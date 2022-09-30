30 сентября состоится конференция о "Государственных строительных нормах Украины"

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Slava Kot
В Киеве состоится конференция, которая будет полезна архитекторам, строителям и всем заинтересованным профессионалам дела на тему "Государственные Строительные Стандарты. Система стандартизации и нормирования в строительстве".
Фото: медіагрупа DMNTR | "Дім та інтер'єр"
На конференции вы можете послушать и задать вопросы таким спикерам:
Модератором дискуссии выступит архитектор Влад Голдаковский, основатель Goldakovskiy Group Architects .
Для того чтобы попасть на конференцию, необходимо присоединиться к каналу "Формат А:1": https://t.me/FormatA1_UUA/7658 и заполните форму регистрации: https://forms.gle/NhDqTYpoVz8VuQ4x8
В регистрационной форме вам нужно выбрать формат встречи – это может быть вживую или онлайн. Указать свои данные (имя, фамилия, телефон, название компании, специальность). Также вы можете в регистрационной форме написать вопрос спикерам конференции "Государственные Строительные Стандарты. Система стандартизации и нормирования в строительстве".
Больше деталей вы можете узнать по ссылке:
Генеральный Партнер – БУДОВА.
Организатором конференции для архитекторов, строителей и всего профессионального сообщества выступили медиагруппа DMNTR и "Дом и интерьер".
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