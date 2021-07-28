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Главная Новости Бизнес Агро Когда в Украине упадут цены на арбуз
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Когда в Украине упадут цены на арбуз

Эксперты сделали прогноз цен на арбузы

сегодня, 14:39
Автор:

Мокрик Анастасия

В этом году арбузы в Украине начали продавать позднее, чем обычно. Причиной тому стали погодные условия, которые, к тому же, подпортили большое количество урожая этим летом. Соответственно, цена на ягоду пока также завышена. 

Когда в Украине упадут цены на арбуз

Цены на арбуз в Украине - фото: из открытых источников

Консультант Украинского проекта бизнес-развития плодоовощеводства Валерия Федоренко, спад цен на арбуз может произойти уже в ближайшие дни. Также он отметил, что в этом году арбузы стали продавать в середине июля, что на две недели позже, чем стартует сезон продажи этой ягоды. 

Что касается цен, то уже через пару дней после начала продаж на украинских рынках, стоимость арбуза с полей составляла 8 гривен за килограмм. К слову, дыня в тот же период продавалась по 10 грн/кг. А уже через два дня цены упали. Килограмм арбуза обходился покупателям уже в 6,50. А цена на дыню и вовсе упала более чем в два раза — килограмм уже стоил 4 грн. 

Согласно прогнозам Валерия Федоренко, стабильной цены на арбуз не будет еще примерно до 20 августа. А после этого на рынках появится украинский арбуз, который выращивался без полива.

Напомним, что житель Запорожской области решил проверить первые арбузы на нитраты. Он приобрел на одном из рынков арбуз и проверил его с помощью нитрат-тестера. Результат его шокировал. Подробнее об этом читайте в нашем материале

Также издание "Комментарии" информировало читателей о том, как правильно выбрать арбуз. Эксперт дал несколько полезных советов по выбору ягоды. Кроме того эксперт рассказал украинцам, когда лучше повременить с покупкой арбуза. 



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Источник: https://agronews.ua/news/stalo-vidomo-koly-ochikuvaty-spad-czin-na-kavuny/
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