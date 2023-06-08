Ночные встречи застройщика и чиновников: эксперт объяснил, как строительная реформа уберет такой лоббизм

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Slava Kot
Принятие законопроекта 5655 о реформировании рынка строительства позволит минимизировать коррупционное влияние чиновников на процессы в отрасли.
Скриншот из видео о расследовании встреч чиновников с предпринимателями
Такое мнение в блоге на "Цензор.НЕТ" высказал политолог Марьян Ощановский, комментируя опубликованное накануне расследование встреч чиновников с предпринимателями после начала комендантского часа в Киеве.
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В одном из эпизодов показано, как столичный застройщик Артур Мхитарян в 2 ночи встречается с руководителем департамента охраны культурного наследия КГГА Александром Никоряком в одном из столичных ресторанов. Через несколько часов после выхода сюжета мэр Виталий Кличко призвал Никоряка уволиться из-за нарушения комендантского часа.
Ощановский напомнил, что это уже не первый раз чиновник избегает реальной ответственности за конфликт интересов с предпринимателем из-за формального повода.
Ощановский напомнил, что в 2018 году строящийся Мхитарян ЖК "Taryan Towers" оказался в эпицентре громкого скандала. СБУ и Генпрокуратура возбудили против компании уголовные дела из-за якобы несогласованности застройки с Минкультом. Мхитарян тогда публично обвинил правоохранителей в вымогательстве взятки, дела закрыли. А застройщик заявил, что в городе нет определенного ареала исторической застройки.
По его мнению, такая неопределенность – это огромное поле для манипуляций из-за непрозрачности законодательного регулирования, полной автономности (в худшем смысле этого слова) органов местного самоуправления в вопросах определения фактических строительных правил на местах.
"И тот факт, что Виталий Кличко – один из ключевых оппонентов 5655 – не увольняет чиновника за конфликт интересов, а находит более "удобный" формальный повод якобы выполнить политический запрос – лишь подтверждает, насколько сильно не хочется терять кормушку", – подытожил Ощановский.
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