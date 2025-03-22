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Почти миллиард долларов за два месяца: что Украина продает миру больше всего

Главным покупателем стала Испания

сегодня, 16:30
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Амбарцумян Анна

В начале 2025 года кукуруза стала главным экспортным товаром Украины, заняв лидерскую позицию среди всех групп продукции. За январь-февраль за границу отгрузили 4,7 млн. тонн этой культуры, что принесло государству почти 1 миллиард долларов. Доля кукурузы в общем экспорте страны достигла 16%, а в агросекторе – более 26%. Кто покупает украинское зерно и как изменятся цены в ближайшее время – разбирались "Комментарии".

Почти миллиард долларов за два месяца: что Украина продает миру больше всего

Фото из открытых источников

Главные импортеры украинской кукурузы

Среди крупнейших покупателей зерновой культуры за первые два месяца 2025:

  • Испания – 933 тыс. тонн;

  • Италия – 725 тыс. тонн;

  • Турция – 639 тыс. тонн;

  • Египет – 593 тыс. тонн;

  • Нидерланды – 514 тыс. тонн.

Что будет с рынком кукурузы

По прогнозам Департамента сельского хозяйства США (USDA), в 2024-2025 маркетинговом году производство кукурузы в Украине вырастет до 26,8 млн. тонн. В то же время мировой спрос может увеличиться из-за неблагоприятных погодных условий в Аргентине и задержки посевной кампании в Бразилии.

Эксперты ожидают, что в марте-апреле Украина будет оставаться одним из ключевых игроков на мировом рынке зерна. Сейчас цены на украинскую кукурузу колеблются в пределах 215-216 долларов США за тонну, но из-за глобальных факторов они могут вырасти.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что, несмотря на постоянные обстрелы и угрозы со стороны России, украинский морской коридор продолжает работать и демонстрирует хорошие результаты. За полтора года его функционирования было перевезено 100 миллионов тонн грузов, что обеспечило экспорт продукции в 53 страны мира. Украинские морские маршруты охватили рынки Азии, Африки, Европы и Америки, а их стабильность стала важнейшим фактором для мировой экономики. Благодаря отваге наших военных и стратегическим решениям государства удалось не только сохранить экспорт, но и нарастить его, несмотря на все препятствия.



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Источник: https://t.me/UkraineCustoms/3968
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