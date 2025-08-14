Как обстоят дела у аграрного барона Олега Бахматюка и почему власть не имеет ничего против его многомиллиардных долгов

Благодаря бывшему руководителю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову, стало широко известно о популярном способе подозреваемых в коррупции уклониться от приговора – мобилизоваться в армию. Впрочем, внимание общественности не позволило этого сделать и экс-главный фискаль вновь попал за решетку.

Олег Бахматюк. Фото портал "Комментарии"

Но как выяснили "Комментарии", человек, "благодаря которому" во многом Роман Насиров и не смог отдать долг Родине, в свое время один из крупнейших украинских "агробаронов" Олег Бахматюк, совершенно выпал из поля зрения общественности. Даже правоохранители и власти практически забыли о его существовании, и на то, очевидно, есть причины.

Бахматюк: путь от бизнесмена до подозреваемого

Начав свою карьеру в газовой сфере, Олег Бахматюк в начале 2000-х всерьез занялся агробизнесом и постепенно построил агрохолдинг "Ukrlandfarming": в период расцвета — это 670 тысяч га, 23 птицефабрики, 24 элеватора, заводы по производству комбикормов и животноводческие фермы. Занимался бизнесмен и банковским делом через свои банки – "VAB Банк" и "Финансовая инициатива", и именно с них у предпринимателя и начались проблемы.

Как писали "Комментарии", бизнесмена подозревали в выводе средств из финучреждений на связанные с ним фирмы, но главное – умышленное создание огромных задолженностей перед Фондом гарантирования вкладов и НБУ на сумму около 38 млрд грн. Но данные цифры весьма условны, ведь и сам предприниматель признавал лишь 20,5 млрд грн, а список его кредиторов на самом деле куда длиннее.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство о хищении 1,2 млрд грн руководством "VAB Банка" из средств стабилизационного кредита НБУ и провело обыски 11 ноября 2019 года. Спустя 2 дня Олегу Бахматюку было заочно сообщено о подозрении, а 23 ноября он был объявлен в розыск.

Впрочем, это не единственное уголовное производство, в котором фигурирует Олег Бахматюк. По версии НАБУ в 2015-2016 года тогдашний главы государственной фискальной службы Роман Насиров помог агробарону получить 3 млрд 244 млн грн компенсации НДС в обмен на взятку в 5,6 млн долл. и 21 млн евро. На данный момент это считается самой крупной взяткой в истории Украины.

Заметим, что уголовное производство № 52017000000000717 по данному факту было открыто еще в 2017 году, но в суд попало спустя более чем 6 лет – в феврале 2024-го.

Таким образом, Олег Бахматюк фигурирует как минимум в двух уголовных производствах, и тут начинается самое интересное.

Дело Бахматюка в суде – забудьте

В ответ на официальный запрос "Комментарии" в НАБУ сообщили, что расследуемые Бюро уголовные производства в отношении Олега Бахматюка переданы в суд:

- 2 февраля 2024 года Высший антикоррупционный суд получил обвинительный акт по делу о взятке Романа Насирова;

- 25 марта 2024 года в суд пошел обвинительный акт по делу о хищении 1,2 млрд грн кредита НБУ для "VAB Банка".

Что происходит с данными делами в судах – вопрос отдельный. Так, дело о рекордной взятке в истории Украины с февраля 2024 по июль 2025 годов пополнилось 110 судебными документами, точнее постановлениями, и ни одним собственно решением. Согласно последнему документу от 4 июля 2025 года, Роману Насирову был продлен домашний арест до 4 сентября. Где тут Олег Бахматюк, по версии НАБУ самый главный взяткодатель за 34 года независимости Украины? Его тут попросту нет.

В своем ответе НАБУ пояснили, что после передачи обвинительного заключения в суд никакого участия в судебных решениях не принимают и что-либо комментировать по данному вопросу не имеют права.

В органах прокуратуры, куда "Комментарии" также направили свой запрос, на момент написания статьи пока ничего не ответили.

Заметим, что в судебных документах ВАКС Олег Бахматюк то и дело фигурирует как взяткодатель под видом "Лица №11", однако этим его участие в судебных заседаниях и ограничивается. Это объясняется его физическим отсутствием на территории Украины.

Еще в январе 2022 года Олег Бахматюк в интервью "Экономической правде" отверг какие бы то ни было обвинения в свой адрес, а уголовные производства НАБУ объяснял своим конфликтом с первым главой Бюро – Артемом Сытником.

Бахматюк должен миллиарды, но национализации его бизнеса власти не хотят

Оставим немного в стороне странности уголовных дел, в которых Олег Бахматюк проходит подозреваемым, но, очевидно, не привлекает особого интереса правоохранителей, расследующих дела с его участием годами. Сам бизнесмен в настоящий момент, пожалуй, крупнейший должник в Украине, в том самом интервью признал, что его агрохолдинг должен около 2 млрд долл. И один из крупнейших его кредиторов – это государство Украина.

Как указывалось выше, еще в 2019 году долги Бахматюка (тут и далее имеется в виду совокупная задолженность всех предприятий и личных обязательств) оценивались в 38 млрд грн, но известны они далеко не в полном объеме.

Так, в "Ощадбанке" сообщили "Комментарии", что "Ukrlandfarming" задолжал банку около 5 млрд грн, и некоторая часть этой суммы (в банке не уточнили какая именно), гарантировалась Олегом Бахматюком как поручителем. Но как бы то ни было, ни копейки из данной суммы получить банку пока не удалось, тем более, что агрохолдинг находится в стадии банкротства.

В "Ощадбанке" признали, что активно пытаются вернуть хотя бы часть долга, в частности, трижды выставляли долги "Ukrlandfarming" в 5 млрд грн на торги с уступкой требования, например, в апреле 2025 года. Но все три попытки оказались тщетны – покупателей долгов агрохолдинга Олега Бахматюка не оказалось. Правда в госбанке подчеркнули, что получили обратную связь от некоторых потенциальных покупателей и потому готовят новые условия для будущего аукциона, и будут продолжать работу по возврату средств как путем его продажи через аукцион, так и более традиционными методами.

В НБУ отчитались о признании Печерским райсудом столицы долга в 1,2 млрд грн "VAB Банк" и 1,8 млрд грн у банка "Финансовая инициатива". В целом же по данным Нацбанка, сумма задолженности Олега Бахматюка перед НБУ составляет около 7,9 млрд грн.

Что кажется удивительнее всего, еще до полномасштабной агрессии Олег Бахматюк, по информации Сергея Лещенко, имел все шансы попасть в число 13 олигархов против кого хотели принять закон о деолигархизации Украины. Тем более странным кажется, что имущество Олега Бахматюка никто не пытается не то что национализировать, а просто конфисковать в рамках дел, по которым сам бизнесмен признает задолженность на 2 миллиарда долларов.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины на запрос "Комментарии" о возможности подобного шага, по сути отписались, заявив, что не обладают никакими возможностями для таких шагов и просто выполняют предложения президента Украины, Верховной Рады, Кабмина, СБУ и НБУ.

Почему Бахматюка не трогают — мнения экспертов

Отсутствие интереса к Олегу Бахматюку и его активам у государства может иметь ряд особенностей.

Так, по словам экономического эксперта Бориса Кушнирука, в украинских реалиях возбужденные ранее громкие дела обычно могут столкнуться:

1) с коррупцией, при которой деньгами можно "купить" время, когда следствие предпринимает различные пустые шаги, которые просто тянут время и создают иллюзию деятельности до тех пор, пока не истечет срок привлечения к уголовной ответственности;

2) низкой компетенцией следствия, которое попросту не может провести работу грамотно, что ведет к его затягиваю, а то и развалу, иногда именно последнее и является целью.

"Что до возможной конфискации или национализации активов, дело в том, что некоторый агробизнес, например, птицеводство, является очень сложным и хлопотным делом, одна эпидемия может уничтожить поголовье целой птицефабрики и нанести огромный ущерб. В такой ситуации конфисковать активы и передать его в управление той же АРМА (Агентство по розыску и управлению конфискованными активами) скорее принесет убытки. В силу этих особенностей покупателей на эти активы будет немного, результатом всего этого может стать остановка предприятий, митинги работников и прочее, что с политической точки зрения вредно для власти", — пояснил "Комментарии" Борис Кушнирук некоторые аспекты конфискации и национализации аграрных активов украинского бизнеса.

По мнению директора Украинского Института политики Руслана Бортника, во многих первоначально громких, но "заглохших" делах сыграли свою роль разные факторы – коррупция, хорошие адвокаты, политическая составляющая.

"Для подобных дел с ярко выраженной экономической составляющей создано Бюро экономическое безопасности, которое не могло получить своего нового руководителя. Все это мешает эффективному расследованию подобных экономических дел. Ситуация может изменить некая перестройка баланса власти, который повлечет за собой передел ключевых активов и подвигнуть на пересмотр дел против крупного бизнеса. В случае смены доминирующих групп, должностных лиц, отвечающих за экономику во власти, изменений отношений внутри Офиса президента украины и его с внешними игроками, например, западными партнерами, можно ожидать и серьезных смен по данным уголовным делам", — подчеркнул Руслан Бортник.

Любопытно, что уголовное производство со стороны НАБУ по поводу стабилизационного кредита НБУ для "VAB Банка" осенью 2019 года, сам Олег Бахматюк связывал с "заказом" со стороны тогдашнего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана. И после смены главы ОП Украины дело не было закрыто, но вот уже 1,5 года лежит в суде без особого движения, не исключено, что ожидая команды.

Как писали "Комментарии", в Украине весьма избирательно относятся к национализации имущества крупнейших бизнесменов. К примеру, к особо значимому в условиях войны и ударов по энергетике ДТЭК Рината Ахметова никогда не возникало вопросов о возможной национализации.