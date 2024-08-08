Резкое падение биткоина: что ждет криптовалюты №1 в ближайшие месяцы



















За первые несколько дней августа, цена самой популярной криптовалюты мира, биткоина, упала ниже 55 000 долларов, впервые с февраля текущего года. О том, как будет вести себя криптовалюта №1 в мире в ближайшие месяцы, и стоит ли ожидать дальнейшего ее удорожания, пойдет речь в нашей статье.

Будущее биткоина под вопросом после обвала: прогнозы на ближайшие месяцы.

Криптовалютный рынок потерял более 170 миллиардов долларов совокупной рыночной капитализации

По данным Coin Metrics, цена биткоина в понедельник, 5 августа, снизилась почти на 3% до $50,700. Ранее, в пятницу, 2 августа, самая большая криптовалюта мира упала до $53 513,55, впервые с 27 февраля опустившись ниже уровня $55 000.

Конкурентный токен Ethereum, между тем, просел примерно на 5% до $2,971.68.

По данным CoinGecko, в какой-то момент времени весь криптовалютный рынок потерял более 170 миллиардов долларов совокупной рыночной капитализации за 24-часовой период.

В пятницу арбитражный управляющий криптобиржей Mt. Gox Нобуаки Кобаяши заявил, что компания начала осуществлять выплаты некоторым кредиторам в биткоинах и биткоин-наличных из-за ряда определенных криптовалютных бирж.

Доверенное лицо Mt. Gox не уточнил, сколько денег было переведено на эти биржи. Он отметил, что остальные средства будут возвращены кредиторам после выполнения ряда условий, включая подтверждение действительности зарегистрированных счетов и завершение переговоров между доверенным лицом и назначенными криптовалютными биржами.

Управляющий все еще работает над тем, чтобы выплаты могли быть осуществлены безопасно и надежно, написал Кобаяши, призывая кредиторов, имеющих право на возмещение, подождать некоторое время.

Сообщение финансиста появилось после того, как из кошельков, связанных с Mt. Gox, была выведена небольшая сумма биткоинов, согласно данным аналитической фирмы Arkham Intelligence, занимающейся блокчейн-аналитикой.

Новости о том, что биржа Mt. Обанкротившаяся Gox готовится раздать пользователям монеты на сумму около 9 миллиардов долларов, сильно повлиявших на мировой рынок криптовалют. Ожидается, что этот демпинг монет на рынке приведет к значительным продажам.

Согласно данным криптографической компании Coinglass, падение цен на криптовалюты привело к значительному закрытию сделок на рынках деривативов. Только за 24 часа 5 августа 229755 трейдеров ликвидировали свои позиции на общую сумму $639,58 млн. Из этой суммы 540,46 миллиона долларов представляли собой длительные сделки — принимаемые финансовые позиции, когда инвестор ожидает, что цена актива вырастет в долгосрочной перспективе .

Также, в четверг, 1 августа, правительство Германии продало примерно 3 000 биткоинов — на сумму около 175 миллионов долларов из 50 000 биткоинов, конфискованных в связи с операцией против кинопиратского вебсайта Movie2k, согласно данным Arkham Intelligence. Это также серьезно повлияло на крипторинки, увеличивая предложение монет.

Компания Arkham, отслеживающая биткоин-кошелек Германии, отметила, что правительство все еще удерживает более 40 000 биткоинов на сумму более 2 миллиардов долларов.

Аналитики прогнозируют рост биткоина до нового исторического максимума

Инсайдеры отрасли все еще ожидают, что цена биткоина снова вырастет ближе к концу года, как только исчезнет краткосрочное влияние на продажу, связанное с погашением долгов на бирже Mt Gox.

Аналитики криптовалютной исследовательской компании CCData заявили во вторник, что биткойн еще не достиг вершины своего текущего цикла роста и, скорее всего, достигнет нового исторического максимума.

Исторические рыночные циклы показывают, что так называемое событие халвинга биткоина, которое сокращает предложение новых биткоинов на рынке, всегда предшествовало периоду роста цен, который может длиться от 12 до 18 месяцев до достижения вершины цикла, говорится в отчете CCData.

Последнее сокращение биткоина вдвое произошло 19 апреля этого года, так что эти исторические временные рамки еще не пройдены.

Более того, мы наблюдали снижение торговой активности на централизованных биржах в течение почти 2 месяцев после сокращения биткоина вдвое в предыдущих циклах, что, похоже, является отражением этого цикла. Это свидетельствует о том, что текущий цикл может продлиться до 2025 года", – отмечает CCData.

Том Ли, соучредитель и руководитель отдела исследований Fundstrat Global Advisors, в понедельник в программе Squawk Box на CNBC заявил , что он по-прежнему считает, что биткойн достигнет отметки в 150 000 долларов, несмотря на фактор давления от предстоящей выплаты токенов кредиторам на биржи Mt Gox.

"Если бы я инвестировал в криптовалюту, зная, что одно из самых больших препятствий исчезнет в июле, я бы подумал, что это повод ожидать достаточно резкого отскока во второй половине года", — отметил Ли.

По мнению популярного видеоблогера Cilinix Crypto, биткоин пережил короткий бычий импульс, но сейчас сталкивается с идеальным медвежьим штормом. Предыдущие сигналы предупреждали о текущем спаде рынка, минимизируя потери для следовавших за ними.

Опасения рецессии и напряженность на Ближнем Востоке способствуют слабости рынка, поэтому новые позиции не были открыты.

Но несмотря на текущее падение, долгосрочный прогноз остается бычьим, если напряженность на Ближнем Востоке не перерастет в более масштабный конфликт.

В будущем, лучшие условия для криптовалют и снижения процентных ставок могут привести к формированию бычьего рынка. Но из-за текущей неопределенности на рынке, лучше оставаться в стороне и избегать новых позиций, резюмирует блоггер.

Майкл Сейлор, американский финансист и автор видеоблога, прогнозирует , что в долгосрочной перспективе цена биткоина может вырасти с $68 000 до $3 млн, а при оптимистическом сценарии достичь $13 млн к 2045 году, при ежегодном росте от 20% до 50%.

Сейлор подчеркивает недостатки возложения на несовершенные физические активы и системы хранения капитала, выступая за биткоин как лучшую альтернативу.

Сейчас 900 триллионов долларов совокупного мирового богатства хранится в физических и финансовых активах. Финансист видит сдвиг в сторону биткоина, считая, что его доля может достигнуть 7% совокупного мирового богатства к 2045 году.

Сейлор ожидает, что темпы роста биткоина со временем замедлятся, но он все равно будет опережать традиционные активы, такие как индекс S&P.