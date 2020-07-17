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Главная Новости Бизнес Агро Арбузы в Украине в этом году намного дороже, чем в прошлом: в чем причина
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Арбузы в Украине в этом году намного дороже, чем в прошлом: в чем причина

Цены на арбузы в Украине постепенно снижаются, но все еще остаются выше прошлогодних

сегодня, 05:00
Автор:

Таисия Ерохина
Арбузы в Украине в этом году намного дороже, чем в прошлом: в чем причина

Хоть сейчас в Украине наблюдается сезонное снижение цен на ряд фруктов, ягод и овощей, арбузы все еще стоят дороже, чем в прошлом году. Об этом сообщает EastFruit.

Так, цена на арбузы в Украине в среднем на 31% выше, чем в аналогичный прошлогодний период. Эксперты говорят, что причиной этому является довольно заметное снижение производства полосатой ягоды в стране. Также следует отметить, что производители были вынуждены пересевать средние и поздние сорта арбузов, потому как насаждения повредил град.

Сообщается, что в данным момент цены на арбузы на рынке Украины начали снижаться. Ежедневный мониторинг показал, что только за предыдущую неделю украинские фермеры снизили цену на арбузы в среднем на 42%. Корректировать цены в сторону уменьшения им приходится под давлением сезонного увеличения предложения. При этом, спрос как на внутреннем рынке, так и со стороны экспортеров на арбузы остается сдержанным. Отмечается, что в сложившейся ситуации производители уже сегодня готовы вести отгрузки арбуза по цене 3-5 грн/кг.

Ранее сообщалось, какие продукты больше всего подорожали в июне.


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