Некачественная китайская метпродукция уходит из Украины - аналитики

Аналитики сайта ГМК Центр в отчете "Рынок стали в Украине: проблемы и тенденции" сделали вывод о снижении доли некачественной металлопродукции из Китая. По мнению экспертов, это произошло благодаря введению антидемпинговых пошлин.

ФОТО: Из открытых источников

В результате введения пошлины в размере 51,5% на бесшовные горячедефомированные трубы, поставки труб из Китая в Украину в январе-октябре 2020 года сократились на 33,9% до 14,6 тыс т.

За десять месяцев текущего года также на 15,6% сократился импорт китайского проката с покрытием. Всего за это время в Украину поступило 121,6 тыс тонн продукции из Китая, тогда как за аналогичный период прошлого года было 144 тыс т.

Сокращение поставок произошло вследствие введения в 2019 году пошлин на оцинковку из Китайской Народной Республики в размере 22,8%. Как отметили аналитики ГМК Центра, это позволило украинским производителям нарастить поставки собственной продукции на внутренний рынок и повысить загрузку работающих в Украине заводов.



К слову, в Украину из Китая поставляются, в основном, непремиальные трубы без каких-либо стандартов, а также прокат с толщиной покрытия ниже принятых стандартов.



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