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Главная Новости Бизнес Строительство Небоскребы у Днепра вместо серой промзоны: киевский девелопер Мхитарян представил концепцию нового района
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Небоскребы у Днепра вместо серой промзоны: киевский девелопер Мхитарян представил концепцию нового района

Центр Киева может переместиться к Днепру на Теличку, согласно концепции нового делового района "Киев Сити" от девелопера Мхитаряна

сегодня, 18:05
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Небоскребы у Днепра вместо серой промзоны: киевский девелопер Мхитарян представил концепцию нового района

Скриншот из видео: facebook.com/an.mkhitaryan

Вместо промзоны на Теличке в Киеве может появиться район с небоскребами. Киевский девелопер, основатель компании Taryan Group Артур Мхитарян опубликовал на своей странице в Facebook возможную концепцию нового района столицы.

"Сегодня у команды Taryan Group есть уникальная проработанная концепция "Киев Сити". Для ее создания мы привлекли международных архитекторов. Проконсультировались со специалистами, которые реализовывали такие деловые центры в разных городах. И обсудили экономическую модель с потенциальными инвесторами", - заявил Артур Мхитарян.

Кроме того, он призвал власть и бизнес объединиться вокруг строительства нового района.

На месте промзоны Артур Мхитарян предлагает построить небоскребы, бизнес-центры, новую концертную площадку, большие парки и набережную с пристанью. В планах и возможный правительственный квартал, о котором ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

При этом бизнесмен уверяет, что в бюджетных деньгах надобности не будет: "От государства и власти города нужна лишь политическая воля – утвердить подходящую площадку и создать понятные правила игры для инвесторов. Формат государственно-частного партнерства лег в основу каждого из успешных мировых проектов".

Отметим, что мэр Киев Виталий Кличко во время предвыборной кампании заявлял о намерении построить в Киеве деловой район, он связывал его с окончанием строительства Подольско-Вознесенского моста и рассматривал участок промзоны на Рыбальском полуострова, однако там уже ведется застройка.

Ранее также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает возможность перенести правительственный квартал в новый район Киева, построенный по принципу London City.

"Я хочу построить Kyiv City, как в каждой большой стране есть city, например, London city – и туда перенести правительственный квартал, есть несколько мест таких", - поделился президент.

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