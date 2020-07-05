kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.07.2020

BTC/USD

9053.68

ETH/USD

225.88

LTC/USD

41.45

НБУ 05.07.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес Агро Помидоры в Украине резко подскочили в цене
commentss НОВОСТИ Все новости

Помидоры в Украине резко подскочили в цене

Аналитики поясняют подорожание помидоров ухудшением погодных условий, которые приводят к неурожаю овоща

сегодня, 21:30
Автор:

Екатерина Белоброва
Помидоры в Украине резко подскочили в цене

За последние несколько дней экономические аналитики отметили резкий скачок в стоимости помидоров, особенно в южных регионах страны. Об этом сообщает издание "АгроНовости".

Так, речь идет о подорожании всего ассортимента тепличных помидор, что является следствием неутешительных прогнозов погоды, согласно которым урожай в этом году будет несколько ограничен. 

Например, помидор обычный круглый красный продается в среднем по 20-25 грн/кг. По помидор розовый можно было выручить в примерно 24 грн/кг.

Еще дороже продавался желтый помидор - в среднем по 26 грн / кг. За черный помидор фермеры просили до 35 грн / кг.

Ну а помидоры черри были наиболее дорогой позицией, купить которую можно было по 35-40 грн / кг. мелким оптом. Цены в розничной торговле на 30-40% выше.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в некоторых случаях употребление помидор в рационе может нести опасность.

"При гастрите, язве томаты противопоказаны. В них много органических кислот. Кроме того, я не рекомендую даже тем, у кого нет проблем с желудком, употреблять в пищу много кетчупа. В него добавляют сахар, а сладкое бесполезно для нашего организма", - отмечает врач-диетолог Елена Соломатина. 



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!