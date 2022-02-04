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Эксперт обнаружил 40% фальсификата сливочного масла в Украине: кто продает подделку (ФОТО, ВИДЕО)

Шесть из десяти образцов масла оказались настоящей продукцией

сегодня, 15:25
Автор:

Елизавета Черных
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Исполнительный директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмиянов проверил фабричное и домашнее сливочное масло. Образцы товаров были сданы в Украинскую лабораторию качества и безопасности продукции агропромышленного комплекса. Результат проверки масла удивил даже эксперта лаборатории. Соответствующий видеоролик Максим Несмиянов обнародовал на YouTube. 

Эксперт обнаружил 40% фальсификата сливочного масла в Украине: кто продает подделку (ФОТО, ВИДЕО)

Сливочное масло - фото из открытых источников

Так, на экспертизу было доставлено десять образцов сливочного масла, приобретенных в супермаркетах Киева ("Ашан", "Велика кишеня", "Novus") и на столичном рынке "Лесной". 40% из них оказались фальсификатом (маргарином). Не прошли проверку: масло сливочное несоленое "Гомель-продукт" (83,5% жирности), масло "Белорусское" (82,5%), масло несоленое "Крестьянское" (72,5%) и масло сливочное экстра (83%). 

Эксперт обнаружил 40% фальсификата сливочного масла в Украине: кто продает подделку (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2
Эксперт обнаружил 40% фальсификата сливочного масла в Украине: кто продает подделку (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3
Эксперт обнаружил 40% фальсификата сливочного масла в Украине: кто продает подделку (ФОТО, ВИДЕО) - фото 4
Эксперт обнаружил 40% фальсификата сливочного масла в Украине: кто продает подделку (ФОТО, ВИДЕО) - фото 5
Эксперт обнаружил 40% фальсификата сливочного масла в Украине: кто продает подделку (ФОТО, ВИДЕО) - фото 6
Эксперт обнаружил 40% фальсификата сливочного масла в Украине: кто продает подделку (ФОТО, ВИДЕО) - фото 7
Эксперт обнаружил 40% фальсификата сливочного масла в Украине: кто продает подделку (ФОТО, ВИДЕО) - фото 8

"То есть эти образцы подделанного масла пропустили на продажу контролирующие органы", — отметил Максим Несмиянов. 

Эксперт обнаружил 40% фальсификата сливочного масла в Украине: кто продает подделку (ФОТО, ВИДЕО) - фото 9
Эксперт обнаружил 40% фальсификата сливочного масла в Украине: кто продает подделку (ФОТО, ВИДЕО) - фото 10
Эксперт обнаружил 40% фальсификата сливочного масла в Украине: кто продает подделку (ФОТО, ВИДЕО) - фото 11
Эксперт обнаружил 40% фальсификата сливочного масла в Украине: кто продает подделку (ФОТО, ВИДЕО) - фото 12

В свою очередь шесть образцов продукции оказались натуральным маслом, изготовленным из сливок коровьего молока. Среди них: два вида масла домашнего производства, приобретенных на рынке Киева "Лесной", масло "Яготинское" (73%), масло производства "Брусиловского маслозавода" на заказ "Новус Украина" (73%), масло селянское "Ашан"(73%) и масло селянское "Dairy products" (73%). 

Эксперт обнаружил 40% фальсификата сливочного масла в Украине: кто продает подделку (ФОТО, ВИДЕО) - фото 13
Эксперт обнаружил 40% фальсификата сливочного масла в Украине: кто продает подделку (ФОТО, ВИДЕО) - фото 14
Эксперт обнаружил 40% фальсификата сливочного масла в Украине: кто продает подделку (ФОТО, ВИДЕО) - фото 15
Эксперт обнаружил 40% фальсификата сливочного масла в Украине: кто продает подделку (ФОТО, ВИДЕО) - фото 16

Максим Несмиянов также отметил, что цена брикета фабричного масла составляла до 40 гривен за 200 грамм. При этом домашнее масло, купленное на рынке, обошлось дороже — в среднем 50 гривен за 200 грамм. 

Эксперт обнаружил 40% фальсификата сливочного масла в Украине: кто продает подделку (ФОТО, ВИДЕО) - фото 17

"Если оценивать масло в сегменте до 40 гривен за упаковку, то шанс купить подделанную продукции составляет 50 на 50. Четыре подделки и четыре настоящих", — добавил исполнительный директор "Союза потребителей Украины". 

Максим Несмиянов также обратил внимание, что все настоящее масло в сегменте до 40 гривен — селянское и имеет 73% жирности. То есть купить продукцию экстра-класса за такую сумму уже не получится. 

Ранее на портале "Комментарии" — просроченные креветки, испорченные сыры: исполнительный директор Союза потребителей проверил супермаркет


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