долларов;

5. bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt – кошелек ФБР (BTC после взлома Bitfinex 2016 года), количество монет – 94 643, рыночная стоимость – 2,4 млрд долларов;

6. 37XuVSEpWW4trkfmvWzegTHQt7BdktSKUs – неизвестный владелец, количество монет – 94 505, рыночная стоимость – 2,4 млрд долларов;

7. 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF — кошелек хакера Mt. Gox, количество монет – 79 957, рыночная стоимость – 2 млрд долларов;

8. bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 кошелек ФБР (BTC конфисковано у Silk Road), количество монет — 69 370, рыночная стоимость — 1,8 млрд долларов;

9. 3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb — резерв Binance BTCB, количество монет — 68 200, рыночная стоимость — 1,7 млрд долларов;

10. bc1qd4ysezhmypwty5dnw7c8nqy5h5nxg0xqsvaefd0qn5kq32vwnwqqgv4rzr – неизвестный владелец, количество монет – 59 300, рыночная стоимость – 1,5 млрд долларов.

Популярность криптовалют в мире в ближайшие годы будет только расти, а поскольку BTC – это цифровая монета №1, то ее доля в капитале самых богатых людей и мощных компаний тоже будет увеличиваться, порождая новых криптомиллиардеров.