30 сентября состоится конференция о "Государственных строительных нормах Украины"

В Киеве состоится конференция, которая будет полезна архитекторам, строителям и всем заинтересованным профессионалам дела на тему "Государственные Строительные Стандарты. Система стандартизации и нормирования в строительстве".

Фото: медіагрупа DMNTR | "Дім та інтер'єр"

На конференции вы можете послушать и задать вопросы таким спикерам:

Алексей Чернышев – министр развития общин и территорий Украины;

Наталья Козловская – зам. Министра Минрегиона;

Елена Шуляк – председатель партии Слуга Народа;

Иван Юнаков – Народный депутат Украины;

Татьяна Ломакина — советник-уполномоченный Президента Украины по безбарьерности;

Анатолий Нечепорчук – канд. техн.наук, вице-президент ОО "Центр туризма лиц с инвалидностью";

Дмитрий Васильев, CEO , соучредитель и ГА компании Аrchimatika ;

Модератором дискуссии выступит архитектор Влад Голдаковский, основатель Goldakovskiy Group Architects .

Для того чтобы попасть на конференцию, необходимо присоединиться к каналу "Формат А:1": https://t.me/FormatA1_UUA/7658 и заполните форму регистрации: https://forms.gle/NhDqTYpoVz8VuQ4x8

В регистрационной форме вам нужно выбрать формат встречи – это может быть вживую или онлайн. Указать свои данные (имя, фамилия, телефон, название компании, специальность). Также вы можете в регистрационной форме написать вопрос спикерам конференции "Государственные Строительные Стандарты. Система стандартизации и нормирования в строительстве".

Больше деталей вы можете узнать по ссылке:

https://fb.me/e/29VEoBPAB

Генеральный Партнер – БУДОВА.

Организатором конференции для архитекторов, строителей и всего профессионального сообщества выступили медиагруппа DMNTR и "Дом и интерьер".

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