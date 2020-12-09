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Киевсовет не указ: Интеграл-Буд пытается начать строительство на месте парка на Жмаченко, 20

Эксперт градостроительства Георгий Могильный сообщил, что Интеграл-Буд хочет вырубить парк под строительство высоток

сегодня, 13:10
Автор:

Станислав Молчанов

Компания Интеграл-Буд может начать незаконное строительство на улице Жмаченко, 20 в Киеве, где согласно решению Киевсовета создан парк. Эксперт градостроительства Георгий Могильный со ссылкой на документы сообщил на своей странице в Facebook, что ГАСИ приняло решение о выдаче разрешения на строительство.

Киевсовет не указ: Интеграл-Буд пытается начать строительство на месте парка на Жмаченко, 20

Улица Жмаченко в Киеве. Фото из открытого доступа

"Руководство ГАСИ сегодня хорошо заработало — приняли решение о выдаче разрешения на МЕГА-скандальное строительство Интеграл-Буд на улице генерала Жмаченко, 20. Отмороженный екс-регионал Зубик пытается построить ЖК под видом "завершения строительства духовно-благотворительного комплекса с применением под многофункциональный комплекс", — написал Могильный.

Эксперт отметил, что это уже вторая попытка выдать документы на незаконное строительство. Как сообщают "Наши деньги", два года назад чиновники Департамента градостроительства и архитектуры КГГА якобы совершили подлог, сначала обнародовав приказ на выдачу градостроительных условий и ограничений, а потом под тем же номером документ об отказе. А 17 июня 2020 с подписью заместителя директора Юрия Таций Муо снова были выданы, по факту чего полиция начала уголовное производство.

Строительство пытаются начать на участке, который арендовала религиозная община под обслуживание и реконструкцию своего здания, и застройщик уже проводил исследования и начинал вырубать сосны, которых здесь около двух тысяч. Местные жители встали на защиту и с помощью городских депутатов появилось решение о расторжении договора аренды и присвоения участку статуса парка. За него Киевсовет проголосовал 24 сентября.

Но решение еще не было опубликовано на официальном сайте Киевсовета. Инициативная группа жителей Днепровского района уверена, что мэр Виталий Кличко сознательно скрывает проголосовано решение, чтобы дать возможность застройщику получить документы.

Более того, в ответе на запрос народного депутата мэр указал, что решение "оформлено в соответствии с регламентом", но предоставить его отказался, написал, что "будет отправлено дополнительно".

Киевсовет не указ: Интеграл-Буд пытается начать строительство на месте парка на Жмаченко, 20 - фото 2

Местные жители связывают такое поведение Кличко с интересами в строительной сфере в связке с группой Зубика-Комарницкого и депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко. Сейчас инициативная группа готовит дополнительные заявления в правоохранительные органы и отмечает, что намерена защищать парк.

"Люди выйдут защищать этот участок, будут столкновения, и они будут на совести власти! Здесь должен быть парк! А не незаконные высотки Зубика! Предлагаем начать "строить" перед ресторанами Тищенко и офисом Зубика. Вы хотите там баррикады?!", — пишут активисты на странице Парк на Жмаченко.

Киевсовет не указ: Интеграл-Буд пытается начать строительство на месте парка на Жмаченко, 20 - фото 3

Как сообщалось, программа "Большая стройка" должна была стать одним из самых проектов в истории независимой Украины. Что получилось на деле — разбирались "Комментарии".


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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2855343018067726&id=100007761677947
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