Россия уже девятый год не может выйти на зерновой рынок Китая. Проходят лишь незначительные приграничные поставки в отдельные китайские провинции. В то же время КНР активно закупает пшеницу у Казахстана и Украины, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Moscow Times.

Казахстан и Украина продают зерно Китаю, а для России рынок КНР закрыт. Фото: depositphotos.com

Издание констатирует, что планы Кремля по масштабному экспорту зерна в Китай, запустить который правитель РФ Владимир Путину поручил еще в 2016 году, так и остались на бумаге. Китай отказывается покупать российскую пшеницу вопреки планам Путина.

Хотя проект "зернового коридора" существует уже восемь лет, а в 2023 году было объявлено о якобы крупнейшем контракте на 25 млрд долларов, китайский рынок для российской пшеницы по-прежнему де-факто закрыт, пожаловался глава Российского зернового союза РФ Аркадий Злочевский (в РЗС входят трейдеры, обеспечивающие 90% российского зернового экспорта).

"Пшеницу российскую Китай не берет. И это решение на верхнем политическом уровне", — заявил Злочевский.

Как передавал портал "Комментарии", Китай и Индия остановили торговлю российской нефтью, поскольку санкции США вызвали резкий рост тарифов на танкерные грузовые перевозки. США ввели 10 января новые санкции против российской цепи поставок нефти, что привело к резкому росту фрахтовых ставок на танкеры, тогда как покупатели и порты в Китае и Индии избегали санкционных судов.

Согласно данным трейдеров и судоходных компаний, торговля российской нефтью, которую загружали в марте, в Азии остановилась, поскольку в Китае возник большой разрыв в цене между покупателями и продавцами. Это произошло после того, как стоимость фрахта танкеров, на которые не повлияли санкции США, резко выросла.