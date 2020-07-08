Медреформа в Укрзализныце: как новая глава ЦОЗ УЗ Белинская хочет заработать на здоровье железнодорожников

Исполняющая обязанности главы Центра охраны здоровья Наталья Белинская

Недавно Украина отмечала день Конституции, согласно которой каждый гражданин страны имеет право на труд и медицинскую помощь. Вероятно, скоро железнодорожники и медики больниц “Укрзализныци” потеряют эти основополагающие права.



“На 1 января 2021 года железнодорожных больниц в составе УЗ будет ноль". Этими словами закончилась встреча назначенной исполняющей обязанности главы Центра охраны здоровья Натальи Белинской с коллективом медучреждений.

Белинская не скрывает своих планов передать услуги по медобслуживанию железнодорожников на аутсорс, а специализированные больницы – на управление инвесторам. Сотни медиков могут остаться без работы, зато в плюсе останутся близкие Белинской страховые компании, крупные застройщики, а также – ее кураторы в руководстве УЗ.

Медреформа в Укрзализныце: довести до убытков и привести свое руководство

По данным Кабмина, медицинское обслуживание сотрудников железной дороги влетело “Укрзализныце” в немалые деньги. Эти данные называют не расходами на поддержание здоровья железнодорожников, а убытками – в 723 миллиона ежегодно.

Учитывая, что с января по март 2020 года “УЗ” получила убыток в размере 7 миллиардов гривен, в 2021 году на сотрудниках “Укрзализныци” собрались сэкономить. Предприятие не предусмотрело финансирования для восьми больниц на железнодорожном транспорте якобы из-за отсутствия денег.

Хотя разговоры об отсутствии финансирования часто манипулятивны, сейчас мы имеем дело с финансовыми потерями, вызванными, в основном, коронавирусом. В прошлом же году УЗ заработала более 90 миллиардов гривен чистого дохода.

Несмотря на то, что 2021 год еще не настал, уже сейчас новое руководство Центра охраны здоровья УЗ, на балансе которого находятся эти специализированные медучреждения, готовит почву для избавления от больниц.

Многие годы медучреждения на железнодорожном транспорте работали результативно без участия новоиспеченного директора Белинской. Однако, едва заняв кресло директора ЦОЗ, она взялась за новововведения, которые в теории могут навредить медработникам.

На странице Центра в Фейсбук доктора жалуются на то, что премия на оздоровление им так и не пришла. Отмечается, что ЦОЗ не покупает для лабораторий при больницах реактивы, бумагу, игнорирует потребности учреждений.





Однако, как бы ни старались медучреждения свести концы с концами, в условиях недофинансирования все равно происходит отток пациентов. Железнодорожникам приходится обращаться в другие больницы. Только 28% из 250 тысяч сотрудников УЗ обслуживаются в клинических центрах, все остальные – в частных и коммунальных структурах. Получается, больницы оказались в заведомо невыгодных условиях, если сравнивать их функционирование с другими. Именно этот аргумент о якобы неэффективности клиник впоследствии и стала использовать Белинская для запуска реформы.

Ищет новоиспеченная директор ЦОЗ и другие поводы для продажи больниц инвестору. Она апеллирует тем, что многие койки простаивают. Это якобы говорит о неэффективности работы учреждений и о бессмысленной потере финансов. Хотя обычно этот показатель в медицине, наоборот, используют для оценки эффективности здравоохранения, профессионализма врачей. Если раньше больные могли находиться на лечении в стационаре в течение двух недель, то теперь эти сроки сократились до 2-3 дней.

Интересно, что Белинская приступила к работе, не став встречаться ни с коллективами больниц, ни с главврачами – якобы из-за карантина. Тем не менее, кадровым распоряжениям пандемия никак не помешала. Директор ЦОЗ выбрала для больниц новое руководство, даже не проводя оценку эффективности учреждений.





Уже два года как, согласно постановлению Кабмина, профессии главврача, фактически, не существует. Есть гендиректора и медицинские директора, которых и поспешила назначить Белинская. Однако железнодорожные больницы не так давно сделали производственными подразделениями, а это не предусматривает назначения новых менеджеров.

Эта законодательная коллизия, объясняет тот факт, что ни один из директоров, назначенных Белинской, не был официально трудоустроен. Фактически, они не имели права давать указания сотрудникам учреждений. Когда вскрылась правда о таких назначениях, директора были вынуждены написать заявления об отставке.

Сами медики рассказывают, что у них даже не спросили, довольны ли они прежними руководителями больниц. По слухам, прежние гендиректора медучреждений были грамотны не только в технических, но и в медицинских вопросах, чего не скажешь о новом руководстве. Примечательно, что новый директор ЦОЗ была не медиком, а консультантом и руководителем в страховых компаниях.

При всем этом в СМИ в последнее время стало появляться большое количество материалов, подрывающих имидж железнодорожных больниц и их руководства. Однобокость изложения и тот факт, что аргументы в этих текстах не выдерживают никакой критики, могут указывать на их заказную природу. Даты публикаций этих текстов совпадают с временным промежутком, когда новая глава ЦОЗ Белинская стала активно продвигать попытки ликвидировать больницы и передать услуги, предоставляемые ими, на аутсорс.

Медреформа в Укрзализныце: аутсорс и страховка для железнодорожников

Белинская считает существование клинических центров неэффективным, так как они находятся в пяти крупных городах, и многим сотрудникам УЗ неудобно до них добираться. Особенно – тем, кто находится в селах. По ее мнению, если отдать услуги на аутсорс, это позволит сотрудникам получать их более комфортно с точки зрения территориального расположения. Способствовать этому будет реформа страхования в УЗ.

Белинская хочет внедрить тендерные торги на площадке Prozorro для выбора компаний, которые будут страховать железнодорожников.

Такой тендер – лакомый кусочек для страховых компаний. В первую очередь, их хлеб – это корпоративные клиенты, а не отдельные “частники”. Последним на практике нередко отказывают в обслуживании, ссылаясь на то, что риски при страховании физлиц слишком высоки – страховые боятся мошенников. На самом же деле это связано с тем, что с корпоративными клиентами работать проще. Есть шанс, что многие сотрудники попросту не будут пользоваться своими страховками, а это - гарантированная прибыль.

Сумма вопроса – миллионы долларов. Полис на одного человека, по словам самой Белинской, предположительно составит 150 тысяч гривен для работающего и 100 тысяч - для пенсионера. Пока точная сумма тендера неизвестна, но ходят слухи о расценках на 650 миллионов гривен.

Стоит заметить, что система Prozorro не безупречна. Условия тендера зачастую прописываются под конкретные компании. А учитывая, что сама Белинская руководила страховой компанией и имеет связи и предпочтения в страховой сфере, есть повод говорить о конфликте интересов, на который власти закрывают глаза.

Примечательно также, что в интернете можно найти немало негативных отзывов о компании “Днепринмед”, которой Белинская руководила.

“Развод по выплате, они ничего не выплачивают, выбивать с них деньги - только через суд... При наличии всех документов они не выплатили ни копейки. Затягивают время, чтобы не платить!”, - гласит один из отзывов на форуме о качестве работы страховых компаний. “Оставляю на вашем сайте свою боль о том, что страховая кампания до сих пор не выплачивает (деньги - ред.). Сколько же можно ждать, пожалуйста, помогите. Я пострадавший, решение суда от 19 декабря 2012 и до сих пор я жду возмещения”, - таков отзыв другого клиента. Также пользователи указали на то, что компания переезжала - вероятно, опасаясь мести обиженных клиентов.

Данные записи датированы 2015 годом. Тогда Белинская как раз стала избавляться от своей доли в компании. Из своих 81,99% акций продала большинство, оставив лишь пакет из 19,79%, а впоследствии – продав их полностью.

Конечно, не факт, что победившие в тендере страховые компании обманут железнодорожников. Однако наличие самой подобной возможности недопустимо, учитывая, что речь идет не об одномоментном страховании, а о здоровье железнодорожников в течение всей их жизни.

Еще несколько лет назад представители министерства инфраструктуры соглашались с тем, что все сотрудники свободны в выборе страховой компании, ведь “Укрзализныця” выполняет агентские функции. Теперь же “УЗ” будет не агентом, а заказчиком, и именно она будет отвечать за качество услуг. Правда, это совсем не гарантирует их высокий уровень.

Даже если под бдительным надзором общественности страховые не смогут уклониться от своих обязательств перед железнодорожниками, на этом история вряд ли закончится. Ведь нельзя исключать вероятность того, что страховики будут работать со "своими" карманными или "прикормленными" клиниками. А это значит в этих клиниках врачи могут сделать все, чтобы заработать на пациентах: лечить их постараются подольше и подороже. Далее последуют откаты для лабораторий, аптек, производителей лекарств. Речь, напомним, идет о бюджетных средствах, а значит в такой ситуации вместо сокращения убытков государство получит их рост.

А теперь – к главному. Если все медуслуги будут выполнять частные фирмы, зачем вообще необходимо содержать больницы на железнодорожном транспорте?

Медреформа в Укрзализныце: загадочный инвестор и медики без работы

Клинические центры хотят отдать под контроль некоему инвестору. Речь идет о концессии больниц, которая стала возможной благодаря принятию закона “О концессии”. В соответствии с ним, инвестору можно передавать в управление любые государственные структуры, включая школы. Частник займется реконструкцией имущества в обмен на право его эксплуатировать.

Фактически, государственное предприятие не продается, а сдается в долгосрочную аренду. Но если инвестору отдают имущество на 50 лет, это почти равно продаже. При условии, конечно, что компания просуществует все это время. Фактически, это скрытая форма приватизации, которую власти так и не смогли обеспечить в должном объеме.

Сама по себе концессия – это неплохо, когда инвестор вкладывается в создание новых объектов при отсутствии денег у властей. После завершения строительства государство просто выплачивает деньги компании за оказанную услугу. Но если речь идет о реконструкции, все иначе.

Инвестор вряд ли будет вкладывать свои деньги в больницу просто так, ведь на первом месте для него - прибыль, что вполне естественно. Если инвестор строит школу в микрорайоне, где поставил свои ЖК, это принесет ему прибыль. Он ведь заинтересован, чтобы клиенты активно приобретали жилье, зная, что возить детей на учебу за тридевять земель не придется. В нашем же случае инвестор попытается заработать на оказываемых больницей услугах.

Ранее мы упомянули о койках в больницах на железнодорожном транспорте, которые, по убеждению Белинской, зря простаивают. На эти койкоместа в начале карантина власти вообще делали большую ставку. Предполагалось, что в случае ухудшения эпидемической ситуации в Украине в 15 отраслевых больницах будут доступны 3,7 тыс. мест для больных коронавирусом. Нет гарантии, что на них можно будет рассчитывать, если распоряжаться больницей будет частный инвестор.

Экономисты сводятся к мнению, что концессия больниц в текущих условиях в Украине невозможна, поскольку в стране должна сохраняться государственная сеть лечебных и образовательных учреждений. Особенно на фоне того, что в стране бушует коронавирус. К слову, жесткий карантин в стране вводился как раз под лозунгами неготовности украинской медицины принять тысячи пациентов. Власти прямо заявляли, что пожертвовали украинскими предпринимателями ради сокращения завалов в больницах. Получается, что ради внешнего инвестора подходы меняются.

Также нужно понимать, что оптимизация подразумевает сокращения. Белинская рассказывает, что будут подписаны инвестиционные обязательства о невозможности перепрофилирования лечебного учреждения, о систематическом поднятии заработной платы, о невозможности сокращения медицинского персонала на срок от 5 до 10 лет, о повышении для него квалификации. Но откуда у этих больниц возьмутся клиенты, если УЗ направит своих сотрудников лечиться в клиники, на которые укажет страховая - не понятно.

Некоторые больницы на эти условия согласились, но Одесская и Днепровская мириться с такими подходами не стали. Веры в то, что инвестор действительно будет заинтересован в больницах, оснащать их новой техникой, у медиков мало.

Врачи уже слышали подобное, когда власти анонсировали внедрение второго этапа медреформы, сопровождавшегося обещаниями о повышении благосостояния медиков. Минздрав обещал врачам на 50% больше зарплаты. Но ни для кого, и в том числе для самого президента, как он сам заявил, не остается секретом, что 50 тысяч медработников могут остаться без работы. При этом 332 больницы – на грани закрытия. К примеру, на Киевскую детскую больницу №9 и Столичную психоневрологическую больницу №2 ежемесячно выделяют в три раза меньше денег, чем нужно. Так как медучреждениям не хватает финансов, приходится сокращать сотрудников.

Впрочем, обещания об отсутствии увольнений нарушили уже сейчас. Белинская уже издала приказ о закрытии прачечной и пищеблоков, что чревато потерей рабочих мест. Может быть, инвестору действительно выдвинут требование об отсутствии сокращений, и он на него согласится. Однако к моменту, когда больницы будут переданы ему в концессию, вероятно, часть прежних работников уже потеряет свои рабочие места. Фактически, требование будет соблюдено, но на практике многие семьи останутся на грани выживания в столь сложное для экономики время.

Кроме того, сохранение количества рабочих мест не предполагает сохранения профиля этих мест и условий работы. В самом центре не скрывают, что уже перешли в своей работе на четырехдневный график. То есть слухи о том, что медикам сокращают количество рабочих часов, подтвердились. О повышении зарплаты для медработников в таких условиях речь не идет.

Медреформа в Укрзализныце: глава ЦОЗ в золоте – медики в нищете

Согласно декларации Натальи Белинской за 2019 год, она владеет недвижимостью минимум на 6 миллионов 337 тысяч гривен. В реальности сумма может быть гораздо больше, ведь в некоторых объектах сумма не задекларирована. Часы с бриллиантами Master Twikling Diamonds, о наличии которых отчиталась Белинская, находим в сети за 60 тысяч долларов.

Чуть дешевле другой лот в ее коллекции - Premier Midsize Chronograph за 53,4 тысячи долларов.





Есть у Белинской и Reine de Naples, образцом которых послужили первые наручные часы, изготовленные для сестры Наполеона Бонапарта, королевы Неаполя. Модель часов в декларации не указана, но цены на них в сети стартуют от 24 тысяч долларов и достигают 62 тысяч.





К слову, от Бреге у ее мужа часы тоже есть. Также Белинская владеет серьгами и кольцом с бриллиантом от Criveli, примерная стоимость которых достигает 10 тысяч долларов. Таким образом, общая стоимость ее ювелирных изделий достигает 200 тысяч долларов.

Владеет Белинская и Maserati Levante 2017 года выпуска. На сайте по продаже б/у авто стоимость этой машины - около 75 тысяч долларов. У мужа - два Mercedes-Benz CLS-Class 2016 и 2013 года, которые можно продать в среднем по 50 тысяч долларов.





Деньги в банках Белинская держит в разных валютах, мы же переведем все в доллары. В “Приватбанке” у нее два вклада: один на 49,6 тысяч долларов, другой - на 792,3. В “Укргазбанке” - 588,8, в “Укрсиббанке” - 30,3 тысячи. Одних только сбережений в банках, таким образом, - на 1 миллион 461 тысячу долларов. Муж отложил 557 тысяч долларов наличными.

Таким образом, общие сбережения Белинской в недвижимости, ювелирке и вкладах в банках достигают 2 миллионов долларов.

При этом доходы директора ЦОЗ гораздо скромнее расходов. В месяц в страховой компании “Скифия” она получала чуть больше 10 тысяч гривен, еще 40 тысяч - от предпринимательства.

Но вернемся к будущему больниц. Если после неэффективного управления инвестором предприятие будет доведено до банкротства, непонятно, кто станет вкладывать в его восстановление. Государство от этих объектов уже открестилось. Помощь железнодорожники продолжат получать в частных клиниках.

Эти 8 клинических центров больше не будут обеспечивать порядка 2 миллионов посещений в течение года, миллион пациентов в год будет некому принять на должном качественном уровне. Кроме того, врачи данных медучреждений больше не будут посещать УЗ для мониторинга условий работы железнодорожников.

Уже сейчас, когда железнодорожники лечатся в непрофильных учреждениях, на железной дороге растет травматизм, смертность. Врачи неспециализированных медучреждений не могут на достаточном уровне оценить, позволяет ли здоровье человека, пережившего травму, вернуться на работу. Без профильной медицины показатель смертности железнодорожников рискует вырасти.

Как только финансирование больниц полностью пресечется, последует их продажа по дешевым ценам. Больницы же, следует отметить, расположены на востребованых для застройки участках в центрах Киева, Львова, Днепра, Одессы. А значит, в случае закрытия медучреждений, застройщики могут устроить настоящую борьбу за эти земли.

Впрочем, дойдет ли в этой схеме вообще до инвестора - отдельный вопрос. Предусматривается, что продажа клиник произойдет лишь в течение 3-5 лет, а деньги на их функционирование заложены уже в следующем году. При чем есть большие сомнения в том, что инвестор действительно заинтересуется клиниками на условиях, которые выдвигают в ЦОЗ. Возможно, схема будет гораздо проще - без лишнего промежуточного “звена” в виде покупателя. Больницы просто не смогут существовать без финансирования и перестанут функционировать.

Медреформа в Укрзализныце: протесты против рейдерства больниц

Сотрудникам больниц ничего не оставалось, кроме как митинговать против этого под Офисом президента, Мининфраструктуры, добиваясь правды. Пытались достучаться и до самой Белинской.

“Мы категорически против, чтобы то, что создавалось поколениями железнодорожников за их налоги, их трудовой вклад - наши железнодорожные больницы - уничтожилось и было переведено в разряд бизнеса. Чтобы сюда зашли чужие люди, не приложив никаких усилий”, - говорит Виталина Соколова, ведущий инженер Одесской железнодорожной больницы в видеообращении к директору ЦОЗ.

Однако, вместо качественного диалога с протестующими, поиска компромисса, в Центре охраны здоровья лишь обвиняют самих сотрудников. Сперва Белинская пыталась уволить протестующих по статье отсутствия на рабочем месте. Ей не удалось этого сделать, так как доктора написали на этот день заявление о выходном за свой счёт. Затем, не имея конструктивных аргументов к своей позиции, она стала заявлять, что протестующих попросту обманули, угрожали им или даже мотивировали финансово, а также в том, что они просто не знают настоящего положения дел в ведомственных больницах.

Сам скандал активно заминается. По слухам, Белинская докладывает исполнительным комитетам УЗ о том, что все коллективы поддерживают ее реформу.

Почему нет реакции Мининфрастурктуры и руководства УЗ - неизвестно. Возможно, дело в халатности. Вместо того, чтобы потратить деньги на ремонт помещений и сохранять высококлассных специалистов, заботу о неприбыльных медучреждениях хотят сбросить на чужие плечи. Однако есть большие сомнения в том, что руководство УЗ столь непрофессионально.

Сама Белинская признает, что для ее действий есть указка сверху. Продажа непрофильных активов УЗ инвестору прописана в стратегии предприятия. Во главу угла становится уже не жизнь и здоровье человека, а бизнес предприятия, руководство которого исторически получает многомиллионные зарплаты. Месячный оклад главы “УЗ” остается конфиденциальной информацией, но журналисты “5 канала”, ссылаясь на свои источники, сообщали, что в прошлом году экс-глава Евгений Кравцов получал около 1 миллиона 257 тысяч гривен в месяц. Члены наблюдательного совета УЗ за месяц в среднем зарабатывают столько, сколько медик железнодорожной больницы получает за 6 лет.

Руководство “Укрзализныци” пока не приняло окончательное решение о продаже больниц инвестору. Есть надежда, что после отмены карантинных ограничений, запуска железнодорожного сообщения УЗ выйдет из экономически неблагополучного состояния. И денег для содержания медучреждений хватит. Однако пока на сворачивание реформы шансов очень мало.

Директор департамента Министерства инфраструктуры Александр Федоренко, выслушав протестующих, предложил Белинской прекратить работу во время карантина, а также обещал направить аудит финансов ЦОЗ. Результаты этого аудита и мониторинга нарушений, допущенных Белинской, покажут, являются ли чиновники министерства профессионалами, готовыми пресечь беспредел в отрасли, или же они работают в связке с новым менеджментом.

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