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Как изменились цены на продукты в Украине за месяц: что подорожало больше всего

Некоторые популярные продукты за месяц упали в цене

сегодня, 10:04
Автор:

Елизавета Черных
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Индекс потребительских цен на продукты питания в декабре составил 102, 43%. По сравнению с ноябрем текущего года стоимость в среднем выросла на 2,43%. Об этом сообщает "Минфин". 

Как изменились цены на продукты в Украине за месяц: что подорожало больше всего

Как изменились цены на продукты в Украине за месяц - фото из открытых источников

Отмечается, что за месяц поднялись цены на бакалею — в среднем продукты этой категории подорожали на 3,31%. В частности, средняя стоимость круп по сравнению с прошлым месяцем увеличилась на 4,02%, макарон — на 9,47%, муки — на 6,34%. А вот средние цены на подсолнечное масло и сахар несколько снизились — на 0,63% и 4,09% соответственно. 

Молочные продукты по сравнению с прошлым месяцем также подорожали — в среднем на 2,75%. Например, цена на йогурты подскочила на 8,20%, на молоко — на 5,10%, сливочное масло — на 3,72%, сметану — на 0,70%. 

Если сравнивать с ноябрем, средняя стоимость мясных продуктов подскочила на 0,80%. Цены на колбасы выросли на 1,30%, сало — на 5,45%. Мясо (курятина, говядина, свинина) немного подешевело с прошлого месяца — в среднем цены уменьшились на -0,36%. Мясные деликатесы (буженина, бекон) также продемонстрировали падение стоимости за месяц на 2,59%. 

Цены на хлебобулочные изделия подскочили на 0,48%, яйца подорожали на 7,34%, фрукты и овощи — на 6,38%, а соусы и специи — в среднем на 2,14%. 

Подешевели по сравнению с прошлым месяцем: рыба и морепродукты — на 0,69%, напитки (алкоголь, сок, кофе, минеральная вода) — на 3,56%, а также консервы (оливки, овощи, рыбные) — на 0,97%. 

Ранее на портале "Комментарии" сообщалось, что эксперт предупредила об опасном продукте-фальсификате, распространенном в Украине. 


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Источник: https://index.minfin.com.ua/markets/wares/index/
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