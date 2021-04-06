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Несмотря на санкции США и ЕС, Украина финансирует режим Лукашенко из бюджета — СМИ

В украинских СМИ утверждают, что белорусские госкомпании постоянно получают подряды на строительство автодорог в Украине

сегодня, 12:56
Автор:

Станислав Молчанов

Как сообщает издание УНИАН, украинские налогоплательщики якобы поддерживают режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. По словам журналистов, это происходит благодаря передачи белорусским госкомпаниям подрядов на строительство автодорог.

Несмотря на санкции США и ЕС, Украина финансирует режим Лукашенко из бюджета — СМИ

Александр Лукашенко. Фото: РИА Новости

"По данным системы Prozorro, только за последние 4 года (с 2018 по 2021) три государственных белорусских предприятия — ОАО "ДСТ №2, г. Гомель", ОАО "ДСТ №4, г. Брест" и ОАО "СМТ №8" подписали с дорожными службами Украины 42 договора на сумму более 5 млрд грн. Часть договоров будут выполняться в 2021 году", — пишет издание.

По информации Лига.Нет, двусторонние отношения между Украиной и Беларусью слегка "застыли", однако, как сообщает УНИАН, финансирование режима Лукашенко исключительно увеличивается. Так, компания "ДСТ №4" и вовсе стала одной из ТОП-20 победителей тендеров "Укравтодора" за 2020 год.

"При этом белорусский бизнес не гнушается участием в схемах "троллинга" — блокирования тендерных процедур через подачу заведомо неправомерных жалоб, на время рассмотрения которых проведение закупок замораживается. Также известны случаи, когда белорусы становятся фигурантами уголовных дел о завышении цен закупки товаров и услуг на строительстве дорог", — говорится в материале.

По мнению журналистов УНИАН, в ближайшее время задуматься над целесообразностью сотрудничества с белорусским бизнесом нужно будет большинству украинских дорожников, а не только государственному "Укравтодору".

"Дело в том, что с 26 апреля могут возобновить свое действие санкции против целого ряда промышленных предприятий Беларуси, в частности, они будут касаться коммерческой организации "Белорусский нефтяной торговый дом", концерна "Белнефтехим" и его американского филиала, компаний "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк Стекловолокно". Проблема в том, что "Белнефтехим" (Мозырский НПЗ) является одним из ключевых поставщиков в Украину битума, используемого для приготовления асфальтобетонных смесей", — сообщается в публикации, ссылаясь на информацию "Громадського".

Журналисты УНИАН отмечают, что в 2019 году, по данным Госстата, доля импорта битума из Беларуси составляла 77%, из России — 8,3%, на другие страны пришлось 15% поставок. За первый месяц 2021 года доля Беларуси составила уже 99%. Для нашего северного соседа Украина является ключевым рынком сбыта битума и других продуктов нефтепереработки. Только Мозырский НПЗ, за 11 месяцев 2020 года, экспортировал в Украину 410 тыс. тонн битума, увеличив этот показатель в 2 раза по сравнению с 2019 годом.

"Эксперты указывают, что хотя белорусский битум может быть дешевле на 10-30%, чем другие аналоги, эта дешевизна прямо пропорциональна снижению качества, а значит — уменьшению срока эксплуатации дорог и значительным потерям от их разрушения и необходимости новых ремонтов в перспективе", — говорится в статье.

Таким образом, объясняют в УНИАН, из-за закупки продукции у подсанкционных предприятий, украинским дорожникам и службам автодорог, отдающим подряды белорусским государственным фирмам, может угрожать наказание за нарушение санкций Соединенных Штатов. По словам юристов, это чревато штрафами от $250 тыс. до 1 млн. за каждый факт нарушения санкций, сообщает "Экономическая правда".

Журналисты УНИАН также напоминают, что белорусские госпредприятия используют дорожную технику исключительно с белорусской регистрацией, которая попадает в Украину в режиме временного ввоза. Это позволяет получать конкурентное преимущество перед украинскими участниками, поскольку им техника обходится минимум на 25-30% дороже из-за импортных пошлин и налогов. В стоимости проектов от 50% до 60% приходится на асфальтобетонные смеси, которые более чем на 70% зависят от импортного битума, основным поставщиком которого является Беларусь.

"При таком подходе государство не получает главного эффекта от вложений в дорожное строительство. По оценкам экспертов, по классической схеме не менее 60% инвестированных в дороги средств должны возвращаться обратно в бюджет через налоги и зарплаты. .... Но в случае с белорусскими — как и любыми другими неукраинскими — компаниями предполагать, что 5 млрд грн., выигранных на тендерах, превратятся хотя бы в 15 млрд грн. для экономики страны — не приходится", — говорится в материале.


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