Помидоры в Украине резко подскочили в цене

За последние несколько дней экономические аналитики отметили резкий скачок в стоимости помидоров, особенно в южных регионах страны. Об этом сообщает издание "АгроНовости".

Так, речь идет о подорожании всего ассортимента тепличных помидор, что является следствием неутешительных прогнозов погоды, согласно которым урожай в этом году будет несколько ограничен.

Например, помидор обычный круглый красный продается в среднем по 20-25 грн/кг. По помидор розовый можно было выручить в примерно 24 грн/кг.

Еще дороже продавался желтый помидор - в среднем по 26 грн / кг. За черный помидор фермеры просили до 35 грн / кг.

Ну а помидоры черри были наиболее дорогой позицией, купить которую можно было по 35-40 грн / кг. мелким оптом. Цены в розничной торговле на 30-40% выше.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в некоторых случаях употребление помидор в рационе может нести опасность.

"При гастрите, язве томаты противопоказаны. В них много органических кислот. Кроме того, я не рекомендую даже тем, у кого нет проблем с желудком, употреблять в пищу много кетчупа. В него добавляют сахар, а сладкое бесполезно для нашего организма", - отмечает врач-диетолог Елена Соломатина.







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