Гражданская жена Святослава Олейника получает подряды в рамках "Большого строительства"

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Кириєнко Анна
По данным украинских СМИ, Национальное антикоррупционное бюро Украины заинтересовалось имуществом председателя Днепропетровского облсовета Святослава Олейника. В связи с этим НАБУ возобновило расследование касаемо чиновника по статье 366-1 УК, которая предусматривает наказание за любую недостоверную информацию, указанную в декларациях.
Святослав Олейник. Фото: 112.ua
Кроме того, Государственная фискальная служба проявила интерес к гражданской жене Олейника — Ирине Гуназе. Касаемо нее в ДФС якобы открыли дело по статьям 209, а именно "Легализация доходов, полученных преступным путем" и 212 — "Уклонении от уплаты налогов (ст. 212).
За короткий срок Ирина Гуназа приобрела несколько земельных участков в Словакии, Киевской и Днепропетровской областях, самом Днепре и в Павлограде.
Журналисты издания РБК-Украина связывают резкое обогащение семьи с деятельностью компании "УПС", которая принадлежит жене Олейника.
Компания "УПС" — основной подрядчик по выполнению государственных заказов в дорожном строительстве и ремонте в Днепропетровской области.
В последнее время "УПС" начала получать еще больше тендеров, но при этом качество работ начало вызвать еще больше вопросов. Большинство ремонтов так и не были завершены.
К тому же компания получает подряды в рамках "Большого строительства" президента. И больших изменений на дорогах Днепропетровской области так и не наблюдается.
Поскольку "Большая стройка" — программа главы государства, компания "УПС" и непосредственно Святослав Олейник бьют по личному рейтингу Владимира Зеленского.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщали, что Святослав Олейник может оказаться причастным к присвоению государственной земли.
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