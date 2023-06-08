Ночные встречи застройщика и чиновников: эксперт объяснил, как строительная реформа уберет такой лоббизм

Принятие законопроекта 5655 о реформировании рынка строительства позволит минимизировать коррупционное влияние чиновников на процессы в отрасли.

Скриншот из видео о расследовании встреч чиновников с предпринимателями

Такое мнение в блоге на "Цензор.НЕТ" высказал политолог Марьян Ощановский, комментируя опубликованное накануне расследование встреч чиновников с предпринимателями после начала комендантского часа в Киеве.

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В одном из эпизодов показано, как столичный застройщик Артур Мхитарян в 2 ночи встречается с руководителем департамента охраны культурного наследия КГГА Александром Никоряком в одном из столичных ресторанов. Через несколько часов после выхода сюжета мэр Виталий Кличко призвал Никоряка уволиться из-за нарушения комендантского часа.

Ощановский напомнил, что это уже не первый раз чиновник избегает реальной ответственности за конфликт интересов с предпринимателем из-за формального повода.

"Ярким примером была история, которую раскрыл тот же Михаил Ткач — когда заместитель генпрокурора Алексей Симоненко на автомобиле, имеющем отношение к структурам табачного олигарха Григория Козловского, выезжал за границу "на зимние каникулы". Симоненко уволили "по собственному желанию", а не за конфликт интересов", — напомнил Ощановский. "Так же и мэр Киева Виталий Кличко, похоже, держит нас за дураков. Ведь он призвал уволиться Александра Никоряка не за встречу с застройщиком во внеурочное время – чего Никоряк, очевидно, не смог бы объяснить – а за нарушение комендантского часа" – добавляет политолог.

Ощановский напомнил, что в 2018 году строящийся Мхитарян ЖК "Taryan Towers" оказался в эпицентре громкого скандала. СБУ и Генпрокуратура возбудили против компании уголовные дела из-за якобы несогласованности застройки с Минкультом. Мхитарян тогда публично обвинил правоохранителей в вымогательстве взятки, дела закрыли. А застройщик заявил, что в городе нет определенного ареала исторической застройки.

"Следовательно право возводить "инновационные объекты" в таких чувствительных зонах — это скорее упущение местных властей, или намеренно оставленная лазейка, которая позволяет решать вопрос "в индивидуальном порядке". Так же "индивидуально" решается проблема высотности, недостаточного количества паркомест, коммуникаций и др. Не говоря уже о том, что 33-этажные дома-монстры расположены опасно близко к соседним объектам" — говорится в сообщении политолога.

По его мнению, такая неопределенность – это огромное поле для манипуляций из-за непрозрачности законодательного регулирования, полной автономности (в худшем смысле этого слова) органов местного самоуправления в вопросах определения фактических строительных правил на местах.

"И это именно та "мутная водичка", в которой хотят продолжать ловить рыбку мэры, всячески блокируя законопроект 5655 о градостроительной реформе. Документ, принятый парламентом еще в декабре 2022 года, полностью исключает фактор "мнения чиновника" и дает возможность получать разрешения и согласования без взяток и дополнительных коррупционных условий.Оппоненты называют это "ограничением прав городов". С этим нельзя не согласиться, но с одним нюансом: это ограничение прав городских чиновников "решать вопросы" с застройщиками в два ночи в ресторане. Потому что автоматизированные системы и прозрачный реестр безразличны к таким встречам. А тот чиновник, который заведет в город проблемного застройщика, будет сам отвечать за такую недостройку", — написал эксперт.

"И тот факт, что Виталий Кличко – один из ключевых оппонентов 5655 – не увольняет чиновника за конфликт интересов, а находит более "удобный" формальный повод якобы выполнить политический запрос – лишь подтверждает, насколько сильно не хочется терять кормушку", – подытожил Ощановский.