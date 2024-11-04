Экспорт в октябре 2024: Украина поставила товаров на рекордную сумму

Октябрь 2024 стал месяцем рекордов для украинского экспорта, объем поставок товаров достиг $3,8 млрд, что на 18,7% больше по сравнению с сентябрем. Эти данные обнародовала Юлия Свириденко, Первый вице-премьер-министр и Министр экономики Украины. По предварительным подсчетам, с начала года экспорт составил около $34,6 млрд.

экспорт Черным морем. Фото из открытых источников

По словам Свириденко, октябрьский рост в значительной степени обеспечил увеличенные поставки агропродукции. Ее стоимость в октябре выросла на 32,3%, а объем – на 33,8%. Общая масса экспорта за месяц достигла 10,9 млн. тонн, что на 26,2% больше сентябрьских показателей.

“Мы обязаны этим достижениям нашим защитникам, которые обеспечивают работу морского коридора, несмотря на угрозы со стороны врага. В октябре экспорт морским транспортом вырос на 28,2% в денежном эквиваленте и на 37,1% – в весе”, – отметила Юлия Свириденко.

Свириденко также отметила, что при текущей динамике у Украины есть шанс превзойти экспортный показатель 2023 года, составлявший $36,2 млрд. Относительно физических объемов, Украина уже экспортировала больше, чем за весь прошлый год, – 110 млн тонн против 100 млн тонн в 2023 году .

Топ-товары октября

Тарас Качка, заместитель Министра экономики и Торговый представитель Украины, сообщил об основных статьях экспорта в октябре:

Подсолнечное, сафлоровое или хлопковое масло – $447,2 млн (481,3 тыс. т)

Кукуруза – $363,6 млн (1,9 млн т)

Пшеница – $318,2 млн (1,6 млн т)

Соевые бобы – $260 млн (675 тыс. т)

Семена рапса – $239,2 млн (476,3 тыс. т)

Железная руда и концентраты – $166,8 млн (2,5 млн т)

Основные рынки сбыта

Крупнейшими импортерами украинских товаров стали Польша, Германия, Испания, Италия и Турция. В целом поставки в страны ЕС составили $2,38 млрд, что на 15,8% больше по сравнению с сентябрем.

Напомним, Украина официально присоединилась к Международному фонду сельского развития (IFAD), став 179 страной-членом этой престижной организации. Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль сообщил, что решение открывает новые возможности для развития сельского хозяйства и сельских экономик в Украине. Членство в IFAD обещает поддержку малых фермеров и содействие инвестициям в инновационные технологии.