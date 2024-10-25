Аграрии получат почти 150 млн грн компенсации за украинскую технику

В сентябре 2024 года украинские аграрии, купившие отечественную сельскохозяйственную технику, получат компенсацию почти в 150 млн грн. Это стало возможным благодаря государственной программе поддержки, направленной на стимулирование спроса на машиностроение Украины. Министерство экономики уже подписало приказ о выделении средств для банков, по которым аграрии смогут получить выплаты.

Сельскохозяйственная техника. Фото из открытых источников

Программа государственной поддержки предусматривает компенсацию для аграриев, купивших технику украинского производства. Министерство экономики утвердило приказ о выделении средств для уполномоченных банков, которые перечислят агропроизводителям около 150 млн. грн. По словам Первого вице-премьер-министра – Министра экономики Юлии Свириденко, эта инициатива направлена на повышение спроса на украинскую технику и стимулирование развития отечественного машиностроения. В настоящее время в реестр включены 133 производителя, предлагающих более 11,8 тысяч единиц техники.

Распределение средств между банками

Выплаты агропроизводителям поступят через 25 уполномоченных банков. Наибольшую компенсацию получат клиенты ПриватБанка (более 52 млн грн), Сбербанка (31,8 млн грн) и ПроКредит Банка (15 млн грн). Общая сумма средств, выделенных в рамках программы с начала года, превысила 395 млн. грн. В частности, начисление по месяцам выглядит так:

за апрель – 220 тыс. грн;

за май – 18,6 млн грн;

за июнь — 66,4 млн грн;

за июль — 61,5 млн грн;

за август — 98,5 млн грн.

за сентябрь — 149,98 млн грн.

Наибольшее количество заявок – из Одесчины

Больше всего заявок на компенсацию подали аграрии Одесской (178), Кировоградской (170) и Полтавской (157) областей. В программе уже приняли участие более 1700 агропроизводителей, которые приобрели украинскую технику на сумму почти 1,9 млрд грн. Это подтверждает популярность программы среди аграриев, стремящихся обновить парк техники при благоприятных условиях.

Как присоединиться к программе

Аграрии, желающие воспользоваться программой, могут подать заявку в уполномоченный банк, предоставив подтверждение покупки техники. Однако важно, чтобы не менее 75% стоимости продукции, реализуемой агропроизводителем за год, составляла продукция собственного производства. Производители же, желающие включить свою технику в список, могут подать заявку в Минэкономики, обеспечив уровень локализации более 60% для общей техники и 40-45% для специализированных машин.