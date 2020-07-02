От врача до миллионера: метаморфозы Татьяны Бахтеевой

Современная Украина – место, где можно получить шанс построить прекрасную карьеру. Ярким примером этого является заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, кавалер нескольких орденов, экс-народный депутат Украины четырех созывов подряд, а ныне просто общественный деятель Татьяна Бахтеева.



Татьяна Бахтеева: от врача до депутата

Родившаяся в 1953 году в Донецке Бахтеева своей стезей избрала медицину. Сразу после окончания медицинского вуза, 24-летняя Татьяна Бахтеева пошла работать врачом терапевтом в больницу одного из небольших городов области – Ясиноватой.

Уже через 3 года она оказалась в одной из городских больниц областного центра Донецка, и за 11 лет прошла путь от участкового терапевта до заместителя главного врача. Независимость Украины в 1991 году Бахтеева встретила председателем областной медико-санитарной экспертной комиссии по освидетельствованию чернобыльцев. За малопонятной большинству аббревиатурой МСЭК на самом деле скрывается одна из самых прибыльных сфер теневого "бизнеса" медицины. Ведь именно эта комиссия решает вопросы о предоставлении статуса чернобыльца, инвалида, а также обо всех выплатах и льготах с ними связанных.

В 1994 году будущий нардеп стала главным врачом Донецкого областного лечебно-оздоровительного центра для лечения и обслуживания лиц, пострадавших при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, и тогда же получила первый опыт в политике, став депутатом Донецкого горсовета. Еще спустя 3 года, в 1997 году, Татьяна Бахтеева стала генеральным директором и главным врачом Донецкого областного клинического территориального медицинского объединения (ДОКТМО), объединившего несколько медучреждений.

С последней должности Бахтеева и ушла в большую политику, в 2002 году став народным депутатом Украины по мажоритарному округу №42 от партийного блока "За единую Украину", главную скрипку в котором уже тогда играла "Партия регионов". На последующие 16 лет вчерашний врач связала свою судьбу с большой украинской политикой, пройдя путь от члена до председателя постоянной комиссии ВР по вопросам здравоохранения.

Впрочем, на своем посту в Комитете здравоохранения нардеп запомнилась не столько работой по улучшению медицинской сферы, сколько противостоянием с другим членом ПР от медицины – Раисой Богатыревой, занимавшей посты министра здравоохранения и даже секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Путь Татьяны Бахтеевой от врача до нардепа благодаря авторитету

Многие СМИ пытались выяснить, как скромному врачу-терапевту Бахтеевой удалось достичь таких высот. По их версии случилось это благодаря ее родным: бывшему мужу Алимжану Бахтееву и дочери Ирине, вернее ее жениху Тимуру Валитову. Первый, состоявший на службе у широко известного на Донбассе Владислава Дрегера якобы донес прибыльную "тему" до супруги, а сама Бахтеева посредством Тимура Валитова, — до бывшего якобы родственником и бизнес-партнером некоего Евгения Такташева, гендиректора ЗАО "ФК Шахтер". Последний — человек, можно сказать, легендарный. Этого мужчину (умершего в 2006 году), СМИ называли одним из главных авторитетов Донбасса времен "лихих 90-х", который помогал строить карьеру Ринату Ахметову.

Но как бы то ни было, именно в начале 2000-х Татьяна Бахтеева вошла в высшие эшелоны украинской власти, которые, проявляя завидную гибкость, впоследствии уже не покидала.

Так, став нардепом от ПР, Татьяна Бахтеева, тем не менее, во время президентства Виктора Ющенка сумела подружиться с властями и стала зампредседателем опекунского совета благотворительной программы "Детская больница будущего", инициированной президентом Украины и его супругой Екатериной Ющенко.

Участие Бахтеевой в проекте, очевидно, было высоко оценено Виктором Ющенко. В декабре 2008 года он наградил ее Орденом княгини Ольги I степени.

Президентство Виктора Януковича – период высшего могущества для Татьяны Бахтеевой

Однако сотрудничество с властью во времена Виктора Ющенко соратники Бахтеевой по "Партии регионов" быстро забыли. И с 2006 года, уже на должности председателя Комитета ВР по вопросам здравоохранения, Татьяна "развернулась на полную".

Как писали СМИ, нардеп взялась активно "решать" вопросы тендеров по закупкам лекарств за счет бюджетных средств, помогая в этом вопросе более 30 компаниям, в числе которых ПАО "Укрмедтехника", ООО "Медгарант", ООО "Медикалгруп-Украина", ООО "Горал", ООО "Бризанта", ООО "Илатанмед", ООО "Медицинская торговая компания" и другие.

Однако наиболее активное сотрудничество пресса приписывала Бахтеевой с братьями Владимиром и Германом Фисталями, сыновьями известного во всем мире донецкого врача Эмиля Фисталя, директора Института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака и Донецкого ожогового центра.

По данным СМИ, братья, активно занимаясь бизнесом, контролировали более 20 компаний, которые работали в сфере поставок медикаментов и медицинского оборудования. Как писали СМИ, "с помощью" нардепа фирмы только в 2011 году выиграли тендеров на 1,5 миллиарда гривен, в 2012 году – на 1,8 миллиарда. При этом наценка на тендерах колебалась от 35% на медикаментах, и до 350-510% на медоборудовании.

Парламентарий чувствовала себя настолько уверенно, что даже позволила себе противостояние с Раисой Богатыревой, также курировавшей вопросы госзакупок в медицине. Результатом стала чехарда с министрами здравоохранения в 2010-2011 годах, длившаяся до тех пор, пока ведомство не возглавила бывшая до этого секретаря СНБО Богатырева.

Так и продолжалось противостояние двух "простых" врачей из Донецка, вплоть до 2014 года.

Татьяна Бахтеева и "гемодиализная мафия"

Революция достоинства радикально поменяла "расклады" во властной украинской верхушке, но "потопить" Бахтееву не смогла. Состав Верховной Рады VIII созыва без нее обойтись не смог. Занимая высокий порядковый номер "9" в списке "Оппозиционного блока", Татьяна Бахтеева снова попала в Комитет ВР по вопросам здравоохранения, правда, на этот раз, уже не как его глава, а лишь как председатель подкомитета по вопросам медицинского страхования.

След влияния Татьяны Бахтеевой СМИ видели в ряде кадровых назначений. Например, в назначении в октябре 2016 года главы Гослекслужбы Натальи Гудзь, которая до работы в госорганах была исполнительным директором ассоциации фармацевтических компаний "Партнерство и доверие", где Бахтеева была почетным президентом.

Фавориты нардепа братья Фистали их бизнес-структуры не раз "светились" в скандалах. Так, в феврале 2016 года работники Управления защиты экономики (УЗЭ) Национальной полиции в городе Киеве разоблачили преступную схему хищения бюджетных средств, выделенных на закупку комплектов для проведения гемодиализа для больных киевлян на сумму 82 миллиона гривен. Речь шла о ООО "Медицинская торговая компания" и ООО "Румед".

В целом, как писали "Наши гроши", братья Фистали, которым на тот момент покровительствовала Татьяна Бахтеева, сосредоточили свои интересы в сфере поставок препаратов для гемодиализа. Журналисты сайта посчитали, что за 2017 и первую половину 2018 годов фирмы, аффилированные с братьями, заработали на поставках для гемодиализа 192,7 млн грн. Впрочем, это минимальная доля в сравнении с 3 другими участниками рынка, разделившими примерно 1,3 млрд грн. Когда после 2014 года покровитель начала сдавать позиции, это не могло не отразиться на финансовой составляющей бизнеса братьев.

В 2019 году потеря влияния Татьяны Бахтеевой стала очевидной окончательно: впервые с 2002 года она не попала в парламент. Как и 5 лет назад политик связала свою судьбу с "Оппозиционным блоком", заняв 26-е место в избирательном списке. Но после раскола партии годом ранее и создания "Оппозиционной платформы – За жизнь", Оппоблок не смог преодолеть 5% барьер, довольствовавшись лишь 3,03% голосов избирателей.

Татьяна Бахтеева: жизнь после Рады и общественная деятельность

Оставшись "за бортом" парламента, Татьяна Бахтеева, тем не менее, не ушла из общественно-политической жизни страны. 9 января было заявлено о создании Всеукраинской общественной организации "Землячество – Родной Донбасс".

"Нас всех объединяет то, что мы родом из Донбасса, и то, что мы все земляки. Цель нашей организации — объединить всех вместе в очень трудное время во имя только одного слова – "мир". Это непростое, но самое главное слово. Мир нужен всей Украине, потому что без него не будет процветающей Украины. И без Донбасса не будет успешной, процветающей Украины", - цитировали СМИ слова, произнесенные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" Татьяной Бахтеевой.

Дело словами не обошлось – в феврале Бахтеева совместно с тогдашним советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо посетили Славянск и помогли Областной детской больнице медицинскими инструментами для терапевтического, хирургического, ЛОР и травматологического отделений. Правда, это вызвало негодование у пользователей соцсетей, что, впрочем, экс-нардепа не остановило. Она по-прежнему старается оставаться в фокусе внимания СМИ. Правда, с началом эпидемии коронавируса переключилась с призыва оказать помощь врачам и жителям Донбасса, на проблемы, связанные с новой инфекцией, и даже более глобальные – внедрение страховой медицины и медреформы.

Татьяна Бахтеева: коммерческая деятельность

Общественная деятельность, бесспорно, дело неплохое, но неоплачиваемое. И тут в самый раз задаться вопросом – за счет чего, собственно, живет экс-нардеп Татьяна Бахтеева?

Недавно она подала декларацию о своих доходах за 2019-й. Большую часть этого года Татьяна пробыла членом парламента. Согласно данным, ее можно охарактеризовать как человека достаточно зажиточного, но и только.

В собственности экс-нардепа 2 квартиры – 141 и 146 квадратных метров, а также коллекция ювелирных изделий неуказанной стоимости, наличные в виде 391 421 гривны, 108 000 долларов и 53 000 евро. Еще 297 771 гривну Бахтеева хранит в банках.

Что до доходов, то в 2019 году они составили 506 349 гривен заработной платы нардепа, 304 262 гривны компенсации расходов, связанных с депутатскими обязанностями, 206 576 гривен пенсии, 34 427 гривен банковских процентов и 989 750 гривен от продажи движимого имущества(судя по всему, имеются ввиду апартаменты площадью 112 квадратных метров в крымской Алуште; во всяком случае, в декларации за 2018 год они есть, а годом позже – отсутствуют).

Однако, по данным СМИ, следы Бахтеевой то и дело "всплывают" в сомнительных сделках. Так, по данным организации StateWatch, в середине декабря после нескольких месяцев запрета на осуществление бюджетных расходов Одесский национальный медицинский университет заплатил 23 миллиона гривень частным фирмам ООО "Медхолдинг" и ООО "Медгарант", которые фигурируют в уголовных делах о поставках медтехники по завышенным ценам. В свою очередь, общественное движение "Чесно" связывает ООО "Медгарант" с Татьяной Бахтеевой. Засветилось ООО и в весенних закупках ИВЛ для одесских больниц на сумму в 20,5 млн грн.

По данным аналитической платформы YouControl фирма принадлежит некоему Александру Островскому, который заработал на гостендерах за 2019-2020 годы 862,15 млн грн.

Интересна ситуация и со столь любимыми, по данным СМИ, Бахтеевой братьями Фисталями.

Последний крупнейший тендер на поставку расходных материалов для проведения гемодиализа для городской больницы №10 города Запорожья на сумму в 23,958 млн грн. 9 июня выиграло такое себе ООО "Артоника". Предприятие работает на фармрынке Украины с мая 2017 года, и с 2019 года заработало на гостендерах 141,5 млн грн.

Собственником фирмы по данным YouControl является Светлана Николаевна Курченко, которая также занимает должность директора ООО "Автоспецпром", а ранее была директором ООО "Украинский Центр медицинской сертификации и прогнозирования". К обоим предприятиям имеют отношение братья Фистали. Так, ООО "Автоспецпром" они продолжают владеть непосредственно, а ООО "УЦМСП" хотя и формально принадлежит другому человеку, но ранее также было подконтрольно Владимиру и Герману.

Взяв во внимание это совпадение, можно предположить, что ООО "Артоника" также на самом деле подконтрольно братьям Фисталям и через него они продолжают свой успешный бизнес на компонентах для гемодиализа. В таком случае остается открытым вопрос – нашли ли братья себе нового покровителя, помогающего им получать заказы на сотни миллионов гривен в год, или же Татьяна Бахтеева, несмотря на уход из ВР, продолжает обладать влиянием, достаточным для отстаивания и даже укрепления бизнес-интересов своих многолетних партнеров.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине дистанционная доставка лекарств набирает популярность: ежедневно оформляется более 1000 заказов из всех регионов страны. В начале карантина показатель был вдвое меньше – 500. В частности, за последние три месяца украинцы заказали почти 55 тысяч посылок с медикаментами через новый сервис "Укрпочты", который был запущен в начале карантина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!