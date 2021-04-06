Несмотря на санкции США и ЕС, Украина финансирует режим Лукашенко из бюджета — СМИ

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Станислав Молчанов
Как сообщает издание УНИАН, украинские налогоплательщики якобы поддерживают режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. По словам журналистов, это происходит благодаря передачи белорусским госкомпаниям подрядов на строительство автодорог.
Александр Лукашенко. Фото: РИА Новости
По информации Лига.Нет, двусторонние отношения между Украиной и Беларусью слегка "застыли", однако, как сообщает УНИАН, финансирование режима Лукашенко исключительно увеличивается. Так, компания "ДСТ №4" и вовсе стала одной из ТОП-20 победителей тендеров "Укравтодора" за 2020 год.
По мнению журналистов УНИАН, в ближайшее время задуматься над целесообразностью сотрудничества с белорусским бизнесом нужно будет большинству украинских дорожников, а не только государственному "Укравтодору".
Журналисты УНИАН отмечают, что в 2019 году, по данным Госстата, доля импорта битума из Беларуси составляла 77%, из России — 8,3%, на другие страны пришлось 15% поставок. За первый месяц 2021 года доля Беларуси составила уже 99%. Для нашего северного соседа Украина является ключевым рынком сбыта битума и других продуктов нефтепереработки. Только Мозырский НПЗ, за 11 месяцев 2020 года, экспортировал в Украину 410 тыс. тонн битума, увеличив этот показатель в 2 раза по сравнению с 2019 годом.
Таким образом, объясняют в УНИАН, из-за закупки продукции у подсанкционных предприятий, украинским дорожникам и службам автодорог, отдающим подряды белорусским государственным фирмам, может угрожать наказание за нарушение санкций Соединенных Штатов. По словам юристов, это чревато штрафами от $250 тыс. до 1 млн. за каждый факт нарушения санкций, сообщает "Экономическая правда".
Журналисты УНИАН также напоминают, что белорусские госпредприятия используют дорожную технику исключительно с белорусской регистрацией, которая попадает в Украину в режиме временного ввоза. Это позволяет получать конкурентное преимущество перед украинскими участниками, поскольку им техника обходится минимум на 25-30% дороже из-за импортных пошлин и налогов. В стоимости проектов от 50% до 60% приходится на асфальтобетонные смеси, которые более чем на 70% зависят от импортного битума, основным поставщиком которого является Беларусь.
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