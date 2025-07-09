Хватит ли Украине зерна: что прогнозируют у Минагрополитики

В условиях войны, изменения климата и форс-мажорной погоды украинским аграриям удалось сохранить основные посевы пшеницы. В этом сезоне ожидается урожай, значительно превышающий внутренние потребности страны, уверяет первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий.

Украинская пшеница. Фото из открытых источников

Тарас Высоцкий в интервью агентству "Укринформ" рассказал о ситуации с украинским зерном и способностью покрыть внутренний рынок.

"В этом году есть ряд нетипичных форс-мажорных погодных обстоятельств, которые присутствовали как весной, так и в определенных регионах летом. Видим, что фактически вегетация и сбор урожая происходит с такой отсрочкой от среднестатистической на 2-3 недели", — отметил Высоцкий.

Если в прошлом году в начале июля речь шла уже о пике жатвы, то сейчас кампания только стартовала. Несмотря на это, в Минагрополитики прогнозируют, что урожай пшеницы в Украине будет в 2025 году в диапазоне 20–22 миллионов тонн. В прошлом году в Украине собрали 22 миллиона тонн пшеницы. Таким образом, Высоцкий уверяет, что для внутреннего рынка этого предостаточно, ведь потребности составляют около 6 миллионов тонн.

Несмотря на сложности, аграрии девяти областей уже успели обмолотить более 330 тысяч гектаров, собрав почти 866 тысяч тонн ранних зерновых.

Как отмечает Высоцкий, кроме погодных трудностей, украинские поля испытывают влияние войны. Наибольшие риски в зонах активных боевых действий, где часть урожая потеряна.

"Мы говорим о боевых действиях, прежде всего в тех областях и регионах, где эти боевые действия продолжаются. Конечно, непосредственно на территориях боевых действий сложно работать, местами являются потери урожая, в том числе из-за пожаров", — подчеркнул Высоцкий.

Высокий урожай позволяет Украине не только обеспечить себя, но и формировать потенциал для экспорта. Пшеница традиционно остается одним из главных продуктов украинского агросектора на внешних рынках.

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