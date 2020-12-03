Гражданская жена Святослава Олейника получает подряды в рамках "Большого строительства"

По данным украинских СМИ, Национальное антикоррупционное бюро Украины заинтересовалось имуществом председателя Днепропетровского облсовета Святослава Олейника. В связи с этим НАБУ возобновило расследование касаемо чиновника по статье 366-1 УК, которая предусматривает наказание за любую недостоверную информацию, указанную в декларациях.

Святослав Олейник. Фото: 112.ua

Кроме того, Государственная фискальная служба проявила интерес к гражданской жене Олейника — Ирине Гуназе. Касаемо нее в ДФС якобы открыли дело по статьям 209, а именно "Легализация доходов, полученных преступным путем" и 212 — "Уклонении от уплаты налогов (ст. 212).

За короткий срок Ирина Гуназа приобрела несколько земельных участков в Словакии, Киевской и Днепропетровской областях, самом Днепре и в Павлограде.

Журналисты издания РБК-Украина связывают резкое обогащение семьи с деятельностью компании "УПС", которая принадлежит жене Олейника.

Компания "УПС" — основной подрядчик по выполнению государственных заказов в дорожном строительстве и ремонте в Днепропетровской области.

В последнее время "УПС" начала получать еще больше тендеров, но при этом качество работ начало вызвать еще больше вопросов. Большинство ремонтов так и не были завершены.

К тому же компания получает подряды в рамках "Большого строительства" президента. И больших изменений на дорогах Днепропетровской области так и не наблюдается.

Поскольку "Большая стройка" — программа главы государства, компания "УПС" и непосредственно Святослав Олейник бьют по личному рейтингу Владимира Зеленского.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщали, что Святослав Олейник может оказаться причастным к присвоению государственной земли.





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