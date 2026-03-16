МВФ – спаситель или кредитор с условиями? Сколько Украина получила пособия за годы независимости и есть ли это выгодно

С самого начала независимости. Украина неоднократно обращалась за помощью в Международный валютный фонд (МВФ) – организацию, которая предоставляет кредиты для стабилизации экономики. С момента вступления в МВФ в 1992 году наша страна получила млрд на реформы, преодоление кризисов и поддержку во время войны. Но все ли эти средства возвращены, какая доля долга приходится на МВФ и есть ли примеры успешного сотрудничества у других стран? "Комментарии" попытались разобраться, опираясь на цифры и факты.

Фото: коллаж comments.ua

История сотрудничества

Сотрудничество Украины с МВФ началось вскоре после обретения независимости. В 1992 году Украина стала членом этой организации, а уже в 1994 году получила первые деньги. С этого времени МВФ предоставил несколько программ кредитования, направленных на стабилизацию экономики, реформы и преодоление кризисов. Например, в 1998 году была одобрена программа расширенного финансирования на данным МВФ:

Год Программа / Событие Сумма выплат (млрд SDR) Приблизительно млрд $ Краткое описание 1994 Системный трансформационный заем и Stand-By 0,25 0,4 Первые кредиты после вступления в МВФ 1995 Stand-By Arrangement 0,79 1,1 Поддержка реформ, преодоление гиперинфляции 1996 Stand-By Arrangement 0,54 0,8 Стабилизация банковского сектора 1997 Расширенное финансирование (EFF) 0,21 0,3 Помощь во время азиатского кризиса 1998 Расширенное финансирование (EFF) 0,28 0,4 Увеличение программы после российского кризиса 1999 Расширенное финансирование (EFF) 0,47 0,6 Реформы в энергетике и бюджете 2000 Расширенное финансирование (EFF) 0,19 0,3 Поддержка макростабильности 2001 Расширенное финансирование (EFF) 0,29 0,4 Последние транши программы 2008 Антикризисный кредит (Stand-By) 3,00 4,2 Глобальный финансовый кризис 2009 Антикризисный кредит (Stand-By) 4,00 5,4 Стабилизация банков и газового сектора 2010 Посткризисный Stand-By 2,25 3,3 Реформы в энергетике 2014 Поддержка реформ (Stand-By) 2,97 4,1 После революции достоинства и начала войны 2015 Расширенное финансирование (EFF) 4,73 6, 5 Четырехлетняя программа, первые большие транши 2016 Расширенное финансирование (EFF) 0,72 1,0 Антикоррупционные реформы 2017 Расширенное финансирование (EFF) 0,73 1,0 Пенсионная реформа и стабильность 2018 Стабилизация (Stand-By) 1,00 1,4 Фокус на бюджете 2020 Пандемия (Stand-By) 1,50 2,1 Экстренная помощь во время COVID-19 2021 Пандемия и стабилизация 0,50 0,7 Дополнительные транши для восстановления 2022 Во время войны (Rapid Financing Instrument) 2,01 2,7 После полномасштабного вторжения 2023 Экстренная помощь и новая EFF 3,34 4,5 Начало четырехлетней программы на $15,6 млрд. 2024 Военная поддержка (EFF) 4,00 5,4 Покрытие дефицита бюджета во время войны 2025 Военная поддержка (EFF) 0,67 0,9 Продолжение программы, фискальные реформы 2026 Новая EFF (замена предыдущей) 1,10 1,5 Первый транш новой четырехлетней программы на $8,1 млрд (одобрен 26 февраля 2026 года) Итого 35,54 48,3

Структура внешнего государственного долга: где место МВФ?

Внешний государственный долг Украины по состоянию на конец третьего квартала 2025 года составляет $216,2 млрд, что составляет 104,9% от ВВП. Из этого долг общего государственного управления (правительство и местные органы) – $147,8 млрд (71,7% от ВВП), долг центрального банка – $0,6 млрд (0,3% от ВВП), а частный сектор – $67,8 млрд (32,9% от ВВП).

Доля кредитов МВФ во внешнем государственном долге составляет около 10-15% в зависимости от расчетов. К примеру, в третьем квартале 2025 года чистые заимствования от международных партнеров, включая МВФ, составили $8,2 млрд. В целом, по программе 2023 года Украина получила $15,5 млрд, из которых доля МВФ – ключевая в многосторонних кредитах. Долги перед МВФ входят в категорию "международных организаций" и составляют около 7-10% от общего внешнего долга правительства, по данным НБУ.

Структура долга изменилась из-за войны войны: возросла доля льготных кредитов от партнеров, как ЕС ($12,1 млрд в 2025 году) и Всемирного банка ($733 млн). МВФ занимает важное место, потому что его программы открывают двери для других доноров.

Положительный опыт других стран

Сотрудничество с МВФ не всегда болезненно – есть примеры, где оно привело к быстрому восстановлению. Взять Южную Корею: в 1997 году во время азиатского кризиса страна получила $58 млрд от МВФ. Благодаря реформам – реструктуризации банков, сокращению долгов и открытости рынка – Корея вернула долг досрочно в 2001 году. Сегодня это одна из самых развитых экономик, с ВВП на душу населения более 35 тысяч долларов.

Исландия в 2008 году получила $2,1 млрд от МВФ – это 18% ВВП страны. Программа включала стабилизацию банков и валюту. Благодаря этому Исландия вышла из кризиса с ростом экономики и низким долгом.

Сербия в 2015-2018 годах имела программу на $1,32 млрд. Реформы снизили дефицит бюджета с 6,6% до профицита, а рост составил 4,4% в 2018 году.

Гана в 2015 году получила $918 млн. Реформы включали сокращение субсидий и улучшение банковского надзора. Результат: стабилизация долга и рост.

Эти примеры показывают, что успех зависит от выполнения реформ. Для Украины это урок: МВФ может помочь, если мы вводим изменения.

Выгодно ли Украине сотрудничество с МВФ?

Сотрудничество Украины с МВФ является сложным балансом между немедленной помощью и долгосрочными обязательствами, влияющими на экономику страны и жизнь граждан. С одной стороны, плюсы этого взаимодействия очевидны: фонд предоставляет доступ к кредитам с низкими процентными ставками, которые значительно дешевле рыночных ссуд, что позволяет избежать дефолта в критические моменты, как во время глобального финансового кризиса 2008 года или полномасштабного вторжения России в 2022 году. Эти средства не только стабилизируют бюджет и валютный курс, но и служат мощным сигналом для других международных доноров и инвесторов, разблокируя дополнительную помощь от ЕС, Всемирного банка или США – в целом программы МВФ часто катализируют финансирование на десятки миллиардов долларов.

Кроме того, условия фонда побуждают к необходимым реформам, таким как борьба с коррупцией, модернизация энергетического сектора или улучшение банковской системы, что в перспективе способствует экономическому росту и интеграции в ЕС. Например, благодаря реформам под эгидой МВФ Украина очистила банковский сектор от проблемных учреждений, что повысило доверие к финансовой системе и снизило риски для вкладчиков.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, в частности, подчеркивает преимущества такого сотрудничества, отметив: "Эта программа поможет финансировать критические расходы, поддерживать макрофинансовую стабильность и разблокировать дополнительную внешнюю поддержку – поддержку, которая будет жизненно важна для Украины в ближайшие годы мобилизовать ресурсы в условиях войны.

С другой стороны, минусы сотрудничества не менее значимы и часто ощущаются непосредственно населением. Условия МВФ, хотя и направлены на долгосрочную стабильность, требуют болезненных шагов, как повышение тарифов на газ и электроэнергию для уменьшения субсидий, увеличение пенсионного возраста или сокращение социальных расходов, что приводит к росту цен и снижению покупательной способности для многих украинцев, особенно уязвимых слоев. Это вызывает социальное недовольство и политические риски, как мы видим из протестов против тарифов в прошлые годы.

Кроме того, зависимость от фондов МВФ может ограничивать суверенитет в принятии решений, ведь невыполнение условий часто приводит к задержкам траншей, что усугубляет экономическую нестабильность – например, в 2019-2020 годах программы затягивались из-за проблем с антикоррупционными реформами. Критики также отмечают, что фокус на макроэкономической стабильности иногда игнорирует социальные последствия, что делает реформы "шоковой терапией" без достаточной поддержки для населения.

Теперь выгода от сотрудничества с МВФ зависит от того, насколько эффективно Украина внедряет реформы, превращая их в основу для устойчивого развития, как это сделали Южная Корея или Исландия. Если мы продолжим реформы в антикоррупции, фискальной дисциплине и экономической модернизации, это не только поможет выстоять в войне, но и откроет путь к процветанию в послевоенный период.