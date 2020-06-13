"Скрутки НДС", автопарки и миллионные взятки Ильяшенко: что стоит за "сладкой" жизнью киевских налоговиков

Пока государственный бюджет пытается заткнуть дыры, образовавшиеся в результате карантина и налоговых махинаций, сами виновники сложившейся ситуации продолжают пользоваться приобретенными благами и чувствуют себя абсолютно безнаказанно. Среди них – не только бывшие и настоящие начальники ГУ Государственной налоговой службы в городе Киеве, но и их замы. "Комментарии" решили разобраться в ситуации и заодно показать – как живется некоторым столичным чиновникам налоговой на фоне огромных недополучений средств госбюджетом.



Налоговая Киева: по "скруткам НДС" – среди лидеров по стране

Как писали "Комментарии", в начале апреля в Украине вспыхнул скандал вокруг масштабных махинаций в ГНС: так называемых "скруток" – переоформления накладных, дающих право на налоговый кредит в части уплаты НДС. Так, компания, имеющая подобные накладные, посредством фиктивной продажи через подставные структуры передает их фирме, желающей сэкономить на налогах. Сама операция невозможна без помощи налоговиков, которые производят подмену или "скрутку" товаров, указанных в накладных, чтобы компания-"уклонист" смогла законно списать приобретенный товар на свои валовые расходы, тем самым экономя на налогах.

После громких обвинений в подобных скрутках со стороны нардепа Гео Лероса и экс-министра финансов Игоря Уманского, заявившего об убытках для госказны в 25-30 млрд грн. и якобы личном участии в махинациях тогдашнего главы ГНС Сергея Верланова, в парламенте была создана следственная комиссия. После этого СБУ и ГБР провели у налоговиков более сотни обысков.

Впрочем, комиссия и силовики опоздали – вследствие работы махинаторов и карантинных ограничений госбюджет Украины за 5 месяцев недополучил почти 50 млрд грн.

Тем не менее, Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины 4 июня отчиталась о потерях госбюджета из-за "схем" и "скруток" в сфере налогов. Согласно отчету комиссии, в среднем в месяц в "скрутках" принимают участие от 100 до 200 налогоплательщиков, которые непосредственно подменяют номенклатуру товаров. А сумма фиктивного НДС, генерируемая плательщиками, в среднем составляет 2,5 млрд грн. ежемесячно. Всего же за 18 дней после назначения нового руководителя ГНС Александра Любченко бюджет недополучил около 700 млн грн.

Причем тут столица? Согласно документам комиссии, опубликованным на телеграм-канале "Дон Кихот", через ГУ ГНС в Киеве прошли операции "налоговых скруток" на сумму в 2,72 млрд грн., уступая только ГУ ГНС во Львовской области – 3,1 млрд грн. Сомнительная "бронза" при этом в руках налоговиков Львовской области – 2,47 млрд грн.





Налоговая Киева: две начальницы за год

Киевскую налоговую службу вполне можно назвать "женским царством", ведь руководит ею женщина – Злата Лагутина, а из четырех ее заместителей трое также являются представительницами прекрасного пола. Да и прежние руководители столичной налоговой также были женщинами: с 2015 года по июль 2019 года – Людмила Демченко, с июля 2019 по июнь 2020 года – Нонна Багмет.

Телеграм-каналы, рассказывающие о махинациях в налоговой службе, сообщали о протекции, которую оказывала Нонна Багмет махинаторам на скрутке НДС. Их в столице насчитали минимум 16.





Телеграмм-канал "Дон Кихот" писал о связи ГУ ГНС в городе Киеве с одиозным бизнесменом Вячеславом Стрелковским, по данным СМИ замешанным в работе "конвертационных центров" через ООО "Альянс логистик", и только за февраль создавшим оборот в 60 млн грн., в том числе 12 млн грн НДС.





В мае другой Телеграм-канал – "Черный мытарь" сообщил о махинациях с НДС на сумму 30 млн грн. ООО "Торговый дом "Азарис".





"На выходе, в числе прочего – медицинское оборудование для 5-ой детской больницы (зонды для кормления малышей, сосудистые катетеры). Это деньги, заработанные на болезнях наших детей. Схемы становятся все наглее и циничнее", – написали авторы телеграм-канала.

Действительно, ООО "Азарис" известен как постоянный участник тендеров, проводимых на поставку медоборудования, а также успешный их участник, заработавший за 2017-2018 годы 189 млн 733 тыс. 907 гривен. Например, в 2018 году фирма поставила комплекс оборудования центрального стерилизационного отделения Винницкой областной клинической больнице №1 им. Пирогова на сумму 37,35 млн грн., а также аппарат искусственного кровообращения с возможностью модульного комплектования той же больнице имени Пирогова за 11,75 млн грн. Любопытно, что формальным собственником "Азариса" является гражданин Евгений Гасюков, прописанный на территории неподконтрольной Украине части Луганской области. Директором же является Павел Счатливенко, связанный с 69-ю фирмами.

Пристальное внимание, привлеченное к ГНС после апрельских скандалов и майских обысков, подвигло новое руководство сменить кадры в столичной НС. В июне ее возглавила Злата Лагутина, имеющая 10-летний опыт работы в налоговой службе.

Впрочем, как сообщает тот же канал "Дон Кихот", пересорт товара продолжают регистрировать, приводя как пример ООО "Персонал трейдинг".





Фирма, работающая с 2004-го года прекрасно известна правоохранителям как фигурант 502-х (здесь нет опечатки, именно 502-х, - ред.) судебных документов, связанных с уголовными делами. Согласно последнему из них – постановлению Печерского районного суда Киева от 2 марта – ООО "Персонал трейдинг" перечисляется в длинном списке фирм "транзитно-конвертационной группы", которые киевские правоохранители используют для предоставления услуг по уклонению от налогов.

Налоговая Киева: Николай Ильяшенко и его миллионные аппетиты

Когда "Комментарии" готовили статью, стало известно о резонансном аресте сотрудниками НАБУ первого заместителя начальника ГУ ГНС в городе Киеве Николая Ильяшенко.

Речь идет о взятке в 6 миллионов долларов в интересах бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. Дело в отношении Злочевского сначала расследовали в ГПУ, а затем оно было передано в НАБУ. Следствие по этому делу было приостановлено, так как происходил розыск подозреваемых. Суть подозрения, по которому предлагалась неправомерная выгода заключается в причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который выдавался на "РеалБанк" и легализации этих средств.

Ильяшенко, который является ставленником бывшей главы налогового комитета Нины Южаниной и экс-главы налоговой Киева Людмилы Демченко, якобы выступал в качестве посредника при передаче денег. Как рассказал глава САП Назар Холодницкий, сумма взятки, которую предлагали за закрытие производства, составила 6 миллионов долларов США, из которых 5 предназначалось непосредственно лицу, которое должно было принять процессуальное решение о закрытии дела (по всей видимости – самому Холодницкому, – ред.) и 1 миллион предусматривался за консультационные услуги посредника (то есть - Ильяшенко, – ред.).

Впрочем, занимающий должность первого заместителя ГУ ГНС в городе Киеве с сентября 2015 года и даже одно время исполнявший обязанности руководителя столичной налоговой, Николай Ильяшенко давно уже небедный человек. Начиная в 1997 году как оперуполномоченный налоговой милиции Ильяшенко в 2009 году перешел на работу в тогда еще Государственную налоговую инспекцию и думается, не жалеет об этом. По данным канала "Черный мытарь" якобы именно Ильяшенко должен был стать главой ГНС столицы, "купив" этот пост еще весной.





Тем не менее, прогноз не оправдался и Ильяшенко остался первым заместителем при новом руководителе.

Впрочем, это вряд ли сильно расстроило Николая Викторовича, в узких кругах именуемого "Николаем Угодником", ведь возможности для зарабатывания, если верить СМИ, у него были еще на посту начальника ГНИ в Киево-Святошинском районе столицы. Во всяком случае, именно ему, как сообщали СМИ, группа предприятий "Фоззи", зарегистрированная в Киево-Святошинском районе, обязана помощью в уклонении от уплаты НДС на сумму 32,2 млн грн., за что счета компании были даже арестованы. Однако, после 4 месяцев работы во главе ГФС в Печерском районе, Ильяшенко стал первым замом руководителя всей столичной налоговой.

Внимание к себе Николай Ильяшенко привлек любовью к недвижимости. Так, еще в 2016-м году журналист-расследователь Дмитрий Гнап задавался вопросом, откуда в собственности налоговика и его супруги 8 квартир. Позже журналисты нашли 11 квартир и прочую недвижимость (причем, купленную до 2014 года), совокупной стоимостью порядка 100 миллионов гривен. Вразумительно объяснить происхождение этой недвижимости налоговик так и не сумел.

Спустя 4 года, по данным декларации замначальника столичного ГНС, в собственности супружеской четы Ильяшенко оставались 7 квартир и жилой дом, а также еще 17 объектов недвижимости: от паркомест до земельных участков в 2500 квадратных метров.

В целом, надо сказать, что чета Ильяшенко официально за 4 года обеднела, лишившись 2-х авто: "Мазды" и "Фольксвагена", а также одной из своих квартир. Впрочем, в смысле доходов за 2019-й год, супругам опасаться нечего, так как Николай Ильяшенко заработал за это время 582 040 гривен, в том числе получил 87 тысяч гривен пенсии. Но особенно хорошо поработала супруга налоговика – Татьяна Ильяшенко, давно занимающаяся бизнесом. Ее доход от занятия предпринимательством составил 4 млн 967 тыс. 807 грн. Еще 3 млн 72 тыс. грн пришлись на доходы от сдачи в аренду недвижимости.

Однако и тут открываются интересные особенности. Согласно первой декларации Николая Ильяшенко за 2015 год, его супруга владела 33% ООО "Румта" и 100% малого торгово-производственного предприятия ООО "Валери". Последним Татьяна Ильяшенко владеет до сих пор, но, согласно данным аналитической платформы YouControl, с 2017-го года предприятие находится в стадии ликвидации под управлением другого лица, поэтому приносить прибыль учредителю не может.

С другой стороны, Татьяна Николаевна Ильяшенко зарегистрирована как физическое лицо-предприниматель, работающий в сфере общественного питания и торговли с 2007-го года. Кроме того, она владелица 13-ти объектов недвижимости, аренда от которой принесла в 2019 году 3 млн грн. доходов. Судя по всему, заявленные в 2019-м году доходы в 5 млн грн. ей принес именно статус ЧП-ФЛП.

Впрочем, все это бледнеет на фоне заявленных наличных средств, хранимых Татьяной Ильяшенко в 2019 году: 23 млн 683 тыс. грн. Банкам были доверены лишь 411 572 гривны.

Налоговая Киева: начальник без жилья, но с авто и с мужем-бизнесменом

Злата Лагутина, ставшая руководителем столичной налоговой в июне после 10-ти лет работы в налоговых органах, пользуется меньшей известностью, чем ее первый зам, но и она, по мнению СМИ, успела "засветиться" в махинациях по уклонению от налогов. Как пишет портал 368.media, будучи еще замом начальника ГУ ГНС в Киеве, она с вместе с Николаем Ильяшенко якобы покрывала угольные схемы экс-нардепов Анатолия Шкрибляка и Игоря Кононенко. По данным издания только в феврале-марте 2019 года по ООО "Нью Арк Ист" были выведены и обналичены 35 млн грн.

Впрочем, материальное положение начальницы столичной налоговой, судя по декларациям, явно уступает ее же заму Николаю Ильяшенко.

В собственности четы Лагутиных в 2019 году – два земельных участка в 1448 и 2698 квадратных метров, а вот собственного жилья семья главного столичного налоговика официально не имеет. Зато пользуется правом проживания сразу в 3-х квартирах и 3-х жилых домах, в том числе по договору аренды. Любопытно, что вся эта недвижимость записана на двух человек, вероятно, родственных друг другу – Викторию Сопову (3 квартиры) и Ярослава Сопова (3 дома). Последний зарегистрирован частным предпринимателем, и по информации СМИ, вероятно, является ее братом.

В отличие от зама, Злата Лагутина и ее муж Геннадий владеют сразу 4-мя легковыми авто – УАЗом, TOYOTA, MAZDA и LEXUS.

Как и у Николая Ильяшенко, основной кормилец в семье Златы Лагутиной – муж Геннадий, бизнесмен, владелец ООО "Лаванда", занимающегося разнообразной торговлей: от стройматериалов до продуктов питания. Кроме того, он зарегистрирован как ЧП-ФЛП. Совокупный доход Геннадия Лагутина в 2019 году составил 3 млн 370 тыс. 918 грн. Доход же начальницы налоговой службы столицы составил 285 546 гривен.

В виде наличных чета Лагутиных хранит 3 млн 953 тыс. грн, причем 700 тысяч из них принадлежат самой начальнице. Еще 191 906 гривен и 3496 долларов США Лагутины держат на текущих банковских счетах.

Впрочем, думается, это не все источники доходов супругов Лагутиных.

Так, среди доходов Геннадия Лагутина фигурирует "работа по совместительству" в ООО "Гаур плюс" с доходом в 226 071 гривну. Любопытно, что данное ООО является постоянным участником многих гостендеров, и за период 2018-2020 годов смогло заработать более 407 млн грн из госбюджета. Последний такой тендер – вывоз и удаление золошлаковой смеси для ООО "Евро-реконструкция" на 27,012 млн грн. Не исключено, что свою долю в победы фирмы на тендерах вносят такие сотрудники как Геннадий Лагутин, точнее, связи его супруги. Благо, трудится Лагутин на ООО "Гаур плюс" с 2018 года.

Как сообщал портал "Комментарии", в апреле-мае разгорелся скандал вокруг высшего и регионального руководства Государственной налоговой службы Украины. Наши журналисты выяснили, на чем делают деньги в налоговой Киевской области.



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