Наступает период, когда на рынке массово появляется в продаже картофель, ведь многие украинцы делают запасы на зиму. Когда выгоднее всего покупать картофель? На какую цену ориентироваться этой осенью? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Продажа картофеля. Фото: из открытых источников

В Украине в этом году увеличили посевные площади под картофель

Исполнительный директор Украинской ассоциация производителей картофеля (УАВК) Ольга Самойличенко заявила в интервью "Укринформу", что самый выгодный период для закупки картофеля – конец сентября – середина октября.

По словам эксперта, цена в этот период самая низкая, поскольку фермеры вынуждены реализовывать урожай сразу после выкопки из-за отсутствия хранилищ. Стоимость овоща может вырасти после завершения уборки и наступления холодов.

"Как только пойдут осадки и сильные заморозки, картофель негде будет хранить, поэтому мы увидим уменьшение предложения на рынке", — говорит представительница УАВК.

По словам специалиста, в Украине в этом году увеличили посевные площади под картофель и ожидается рост урожайности.

"Часть производителей уже называет цифру до 30% прироста по сравнению с прошлым годом, то есть в этом году урожай хороший — лучше прошлогоднего, однако говорить окончательно пока рано", — отметила Самойличенко.

В то же время в большинстве хозяйств еще не завершена уборка овоща: аграрии выкопали только половину площадей, поэтому окончательные оценки давать рано.

Эксперт говорит, что цены на картофель пока умеренные. Так, по состоянию на конец недели на рынке "Столичный" в Киеве овощ стоил от 12 до 15 грн/кг.

Дальнейшая ситуация на рынке будет в значительной степени зависеть от импорта. По словам эксперта, первые грузовые авто с польским картофелем пересекают границу. Экспортная цена овоща составляет около 6 гривен за килограмм, поэтому эта продукция может оказаться конкурентной даже с учетом логистических затрат.

Мечты о дешевом "борщевом наборе" развеиваются

Президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник считает, что осенью украинцы столкнутся с высокими ценами на картофель. Цена стабилизируется в пределах 9-11 грн/кг, что значительно выше ожиданий потребителей. Но это оптовые цены.

Президент Украинской плодоовощной ассоциации объясняет это сокращением площадей под посадку, ростом затрат на энергоносители и логистику, а также нестабильной погодой в аграрных регионах.

По словам эксперта, мечты о дешевом "борщевом наборе" развеиваются: картофель остается устойчивым в цене. Импортная продукция, которая может появиться в октябре, не снизит цены из-за высоких транспортных расходов.

Читайте также на портале "Комментарии" — добавляйте эту специю почаще в блюда: она существенно укрепит ваш организм.