"Большой распил" вместо "Большой стройки": чем рискует обернуться грандиозный проект Зеленского

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

С 1 марта текущего года в Украине стартовала программа строительства дорог и объектов социальной инфраструктуры под громким названием "Большая стройка", инициированная президентом Владимиром Зеленским. Коллеги экс-лидера "Квартала 95" уже давно сравнивали его с 32-м президентом США Франклином Рузвельтом, занявшим пост в разгар "Великой депрессии". Поэтому не исключено, что вдохновение для инициативы "ЗеКоманда" решила почерпнуть из рузвельтовского "Нового курса" – программы строительства дорог, аэродромов и мостов в США. Она позволила занять миллионы безработных и запустить экономику “с толкача”.

В американских реалиях 1933 года план сработал, но сработает ли он спустя столетие в совершенно других условиях – большой вопрос. Ведь борьба с коррупцией и олигархами у Рузвельта была не только на словах, в предвыборных обещаниях, за что его откровенно недолюбливала подконтрольная местным плутократам пресса. Орудия труда за последние 90 лет изменились до неузнаваемости, да и правила мировой экономики уже не те: строительство дорог (а именно на него правительство Украины сделало наибольший упор) занимает всего 1,5% в структуре ВВП и 1% в структуре занятости.

Большая стройка Зеленского: "Новый курс" по-украински

Потратить государство собирается немало – на программу выделено свыше 140 млрд. грн, из которых около 125 млрд. уйдут на реконструкцию 6,5 тыс. км дорог. При таком объёме один километр капремонта дорожного полотна в среднем обойдётся украинским налогоплательщикам в сумму, превышающую 19 млн. грн. Интересно, что всего 1,5 года назад тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян оценивал 20 миллионов гривен как "потолок" средней стоимости таких работ, подчёркивая тем самым их дешевизну по сравнению с европейскими ценами.

В украинской редакции "Нового курса" только к реконструкции дорог планируется привлечь более 38 тыс. специалистов, не считая создания 120 тыс. рабочих мест в сопутствующих отраслях – инженерии, производстве, сфере обслуживания. Впрочем, на сегодня количество нанятых дорожников несколько скромнее. По состоянию на 12 июня в рамках совместного проекта правительства, Укравтодора и сайта robota.ua "Дороги и работа" было трудоустроено 7729 человек, а ещё 1415 вакансий оставались актуальными. Всего же с начала года к строительству дорог удалось привлечь 18729 работников – на 20 тыс. меньше от заявленного ранее количества. При этом, несмотря на официальные заверения главы "Укравтодора" Александра Кубракова о фиксации минимальной месячной заработной плате на уровне 9670 грн, “зарплатная вилка” для разнорабочих, занятых ремонтом, почему-то плавает в пределах от 6 до 15 тыс. грн, а среди обязательных требований к сотрудникам, помимо физической выносливости и порядочности, стоит готовность к сверхурочной работе (то есть ради получения минимальной анонсированной платы придётся трудиться сверх нормы).

Не обошлось и без скандалов. В мае этого года журналисты программы "Наші гроші" уличали “Укравтодор” в жульничестве. Речь шла о компании "Автодор Консалтинг", учрежденной внештатным советником Кубракова Вадимом Олейником, которая "помогала" выигрывать в тендерах за откат в 3% от его суммы, а также о завышенных ценах на асфальтобетон. Резонанса не получилось: автодоровцы свалили всё на происки недоброжелателей, а правоохранители не придали делу особого значения.

Претензии были и к основным подрядчикам дорожной стройки, как правило, имеющим зарубежные корни. Например, ранее филиал турецкой компании Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Tic. ve San. A.S – ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" фигурировала по меньшей мере в 7 уголовных производствах, касавшихся завышения стоимости работ, переводов средств на счета фиктивных фирм и уклонения от уплаты налогов. Поговаривали, что в тандеме с “Укравтодором” только с 2010 по 2015 годы компании якобы удалось "легализовать" до полумиллиарда гривен. Токсичный шлейф совсем не помешал “Онуру” вместе с “родительской” фирмой выиграть на дорожных тендерах в общей сложности 7,8 млрд грн, не считая 12 млрд, которые он получит за строительство моста в Запорожье.

Большая стройка Зеленского: рекордные вливания в 0,6% дорожного фонда

Официально “Большая стройка” началась 1 марта (с тех пор процесс не останавливался даже в связи с карантинными мерами). Но некоторые подрядчики приступили к работам ещё в феврале, а в целом, история капитального ремонта некоторых объектов, вошедших в список национального проекта действующего правительства, насчитывает не один год. К примеру, автотрассу территориального значения Т-14-16 Львов – Пустомыты – Меденичи протяжённостью 47,5 км, которую открыли в начале июня, начали ремонтировать ещё в 2016 году. За первое полугодие 2020-го были "добиты" лишь последние 8 км участка.

В этом году запланирован текущий ремонт нескольких участков на трассе М-03 Киев-Одесса. Данная дорога входит в состав международного транспортного коридора №9 между Финляндией и Грецией. На её ремонт, а также на достройку объездной дороги вокруг Львова из фондов Европейского Банка Реконструкции и Развития и Европейского Инвестиционного Банка годом ранее было выделено 900 млн. евро. То есть ремонтировать полотно тоже начали явно не вчера. Правда, если доверять информации портала avtostrada.info, на сегодня оценка трассы водителями не так высока, как хотелось бы – 3,6 из 5 возможных баллов.

Для более детального отслеживания процесса ремонта дорог были запущены страницы в соцсетях с общим названием "Україна. Велике будівництво". И хотя, само собой разумеется, что "Укравтодор" не может успевать работать одновременно на всех проблемных участках многострадальных украинских автострад, ситуация на некоторых дорогах, "подписанных" под ремонт, не ясна. К примеру, ничего не известно о ремонте трассы Н-23 Кропивницкий-Запорожье, обладающей рейтингом 1,1 на avtostrada.info и широко известной своими ямами. Аналогичный случай с автодорогой Р-67 Чернигов-Пирятин, на которой водители также отмечают огромное количество ям. Отремонтированных дорог по состоянию на середину июля тоже хватает. Но не стоит забывать, что даже несмотря на рекордные вливания в отрасль в этом году (и при весьма трудновыполнимом условии, что все деньги пойдут по назначению), средств хватит максимум на ремонт 0,6% всего дорожного фонда страны. Для окончательного решения вопроса необходимо пара десятилетий подобных темпов.

Большая стройка Зеленского в режиме онлайн, но не вся

Кроме реконструкции дорог в и без того амбициозные планы входила постройка и ремонт зданий социальной инфраструктуры по формуле "Всего по 100 (детсадов, школ, стадионов) + 210 приёмных отделений в опорных больницах". В середине марта, после презентации онлайн-карты "Большой стройки" её куратором Юрием Голиком, СМИ "понесли" информацию о планах постройки и реконструкции в общей сложности 1207 объектов. На сегодняшний день эти цифры, за исключением количества заявленных ранее медучреждений, оказались существенно ниже (на 202). Сейчас на карту нанесены 114 детсадов, 132 школы, 128 спортивных сооружений, что в среднем составляет по 15 объектов на область. Сдача большинства из них планируется на начало сентября-декабря текущего года. При этом бремя финансирования почти четверти из них было благоразумно переложено на местные органы власти.

Наблюдать за продвижением стройки можно в режиме реального времени – при нажатии на интересующем объекте во всплывающем окне отображается его название, сумма выделенных денег из государственного/местного бюджетов и степень готовности. Правда, подробную информацию можно найти только о детских садах, средних школах и спортивных сооружениях. Подробно знакомить пользователей с процессом реконструкции/строительства амбулаторий (а тема эта достаточно интересная, обрастающая новыми коррупционными скандалами и берущая начало ещё с 2015 года), многопрофильных больниц и дорог создатели проекта не сочли нужным, отметив только их название и местоположение.

Большая стройка Зеленского: темпы не радуют

То, что с масштабным планом всеукраинского строительства не всё так просто, заметно уже в первом приближении. Во всяком случае, если верить опубликованным данным. Согласно им, одной из первых в рамках "Большой стройки" была сдана реконструкция нежилого помещения банка "Украина" для размещения в нём детского сада в пгт Близнюки Харьковской области. Работы, которые обошлись местному бюджету в 2,1 млн гривен, были завершены на полтора месяца раньше намеченного срока. Правда, не совсем понятно о какой именно реконструкции велась речь, если на сайте zakupki.com.ua годом ранее проводился тендер на аналогичные работы и по тому же адресу. При этом компания-победитель конкурса ООО "Харьковстройсервис" обязывалась закончить работы до 31.12.2019, а прайс за реконструкцию был в 20 раз ниже – всего 97,2 тыс. грн с НДС. Такие странности в оценке стоимости куда сильнее напоминают "Большой распил средств", чем "Большую стройку".

Из 16 объектов, которые по состоянию на сегодня уже должны быть закончены, сданы только три – два детских сада в Запорожской и Луганской областях, а также установка спортивных сооружений в парке культуры и отдыха города Краматорска "Сады Бернацкого". К слову, на его обустройство за последние 5 лет успели потратить свыше 200 млн. гривен, не считая двух миллионов из бюджета "Большой стройки". Степень готовности ещё 9 объектов колеблется в промежутке от 60% до 99%, а реконструкция/строительство ещё четырёх даже не начинались. Причём все они оказались расположены на Киевщине. На постройке двух школ (г. Вишнёвое и Украинка) и спортивной площадки (г. Вышгород) ни в местном, ни в государственном бюджете не нашлось средств, а выделенных на строительство стадиона в селе Петропавловская Борщаговка 5 млн. гривен из местного бюджета, судя по всему, оказалось недостаточно для начала работ.

Почти зеркальная ситуация с объектами, "дедлайн" по которым наступит уже 1 августа. Из 80 таких объектов только 13 готовы более, чем на 50%. Не вселяет оптимизма и общая статистика по стройкам/реконструкциям, где работы вообще не начались. Из 374 объектов "на нуле" остаётся 106, готовность ещё 14-ти находится в пределах ниже 15%. Причины простоя сложно объяснить отсутствием финансирования – общая сумма, уже выделенная на них, составляет свыше 4 млрд. грн. при общем фонде в 16 млрд. Так что надеяться на выполнение амбициозных планов строительства хотя бы половины школ, детсадов и спортсооружений в срок не приходится.

Ранее "Комментарии" писали, какие вызовы и возможности ждут Украину летом 2020 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!